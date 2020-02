DHA YURT BÜLTENİ -12

Makinist Adem Yaşar Çankırı\'nın Şabanözü ilçesinde defnedildi

Ankara-Konya seferini yaparken dan saat 06.36\'da Yenimahalle Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Yüksek Hızlı Tren (YHT) makinistlerinden Adem Yaşar doğum yeri olan Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şabanözü Merkez Camii’nde Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına görev şehidi Adem Yaşar’ın babası Sezai Yaşar, yakınları ile Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, DDY Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, 2. Bölge Müdürü Mahmut Yetkin, daire başkanları ile Şabanözü’nden binlerce vatandaş katıldı. Baba Sezai Yaşar cenazede metanetini korumaya çalışırken kardeşi Yasin, annesi Selime Yaşar ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan eşi Hacer Yaşar, çocukları 4 yaşındaki Selim ve 9 yaşındaki Timur güçlükle ayakta durabildiler.

Yaşar’ın cenazesi ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Şabanözü İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bitlis\'te sel hasara neden oldu

Bitlis\'te etkili olan kar ve yağmur nedeniyle meydana gelen sel, kent merkezindeki mahalleleri besleyen ishale boru hattına zarar verdi. Patlayan borudan boşa akan su, sokakları gölete dönüştürdü.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür yağan kar ve yağmur sele neden oldu. Selden dolayı bazı dereler taştı, kent merkezinde bulunan ishale boru hattı büyük zarar gördü. Patlayan boru ile tonlarca su boşa akarken sokaklar dereye dönüştü. Zarar gören Dörtağaç Köy yolunun 400 metrelik bölümünde büyük yarıklar oluştu. Yolun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı iş makinelerinin çalışmaları sürüyor.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, kentte iki günden beridir etkili olan yağışın özellikle alt yapıya büyük hasar verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bitlis’te yağışlar nedeniyle yaklaşık 38 evin bodrum katında su baskınları yaşanmasına neden oldu. İki gündür su baskınlarının verdiği tahribatı temizlemek için çalışıyoruz. Yollarda oluşan hasarı, ekiplerimiz temizlemekle meşgul. Önceki gece de aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel, Duav yaylası mevkiinde bulunan 500’lük ishale hattımızda hasara yol açtı, hatta kopmalar oldu. Ana ishale hattımızın onarılması için dünden beri ekiplerimiz yoğun bir çaba sarf etti. Dörtağaç Köyü üzerinde bulunan bu ishale hattımız köy yolumuzun 400-500 metrelik kısmında da hasara neden oldu. Şehir merkezinde genel olarak işleri toparlama noktasındayız. Ekiplerimiz 24 saat hiç ara vermeden çalışıyor. Bu anlamda personellerimizin izinlerini de kaldırdık. Beklediğimzden daha çok yağış yağdı. Bu olağanüstü bir durumdur. Önce kar yağışı ardından da yağmurun yağması sele neden oldu. İnşallah ekiplerimizle birlikte bütün işleri toparlayacağız.\"

Kayseri\'de 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kayseri\'de, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye ve Irak\'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu Ebu Ömer K.M.E., Irak uyruklu Nuri I. ve Tarık A. yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Suriye\'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen A.A. da yakalandı. Zanlıların ev aramalarında ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemelerde örgütsel fotoğraflar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli tabipliğe getirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İslahiye\'de dere taştı; tarım arazileri su altında kaldı

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanakla derenin taşması sonucu, 400 dönümlük buğday ekili arazi su altında kaldı.

İlçede bu ayın başından bu yana devam eden yağmurlar nedeniyle metrekareye 128 metreküp yağış düştü. Yağışın etkisiyle Tahta köprü sulama barajını besleyen Karasu Çayı\'nda taşkın yaşandı. Karasu Çayı\'nın geçtiği Örtülü, Güllühöyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde dere yatağı 30 metre genişleyerek, yaklaşık 400 dönüm buğday ekili alanın sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede inceleme başlatan ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arazi sahiplerinin başvurularını alarak, suların çekilmesiyle zararı belirleyecek.

Konyaaltı Belediyesi asgari ücreti 2 bin 200 TL\'ye çıkardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun mevcut CHP\'li belediyelerde ve 31 Mart\'ta kazanacakları yeni belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını açıklaması üzerine, Antalya\'da Konyaaltı Belediyesi, 1 Ocak\'tan geçerli olmak üzere bu oranın altında maaş alan 350 işçinin asgari ücretini 2200 TL\'ye çıkardı.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimleri için de CHP\'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi\'nde düzenlediği basın toplantısıyla, asgari ücretin belediyede 2200 TL\'ye yükseltildiğini açıkladı. Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, \"Daha önce Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, \'CHP\'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, 31 Mart\'ta dahil olacak yeni belediyelerde de ücret 2 bin 200 liranın altında olmayacak\' demişti. 350 personelimiz 1800 lira maaş alıyordu. 1 Ocak itibarıyla bu 350 arkadaşımızın net maaşı 2 bin 200 lira olacak. Belediyemizde 748 işçi kardeşimiz var ve en düşük 1800 TL idi. Ümit ederim ki hükümet de bu konuda çalışma yapar. Asgari ücretin 2 bin 200\'ün üzerinde olmasını ümit ediyoruz. Bu konu son derece önemli. Sayın Genel Bakanımızın dediği gibi örnek olmaya çalışıyoruz\" dedi.

Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında

Kütahya\'da polis ekipleri, otomobilinde 200 gram bonzai maddesi bulunan H.G.\'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan ortak operasyonda, Eskişehir istikametinden gelmekte olan H.G. yönetimindeki 07 BEC 52 plakalı otomobil kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 200 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kuyuya düşen at, iş makinesiyle kurtarıldı

Çorum\'da logar kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kepçe yardımıyla kurtarıldı. Saatlerce kuyuda mahsur kalan ata veterinerler tarafından da ilk tedavisi yapıldı.

Ulukavak Mahallesi Söğütlü Evler 34. Sokak üzerinde açık lagar kuyusuna düşen atın iniltisini duyan çevredekiler, durumu itfiyaye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaite ekipleri, uzun süredir mahsur kaldığı düşünülen atı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Atı kurtaramada bir süre başarılı olamayan ekipler, belediyeden iş makinesi yardımında bulundu. Bölgeye gelen iş makinesi kepçesiyle kuyunun ağzı genişletildi. Ekipler, düştüğü kuyuda hareketsiz bekleyen atın gövdesine halat bağladı. İş makinesi yardımıyla hatatın bağlı olduğu at, bulunduğu kuyudan dışarı çıkartıldı.

Vücudunda ve başında yaralar oluşan at, ayağa bir süre kalkamadı. Olay yerine gelen görevli veteriner hekimler, atı muayene edip ilk tedavisini yaptı. At daha sonra yine kepçe yardımıyla bir araca konularak hayvan barınağına götürüldü.

Iraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli\'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Kayseri\'de Iraklı emlakçı Mehdi Saleh\'i ellerini arkadan bağlayıp, boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 3 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

8 Aralık 2016\'da merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Caddesi Kısmet Apartmanı\'nda yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:

Suriye uyruklu Ali Osman (20), Ali Nepal (19) ve Halil İbrahim(26), Irak uyruklu emlakçı Mehdi Saleh\'e(53) ait ofisteki kasada bulunan parayı almak için plan yaptı. 3 Suriyeli, Iraklı Saleh\'in evine gitti. Ellerini arkadan bağladıktan sonra iple boğarak, öldürdü. Emlakçının kasa anahtarını alıp, ofise giden şüpheliler, 3 kez denemelerine rağmen kasayı açamadı. Bunun üzerine kaçtı. Polis bir ihbar üzerine emlakçının evinde cesedini buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda da Saher Soluman , Ali Osman, Ali Nepal ve Halil İbrahim gözaltına alındı.Saher Soluman, Ali Osman, Ali Nepal tutuklanırken, Halil İbrahim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen cinayet davasında karar çıktı. Karar duruşmasında tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, Halil İbrahim ise gelmedi. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Ali Nepal, \"Durumumuz iyi değildi. Hırsızlık amacıyla gitmiştik. Öldüğünü bilmiyorduk. Bilseydim Suriye\'ye kaçardım. Çok pişmanım\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Saher Soluman, Ali Osman ve Ali Nepal\'i, \'Kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme duruşmalara katılmayan, firari sanık Halil İbrahim\'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-