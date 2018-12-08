DHA YURT BÜLTENİ -12

2 kişiyi öldüren zabıta, \'Önüme geleni vururum, çekilin\' diye binaya girmiş (3)

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Çukurova Belediyesi\'nde görevli Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ile Zabıta Komiseri Habil Aykan\'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Aykan\'ın cenazesi Çukurova Belediyesi\'ne getirildi. Aykan\'ın cenazesini burada belediye personeli tarafından karşılandı. Düzenlenen törende ise Aykan\'ın eşi Sibel Aykan ve kızları Elif ve Aysu Aykan güçlükle ayakta durdu. Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, \" Ben tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun diyorum. Toplumuz cinnet geçiriyor, bireysel silahlanma hızla artıyor. İnternet üzerinden bile silah siparişi veriliyor. Bu toplum artık o kadar gerilmiş ki cinnet noktasına gelmiş\" dedi. Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu\'nun ailesi ise belediyede yapılan törene katılmadı. Aydoğdu\'nun cenazesi ise, Kabasakal Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet zanlısı Ahmet Altuğ ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Belediye önündeki törenden görüntüler

-Başkan Soner Çetin\'in konuşması

-Habil Aykan\'ın yakınlarından detaylar

-Cenazenin zabıta memurları tarafından taşınması

-Mezarlıktaki kalabalıktan görüntüler

-Tabuttan görüntü

-Yakınlarından görüntü

SÜRE:03\'11\" BOYUT:352 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Eşinin 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Merve, olay yerine böyle gitmiş (YENİDEN)

Samsun\'da boşanmak üzere olduğu eşi Enis Adem Şahin (31) tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürülen Merve Şahin\'in (25) olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 2 Aralık\'ta, Kadıköy Mahallesi\'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ\'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun\'a yerleştiği öne sürülen eşi Merve Şahin arasında, bilinmeyen nedenle otoparkta tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Enis Adem Şahin, üzerinde taşıdığı bıçağı 1 çocuk annesi eşine art arda sapladı. Merve Şahin, kanlar içinde yerde kaldı. Genç kadın, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi. Enis Adem Şahin ise olay yerinden sırt çantasıyla kaçarken, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek \"Pişmanım\" dedi. Şahin daha sonra çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Boşanmak istediği eşi tarafından 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Merve Şahin\'in olay yerine giderken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Ayşe Hira ile birlikte yürüyen kadının hastane otoparkına gittiği görülüyor.

\'KIZININ ELİNDEN TUTUP ÖLÜME GİTTİ\'

Merve Şahin\'in, kızı A.H.\'nin elinden tutarak katilinin yanına gittiğini söyleyen kuzeni Neslihan Özkan, \"Olay günü baba çocuğun görmek için Samsun\'a kardeşi ile birlikte geldi. Merve de ikisinin birlikte geldiğini öğrenince çocuğunu yalnız bırakmak istemedi ve bir araya geldiler. Biz \'gitme\' dememize rağmen, çocuğunu yalnız bırakmak istemediği için gitti. Hatta Merve\'nin çocuğunun elinden tutarak binadan çıkışının görüntüleri de var. Katil muhtemelen çocuğun vekaletini alabilmek için yeğenime kağıtları zorla imzalatmak istedi. Benim kuzenim canını verir ama çocuğunu vermezdi ve öyle de oldu. Canından oldu benim kuzenim\" dedi.

\'ÇOCUK KATİL ZANLISININ KARDEŞİNE VERİLDİ\'

Samsun Kadın Meclisi üyeleri, öldürülen Merve Şahin\'in yakınları ile birlikte olayın olduğu yerde açıklama yaptı. Basın açıklamasına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu da katıldı. Şahin\'in yakınları gözyaşlarını tutamazken, olay yerine karanfil bırakıldı.

Kuzeni Merve Şahin\'in kızı A.H.\'nin, savcılık talimatıyla katil zanlısı Enis Adem Şahin\'in kardeşine verildiğini belirten Neslihan Özkan, \"Madem benim kuzenim kendisini aldattı, neden boşanmasın diye uğraştı o kadar? Boşanma davasını açan benim kuzenimdir. Biz Merve\'yi kaybettik, A.H.\'ye aile olmak istiyoruz. 3 yaşında masum bir kız çocuğunun, vahşi bir katilin kardeşi ile ne işi var?\" diye sordu.

\'13 ARALIK\'TA BOŞANMA DURUŞMASI VARDI\'

Özkan, olayın kuzeninin boşanmak için açtığı davadan önce yaşandığını belirterek, \"13 Aralık\'ta mahkemeleri vardı ve bu olay, mahkemeden 10 gün önce meydana geldi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Daha 25 yaşında gül damlası gibi yeğenimizi vahşice katleden bu adamın rahat etmesini istemiyoruz\" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Öldürülen Merve Şahin\'in, kızı Ayşe Hira\'nın elinden tutarak eşinin yanına götürüşü

- Basın açıklaması yapmak için olay yerine gelen yakınları

- Basın açıklamaları

- Olay yerine karanfil bırakılması

(SÜRE: 2.24 Dk) (BOYUT: 268 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)-

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DÖVMECİ DÜKKANINA SİLAHLI SALDIRI

DENİZLİ\'deki bir dövmeci dükkanına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece pompalı tüfekle ateş edildi. Silahlı saldırıda işyerinin camları kırıldı.

Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 834 Sokak\'taki işyerine bu sabah gelen dövmeci Kezban Günaylı, dükkanının camlarının kırıldığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, iş hanının ikinci katında yer alan işyerine dışarıdan pompalı tüfekle 3 el ateş edildiği belirlendi. Günaylı, şikayetçi oldu. İşyerine kimin ateş açtığının belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerden görüntü

- İşyerinden görüntü

- Kırılan camlardan görüntüler

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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ÇATIYA KONULAN GELİNLİKLİ CANSIZ MANKEN İLGİ ÇEKİYOR

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde gelinlik kuşandırılarak işyerinin çatısına konulan cansız manken, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İlk bakışta gelinin intihar etmek için çatıya çıktığını zanneden vatandaşlar, yakından bakınca cansız manken olduğunu görünce gülümsediler.

Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı işyerinin sahibi tarafından dikkat çeksin diye çatıya konulan gelinlikli cansız manken, görenlerin dikkatini çekti.

Firma sahibi Tülay Ulama, “Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, parmakla gösterilmek. Çünkü biz hep parmakla gösterilecek işler yaparız. Vitrinden dışarıyı seyrettiğimde insanların dalgın bir şekilde yürüdüğünü fark ettim. Dedim ki insanlar burayı parmakla göstermesi lazım. Dükkanımızda bulunan mankenlerimizden birini gelinlik giydirerek çatıya oturttuk. Damadı bekleyen gelin mizanseni oluşturduk. Burası ikinci şubemiz. Yeni açtığımız için, tek derdimiz fark edilmekti. İnsanların kafalarını kaldırarak bizleri fark etmelerini istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorumö dedi.

Görüntü dökümü;

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-Genel görüntü

-İşyeri sahibi açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)

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KİLİS\'TE, YETİM ÇOCUKLARA KABAN YARDIMI

KİLİS\'te, Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen, \'Çocuklar üşemesin\' kampanyası kapsamında yetim çocuklara kaban dağıtıldı.

Diriliş Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Berivan Algın ile beraberindeki ekip, geldiği Kilis\'te isimleri önceden belirlenen yetim çocuklara kışın üşümemeleri için kaban hediye dağıttı. Kampanya ile üşüyen hiçbir çocuğun kalmamasını amaçladıklarını anlatan Algın, \"Kampanyamız kapsamında 81 ili dolaşarak çocuklara ulaşıyoruz ve sevindiriyoruz. Din, dil, mezhep ayrımı yapmadan, tüm çocuklarımıza ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tören alanı ve çocuklar

- Çocuklara kaban giydirilmesi

- Berivan Algın’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

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TURMEPA GÖNÜLLÜLERİNDEN İZMİR KÖRFEZİ\'NDE TEMİZLİK

İZMİR\'de Deniz Temiz Derneği /TURMEPA gönüllüleri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri\'nin 14. madde olan \'Sudaki yaşamın korunması\' kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin deniz süpürgesiyle denizi temizlemek için İzmir Körfezi\'ne açıldı. Denizden çıkan çöpler arasında, ayakkabı, temizlik kovaları, pet ve cam şişelerin yer aldığı görüldü.

Deniz Temiz Derneği / TURMEPA, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü\'nü kutlamak amacıyla, gönüllüleri ile birlikte denizi temizleme etkinliği düzenledi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri\'nden 14. madde olan \'Sudaki yaşamın korunması\' için harekete geçen dernek üyeleri, ön9ce Pasaport İskelesi\'nde buluştu. Dernek tarafından burada gönüllülere teşekkür belgesi verildi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyette olan deniz süpürgesinin temizleme işlemine katılan gönüllüler, \'Denizler yaşasın diye önce gönüllüler harekete geçer\' mesajını vererek farkındalık yaratmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca temizlik yapıldı. Deniz süpürgesinin topladığı çöpler arasında ayakkabılar, temizlik kovaları, pet ve cam şişeler gibi atıkların bulunması dikkat çekti.

\'DENİZİN TURMEPA\'YA, TURMEPA\'NIN DENİZE İHTİYACI VAR\'

Teknede, TURMEPA Gönüllüler Deklarasyonu\'nu okuyan Proje Koordinatörü Saygın Yörük, \"TURMEPA olarak önceliğimiz denizlerimizi, su yollarımızı korumak ve temizlemenin en güzel yolunun hiç kirletmemek olduğunu açıklayabilmek\" dedi. İzmir Körfezi\'ne açılmalarının sebebinin temizlemekten ziyade farkındalık yaratmak olduğunu söyleyen Yörük, \"Bizim konumuz denizler olduğu için bu mesajı denizden ve deniz süpürgesinden vermenin daha anlamlı olduğu düşündük. Normal şartlarda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor biz TURMEPA olarak 8 Aralık\'ta kutlamaya karar verdik. Derneğimizde aktif olarak faaliyet gösteren gönüllülerimiz bugün bizlerle beraber. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı\'ndan arkadaşlarımız bizlerle beraber. Hem Dünya Gönülller Gününü kutlayacağız hem de Birleşmiş Milletleri\'nin yayınladığı 17 sürdürülebilir kalkınma maddesinden \'Sudaki Yaşam\' maddesini irdelemeye çalışacağız. Bizim çok önemli bir sloganımız var \'Denizin TURMEPA\'ya ihtiyacı var, TURMEPA\'nın denize ihtiyacı var.\' Biz bugün burada mesajıımızı verirken deniz temizliği de devam edecek. Ülkemizde ve tüm dünyada denizlerimiz kirlilik açısından tehdit altında. Plastik kaynaklı atıklar ağırlıkta, plastiğin üretilmesi birkaç saniye, kullanılması birkaç saat ancak doğada kaybolması 400-500 yılı buluyor bu anlamda denizlerimizi ve çevremizi koruyabilmek için atıklarımızı çöplere atmamız gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Saygın Yörük ile röp.

-Deniz süpürgesinden detay ve genel görüntüler

-Gönüllülere teşekkür belgesi dağıtımı görüntüleri

Haber- Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

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SAHNEDEN DÜŞEN İNSANSI ROBOT MİNİ ADA, PARÇALANDI

ANTALYA\'da bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi\'nde dans gösterisi yapması planlanan \'Mini Ada\' adlı robot, sahneden düştü. 85 bin TL\'ye mal olan insansı robotun dijital ekranı ve başı parçalandı.

Piksel Akademi tarafından bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyenler, bilişim uzmanları ve lise öğrencilerinin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi\'nde yapılan açılış töreniyle başladı.

Açılışta konuşan Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, bilişim çağında bilgiye sahip olan ülkelerin diğerlerine nazaran birkaç adım önde olduğunu söyledi. Bilişimin artık üretimden tüketime, devlet işlerinden sosyal yaşama kadar her alanda yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Yüksek, bilgi ve teknoloji satın alan değil, üreten olmanın şart olduğunu söyledi.

Akdeniz Bilişim Zirvesi Organizasyon Komite Başkanı Emrah Kozan ise 4 yıl önce bu yola çıktıklarında çok heyecanlı olduklarını, heyecanlarını kaybetmeden çalıştıklarını söyledi. Bu işi tamamen ücretsiz ve gönüllü yaptıklarını, ciddi oranda destek aldıklarını anlatan Kozan, \"Bilişimle ilgili bir farkındalık yaratmak adına çalışıyoruz. Zirveye 3 binden fazla katılımcı bekliyoruz\" dedi.

Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz da teknokentler ve ar-ge çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı.

İNSANI ROBOT KONTROLDEN ÇIKTI

Konuşmaların ardından Konya\'da bir fabrikada üretilen ve Türkiye\'nin ilk yerli üretim insansı robotları olan ikisi \'Mini Ada\' biri de \'Ada GH6\' model 3 robot, sahneye çıkarılarak davetlilere tanıtıldı. Özellikleri arasında dans etmek, sorulan sorulara cevap vermek ve sunum yapmak bulunan robotlardan \'Mini Ada\' modellerinden biri, kontrolden çıkarak sahneden düştü. Yaklaşık 1 metreden düşen 85 bin TL değerindeki Mini Ada\'nın başı ve önündeki dijital ekran parçalandı. Mini Ada, görevliler tarafından kaldırılıp salondan çıkarıldı.

ROBOTLA SOHBET

Kısa süreli şaşkınlığın ardından diğer robotların tanıtımına devam edildi. Mini Ada ve Ada GH6 modelli diğer 2 robot dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mini Ada ile program sunucusu Merve Akın sohbet etti. Merve Akın\'ın sorularına cevap veren Mini Ada, \'Nerelisin?\' sorusuna \'Konyalıyım\' cevabını verirken \'Konya\'nın nesi meşhur?\' sorusuna ise \'Etli ekmek\' yanıtını verdi. Mini Ada\'nın mantıklı cevaplar vermesi davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Program sonunda Mini Ada, özelliklerini sıralayarak kendisini tanıtan bir de kısa sunum yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Robot Ada\'dan detaylar

- Katılımcılardan detay

- Robot Ada\'nın yerdeki halinden detay

- Ada\'nın parçalarından detay

- Görevlilerin Ada\'yı kollarından tutup kaldırıp salondan çıkarması

- Ada\'nın dans etmesi

- Ada ile sunucu Merve Akın\'ın sohbeti

- Genel detaylar

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -

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ASİ NEHRİ, SU SÜMBÜLLERİNDEN TEMİZLENİYOR

HATAY\'da Asi Nehri üzerinde hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturan, bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden su sümbüllerini temizleme çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler tarafından sudan toplanan sümbüller, kamyonlara yüklenerek götürüldüğü çöp alında imha ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, yapılan çalışmalar yerinde inceledi. Öksüz, \"Su sümbülleri ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibarıyla yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle. Bundan sonra su sümbüllerinin hem kaldırılması hem önlenmesi hem de sucul ortama su ortamına zarar vermesinin engellenmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Bunun sürdürülebilir etkin ve ekonomik bir mücadele çalışmasına döndürülmesi lazım dönüştürülmesi lazım. Bunun için diğer kurumların yetkili olan kurum kuruluşların da mutlaka hem bizim çalışmalarımıza katkı vermesi lazım hem de onların bir takım çalışmalar yapmaları gerekiyor\" dedi.

Su sümbüllerinin son derece yayılıcı ce istilacı bir bitki olduğunu da değerlendiren Öksüz şunları söyledi:

\"İlk kendini gösterdiğinde biliyorsunuz Samandağ bölgesinde balık ölümleri ile karşı karşıya kalmıştık. Bunun nedenini araştırdığımızda su sümbülleri karşımıza çıktı. Su sümbüllerinin şöyle bir zararlı etkisi var. Su üzerinde yetişiyor büyüyor ve gelişiyor, su üzerini tamamen kaplayarak suyun oksijen ve ışık almasını engelliyor. Dolayısıyla su içerisinde oksijen miktarı bittiği tükendiği içinde balıkların ve diğer su canlılarının ölmesine sebep oluyor. Böyle bir zararı var. Tarım alanlarına zarar vereceği konusunda büyük bir endişemiz var. Biliyorsunuz bu sular sulamada kullanılıyor, tarım sulamasında. Tarım alanlarına da yayılması ve orada da istila özelliğini ortaya koyması bakımından tarım açısından da ciddi bir risk ve tehlike oluşturuyor. Biz bu sümbülleri su üzerinde belli noktaya kadar taşıdıktan sonra Asi Nehri içerisinde karadan müdahale etme olanağımız olan noktalarımız var. Orada biriktirdikten sonra bizim düzenli çöp depolama sahamız var, oraya götürüp imha ediyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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- Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz ile röp.

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- Temizlik çalışmalarından görüntü

- Çıkan sümbüllerin görüntüsü

- Sümbüllerin üzerindeki telef olmuş inek

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR - Ufuk AKTUĞ- Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)

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