DHA YURT BÜLTENİ -12

Sumru Yavrucuk, Marmaris\'te sahnede hastanelik oldu (EK

SU OLMADIĞINI FARK EDİNCE HASTANEYE GİTMİŞ

Oyuncu Sumru Yavrucuk\'un Marmaris\'te sahnede, rol gereği \'su\' diye yanlışlıkla içtiği sıvının, araçlarda kullanılan \'AdBlue\' denilen su bazlı üre çözeltisi olduğu ortaya çıktı. Şişe içindeki sıvıdan birkaç yudum içtikten sonra bunun su olamdığını fark eden sanatçının hemen hastaneye gittiği belirtildi. Sumru Yavrucuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \'Dün akşamki oyun sırasında, mizansen gereği içmem gereken su bardağına, yanlışlıkla AdBlue sıvısı konmuş. Gerekli tedavi uygulandı. Az önce taburcu oldum. Bu akşam Bodrum\'da oynuyorum. Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim\' dedi.

BELEDİYE YETKİLİSİ: DEKORCULARIN HATASI

Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Belma Karabenli Uğur da \"Armutalan Kültür Merkezi olarak kulis hizmeti vermiyoruz. Kulis ve dekor işleri tamamen kendi ekipleri tarafından yapılmaktadır. Bizler sadece eksik olunca yardımcı oluyoruz. Bu yaşanan üzücü olay, kendi dekorcularının hatası. Oyunun dekorunda çok sayıda yiyecek ve içecek vardı. Sahneyi hazırlayanların yanlışlığıyla olan bir durum. Oyuncu ile yapmış olduğumuz görüşmede de kendisi dile getirdi. Yaşanan bu hatadan dolayı çok üzüldük. Sanatçımıza acil şifalar ve büyük geçmiş olsun dileklerimizi sunarız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

===================

ŞANLIURFA’DA SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Şanlıurfa ve ilçelerinde sabah erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, günlük yaşamda aksamalara yol açtı.

Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde başlayan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, trafikteki sürücüler sis lambalarını açıp, hızlarını düşürerek ilerleyebildi.

Metroloji yetkilileri, sis tabakasının yağışla dağılacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Siste güçlükle ilerleyen araç trafiği

- Kentin üzerine kaplayan sis bulutu

- Görüş mesafesinin düştüğü yollar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

==============

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ, MİNİK ZEYNEP \'BİYONİK KULAK\' AMELİYATI OLDU

Gümüşhane’de işitme kaybı yaşayan ve \'biyonik kulak\' olarak bilinen \'koklear implant\' temin edilemediği için 5 aydır ameliyat olamayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Küçük kıza, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde koklear implant cihazı takıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile firmalar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle koklear implant cihazı temin edilemeyince ameliyatlar durdu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukları da mağdur etti. Gümüşhane\'de asgari ücretle çalışan Ozan Koyun\'un işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine de ameliyat olamadı. Sağlık Bakanlığı\'nın devreye girmesiyle aileye 5 ay sonra müjdeli haber geldi. Minik Zeynep Mine, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi\'nde ameliyata alındı. Zeynep Mine Koyun\'a \'koklear implant\' cihazı takıldı.

Hastane yetkilileri, aileye, ameliyatın başarılı geçtiğini Zeynep Mine\'nin yaklaşık 4 hafta sonra duymaya başlayacağı müjdesini verdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emine Demir, \"Aile bize telefonla ulaştı, hasta bilgileri mail yoluyla bizlere geldi. Hastamızı çağırdık, kontrollerinizi yaptık. Bizim burada yapmamız gereken testleri yapıp ameliyata karar verdik. Bugün itibarıyla 7 hastamıza \'koklear implant\' ameliyatı yaptık. Zeynep\'e de bu ameliyatı uyguladık. Hastamızın durumu gayet iyi.Yaklaşık 3 ile 4 hafta süreci sonrasında artık seslere alışıp, duymaya başlayacak\" dedi.

\'BU BİR EKİP İŞİ\'

Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Engin Dursun da, başarının bir ekip çalışması sonucu geldiğini belirterek, \"Özellikle çocuk ve doğuştan işitme kaybı yaşayan hastalarda eğer uygunsa bu ameliyatları kliniğimizde gerçekleştiriyoruz. Bize bu olanağı sağlayan bakanlığımıza ve tüm yetkilere teşekkür ediyoruz. Bu bir ekip işi. Eğer olanaklar sağlanırsa Sayın Cumhurbaşkanımızın da adını taşıyan bu üniversitemiz kliniğinde iyi işler yapmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

MUTLUĞU KELİMELERLE ANLATAMADI

Zeynep Mine\'nin babası Ozan Koyun ise, çocuklarının sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi. Ozan Koyun, kızlarının ameliyat sürecinde kendilere destek olan herkese ve Sağlık Bakanlığı\'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

--------

Çocuk detayları

Doktor açıklaması

Detaylar

Sağlık Bakanının hasta çocukların aileleri ile yaptığı görüşme detayı

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

==============

BÖBREK NAKLİ OLMAYI BEKLEYEN GAMZE, İYİLEŞİP ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

İZMİR\'in Bayındır ilçesinde, 4 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı çeken ve haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Gamze Akkavak, bir an önce uygun donör bulunup, nakil yapılmasını bekliyor. Akkavak, en büyük isteğinin bir an önce sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak öğretmenlik yapmak olduğunu söyledi.

Bayındır\'ın Çınar Mahallesi\'nde yaşayan Gamze Akkavak\'a, baş ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği Bayındır Devlet Hastanesi\'nde, 4 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bunun üzerine genç kız, Tire Devlet Hastanesi\'nde haftanın 3 günü diyalize girerek yaşamını sürdürmeye başladı. Doktorlar sağlığına kavuşması için böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Böbrek nakli için gönüllü verici olmak isteyen anne 46 yaşındaki Emine Akkavak\'a yapılan tetkiklerde, dokularının kızıyla uyumlu olduğunu belirledi. Ancak, 2\'si evli 5 çocuk annesi Akkavak\'ın kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle, doktorlar anneden nakil yapılmasını uygun bulmadı. İddiaya göre, tarım işçisi baba 53 yaşındaki İsmet Akkavak ise donör olmadı, 3 yıl önce evden de ayrıldı. İki kardeşi ve annesiyle bir yığma taş evde yaşamını sürdüren Akkavak için uygun böbreğin bulunup, nakil yapılabilmesi için İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuruldu. Akkavak, şimdi Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi\'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kızının 4 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle hasta olduğunu belirten anne Emine Akkavak, \"Sağlık sorunum nedeniyle kızıma böbreğimi veremedim. Eşimin böbreği de uyumlu, ancak kızı için donör olmak istemeyince aramızda sorun yaşandı. O ana kadar aramızda ciddi bir sıkıntı yoktu. Evi terketti, 3 çocuğumla ortada kaldım. Kızımın yaşama tutunması için bir böbreğe olduğu kadar, baba sevgisi ve şefkatini de ihtiyacı var. Bir gün bir böbrek bulunur kızım sağlığına kavuşur diye umutla bekliyorum\" dedi.

Böbrek nakli için sıra beklediğini belirten açık lise öğrencisi Gamze Akkavak ise bir an önce sağlığa kavuşup, eğitimini tamamlayarak, hayalindeki meslek olan öğretmenliği yapmak istediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------

-Böbrek nakli bekleyen Gamze Akkavak ile röp.

-Anne Emine Akkavak ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)

=================

OTOMOBİL EVİN BAHÇESİNE GİRDİ, SÜRÜCÜ BULUNAMADI

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak bir evin bahçesine girdi. Evin boş olduğu öğrenilirken, otomobilini bırakarak olay yerinden ayrılan sürücü aranıyor.

Olay, Ören Mahallesi Altınyol Caddesi\'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde otomobili bir evin bahçesinde gören vatandaşlar polisi aradı. Gelen polis, boş evin bahçesine duvarı yıkarak giren 78 ST 099 plakalı otomobili ters dönmüş olarak buldu. Polis, olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------

- Olay yerinden görüntüler

- Polisin incelemelerinden görüntüler.

Süresi: 44 Saniye, Boyutu: 23.6 MB.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

=============

KİLİS\'TE KADINLARDAN \'ŞİDDET\' PROTESTOSU

Kilis\'te, kadınlar hemcinslerine yönelik uygulanan şiddeti basın açıklamasıyla protesto etti.

Öğle saatlerinde kent merkezinde toplanan ve boyunlarına turuncu fular takan kadınlar, yürüyerek Cumhuriyet Meydanı\'na geldi. Burada kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Kilis Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Elmas Sağlam, kadına yönelik şiddetin sona ermesini istedi.

Her gün kadına yönelik şiddet haberlerini okuyup izlediklerini anlatan Elmas Sağlam, \"Kadına yönelik şiddet bir suçtur ve insan hakları ihlalidir. Biran önce kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Biz kadınlar çocuklarımızı bilinçli ve duyarlı yetiştirirsek, şiddeti azaltabiliriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Kadınların toplanarak yürümesi

- Kadınların slogan atması

- Elmas Sağlam\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 261 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

=============

ELAZIĞ\'DA KUYUMCUDAKİ BİLEZİK HIRSIZLIĞI KAMERADA

Elazığ\'da 3 kadının, girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 bin 500 TL değerinde olan 20 gram altın bileziği çalma anı, güvenlik kamera kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polis, kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

İzzetpaşa Mahallesi\'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı\'ndaki bir kuyumcuya dün saat 15.30 sıralarında müşteri gibi giren kimlikleri belirsiz 3 kadın, bilezik satın alacaklarını söyledi. Kuyumcu Süleyman Karakaya, vitrindeki bilezik çeşitlerini tezgah üzerine çıkardı. Kadınlar, bileziklerden birini, 3 bin TL ödeyip, satın aldı. Ancak daha sonra güvenlik kameralarından tespit edilen görüntilere göre 2 kadının perdelediği, ortada duran üçüncü kadın tezgahtaki bileziklerden birini eline aldı. Diğerleri de kuyumcuyu konuşarak, oyaladı. Kadınlar ardından da kuyumcudan çıkıp, kayıplara karıştı. Bir bileziğin eksik olduğunu fark eden Süleyman Karakaya, iş yerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Bileziği 3 kadının çaldığını görünce de polise başvurdu. Polis, kadınların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu Süleyman Karakaya, kadınların tavırlarından şüphelendiğini belirterek, \"Üç kadın dükkanımıza geldi, bilezik bakma bahanesiyle. Tabi çeşitlerimizi çıkardık. O arada el çabukluğuyla bileziği fark ettirmeden, ortadaki alıyor, yanındakine veriyor. Kamera kayıtlarından tespit ettik. Şüphelendikten sonra bir arkadaşımı kadınların arkasından gönderdim. Bu kadınlar belediye otobüsüne biniyor, daha sonra arkadaş izlerini kaybediyor. Polis ekiplerine haber verdik. Çalınan bilezik yaklaşık 20 gram ve 4 bin 500 TL civarında\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------

- Güvenlik kamerasından görüntü

- Kadınların bileziklere bakması

- Kadının bileziği yanındakine vermesi

- Kuyumcunun açıklaması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

Haber-Kamera: ERKAN BAY/ELAZIĞ, (DHA)

===============

KİLİS\'TE, \'YAŞAMA YOL VER\' YÜRÜYÜŞÜ

Kilis\'te, 112 Acil Servis çalışanları tarafından \'Yaşama yol ver( yürüyüşü gerçekleştirilerek, farkındalık oluşturdu.

Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse ile sağlık çalışanları ambulanslar ile birlikte Hacı Cümbüş Kavşağında bir araya gelerek, \'112 Acil Sağlık Hizmetleri\' haftası etkinlikleri çerçevesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanında sona eren yürüyüşte sağlık çalışanları, \'Yaşama yol ver\' sloganı attılar. Yürüyüşe katılan başhekim Meryem Köse, “Sağlıklı yaşama yol vermek gerekir. Unutulmasın ki 112 candır\" dedi.

Yürüyüş sonunda sağlık çalışanları, vatandaşlara olası kaza anında neler yapılacağına bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Yürüyüşe katılan sağlıkçılar

- Başhekim Meryem Köse’nin konuşması

- Vatandaşlara eğitim verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 235 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

==============

MALATYA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Malatya merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY\'nin \'askeri mahrem yapılanması\'na yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı kişilere yönelik Malatya, Kütahya, Düzce, Adana, Diyarbakır, Bolu ve Şırnak\'ta 8 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda arama yapılan adreslerdeki 7 kişi gözaltına alındı. Polisin, operasyonda bulunamayan 1 kişiyi yakalamaya yönelik çalışmasını da sürdürdüğü belirtildi.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

===============