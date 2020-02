DHA YURT BÜLTENİ-12

PARMAKLARININ AYRILMASI İÇİN 6\'NCI AMELİYATI OLMAYI BEKLİYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde 12 parmaklı ve parmakları birbirine yapışık halde dünyaya gelen Selma Özaydın (11), 5 kez ameliyat oldu. Ameliyatlarda parmaklarda 4\'ü alınan küçük kızın, 2 elinde kalan 8 parmağını sağlıklı kullanabilmesi için 6\'ncı kez ameliyat olması gerekiyor.

Sandıklı\'ya bağlı Karadirek köyünde 16 yıl önce evlenen Ayfer (33) ve Baki Özaydın\'ın (37), 3 çocukları oldu. Çiftin ilk çocukları Selma, iki elinde toplam 12 parmak ve bu parmakları birbirine yapışık halde dünyaya geldi. Özaydın çifti, Selma\'yı tedavi için Sandıklı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) desteğiyle İstanbul\'daki çeşitli hastanelere götürdü. Bir Selma, 5 kez ameliyat masasına yattı. En son 2015 yılında ameliyat olan küçük kızın iki elinden işlevsiz olan 4 parmak alındı. 8 parmağı kalan Selma\'nın bu parmakları birbirinden ayrıldı. Ancak bazı parmakları kısa kaldı. Selma\'nın şekil bozukluğu da olan parmaklarını sağlıklı kullanabilmesi için 6\'ncı kez ameliyat olması gerekiyor.

Yüzde 43 engelli Selma, eksik parmaklarına rağmen eğitiminden geri kalmadı. 7\'nci sınıf öğrencisi olan Selma, kalmei tam tutamadığı için yazı yazmak da sıkıntı çekiyor.

BAKIM MAAŞI KESİLDİ

Yaklaşık 2 yıldır kızı adına engelli bakım maaşı ödenen Baki Özaydın, İl Özel İdaresi\'ne geçici işçi olarak işe alınınca, 800 TL olan bakım maaşının kesildiğiini iddia etti. Baki Özaydın 3 ay çalıştığı işinden geçen ay kendi isteğiyle ayrıldı. Daha önce de yaptığı gibi çobanlık işine dönen Baki Özaydın, ailesini geçindirmeye çalışırken köylülerin de kendilerine destek verdiğini söyledi. Baba Özaydın, bakım maaşı kesilince zor durumda kaldıklarını öne sürerek, hiç olmazsa evinin ve başta Selma olmak üzere ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maaşın yeniden bağlanmasını talep etti.

\'BÜTÜN ÖĞRENCİLER KIYAFETLERİNİ ALMIŞ, BEN ALAMADIM\'

Kızının engelli maaşı kesildiği için zor duruma düştüklerini söyleyen Baki Özaydın, \"Köylü vatandaşların yardımıyla tek katlı ev yaptık. Ama giriş kapısını bile yaptıramadık. Allah razı olsun çok yardım yapıldı. Ama şu durumda bitkin haldeyim. Çobanlık yaptığım halde yetiştiremiyorum. Çocuğumun eğitim gördüğü okuldaki bütün öğrenciler kıyafetlerini almış. Ben alamadım. Onu bile alamadık\" dedi. Kızının 5 kez ameliyat olduğunu anlatan anne Ayfer Özaydın, \"Ellerinin rahatlaması için bir kez daha ameliyat olması gerekiyor. Ayağında da 6 parmak var ama zararı yok. Diğer parmaklarının açılması gerekiyor\" diye konuştu.

Selma Özaydın da okumak istediğini ama yazı yazarken parmaklarının çok acıdığını söyledi. Selma, şöyle dedi:

\"Parmaklarım acıdığı için yazarken üfleyerek, yazıyorum. Parmaklarımın acısının azalması için yine ameliyat olmam gerekiyormuş. Ama durumumuz iyi değil. Devlet bana destek sağlıyordu. O destekle ihtiyaçlarımı karşılıyordum. Şimdi o kesildi. Okul kıyafetimi alacaktım. Onu da alamadım.\"

\'SAĞIN, SOLUN YARDIMI İLE GEÇİNEN BİR AİLE\'

Köy Muhtarı Ahmet Özkan, \"Selma\'ya daha önceden engelli maaşı veriliyordu. Engelli maaşı neden bilmiyorum kestiler. Tekrar bu maaşın verilmesini istiyoruz. Aileye köyden yardımlar karşılığı ev yaptık. Eve elektrik bağlamak için 5 bin lira istiyorlar. Eve elektrik alamadık. Sağın, solun yardımı ile geçinen bir aile. Köyden bir vatandaşımızın aldığı koyunları cüzi bir miktarda para karşılığı güdüyor\" dedi.

İŞÇİLER, SATIŞA HAZIR MOBİLYALARI YANGINDAN KURTARMAYA ÇALIŞTI

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasının üretim bölümünde çıkan yangın, 3 katlı binanın tamamına yayıldı. İşçiler, satışa hazır mobilya ve malzemeleri alevlerden kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Bursa- Ankara karayolu üzerindeki kırsal Cerrah Mahallesi Sanayi mevkiinde faaliyette bulunan mobilya firmasının üretim bölümünde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler, yanıcı malzemelerin çokluğu nedeniyle 3 katlı fabrikanın tamamına sıçradı. İnegöl ve Gürsu ilçelerinden sevk edilen toplam 10 itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, 40 kişilik itfaiye ekibi binanın ikinci kat duvarlarını kırarak açtıkları deliklerden yangına müdahale etti. Fabrikada bulunan işçilerden Nermin Aktaş (46) ve Fatma Güneş (41) dumandan etkilenerek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktaş ve Güneş\'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. İçerisinde hazır mobilyalar ve hammaddeler bulunan fabrikada, bazı işçiler ise zemin katta yer alan satışa hazır malzeme ve mobilyaları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

YYÜ REKTÖRÜ BATTAL, ZEHİRLENME OLAYINDAN SONRA ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçtiğimiz perşembe akşamı kampüs içindeki yurtlarda kalan 337 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmesiyle ilgili bir komisyon kurulduğunu açıkladı. YYÜ Senatosu da her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerke yemek yemesi yönünde karar aldı. Öğrencilerle birlikte yemeği yiyen ilk isim de Rektör Peyami Battal, \"Gıdacı ve doktarlardan oluşan bir komisyon kurduk. Komisyon üyeleri tarafından yemek ve sulardan numuneler alındı.Tahlil sonuçlarını bekliyoruz\" dedi.

YYÜ kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerde geçtiğimiz Perşembe akşamı mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Bunun üzerine görevliler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kampüse sevk edilen ambulanslarla 293 öğrenci üniversite hastanesine, 36 öğrenci Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne, 8 öğrenci ise Lokman Hekim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan öğrencilerden 260\'ı aynı gün taburcu edilirken, tedavisi süren 77 öğrenci ise daha sonra taburcu edildi.

KOMİSYON KURULDU

Zehirlenme olayı üzerine YYÜ Rektörlüğü, aralarında doktorların da bulunduğu bir komisyon kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere öğrencilerin yedikleri yemeklerden ve sulardan numuneler alındı.

ÖĞRENCİLERLE HER GÜN BİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ YEMEK YİYECEK

Olayla ilgili soruşturma sürerken, YYÜ Senatosu ise her gün bir öğretim üyesinin öğrencilerle birlikte yemek yemesi yönünde karar aldı. Bu kararıın ardından öğrenciler ile ilk yemeği Rektör Prof.Dr. Peyami Battal, yedi. Prof. Dr. Battal, 337 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Hastaneye zehirleme belirtileriyle müracaat eden öğrenci sayısı artınca, biz de hemen hastanelere gittik ve olayla ilgili doktorlardan bilgi aldık. Bunun zehirlenme belirtisi olduğunu görünce bir komisyon oluşturduk. Hem gıdacılarımızdan hem doktorlarımızdan oluşan bir komisyon kurduk ve komisyonumuz hemen çalışmalarına başladı. Hastaneye başvuran bütün öğrencilerimizin ifadelerini aldılar. Aynı gün Tarım il Müdürlüğümüzü bilgilendirmek suretiyle hem bizim yemeklerden, hem de Kredi Yurtlar Kurumu\'ndaki firma yemeklerinden örnek aldırdık. İl Sağlık Müdürlüğü\'nü de bilgilendirdik. Sulardan da örnekler alındı. Bu bakteriyel bir zehirlenme belirtisi olduğu için sonuçlar 3 günde çıkıyor. En kötü ihtimal kesin sonuçlar yarın sabah çıkar. O sonuçlardan sonra gereken adımları atacağız. Asla hiç bir şekilde taviz vermeden, bu konuyu bütün detaylarıyla araştırıyoruz, araştırmamız gerekiyor ve çıkacak sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Firma ile ilgili sözleşmelerimizi gözden geçirdik. O noktada sözleşmemizde hiç bir sıkıntı yok. Hukuki olarak da adım atacak güçteyiz. Ama tahlil sonuçlarını beklememiz lazım\"

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ

Prof.Dr. Battal, öğrencilerin bu anlamdaki tedirginliklerini ve provakasyonu engellemek için aynı masada yemek yediğini de ifade ederek,\"Üniversite Senatosu olarak ortak bir karar aldık. Bundan sonra her gün bir senato üyemiz, öğrencilerle yemek yiyecek. Ben de zamanım oldukça öğrencilerle aynı masada yemek yiyeceğim. Biliyorsunuz biz öteden beri öğrencilerimizle beraber yakın ilişki içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bütün sorunlarını bize ulaştırıyorlar. Hatta deprem döneminde yurtta öğrencilerle beraber kaldık. Bunlar bizim çocuklaımız. Elbette ki; bütün endişelerinde, paniklerinde yanlarında olacağız .Dün akşam itibariyle Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'ne zehirlenme şüphesiyle 20 öğrenci daha başvurdu. Bunun dışında diğer öğrencilerimizin tümü taburcu edildi\"diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI NEBATİ: ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI, NEREDE TELLALLAR?

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Eskişehir\'de işadamlarıyla bir araya geldi. Nebati, \"Enflasyon oranları açıklandı, geçen aya göre 1,44 düştü. Nerede tellallar? Onlara sormak lazım\" dedi.

Eskişehir Öğretmen Evi\'nde düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

\'İŞ DÜNYASINDA DÖVİZİ KONUŞAN YOK\'

Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, kasım ayında 15.5 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

\"11 aylık ihracat 154 milyar dolar, 12 aylık ihracat 168 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95\'lerin üzerinde. Cari fazlası veriyoruz. Ağustos ayından itibaren enflasyon konusunda Eylül ayındaki o büyük sıçramadan sonra bakan Berat Albayrak bey defalarca izah etti. Enflasyonun önce yavaşlatılacağı ve ülkede tek rakamlı dönüşün hızlı olacağı ifade etmişti. Eylül ayındaki o yüksek rakamdan sonra iş dünyamızın birçok sektördeki, birçok firmasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin ortaya koyduğu \'Ben de elimi taşın altına koyarım\' şeklindeki duruşları enflasyonu bugün geçen aya göre düşme noktasına getirdi. Enflasyon oranları açıklandı, geçen aya göre 1.44 düştü. Nerede tellallar? Onlara sormak lazım. Eylül ayında yüksek çıktığı zaman hemen operasyonlara başladılar, sosyal medyalarda: Ekim\'de geri çekildi, düştü. Kasım ayında düştü ve şu anda hızlandı. Nasıl olur bu? Döviz fiyatlarına bakıyorsunuz bugün iş dünyasında döviz fiyatlarını konuşan yok.

\'İŞ DÜNYASINDAKİ OLUMLU BAKIŞ AÇISI BÜTÜN TÜRKİYE\'YE YAYILIYOR\'

Banka faiz oranları belli bir oranda gittikçe düşüyor. İş dünyasında olumlu bir bakış açısı bütün Türkiye\'ye yayılıyor. Kriz tellallarına, yalancılara, bu ülkenin üzerinde oyun oynamak isteyenlere söyleyeceğimiz söz çok açık. Bu millet tek millet, bu devlet tek devlet, vatanına sahip çıkar. Tek vatanı var ve bayrağımız bir tane. Bizimle uğraşmayın. Biz, zamanı gelince meşrebimizi, duruşumuzu, sosyo-kültürel yapımızı, etnik yapımızı bir tarafa koyar sonra dönüp bayrağımızı elimize alır, Türkiye bizim ülkemizdir, bu ülkeye operasyon yapacak olan ellerini kırarız şeklindeki irademizi ortaya koyan bir milletiz.\"

Türkiye\'de daha güzel şeylerin olduğunu ifade eden Nebati, \"Türkiye çok daha büyüyecek, çok daha zenginleşecek. Türkiye sadece coğrafyasında değil, dünyanın lider ülkelerinden birisi olma yolunda adımlarını koşar hale dönüştürerek daha da büyüyecek. Biz bundan eminiz, buna inancımız tam. Bundan sonra da yüzümüz inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gülmeye devam edecek\" dedi.

\'DOLAR 10 LİRA OLACAK DİYENLER NEREDE?\'

Türkiye\'nin krizleri atlatmayı beceren ve her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülke olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Nebati şunları kaydetti:

\"Yılbaşında başlayıp, 10 Ağustos\'ta sayın bakanımız Berat Albayrak beyin yapmış olduğu basın toplantısıyla atılan tweetler, algı operasyonları, sosyal medya ve finansal saldırıyla Türkiye üzerine gelmeye çalıştılar. O gün, \'bugünler geçer\' demiştik. Aynen, 2008-2009 dünya krizinde başbakanımızın o gün söylediği \'teğet\' geçecek cümlesinin ben ortamda birçok yerde de ifade ettim. Merak etmeyin Türkiye geldiği krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülke. Bu ülke dünyada hiçbir ülkenin gösteremeyeceği millet ve devlet kaynaşmasını en üst seviyesinde şahikasında gerçekleştiren bir ülke. Dolar 10 lira olacak diyenler nerede? Türkiye\'de bankacılık batacak diyenler nerede? Ekonomik kriz geldi, geliyor diyenler nerede? Ülkede her şey berbat olacak diyenler nerede? O günlerde trol hesaplarından yüzlerce, binlerce çoğu da dışarıdan olan ve tweetlerin söyledikleri nerede? Yoklar, duramazlar. Çünkü burada güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet, güçlü bir millet var. Her türlü operasyonda birlikte hareket etmeyi beceren bir ülke var.\"

KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ ŞÜPHELİSİNİ DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

BURSA\'da S.Ç. (45), iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunurken çocuğun ağabeyleri ve yakınları tarafından yakalanıp dövüldü. Kolu kırılan şüpheli, ardından polise teslim edildi. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Yıldırım ilçesinde S.Ç., iddiaya göre, R.T.N. isimli kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu sırada çocuğun ağabeyleri tarafından yakalandı. İncirli Caddesi üzerinde çocuğun ağabeyleri ve yakınları, şüpheliyi saçlarından tutarak yere yatırdıktan sonra dövüp, kolunu kırdı. Bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, kızın ağabeylerine ve onun arkadaşlarına önce \"Kaç senedir ben buradayım, böyle bir şey yapmadım\", sonrasında ise \"Hepiniz haklısınız\" dediği belirlendi.

Şüpheli daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM\'DA DUVARLARINDA ÇATLAKLAR OLUŞAN OKUL TAHLİYE EDİLDİ

ÇORUM’da bir süredir duvarlarında derin çatlaklar oluşan Karşıyaka Ortaokulu binası tahliye edildi.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Ortaokulu duvarlarında bir süre önce çatlaklar oluşmaya başladı. Oklulda uzmanlar tarafından teknik inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, binanın eğitim öğretime elverişsiz olduğu ve risk arz ettiği belirlendi. Rapor üzerine 3 katlı 17 derslikli bina tahliye edilerek eğitim-öğretime kapatıldı. Çorum Valiliği bina için yıkım kararı alındığını belirtti, öğrencilerin Şehit Onur Bakbak İlkokulu’nda eğitimlerine devam edecekleri duyurdu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile okula gelerek incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, velilerle de görüştü.

DOWN SENDROMLU ÖZLEM, GELİNLİK GİYDİ

ADANA\'da,down sendromlu Özlem Ortak (34), kendisi için yapılan sembolik düğünde hayali olan gelinliği giyip dans etti.

Hatice Ortak ve Halil Ortak çiftinin down sendromlu kızı Özlem Ortak için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde sembolik düğün yapıldı. Törende Özlem Ortak\'a damatlık giyen kuzeni Alihan Kalender eşlik etti. Müzik eşliğinde karşılıklı göbek atıp dans eden kuzenler, davetliler tarafından alkışlandı.

Düğünü organize eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Özlem Ortak\'a Cumhuriyet altını ve inci kolye hediye etti, karşılıklı çiftetelli oynadı.

Özlem Ortak ile annesi Hatice ve babası Halil Ortak, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerle Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'ye teşekkür etti. Başkan Sözlü de, Özlem Ortak\'ın mutluluğuna ve heyecanına ortak oldukları için büyük sevinç duyduklarını söyledi.

İNEBOLU’DA 3 GÜNDE BİN 500 TON HAMSİ SEVKİYATI YAPILDI

KASTAMONU’nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü. TIR\'lara yüklenen hamsiler, Türkiye\'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ahmet Çelebi, 3 günde İnebolu’dan yaklaşık bin 500 ton hamsi sevkiyatının gerçekleştiğini söyledi.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül\'de sona ermesinin ardından Karadeniz’de balıkçıların bereketli bir palamut sezonunun ardından hamsiyle de yüzü güldü. Trabzon, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak gibi Karadeniz\'in birçok ilinden İnebolu açıklarına gelen balıkçı tekneleri, 3 günde yaklaşık bin 500 ton hamsi ile limana döndü. 3 gün boyunca gece gündüz avlanan ve tonlarca hamsi yakalayan balıkçı tekneleri tarafından avlanan hamsiler TIR’lara doldurularak İstanbul, Ankara, Bursa, Samsun gibi Türkiye’nin dört bir yanına gönderildi. Limandaki balıkçı teknelerini gören vatandaşlar da limana gelerek kasalarla hamsi aldı.

\'HAMSİ HALKINDA BALIKÇININDA YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ\'

Trabzonlu balıkçı Yaşa Akyazı, Bu yıl palamudun da bol olduğunu ve hamsi avının yeni başladığını belirterek, \"Bolluk ne kadar daha devam eder bilemeyiz. Çünkü genelde sezon başlangıçlarında hamsi bol olur. Daha sonraki günlerde azalmaya başlar. İnşallah bu sene bolluk süreklilik gösterir ve aynen devam eder. Vatandaşlarımız taze balık yesin. Hem biz kazanıyoruz hem vatandaş ucuz bir şekilde hamsi tüketiyor \" dedi.

