DHA YURT BÜLTENİ 12

GEMİNİN İSKELEYE ÇARPMA ANI KAMERADA

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Dilovası ilçesinde, yük gemisi, limana yanaşırken iskeleye çarptı. Hasar gören gemiden İzmit Körfezi\'ne yakıt sızdı.

Geminin iskeleye çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Limanda bulunan görevliler geminin iskeleye çarpacağını anlayınca çevredekileri uzaklaşması yönünde uyarırken, panik yaşandı. Gemi iskeleye çarparak dururken, gemiden bir miktar yakıt sızdı. Liman Başkanlığı ekipleri, iskele çevresine bariyer çekerek, sızıntının dağılmasını önlemeye çalıştı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Dilovası ilçesinde bulunan İzmit Körfezi kıyısındaki limanda meydana geldi. \'MSC Katyaynı\' adlı yük gemisi, limana yanaşırken, iskeleye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hasar gören geminin yakıtı, İzmit Körfezi\'ne sızdı. İskelede bulunan görevliler, Liman Başkanlığı\'na haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, iskele çevresine bariyerleri çekerek, yakıtın dağılmasını önlemeye çalıştı. İskele çevresinde temizleme çalışmaları sürdürülürken, hasar gören gemi ise limandan bakım için tersaneye götürüldü. Bölgede hafif yakıt sızıntısı meydana gelirken, temizlik çalışmalarına devam ediliyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Geminin iskeleye çarpma anı ve yaşanan panik

-İskele çevresine bariyer çekilirken

-İskeleden detaylar

-Anons

-Liman bölgesinden detaylar

-Hasar gören gemiden görüntü

DGS\'DE

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Seferihisar\'da \'Turuncu Bayram\' sona erdi

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, 4 gün süren \'Başka Bir Tarım Mümkün\' etkinliği, \'Mandalina Şenliği\'yle tamamlandı. Mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği şenlikte yemek yarışmasında birincilik \'Mandalinalı Sarma\'ya verildi.



Seferihisar Belediyesi tarafından, bu yıl 19\'uncusu düzenlenen Mandalina Şenliği, dün (pazar) sabah Çocuk Belediyesi çocuklarının mandalina bahçesinde yaptıkları hasatla başladı. Ardından kapalı pazar yerinde şenlik programı gerçekleştirildi. Şenliğe Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, CHP\'li Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve binlerce vatandaş katıldı. Soyer, \"Uzun zamandır mandalina ve toprak için beklediğimiz yağmur bugün tam şenlik gününde geldi. Şenlik günü işlerimizi biraz zorlaştırsa da toprak bereketle buluştu ve bizleri mutlu etti. Yağan aşırı yağmura rağmen, buraya gelen binlerce mandalina gönüllüsüne çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ\'

Türkiye\'nin büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceğinin öngörüldüğünü söyleyen Soyer sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Önümüzdeki 7- 8 yıl içinde Türkiye\'nin gayrisafi milli hasılasının 800 milyarlardan 500 milyarlara düşeceği düşünülüyor. Çok ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik küçülme, daralmayla karşı karşıya kalacağız. Tek bir çıkış yolumuz var. O da bu bereketli topraklarda tarıma ve tarım ürünlerine sahip çıkmak. Bu nedenle soğuk hava deposu açtık, zeytinyağı müzayedesi yaptık, bugün de mandalina şenliği yapıyoruz. Tek derdimiz var, bu memlekette üreten insanların emeğinin karşılığını alması ve ürettiğiyle hayatını sürdürmesi. Yani derdimiz küçük üreticiyi yaşatmayı başarmak. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki krizi aşmanın başka yolu yok. 9.5 yıldır bu hedefle çalışıyoruz. Ötekileştirme, kutuplaştırma politikaları karşısında durmanın tek yolu, ortak gelecek inşa etmekten geçiyor. Onun için omuz omuza, kol kola olmalı birbirimize çok sıkı bir dayanışma içinde olmalıyız. Bu bereketli topraklarda yaşamaktan gurur duyuyorum.\"



YENİ KRAL VE KRALİÇELER BELLİ OLDU

Mandalina Şenliği kapsamında birbirinden ilginç yarışmalar yapıldı. Mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği yarışmaya 10 genç kız ve erkek katıldı. Jüride manken-oyuncu Tuğba Özay, Seferihisar\'da çekimleri devam eden \'Ege\'nin Hamsisi\' dizisi oyuncuları Bengi Öztürk, Mustafa Şen, Modacı Jeyan Gedik, çocuk belediyesinden çocuklar, eski kral ve kraliçe yer aldı. Heyecanla beklenen yarışmanın sonunda 3 numara ile yarışan Hatice Ercivanlı Mandalina Kraliçesi, 1 numara ile yarışan Furkan Oymaağaçlıoğlu Mandalina Kralı seçildi. Kral ve kraliçeye taçları Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından takıldı.

EN KALİTELİ MANDALİNA SEÇİLDİ

Şenlik kapsamında yapılan diğer yarışmalarda ise ödüller Çocuk Belediyesi\'ndeki çocuklar tarafından dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen yılın en iyi mandalina üreticisi yarışmasını Yücel Demiralay kazandı. Seferihisar Belediyesi ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle \'En İyi Mandalinalı Yemek ve Tatlı\', Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri jüriliğinde ise \'En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı\' yarışmaları yapıldı. En İyi Mandalinalı Yemek birinciliğini \'Mandalinalı Sarma\' yemeğiyle Ayşegül Ulu, En İyi Mandalinalı tatlı birinciliğini \'Mandalinalı Nilüfer Tatlısı\' ile Ezgi Akbulut kazandı. En İyi Mandalinalı Hediyelik Eşya Tasarımı yarışmasının birincisi ise \'Hayata Bağlan\' ismini verdiği tasarımıyla Nurgül Saltık oldu. En yavaş bisiklet sürme yarışmasını ise Soner Çıtak kazandı. Büyük bir coşkunun yaşandığı festival,Tepecik Senfoni Orkestrası\'nın verdiği konserle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Seferihisar belediye başk tunç soyer konuşması

- Mandalina kral ve kraliçesi yarışması

- Mandalinalı yemekler

İZMİR, (DHA)



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Simit arabası, lodosta sürüklendi

BURSA\'da, şiddeti saatte 52 kilometreye kadar çıkan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, yollarda yürümekte zorlanırken, teleferik seferleri iptal edildi. Simit arabasının lodosun etkisiyle sürüklendiği görüldü.

Bursa\'da sabah başlayan, öğlen saatteki hızı 52 kilometreye kadar çıkan lodos, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Yollarda olanlar, yürümekte zorlanırken, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde simit arabasının, rüzgarın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Arabanın içindekiler ise caddeye saçıldı. Lodos, Bursa ile Uludağ arasındaki teleferiği de etkilerken seferler, saat 15.00\'e kadar iptal edildi. Lodosun yağmurla birlikte akşam saatlerinde dinmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan lodosta kömür sobası yakılmaması istenirken, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Görüntü dökümü:

-Lodosta yürüyenler

-simit arabası sürüklenirken

-Detaylar

Haber/Kamera:BURSA (DHA)

4 dk 39 sn - 523 MB

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Hastane inşaatında işçilerin kaldığı prefabrikte yangın ()

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfayenin çalışmasıyla kontrol altına alınan yagın kısa sürede tamamen söndürüldü. Yangın sırasında işçilerin öğlen yemeğinde olduğu belirlendi. Söndürme çalışmalarını hastane inşaatında çalışan işçiler de takip etti. Binanın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın görüntüleri

-İtfaeye ekiplerinin çalışmaları

-Prefabrikte kalan işçilerin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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ASLIHAN\'IN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ YERE ÜST GEÇİT YAPILACAK

ANTALYA\'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Aslıhan Kocapınar\'ın (19) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın ardından, AÜ öğrencileri, olay yerinde anma töreni yaptı. Kazanın yaşandığı yere, Karayolları 13\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından üst geçit yapılacağı kaydedildi.

AÜ Mimarlık Fakültesi 2\'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Kocapınar, 14 Kasım Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek istedi. Kocapınar\'a, C.D. (23) yönetimindeki 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak ağır yaralanan Aslıhan Kocapınar için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kocapınar\'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşti. Aslıhan Kocapınar\'ın bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, organ bekleyen hastalara nakledildi.

Aralarında Kocapınar\'ın arkadaşlarının da olduğu AÜ Öğrenci Konseyi üyeleri, bugün kazanın meydana geldiği yolda anma töreni düzenledi. Ellerinde karanfillerle yol kenarına gelen üniversite öğrencileri, \'Başka Aslıhan\'lar ölmesin\' diye slogan attı. Üniversitenin kuzey çıkış kapısının olduğu yere acilen yaya üst geçidi yapılması gerektiğini söyleyen AÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhammet Fatih Özel, geçite de \'Aslıhan Kocapınar Yaya Üst Geçidi\' adının verilmesini istedi.

Karayolları 13\'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kazanın olduğu yere bir üst geçit yapmak için çalışma başlattığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Karşıdan karşıya geçmek için bekleyen öğrencilerden görüntü

-Trafik ışığından detay görüntü

-Araçlardan detay görüntü

-Basın açıklaması

-Karanfil bırakılması

-Öğrencilerin yürüyüşü

367 mb// 3.18 sn HD

Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-DHA



