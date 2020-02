DHA YURT BÜLTENİ -12

1)ŞIRNAK ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ŞIRNAK\'ta yürütülen \'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu\'nda şehit olan 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın (21) cenazesi, memleketi Mersin\'in Erdemli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin\'e dün gece getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğan\'ın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Şehidin cenazesi, bu sabah morgdan alınıp, konvoyla ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi\'ne götürüldü. Bekar olan şehit Doğan\'ın cenazesi, önce babaevine getirilerek, helallik istendi ardından Esenpınar İlkokulu’nun bahçesine götürüldü. Burada düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Ercan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti Milletvekilli Hacı Özcan, MHP\'li milletvekilleri Olcay Kılavuz ile Baki Şimşek, CHP\'li milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ile Ali Mahir Başarır ve şehidin annesi Halime, babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

TABUTA SARILIP, AĞLADILAR

Tören sırasında şehidin annesi Halime ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi, uzun süre Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp, gözyaşı döktü. Güçlükle sakinleştirilen Halime ve Ahyan Doğan ile çocukları, yakınları tarafından tabutun başından alındı. Cenaze namazını İl Müftüsü Şaban Kondu kıldırdı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Esenpınar Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Şehit cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken

- Şehit anne baba ve kardeşlerinin görüntüsü

- Tabutun üzerinde ağlamaları

- Cenaze törenine katılan protokol üyelerinin cenaze namazı kılması

- Cenaze namazına katılan kalabalık

- Şehit cenazesi taşınırken yukarıdan görüntü

Haber:Adnan AÇIKGÖZ-Kamera:Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)

=============================================

2)ŞEMDİNLİ ŞEHİDİ YUSUF ÖNDER\'İN CENAZESİ, ANTALYA\'YA GETİRİLDİ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden topçu er Yusuf Önder\'in (22) cenazesi, uçakla Antalya\'ya getirildi.Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde, 9 Kasım Cuma günü, atış yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden topçu er Yusuf Önder\'in cenazesi, Van\'daki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri\'ne bağlı askeri uçakla Alanya\'ya gönderildi. Şehit Önder\'in Türk bayrağına sarılı tabutunun taşındığı uçak, saat 12.50\'de Gazipaşa- Alanya Havalimanı\'na indi.Şehit Önder\'in cenazesini Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti\'li Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, askeri ve mülki erkanla şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehit topçu er Yusuf Önder\'in tabutu, cenaze aracına konularak, törenin yapılacağı Alanya\'ya doğru yola çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Uçağın gelişi

- Naaşın uçaktan alınışı

- Naaşın cenaze aracına konulması ve gidişi

- Protokolden detay

93.2 MB /// 01.31\"

(Haber-KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

===========================================

Şehit Kaymakçı\'nın cenazesi memleketine getirildi (EK)

3)GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi\'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için Bahaeddin Nakıboğlu camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan baba Vakkas ve anne Zeynep Kaymakçı gözyaşı dökerek oğullarının fotoğrafını öptü.

SİLAH ARKADAŞLARI TÖRENİ CEP TELEFONUYLA İZLEDİ

Şehidin Derecik\'te astsubay olarak görev yapan, adı öğrenilemeyen komutanı ise Gaziantep\'teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayarak töreni izledi. Komutanın babası Oktay Duman, şehit Kaymakçı\'nın, astsubay oğluyla görev yaptığını ve üs bölgesindeki askerlerin töreni izlemek istediğini söyledi.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü Ahmet Çelik\'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Samet Kaymakçı\'nın cenazesi, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cenazenin uçakla getirilmesi

- Cenazeye katılanlar

- Yakınlarının ağlamaları

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin araca konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 408 MB

===================================================

4)İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: GÜYA BİZLE DALGA GEÇİYORLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Huzur, demokrasi ve barış. Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki \'Senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil\' biz de bunu yiyeceğiz\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) 2018- 2019 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Atatürk Kongre Merkezi\'nde (AKM) yapılan tören öncesi Bakan Soylu, protokol üyeleri tarafından üniversiteye ait Sosyal Tesisler önünde karşılandı. Protokol üyeleriyle birlikte kahvaltı yapan Bakan Soylu, daha sonra törene geçti.

\'KİME KARŞI SAVUNMA?\'

Törende konuşan ve ilk dersi veren Bakan Süleyman Soylu, Türkiye\'nin alelade bir yerde, sıradan bir ülke olmadığını söyledi. Dünyada savunma sanayi harcamalarının 2017 yılında 1.7 trilyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Bakan Soylu, \"ABD\'nin Ortadoğu\'daki savunma bütçesi 69 milyar dolar. İngiltere 50 milyar dolarlık toplam savunma bütçesiyle Ortadoğu\'da etkinliğini arttırmaya çalışırken, Fransa 2019- 2025 yılları arasında 295 milyar Euro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Dikkat ederseniz bu bütçelerin adı \'Savunma bütçesi\'. İnsan doğal olarak \'Kime karşı savunma?\' diye soruyor değil mi? Bu ülkelerin Ortadoğu\'ya uzaklığı 4-5 bin kilometre ile 11 bin kilometre arasında değişiyor. Öte yandan dünyada şu anda benim bildiğim kadarıyla resmi olarak savaşta olan, ordularının karşılıklı savaştığı herhangi bir ülke yok. Öyleyse bu neyin bütçesi ve neyin savunması, bilmiyoruz\" dedi.

\'PKK\'NIN UYUŞTURUCU GELİRİ YILLIK 1.5 MİLYAR DOLAR\'

2002 yılında Afganistan\'da haşhaş ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu aktaran Bakan Soylu, ABD\'nin o tarihte Afganistan\'a barış, huzur ve demokrasi getirmek üzere müdahale ettiğini söyledi. Bakan Soylu, \"Eksik olmasınlar getirdikleri barış, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibariyle haşhaş ekili alan miktarı 328 bin hektara çıktı. Huzur, demokrasi ve barış. Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki \'Senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil\' biz de bunu yiyeceğiz. Sadece 2016- 2017 arasında afyon üretimi de yüzde 63 oranında arttı. Şimdi bu 2002- 2017 arasındaki tarihi süreci DEAŞ, PKK\'nın gelişimi, Suriye iç savaşı üzerinden de şöyle bir düşünün. PKK\'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin yıllık 1.5 milyar dolar olduğunu, Avrupa uyuşturucu pazarının yaklaşık yüzde 80\'ini elinde tuttuğunu, DEAŞ\'ın da aynı ticaret içinde yer aldığını, doğal uyuşturucu rotasının Afganistan\'dan Avrupa\'ya doğru bizim ülkemiz üzerinden gittiğini de notlarınıza ekleyin\" diye konuştu.

\'DAĞLARDA MAĞARALARINI, BARINAKLARINI BULUYORUZ\'

Türkiye\'de yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren PKK adlı adı batasıca bir örgüt olduğunu kaydeden Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti: \"Biz o örgütün 2500- 3000 rakımlı dağlarda mağaralarını, barınaklarını buluyoruz ve imha ediyoruz. Size para, araç, harita, ekipman verip göndersem bile asla ulaşamayacağınız, yerini, yolunu bulamayacağınız yerlerdeki o mağaralardan ambalajı açılmamış, Avrupa menşeili yepyeni silahlar, sevkiyata hazır halde fıçılara doldurulmuş ve Avrupa\'nın göbeğinde üretilmiş uyuşturucu hapları buluyoruz. Siz buradan ulaşamazsınız ama o haplar ve silahlar Avrupa\'nın göbeğinden oraya ulaşmış. Ayrıca yine Avrupa\'nın müreffeh ülkelerinden dernekler aracılığıyla bu örgütün yan kollarına yapılmış milyon dolarlık bağışlar tespit etmiştik. Siz şurada bir öğrenci derneği kursanız Avrupa\'dan kimse size bin lira yardım etmez. Ayrıca bizim bu örgüte mensup, insan öldürmüş, suçu sabit ve kırmızı bültenle aradığımız teröristlere de Avrupa\'da oturum hakkı veriliyor.\"

525 BİN KİŞİLİK KOLLUK GÜCÜ

Türkiye\'nin bu üç fotoğraf karşısında sorumluluklarının, tehditlerin alelade olmadığının anlaşılacağını belirten Bakan Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri hariç İçişleri Bakanlığı\'na bağlı 525 bin kişilik kolluk gücüyle asayiş, terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edildiğini vurguladı. Türkiye\'nin 3.5 milyon Suriyeliyi insanlığa yakışır şekilde ağırlarken, dünya eroin yakalamalarının yüzde 16\'sını, Avrupa eroin yakalamalarının ise 2 katını tek başına gerçekleştirirken bin geçmişi, değerleri ve özelliklerinden ilham aldığını kaydeden Bakan Soylu, \"PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C ile eşzamanlı mücadele ederken de yine aynı özelliklerimizden güç alıyoruz\" dedi.

Konuşmanın ardından AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak tarafından Bakan Soylu\'ya plaket takdim edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha sonra AKÜ Spor Meslek Yüksekokulu\'nun Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılışını gerçekleştirerek, Afyonkarahisar\'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Bakan Soylu\'nun karşılanması

- Bakan Soylu salona girerken

- Bakan Soylu ve protokolden detay

- Genel detaylar

- Bakan Soylu\'nun konuşması

- Bakan Soylu Olimpik havuz açılışı yaparken

- Detaylar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===============================================

5)BODRUM\'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDAN 5 GÖZALTI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığından 1 kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.S.K.\'nin önderliğindeki M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A isimli 5 şüphelinin, dün (pazar) saat 04.00\'te, Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otelden 2 araçla 8 Filistinli kaçak göçmeni, İçmeler Mahallesi kıyılarına götürdüğünü tespit edince operasyon yaptı. Organizatör oldukları iddiasıyla B.S.K., M.E.B., Y.K, Y.T. ve B.M.A. gözaltına alındı, kaçaklarla birlikte emniyete götürüldü. 8 Filistinli kaçak göçmen, işlemleri tamamlanınca, İl Göç İdaresine gönderildi. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda can yeleği, tekne için kullanılan materyaller ve benzin bidonları ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltı işlemi tamamlanan 1\'i kadın 5 zanlı bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Zanlıların adliyeye sevkinden görüntü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla), DHA)

==============================================

6)KIZ ARKADAŞINI OTOMOBİLDE BIRAKIP KAÇTI



Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ehliyeti iptal edildiği için polisten kaçan sürücü, yakalanacağını anlayınca otomobili ve kız arkadaşını bırakıp, kaçtı.

Manavgat Hisar Caddesi\'nde dün saat 20.00 sıralarında polisin \'dur\' ihtarına uymayan 07 JJ 182 plakalı otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin telsiz anonsuyla birlikte otomobilin kaçış istikametine çok sayıda ekip sevk edildi. Yunus motorize polis ekibi tarafından otomobili içinde oturan bir kadınla birlikte Gençlik Parkı kenarında park halinde buldu. Kimliği açıklanmayan kadının ifadesiyle otomobili kullananın Önder Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Önder Ö.\'nün ehliyetinin iptal edildiği belirlendi.

Genç kadını gönderen polis ekipleri, otomobili çekici marifetiyle parka götürdü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Otomobilin çekiciye bindirilmesi

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

=================================

7)ATA İŞKENCENİN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Denizli\'de bulunan çiftlikte görevli kişinin, bağlı haldeki ata sopayla defalarca vurarak, \"Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi, bekleyeceksin tamam mı?\" diye bağırdığı anların görüntüsü tepki topladı. Hayvanseverler, ata işkence eden kişinin cezalandırılmasını istedi.Merkezefendi ilçesi Saruhanlı Mahallesi\'ndeki at çiftliğinde, bir görevli tarafından bağlı haldeki ata, sopayla defalarca vurulduğu anların yer aldığı görüntü, sosyal medyada yayıldı. Cep telefonuyla çekilen 7 saniyelik görüntüde, özel bir at çiftliğinde görevli olduğu öğrenilen Ali G., iple bağlı ata, kamçıyı andıran sopayla defalarca vurdu. Ali G.\'nin, bir yandan atan vururken, diğer taraftan \"Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi, bekleyeceksin tamam mı?\" diye bağırdığı duyuldu. Atın o anlarda, acıyla şaha kalkmaya çalıştığı gözlendi. Sosyal medyada yayılan görüntü tepki çekti.

Görüntüleri sosyal medyada izleyen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) üyeleri, hayvana işkence yapılmasına tepki gösterip, ata işkence yapan kişinin cezalandırılmasını istedi. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, olay hakkında gerekli hukuki başta olmak üzere tüm işlemleri başlattıklarını iufade ederek, \"İhbar videosu sosyal medya aracılığıyla elimize ulaştı. İzleyince kanımızı dondurdu. Biz sadece şiddetin 7 saniyelik bölümünü gördük devamında neler yaşandı bilemiyoruz ancak araştırıyoruz. Hayvanseverlerin tepkilerinden sonra at çiftliğinin özür metni yayınladı ancak bu sadece infiali durdurmak için bir oyun\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cep telefonu görüntüsünde

- Görevlinin ata sopayla vurması

- Sopayla vururken konuşmaları

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

====================================

8)ANAAOKULUNDA YANGIN PANİĞİ

Sivas\'ta bir anaokulunun kalorifer kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Okula gelen veliler, çocuklarını eve götürdü.

Yangın, öğlen saatlerinde Pulur Mahallesindeki Melek Reşit Hanım Anaokulunun kazan dairesinde meydana geldi. Kazan dairesinden dumanlar çıktığını gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenler bu sırada okulda bulunan öğrencileri tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Bilgi verilmesiyle panik halinde okul binasına gelen veliler çocuklarını alarak evlerine götürdü. Yangının, okulun kazan dairesinde bulunan atık kağıtların tutuşmasından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaralanan ve dumandan etkilenenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Öğrenci ve velilerin görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

=================================

9)HAZİRANDAKİ DOLU YAĞIŞI FİNİKE PORTAKALINI VURDU

Antalya\'nın Finike ilçesinde portakal hasadı başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu haziran ayındaki dolu yağışı nedeniyle 50 bin ton civarında kayıp yaşandığını söyledi.

Sarıçobanoğlu, bu yıl portakalın kilosunun kalitesine göre 1.20 ile 1.5 lira arasında satıldığını belirtti.

Türkiye\'nin en önemli portakal üretim merkezlerinden Finike\'de hasat sezonu başladı. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede yaklaşık 31 bin dekar alanda Finike portakalı üretildiğini belirtirken, bu yıl 200 bin ton civarında rekolte beklediklerini ancak haziran ayının ortalarındaki dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 50 bin ton civarında ürün kaybı yaşandığını söyledi.

Finike portakalının \'erkenci kesim\' diye tabir edilen bölgede kalitesine göre 1 lira 20 kuruş ile 1.5 lira arasında satışa sunulduğunu kaydeden Halil Sarıçobanoğlu, sezon başlamadan yağan dolunun ürün kaybı nedeniyle üreticinin olumsuz etkilendiğini vurguladı. Bu yılın kurak geçtiğini de belirten Sarıçobanoğlu, bu sezon kuraklıktan çok etkilenmediklerini ancak kuraklığın devam etmesi halinde ürün rekoltesinin düşeceğini belirtti.

Bölgede 1200 dekar alanda da limon üretildiğini kaydeden Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ortalama rekoltenin 6 bin ton civarında olduğunu ve ürünün toplanarak depolandığını söyledi.

Nar sezonu hakkında da bilgi aktaran Başkan Sarıçobanoğlu, 4 bin 700 dekar alanda yaklaşık 20 bin ton civarında ürün elde ettiklerini, narın 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Bahçede hasat yapılırken (Arşiv)

- Portakal paketleme fabrikasından detay (Arşiv)

215 MB

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

=================================

10)KADIN VELİDEN KADIN ÖĞRETMENE DARP İDDİASI

İzmir\'de Mimar Sinan İlkokulu\'nda iddiaya göre bir öğretmen, velisi çocuğunun okula zamanında getirtilmesi ve dersleri konusunda uyarmak istedi. Eğitim sendikalarının iddiasına göre, öğrenci velisi sınıfa girerek öğretmeni saçlarından sürükledi. Darp edildiği ileri sürülen öğretmenin, savcılığa giderek veli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Konak\'ta bulunan Mimar Sinan İlkokulu\'nda iddiaya göre 8 Kasım günü A. K. isimli öğretmen, çocuğu ile ilgilenmeyen bir veliyi uyardı. Duruma sinirlenen veli, ders esnasında sınıfa giderek, iddiaya göre öğrencilerinin gözü önünde öğretmeni saçından tutarak darp etti. Olayın ardından savcılığa giderek, veli hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen öğretmeni, eğitim sendikaları yalnız bırakmadı. Eğitim-İş, Eğitim -Sen ve Tük Eğitim-Sen şubeleri, herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenin görev yaptığı okulun önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Atilla Yazgan, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığını ileri sürdü. Yazgan, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın (MEB) bu tür şiddet olayları karşısında kayıtsız kaldığını ileri sürdü. Okulda yaşanan olaya tepki gösteren Yazgan, \"Olaya tanık olan, bu okulda görev yapan eğitim emekçilerinden edindiğimiz bilgiye göre, çocuğunun eğitim ve öğretimi ile ilgilenmeyen ilgisiz, çocuğun vaktinde okula getiremeyen sorumsuz bir veli tarafından öğrencisinin iyiliği için yaptığı uyarılardan dolayı, ders esnasında sınıfı basarak öğrencilerin önünde, öğretmene hakaret etti. Öğretmen fiziki zorbalığa maruz kaldı\" dedi. Güvenlik zafiyetinin olduğunu savunan Yazgan, benzer olayların yaşanacağına dair endişe taşıdıklarını aktardı.

\'YASAL DÜZENLEME YAPILMALI\'

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın iş güvenliği konusunda acilen sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Türk Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Adnan Sarısayın da eğitim çalışanına yapılan saldırılar konusunda şikayet olmadan kamu davası açılmasını istedi. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılmasının önemine değinen Sarısayın, \"Veliler de öğretmene saygı duymalı. Öğretmeni korumak ülkenin geleceğini korumaktır. Biz böyle değildik. Bizim insanımız, bizim kültürümüz \'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum\' diyen bir kültürden geliyoruz. Lütfen öğretmene sahip çıkalım\" diye konuştu.

\'SORUNU GİDERMEK MEB\'İN GÖREVİ\'

Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Müjdat Çalış ise, şunları söyledi:

\"Öğretmenlik gün geçtikçe değer kaybeden, itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir meslek haline geldi. Hem sağlıkta hem de eğitimde yaşanan özelleştirilmeler, bu sürecin mihmandarlığını yaptı. Bugün yaşadığımız bu saldırının başka örneklerini başka okullarda da yaşıyoruz. Bu sorunu çözmek, sorunun giderilmesini sağlamak, MEB\'in asli görevidir. Aydınlanma ışığı olan öğretmenlerin, onurluca mesleklerini yapabilecek koşulları hazırlamak, MEB\'in görevidir. Ekonomik olarak dar boğaza sürüklenen öğretmenlerimiz, aynı zamanda mesleki saygınlıklarını yitirme tehlikesi ile yüz yüze. Hükümet, 3600 ek gösterge vaadinde bulundu. Enflasyonun geldiği noktada maaşlarımız yüzde 45 düzeyinde eridi.\"

Açıklamanın ardından eğitimciler dağıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Okuldan görüntü

-Eğitim sendikalarından ve açıklama katılanlardan görüntü

-Sendikacıların açıklamaları

-Genel ve detay görüntü

Haber- kamera: Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN/ İZMİR,(DHA)

==========================================

11)TARTIŞTIKLARI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI



Tekirdağ\'da Halil İbrahim Polat\'ı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Eray Özbay (23) ile Emre Özbay (21) kardeşler, tutuklandı.

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi\'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Polat, telefonda tartıştığı kardeşler Eray Özbay ve Emre Özbay ile bir parkta buluştu. İki kardeş ile Polat arasındaki tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Halil İbrahim Polat ağır yaralanırken, Özbay kardeşler olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde kaldırılan Polat, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kavgada hafif yaralanan kardeşler Eray Özbay ve Emre Özbay, polis tarafından götürüldükleri hastanede tedavi ettirildi. İki kardeş, emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Adliyeden detaylar

-İki kardeşin adliyeye getirilişi

-Kardeşlerin yürümekte zorluk çekmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

=================================

12)KANSERE KARŞI FARKINDALIK İÇİN ANKARA’YA YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Trabzon’un Tonya ilçesinde ‘yürüyen adam’ olarak tanınan Muhammet Çelik, kanser hastalığına karşı farkındalık için Ankara’ya gitmek üzere yürüyüş başlattı.

Tonya ilçesinde daha önce Trabzonspor için İstanbul’a yürüyüş gerçekleştiren ve ‘yürüyen adam’ olarak tanınan Muhammet Çelik, bu kez kanser hastalığına karşı farkındalık için Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti. Tonya ilçesinden hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Çelik, “Ankara’ya gitmek için yürüyüşe başlıyorum. Kanser hastalarına bir farkındalık yaratmak için bugün yola çıkıyorum. Ankara’ya kadar gideceğim. Bu yürüyüşümde bana Tonyalıların ve Kanser Araştırma Derneği yetkililerinin maddi ve manevi desteği var. Sponsorlarım Metin Çelik ve Veysel Kurt’a teşekkür ediyorum.ö dedi.

‘KANSER İLAÇLARI BEDAVA VERİLSİN’

Giydiği tişörte kanser hastalığı sonucu ölen yakınlarının fotoğraflarını da basan Muhammet Çelik, tedavi gören hastalara kanser ilaçlarının bedava verilmesini istedi. Çelik, “Bu resimde gördüğünüz hastalar, hepsi kanserden öldü. Bunlar son iki yıl içinde kanserden öldü. 15 yaşında, 80 yaşında ölenler var. Annem kanser hastası olarak hastanede yatarken çok büyük acılar çekmişti. Biraz da o beni yönlendirdi yürüyüşe. Ankara’ya gidince muhakkak Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim. Trabzon milletvekilleri bana yardımcı olacak görüşmem için. Trabzon’da Onkoloji Hastanesi yapılmasını istiyorum. Ayrıca kanser ilaçları bedava olsun ya da cüzi bir fiyatla olsun. Bir de yaşam alanlarımızda, marketlerdeki yiyecek içekler kanseri tetikliyor. Bunun da çözümünü isteyeceğimö diye konuştu.

Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Çelik, yaklaşık 710 kilometre yol kat edecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

İlçenin drone ile görüntüsü

İlçe merkezinden görüntüler

Röportaj

Yürüyüş başlangıcı

HABER KAMERA : İNAN KALYONCU/TRABZON DHA

===============================================