DHA YURT BÜLTENİ- 12

1)RAHİP SANTORO\'YU ÖLDÜREN AKDİN VE AĞABEYİ, BODRUM\'DA VURULDU

TRABZON\'da 12 yıl önce, Santa Maria Katolik Kilisesi\'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro\'yu öldüren Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum\'da bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Trabzon\'da 5 Şubat 2006\'da, Santa Maria Katolik Kilisesi\'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro\'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum\'a yerleşti.

Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkisinde, henüz belirlenemeyen neden tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Antalya\'da 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------ARŞİV

-Akdin in görüntüleri

-Santoro nun fotosu

-Kilisenin görüntüleri

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

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2)LÖSEV\'İN ÇALINAN KUMBARASI BULUNDU

Görüntü Dökümü

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-Kırılan kumbaradan görüntüler

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Detaylar

Süre: 1 dakika 22 saniye Boyut: 154 MB

Haber/Kamera: Mehmet İNAN

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3)SU DOLU KOVAYA DÜŞEREK BOĞULAN MİNİK YILDIZ, TOPRAĞA VERİLDİ

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde evlerinin banyosunda su dolu kovanın içine düşüp boğulan 1 yaşındaki Yıldız Ülkü Özdemir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün Marangozlar Sanayi yakınındaki bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte çalışan Dursun ve Zülfiye Özdemir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Yıldız Ülkü, oynarken girdiği banyoda, su dolu kovanın içine düştü. Bu sırada odada bulunan anne Zülfiye Özdemir, evde kızını aramaya başladı. Banyoya giren Özdemir, kızını su dolu kovanın içinde gördü. Kızını çıkaran Zülfiye Özdemir ambulans çağırdı. Minik Yıldız Ülkü, gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kızıyla birlikte hastaneye gelen Zülfiye Özdemir, bebeği ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada sinir krizi geçirdi. Yıldız Ülkü Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Yıldız Ülkü Özdemir\'in cenazesi, Seyyid Harun Camisi\'nin avlusuna getirildi. Cenazeye minik çocuğun ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Yıldız Ülkü Özdemir öğle namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akyol Mezarlığı\'na götürülerek toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Çocuğun ambulansla hastaneye götürülmesi(Arşiv)

- Cenazeden detaylar

(Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA)

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4)KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ORTAYA ÇIKAN TARİHİ KALINTI İÇİN \'KÖPRÜ MÜ, MENFEZ Mİ?\' TARTIŞMASI

TRABZON Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun, kentin Pazarkapı Mahallesi\'nde, 1 yıl önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın altından çıkan taş kemer görünümlü tarihi yapıyı, daha önce menfez olarak yapıldığı gerekçesiyle korumaya değer görmeyip, tescil etmediği iddiaları tartışma yarattı. Çevresi kapatılarak önlem alınan ve akıbeti merak konusu olan kalıntıyla ilgili konuşan Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, \"Koruma Kurulu kararı asla kabul edilemez. Bu yapı menfez değil, köprüdür. Tarihi haritalarda açıkça işaretlenmiştir\" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi\'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binaların altında, taş kemer görünümlü tarihi yapıya rastlandı. Bunun üzerine yıkım çalışmalarını durduran belediye ekibi, yetkililere durumu iletti. Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen yapı ve çevresi korumaya alındı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Müzeler Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile Trabzon Belediyesi\'nce bölgede teknik inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından tarihi kalıntı hakkında açıklama yapılması beklenirken, koruma talep edildi. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'nun ön incelemesinde yapıyı, daha önce menfez olarak yapıldığı gerekçesiyle korumaya değer görmeyip, tescil etmediği iddiasında bulundu.

AKIBETİ MERAK KONUSU OLDU

Tarihi yapının akıbetinin ise ne olacağı merak konusu oldu. Kalıntıyla ilgili konuşan KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, \"Bina altında olan, menfez olduğu iddia edilen yapı Mumhane Köprüsü ve köprü üzerinden geçen Moloz Caddesi. Köprünün devamında kırmızı boyalı yapının yerinde tarihi Mumhane Camisi vardı. Cami, Mumhane Kulesi\'nin doğu köşesinde idi. Önce kalenin bu bölümü (1940-1960 dönemi) ile birlikte cami yıkılıp yeri imara açıldı. Köprü hiçbir zaman değişmeden 1644\'ten beri Mumhane Kapısı\'na geçit köprü olarak yerinde durdu. Kurulun kararı asla kabul edilemez. Bu yapı menfez değil köprüdür. Tarihi, haritalarda açıkça işaretlenmiştir. Verilen kararla bu köprünün yıkılması mümkün hale getirilmiştir. Karar yeniden gözden geçirilmelidir\" dedi.

KÖTÜ KOKUDAN RAHATSIZ OLDULAR

Öte yandan, mahalledeki esnaf da çevresinde önlem alınan yapının altından geçen dereden çevreye kötü kokular yayıldığını belirterek, tepki gösterdi. Şoför Cem Oğuzhan, \"Köprü mü kemer mi araştırılıyor ama biz şoför esnafı olarak dere ve lağım kokusundan rahatsızız. Bu çevrede bulunan bütün esnaf arkadaşlar da rahatsız. Bizim durağımız burası, indirdiğimiz yolcular da rahatsız oluyor. Burasının yetkililer tarafından bir an önce çözüme kavuşmasını talep ediyoruz. Burası yaklaşık 1 yıl oldu, o zamandan beri bu koku var burada. Tarihi bir kemer olduğu söyleniyor ama biz ne olduğunu bilmiyoruz\" diye konuştu.

Esnaf Ferhat İşçi de 1 yıldır bekletilen alanda özellikle rüzgarlı havada çevreye yayılan kötü koku nedeniyle kendileri ve müşterilerinin zor anlar yaşadıklarını söyledi, yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti.

BÖLGEDE FARKLI YAPILAR DA VAR

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, bulunan kalıntının mahiyetini öğrenmek için çalışma başlattıklarını açıklamıştı. Ayvazoğlu, konuyla ilgili şunları söylemişti:

\"Yapılan kentsel dönüşüm esnasında binaların yıkımı sonucunda Tabakhane Deresi üzerinde bir kemer ortaya cıktı. Bulduğumuz kemer, Osmanlı döneminde derenin üzerini kapatılmak üzere yapılmış bir kemer olduğunu tespit ettik. Bu kemer, bu derenin kapatılmasında kullanılan yapının bir kısmı. O bölgede tam gün yüzüne çıkarılmayan değişik farklı yapılar var. Bu yer, Osmanlı döneminde derenin etrafında esnafın dükkanların bulunduğu bir yerdi. Osmanlı döneminde buranın üstü kapatılarak kullanılmıştır. Yapılan yıkım sonucunda ortaya çıkan kemer ve çevresi uzmanlarımız tarafından inceleniyor. O bölgede kentsel dönüşüm devam ediyor. Bölgenin incelemesini müzeden arkadaşlarımız ile birlikte yapıyoruz.\"

KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TARİH ORTAYA ÇIKACAK

Bu arada, kentte, tarihi 8 direkli hamamdan Trabzon surlarına kadar olan bölgede, 10 dönümlük alanı kapsayan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen \'Pazarkapı Kentsel Dönüşüm\' projesi kapsamında yıkım çalışmalarına geçen yıl başlanmıştı. Yapılan çalışmayla Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi\'ne eklenmesi planlanan Pazarkapı bölgesinde 41 bina kamulaştırılıp yıkılacak. Kamulaştırma maliyeti 41 milyon lirayı bulması ön görülen projede yapılan çalışmalarla kent tarihinin de ortaya çıkarılması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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Köprüden görüntüler

Çevreden detaylar

Esnaf konuşma

Detaylar

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-

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4)İZMİR\'İN KURAK TEPELERİNE 2000 ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ ADINA AĞAÇ DİKİLDİ



MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan \'Fidanlar, fidanlarla büyüyor\' ağaçlandırma iş birliği protokolü kapsamında İzmir\'de 2 bin öğrenci adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Ankara\'da düzenlenen ağaç dikim törenine katılan ve buradan video konferansla İzmir\'e canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar, fidanlar ile büyücek\" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye\'deki ağaç varlığını arttırmak önemli bir projeye imza attı. Bakanlıklarca, \'Fidanlar, fidanlarla büyüyor\' ağaçlandırma iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye\'de tüm illerde eş zamanlı olarak ağaç dikimi gerçekleştirildi. İzmir\'de de Bornova\'nın dağlık kesimlerinde, ilk etapta 2 bin öğrenci adına fidan dikildi. Fidan dikim törenine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özkan ve çok sayıda davetli ile adına fidan dikimi yapılan öğrenciler katıldı. Tören, öğrencilerin halk oyunları ile başladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO KONFERANSLA BAĞLANDI



Ankara\'da düzenlenen ağaç dikim törenine katılan ve buradan video konferansla İzmir\'e canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Yavrularımızın bugün dikeceği fidanlar, fidanlar ile büyücek. Buna inanıyorum. Bu gördüğünüz topraklar yemyeşil hale gelecek\" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız da \"Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte 122 hektarlık alanda fidanları toprakla buluşturacağız\" diye konuştu.



\'DOĞADAN UZAK KALMAK, BETON YIĞINLARINA MAHKUM BIRAKILMAK İNSANIN TABİATINA AYKIRI\'

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, topraktan ve yeşilden uzak kalan insanların aslından uzak kalacağını savundu. Sanayi alanlarının yanı sıra insanların yaşayabileceği çevrenin olmasının da önemine değinen Yahşi, \"Yaşanacak bir çevre olmazsa yaşayacak bir hayatta olmaz. Medeniyetimizi toprağa borçluyken, bunu unutup medeniyet adına toprakla bağımızı kopardık. Çok geç olmadan, çevreye duyarsız bir varlık haline gelmeden onunla uyum içerisinde yaşayan bir toplum haline dönüşmeliyiz. Ağaç sevgisi tartışmasız çok özel bir yere sahip. \'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz\' diyor peygamberimiz. Doğadan uzak kalmak, beton yığınlarına mahkum bırakılmak insanın tabiatına aykırı. Günümüzün neşesi ve umudu, geleceğimizin teminatı çocuklarımız için yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak en önemli amaçlarımızdan biri bu. Bizlerin bu azmini çocuklarımızın boşa çıkarmayacak\" dedi.



Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol da İzmir\'de 461 bin öğrenci için fidan dikeceklerini söyledi. Kurak alanları yeşillendireceklerini ifade eden Erol,

\"Burası orman haline gelecek. İzmir\'de bugüne kadar diktiğimiz fidanların miktarı 200 bine ulaştı. Her yıl bu sayısı çoğaltmak için çaba sarf ediyoruz. Bu şekilde İzmir\'in bereketli topraklarına bereket katıyoruz\" diye konuştu. Tören, öğrencilerin fidanları dikmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanından görüntü

-İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol\'un konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın video konferansla bağlandığı anlar

-Ağaç dikimi

-Genel ve detay görüntü

-Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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TEMİZLİK GÖREVLİSİ KADINA PKK GÖZALTISI (EK)

5)TUTUKLANDI

Eskişehir\'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan temizlik görevlisi Adile G., sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6)AK PARTİLİ ZİYAEDDİN YAĞCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

22. DÖNEM AK Parti Adana Milletvekili ve eski İl Başkanı Ziyaeddin Yağcı’nın (73) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede dün yaşama veda eden Ziyaeddin Yağcı, öğle namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

14 Kasım 2002 - 22 Temmuz 2007 tarihleri arasında TBMM 22. Dönem\'de, kurucusu olduğu AK Parti\'den Adana milletvekili olarak görev yaptıktan sonra, 2012 yılından 2014 yılına kadar İl Başkanlığı görevi yürüten, Yağcı’nın cenaze törenine, eşi Sabahat Yağcı, oğulları Mehmet Ali, Mustafa, Enes, Aydın’ın yanı sıra, akrabaları, dostları, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Hayati Yazıcı, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli partilerin milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aytaç Durak, Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlara hitap eden Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını aktararak, “Sayın Cumhurbaşkanımız ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Ziyaeddin Bey buradaki cemaatin de gösterdiği gibi Adana\'nın her kesimi tarafından sevilen, insanımızın her kesimine dokunmuş, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmış müstesna bir insandı. Hayır için siyaset yapan, iyilik için ticaret yapan iyi bir iş adamı ve iyi bir siyasetçiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin yol arkadaşı olarak da kendisini iyi tanırdı. Bütün Adanalılara, bütün sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsunö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Julide Sarıeroğlu\'nun aileyi teselli etmesi

- Tabutun cenaze namazı alanına taşınması

- Hüseyin Sözlü\'nün cenaze namazına katılması

- Ömer Çelik\'in cenaze namazı kılarken görüntüsü

- Ömer Çelik\'in konuşması

- Cenazenin defin alanına taşınması

- Detay görüntüler

SÜRE: 03\'13\" BOYUT: 357 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)