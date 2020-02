DHA YURT BÜLTENİ 12

AK PARTİLİ ÇELİK: TÜRKİYE, KURTULUŞ SAVAŞI İLE KÖLELİKTEN KURTULDU AMA EFENDİLİĞE DE GEÇEMEDİ

AK Parti Balıkesir milletvekilleri ortak toplantı düzenleyerek, güncel gelişmeleri değerlendirdi. Milletvekilleri adına konuşan Adli Çelik, \"Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur\" dedi.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Mustafa Cenbey, Belgin Uygur ve Mutlu Aydemir, Öğretmenevi\'nde değerlendirme toplantısı düzenledi. Balıkesir\'deki medya temsilcilerinin katıldığı toplantıda milletvekilleri adına konuşan Adil Çelik, toplantıdaki vekillerin Balıkesirli olduğunu söyledi. \"Balıkesirli, Balıkesir\'in evladı olan kişileriz\" diyen Çelik, halkın kendilerine verdiği milletvekilli görevini en iyi şekilde yapmak istediklerini belirtti.

\'TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK\'

Türkiye\'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra döviz ve faize yönelik, finansal saldırılarla kaşı karşıya kaldığını söyleyen Çelik, bu durumun hiçbir makul izahının olmadığını ifade etti. Bu durumun Türkiye ekonomisini zor duruma soktuğunu belirten Çelik, \"Zaten döviz rakamları, faiz oranları bunun bir göstergesi. Hükümetimiz de bu konuda gerekli tedbirleri aldı. Dövizin ateşi belli bir noktaya kadar düştü. Düşüş trendinde. Tabii belli bir yerde kalacaktır, eski durumuna gelmesi mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte faiz oranlarını da daha makul seviyelere inmesini beliyoruz. Bu faiz oranları ile esnafımızın çalışması, işini yürütmesi öyle kolay değil. Bu faiz oranlarının da inmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da faiz oranlarına ekstra hassasiyet gösteriyor. Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yatırımcının yatırım yapması zorlaşıyor, üretim ve istihdam zorlaşıyor. Türkiye\'nin büyümesi önünde büyük bir engel. Ekonomik tedbirlerle birlikte faiz ve döviz sürecini atlatıp, Türkiye normalleştiği takdirde büyümeye devam edecek\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE OPERASYON ÇEKİLECEK ÜLKE KONUMUNDAN ÇIKMIŞTIR\'

Son açıklanan ihracat rakamları ile Türkiye\'nin rekor kırdığına dikkat çeken Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Döviz yükseldiği, Türk Lirası değer kaybettiği halde, buna rağmen ihracatımız yeni bir rekor kırdı. Bu da yapılan bütün saldırılara rağmen Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunun bariz göstergesi. Zarar vermiyor mu, elbette zarar veriyor ama Türkiye eskisi gibi üç-beş hamleyle sarsılmıyor. Onların bazı enstrümanları vardı. Eskiden muhtıra vardı. Anayasa Mahkemesi\'ni devreye sokuyorlardı, yeri geldiğinde kapatma davası açıyorlardı. Veya meydanlara çıkıp algı oluşturmaya çalışıyorlardı. Gezi Olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, denemedikleri yol kalmadı. En sonunda parayı kurşun gibi kullanıp saldırı yapmaya çalıştılar. Zarar verdiler mi, elbette verdiler. Sıkıntı çektik, çekmeye de devam ediyoruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti artık böyle kolaylıkla operasyon çekilecek bir ülke olmaktan çıkmıştır. Emir komuta ile yönetilecek, uzaktan verilen talimatlarla yönetilecek, IMF\'den gelen bir şekil, kurallarla emirler yağdıracağı bir ülke olmaktan çıkalı çok oldu.\"

\'AK PARTİ VE ERDOĞAN İLE TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTU\'

Dış güçlerin Türkiye\'yi güçlenmemesi için yıllarca engellediğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, \"Türkiye, Kurtuluş Savaşı ile kölelikten kurtuldu ama efendiliğe de geçemedi. Belli bir dereceye kadar bu yapının tesiri altında kaldı. İstediği bazı istekleri yürütemedi. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye tam bağımsızlığına kavuşmuştur. Ekonominiz ve ordunuz güçlü olacak. Türkiye de bugün bu noktaya gelmiştir. Zaman zaman tabii, Türkiye zor bir coğrafyada, yorgunluk alametleri de olmuyor değil. AK Parti\'nin girdiği seçimler çok önemli. Çünkü bir seçim kaybettiğiniz zaman elde edilen kazanımlarsa kayboluyor. Daha önceki kazanımların anlam ifade etmesi için önünüzdeki seçimleri de kazanmanız gerekiyor. Böyle bir mecburiyet var. Yılgınlık ve yorgunluk gösteren olmuyor mu? Elbette var. Biz bağımsız ve güçlü olmak istiyorsak, kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmeyecekler. Bizimle sürekli uğraşacaklar. Ne olduruyorlar, ne öldürüyorlar. Yıllarca bizi bu seviyede tuttular. Ne oldurdular, ne öldürdüler. Allah\'ın izni ile o safhaları geçtik. Kendi kaderimizi tayin edecek noktaya geldik. Bu mücadele de bitmez. Bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. Yapılan baskılara hiçbir şekilde boyun eğmez\" diye konuştu.

\'KURU LAFLARLA MİLLİYETÇİLİK OLMUYOR\'

Türkiye\'nin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kıymetini bilmesi gerektiğini belirten Çelik, \"Kuru laflarla milliyetçilik olmuyor. Ordunuz ve ekonominiz güçlü olacak. Size operasyon çekemeyecekler. Siz gerçekten bağımsız olmak istiyorsanız gereğince güçlü olmak zorundasınız. AK Parti bu ülkeyi bu duruma getirmiştir, en büyük milliyetçilik de budur. Misyonumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyorum ama AK Parti\'nin misyonunu tamamladığını da düşünmüyorum. Salt ekonomik hadiseler değil, yapılan demokratik hamleleri de düşünecek olursak, AK Parti devlet ve milleri kaynaştırma projesidir. Bizler bunun temsilcileriyiz. Biz halkız, sağdan soldan yamanmadık, halkın içinden gelip temsilcisi olduk. Bu millet artık kendini yönetiyor. Artık devlet ve milletin barışıp, birleşmesi gerekiyor\" dedi.

Çelik\'in konuşması ardından milletvekilleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Salondan genel görüntüler

- AK Parti Milletvekili Adil Çelik’in açıklamları.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

Görüntü: HD, Süresi: 2 Dakika 10 Saniye, Boyutu: 402 MB.

======================================

ESKİŞEHİR\'DEKİ ATÖLYE YANGINI KORKUTTU

ESKİŞEHİR\'deki Baksan Sanayi Sitesi\'ndeki PVC ürünleri imalatı yapan bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uluönder Mahallesi\'ndeki Baksan Sanayi Sitesi\'nde bulunan PVC ürünleri imalatının yapıldığı bir atölyede henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Atölyede yanan malzemeler patlamalar oluştururken, bina önünde park halinde duran araçlar ise forkliftlerle çekildi.

Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olayda kimseye bir şey olmazken, atölyede maddi zarar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Cep telefonuyla çekilmiş görüntüde forkliftlerle bir otomobilin götürülmesi,

-Polis ve vatandaşların görüntüsü,

-Yanan atölyeden patlama sesinin gelmesi.

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 433.44 Mb // Süre: 3 dakika 52 saniye

===============================

YOL VERME KAVGASINDA ARABANIN ALTINDA KALDI

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde trafikte yol verme tartışması yaşayan 3 kişiden birisi çıkan kavgada arkadan gelen otomobilin altında kaldı. Kazada yaralanan Uğur Karaarslan (23), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Kaza Süleymanlar Mahallesi Sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 67 LG 892 plakalı otomobil sürücüsü Erdinç Demirbaş, Bozahane istikametine gittiği sırada motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya Kararslan’ın arkadaşının da girmesi ile kısa sürede taraflar arasında kavga başlarken, motosiklet sürücüsü Uğur Karaarslan, otomobil sürücüsü Erdinç Demirbaş’ın darbesi ile yere düştü.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Aldığı darbe ile yere düşen Uğur Karaarslan, arkadan gelen Mahmure Ötgüç’ün kullandığı otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen ve yaralanan Uğur Karaarslan’ın yardımına şans eseri olay yerinden geçen hemşire ve doktorlar müdahale etti. Yerde sabit bekletilen ve hemşireler tarafından konuşturulmaya çalışılan Karaarslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi\'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaarslan’ın kolunda kırık olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

\'KENDİMİ KORUDUM\'

Olayda motosiklet ile yol tartışmasına girdiği iddia edilen 67 LG 892 plakalı otomobil sürücüsü Erdinç Demirbaş ise iki kişinin üzerine saldırması sonucu kendisini savunmak için gence vurduğunu, yere düşen gencin ise arkadan gelen aracın altında kaldığını söyledi. Olayda sürücüler Erdinç Demirbaş ile sağır ve dilsiz olan Mahmure Ötgüç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olaya karışan diğer genci ve motosikleti arama çalışması başlattı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Yaralanan ve Motosiklet sürücüsü olduğu iddia edilen Uğur Karaarslan’a hemşirelerin müdahalesi

Yaralı genci hemşirelerin konuşturmaya çalışması

Olay yerinden geçen doktorum gence müdahale etmesi

Sağır ve dilsiz olan sürücü Mahmure Ötgüç’ün korku dolu bakışları

Yaralının sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması

Kavgaya karıştığı iddia edilen Erdinç Demirbaş ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)(DHA)-

===========================

5\'İNCİ KATTA İNTİHARA KALKIŞTI, KAYMAKAM İKNA ETTİ

VAN’ın Erciş ilçesinde bir inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan evli 1 çocuk babası Fırat G.\'yi (24) Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ikna ederek inşaattan indirdi.

Olay, Erciş ilçe merkezinde bulunan Van Yolu Caddesi\'ndeki bir inşaatta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Zonguldak nüfusuna kayıtlı ve işsiz olduğunu öne süren Fırat G., elektrik ve su parasını ödeyemediği için yapımı süren inşaatın 5\'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tüm çabalara rağmen kararından vazgeçmeyen Fırat G., Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu\'nun inaata gelmesini istedi.

Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu olay erine gelerek Fırat G.\'nin intihar girişiminde bulunduğu kata çıktı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, burada yaklaşık 5 dakika konuşarak Fırat G\'yi ikna etti. Fırat G. ile kaymakamlığa geçen Mehmetbeyoğlu, sıkıntıların dinleneceğini ve gerekli desteğin verileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İntihar girişimi

-Kalabalıktan detaylar

-Kaymakam\'ın ikna çalabaları

-İnşaattan inmeleri

-Detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)-

=========================

ERZURUM\'DA VALİ MEMİŞ\'İ KARŞILAMA KUYRUĞU

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yayımlanan kararname ile Gümüşhane\'den Erzurum\'a atanan Vali Okay Memiş, bugün görevine başladı. Vali Memiş\'i karşılanması sırasında uzun kuyruk oluştu.

Kara yolu ile 1,5 saatlik uzaklıktaki Gümüşhane\'den Erzurum\'a gelen Vali Okay Memiş saat 14.00\'te Valilik makamına geçti. Burada yapılan karşılama töreninde daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Karşılama töreninde uzun kuyruk oluştu. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Okay Memiş, kuyruğun sonunda bekleyen polis mangasını selamladı. Daha sonra daire müdürleri ile birlikte makamına geçen Vali Okay Memiş basın mensuplarına açıklama yaptı. Erzurum\'a tek başına geldiğini ve gelirken de herhangi bir kamu görevlisi ve yerel yöneticiyle gelmediğini ifade eden Vali Memiş şöyle konuştu:

\"Erzurum tarihi ve kadim bir kent. Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nı başlattığı kentlerden birisi. Onun çizdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Açık, şeffaf yönetim anlayışıyla kenti yönetmeyi hedefliyoruz. Bu konuda heybemizde ne varsa vereceğiz. Bu kente tek başıma geldim, herhangi yöneticiyle gelmedim. Bu kente ağalık paşalık yapmaya gelmedik, hizmet etmeye geldik. Bunu göreceksiniz. Dengeli bir şekilde hizmetlerimizi yürüteceğiz.\"

Vali Okay Memiş, kendisinin Fenerbahçeli olduğunu ama bundan sonra Süper Lig\'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u tutacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Okay Memiş\'in makam aracı ile Valilik bahçesine gelmesi

-Valilik bahçesinde bekleyen daire müdürleri

-Vali Okay Memiş\'in karşılamaya gelenlerle tokalaşması

-Polis Mangasını selamlaması

-Makam odasında açıklama yapması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 02.46 BOYUT: 316 MB

==========================