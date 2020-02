DHA YURT BÜLTENİ 12

12 MİLYON DOLARLIK TABLOYU GASBEDEN 2 KİŞİYE GÖZALTI

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde polisin operasyonunda, bir İran vatandaşının elinde bulunan Fransız ressam Henri Matisse\'ye ait yaklaşık 12 milyon dolar değerinde tabloyu zorla aldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin de arandığı olayla ilgili operasyonda Matisse\'nin tablosu da ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; dün Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği\'nde ifade veren İran vatandaşı M.F., ülkesinde dedesinden miras kalan, Fransız ressam Henri Matisse\'nin tablosunun birtakım planlarla, tehditle ve silah zoruyla elinden alındığını iddia etti. M.F., olayla ilgili Y.E., emekli polis memuru M.Y., kafasına silah dayayarak kendisini zorla araca bindirdiği öne sürülen K. ile arkadaşı İranlı A.M.V.\'den şikayetçi oldu.

Savcılıktan alınan arama kararıyla harekete geçen KOM ekipleri, adresleri tespit edilen şüpheliler Y.E. ve M.Y.\'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, söz konusu tablo da ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltındaki Y.E. ve M.Y. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polis eşliğinde getirildikleri adliyede işlemleri sürüyor.

TABLONUN ÖZEL NOTU VE SERTİFİKASI

Diğer yandan, ele geçirilen tablonun arkasında, \'Henri Matisse. Woman with a still Life. 1943. Oil on canvas. 41 cm x 33 cm. Original work\' yazılı not yer aldığı belirlendi. Ayrıca, tablonun orijinal ve M.F.\'nin ailesin ait olduğunu anlattığı kaydedilen Arapça yazılı metnin yer aldığı sertifika da operasyonda ele geçirildi.

Fransız ünlü ressam Henri Matisse\'ye ait tablonun değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu kaydedildi.

MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUNUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, ZANLI TUTUKLANDI

** Soygun sonrası sevgilisini yemeğe götürmüş

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin şubesinde gerçekleştirilen silahlı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Soygunu yaptığı öne sürülen E.E. (32) polis ekiplerince yakaladı. Şüpheli E.E.\'nin soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğü belirlendi.

Olay, geçen 26 Ekim\'de saat 21.00 sıralarında, Zeytinköy Mahallesi\'nde bir marketler zincirine ait şubede meydana geldi. Kapanma saati sırasında işyerine gelen kar maskeli ve elinde tabanca bulunan bir kişi, dışarıdaki ürünlerle ilgilenen market çalışanına silah doğrultup içeriye soktu. Ardından market içindeki kasiyer kadına da tabancasını doğrultan gaspçı, kasadaki paraları poşete koymasını istedi. Silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri, soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandı. İki kasadaki paraların da poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdı. İki ayrı kasadaki yaklaşık 4 bin lira parayı alan soyguncu, marketten çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından, soygunu gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı. İlk olarak marketin kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, daha sonra çevredeki kamera kayıtlarını da kontrol etti. Silahlı soygunu gerçekleştirdiği öne sürülen E.E., polis ekipleri tarafından dün (cuma) evinde yakalanarak gözaltına alındı. E.E.\'nin silahlı soygunun ardından sevgilisini bir restorana yemeğe götürdüğünün belirlendiği öğrenildi. İfadesine başvurulan kız arkadaşının, E.E.\'nin hesabı öderken cebinden yüklü miktarda para çıkardığını söylediği belirtildi. Silahlı soygun suçlamasını kabul etmeyen E.E., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ZONGULDAK\'TA MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI: 1 ÖLÜ

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Zonguldak İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkiinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul’dan Amasra’ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin’in (53) kullandığı 34 UP 1874 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında ki kaya parçalarına çarparak takla atan motosiklet sürücüsü Girgin ağır yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Serdar Halil Girgin’i devlet hastanesine kaldırdı. Girgin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pilot olan ve 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin’in arkadaşları acı haber ile gözyaşlarına boğuldu. Girgin’in haber verilen ailesi ise Ereğli’ye gelmek üzere yola çıktı.

Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FRENİ BOŞALAN KAMYON PARK HALİNDEKİ 9 ARACI BİÇTİ: 4 YARALI

AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar ilçesinde freni boşalan kamyon 9 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 2\'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Dinar kent merkezindeki sinyalize kavşakta saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mahmut K.\'nin kullandığı 03 LG 107 plakalı alçı malzemesi yüklü kamyon, freninin boşalması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Kamyon, önce kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bekir Gültin\'in kullandığı 03 FF 527 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yol kenarına savrulurken, duramayan kamyon ise yol kenarında park halinde bulunan 1\'i yabancı plakalı 8 aracı daha biçtikten sonra durabildi.

Kazada 03 FF 527 plakalı otomobilde bulunan Bekir Gültin ile eşi Nazmiye Gültin ve 2 çocuğu yaralandı. Kamyon şoförünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kamyon şoförü Mahmut K. ise ifadesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

