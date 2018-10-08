DHA YURT BÜLTENİ 12

Bakan Gül\'den hakim ve savcılar için bedelli askerlik açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcılıların bedelli askerliğini adli tatil yılı döneminde yapılmaları için çalışmaların yapıldığını belirterek, \"Hakim savcıların bedelli askerlikle ilgili \'adli tatilde bu hakkımızı kullanalım\' diye bir talepleri oldu. Bizde Milli Savunma Bakanlığına bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifai olarak ilettik\" dedi.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak\'a gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Mehmet Aktaş\'ı makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Gül, terörle mücadelede Türk yargısının başarısının takdire şayan olduğunu dile getirerek, \"Bugün hakim savcı arkadaşlarımızı, adliye personelimizi ziyaret etmek üzere Şırnak’taydık. Adliyemizi, baromuzu ziyaret ettik. Hakim savcı arkadaşlarımızın çalışma koşullarını, personellerimizin çalışma koşullarını yerinde görme fırsatımız oldu. Adliyemizin ihtiyaçlarını yerinde görme fırsatımız oldu. Çok şükür, sevinerek şunu ifade etmek isterim ki Şırnak’ımızda hakim savcı sayısı itibari ile son kararname ile birlikte gereken tüm atamalar yapılmış. Yeterince hakim, savcı arkadaşımız var. Personelimizde çok az bir eksik var o da yakın zamanda tamamlanacak. Arkadaşlarımızın çok verimli bir çalışma içerisinde olduklarını, moral motivasyonlarının çok yüksek olduğunu gördük. Onları dinledik, sorunlarını ihtiyaçlarını dinledik, yerinde tespit etme fırsatı bulduk. Ve özellikle Türkiye’de huzurun, toplum birlik ve beraberliğinin temini anlamında yargının büyük bir rolü var. Özellikle terörle mücadele anlamında da Türk yargı sisteminin vermiş olduğu başarı takdire şayandır. Ben gayret içerisinde fedakarlıkla çalışan tüm yargı mensuplarımıza, adliye personelimize ve avukatlarımıza teşekkür ediyorum\"dedi.

\'TERÖR KÜRT VE TÜRK KARDEŞLİĞİNİ BOZUYOR\'

Bakan Gül, terörün, Türk ve Kürt kardeşliğini nasıl bozduğunu en iyi bölge halkının bildiğini de ifade ederek, \"Özellikle terörün ortadan kalkmasına yönelik devletimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ediyor. Terörün, Türk ve Kürt kardeşliğini barışı nasıl bozduğunu en iyi bu bölge halkı biliyor. Bugün bin yıllık kardeşliğimizi daha da artarak devam edecek. Hükümetimiz terör örgütünün burada açtığı yaraları, tahrip ettiği binaların yerine yenilerini yapıyor. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da devletimiz, hükümetimiz milletin diama yanında olmaya devam ediyor. Bu birliği beraberliği, kardeşliği her zaman daha da ileriye götüreceğiz. Şırnak’ta da gördüğümüz budur. İnşallah hizmetlerimizi ve yerel yönetimlerin hizmetlerini yerinde görme fırsatımız oldu. Burada terör örgütünün yapmış olduğu çukur hadiselerinde milletimize Şırnak halkına vermiş olduğu zararları, hükümetimiz telafi ediyor. Yapmış olduğu toplu konut hizmetleriyle diğer yerel yönetim hizmetleri, devletimiz, hükümetimiz her zaman olduğu gibi yine halkın yanında olmaya devam ediyor\" diye konuştu.

\'MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI\'NA TALEBİMİZİ İLLETTİK\'

Hakim ve savcıların bedelli askerlikleri ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı\'na yazılı talepte bulunduklarını da anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Bakan Gül, \"Hakim savcıların bedelli askerlikle ilgili adli tatilde bu haklarını kullanmaları için bir talepleri oldu. Bizde Milli Savunma Bakanlığı\'na bu yöndeki talebimizi ilettik. Hakim savcılarımızın, avukatlarımızın, adli tatille bedelli askerliklerini yapması hususunda talebimizi hem yazılı hem şifai olarak ilettik. Milli Savunm bakanımız da bu konuda her türlü desteği vereceklerini ifade etiller. Buna göre inşallah hakim savcı ve avukat arkadaşlarımız adli tatilde bedelli askerlik yapma imkanına kavuşacaklar\" dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Gül ve beraberindekiler terör mağduru Şırnaklılar için TOKİ tarafından yapılan inşaat alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan örnek daireyi gezdikten sonra AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Bakan Gül ve beraberindekiler burada partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Gül\'ün karşılanması

-Valilik şeref defterinin imzalanması

-Valilikte yapılan açıklama

-Konut ziyareti

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Ceylanpınar\'daki kavga sonrası evler kundaklandı

ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, mera nedeniyle çıkan kavgada ölen kişinin yakınları olduğu iddia edilen kişilerin, hasımlarının evlerini ateşe verdiği belirtildi.

Ceylanpınar\'ın Saraççeşme Mahallesi\'nde geçen cuma günü husumetli olan Caymaz ile Kılıç ailesi fertleri arasında mera nedeniyle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen ve silahların ateşlendiği kavgada; Salih Caymaz (40) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

İddialara göre, yaşananların ardından bugün gerginlik nedeniyle mahalleden ayrılmış olan Kılıç ailesi fertlerine ait 7 ev, 2 samanlık, 10 ahır, 1 pamuk hangarı ile 1 traktör ateşe verildi. Kundaklanan evlerden yükselen alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evlerde hasar oluşurken, ahırlarda ise 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Gerginlik üzerine mahallede önlem alan jandarma, evleri kundaklayan kişilerin belirlenerek yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan evler, ahırlar

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 603 MB

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Tekneleri su alan kaçakları, Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ancak içinde bulunduğu tekne su alınca zor anlar yaşayan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bu sabah, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu, Görecek Adası yakınlarında olan \'II Bahar\' isimli teknenin su aldığı yönünde ihbar geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı\'na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kaçak göçmenlerin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca su alan tekne de Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek, kıyıya getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göçmenlerin sahil güvenlik teknesinden kıyıya indirilişi

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Atatürk\'e hakaret eden öğretmene gözaltı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medya hesabından Atatürk\'e hakaret ettiği belirlenince gözaltına alınan öğretmen Murat K., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin öğretmeni getirmesi

- Adliyeye girmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 53 MB

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Siverek’te yaşlı adamın topla imtihanı gülümsetti

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde okulun bahçe duvarından topu aşırtarak öğrencilere atmaya çalışan yaşlı adamın çabası görenleri gülümsetti.

Kale Mahallesi\'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu yanından geçen İbrahim Şenateş (86), öğrencilerin, kaçan topunu okul bahçesine atmaya çalışması ortaya komik görüntüler çıkardı. Şenateş\'in topu duvardan aşırma çabası, bu sırada kendisini izleyenler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; önüne düşen topu tutan İbrahim Senateş\'in topu 2 metre yükseklikteki duvardan aşırmak için çabalaması görülüyor. Görenleri gülümseten Şenateş, başarısız olunca topu bırakarak bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Topu atmaya çalışan yaşlı amca

- Duvardan seken topun geri gelmesi

- yaşlı amcanın topu atma mücadelesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 63 MB

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Çorum Belediye Başkanı Gül, pazarda denetim yaptı

ÇORUM Belediye Başkanı Zeki Gül, halk pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı. Başkan Gül \"1 liradan aldığınız meyveleri 4 liraya satamazsınız. Eğer vatandaşımıza yanlış yapan bir esnaf varsa, halde çalışan ya da hale gelen toptan mallarda girişte devleti zarara uğratacak bir durum varsa gereğini yaparım\" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, halk pazarına giderek tezgahlarda fiyat denetimi yaptı vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla görüştü. Kurulan semt pazarında fatura ve etiket denetimi yapan Başkan Gül, \"Sattığınız ürünün faturasını bulundurmak zorundasınız. \'Arabada kaldı, iş yerinde kaldı\' gibi bahaneler üretmeyin. Sattığınız ürünü kaç liradan aldığınızı bilmek vatandaşın hakkı. 1 liradan alıp 4 liradan satamazsınız gereği neyse bende yaparım\" dedi.

Denetim esnasında bir esnafın, \"Biz ürünü halden 3,5 liraya alıyoruz ancak bize 1 liradan fatura kesiliyor\" sözleri üzerine Başkan Gül, \"3,5 liraya aldığınız bir ürüne 1 lira fatura kesiliyorsa burada bir yanlışlık var. Siz bunu bile bile kabul ediyorsanız, siz de suç işliyorsunuz. Ödediğiniz kadar fatura almak zorundasınız. Size düşük fatura kesen esnaftan da hesap soracağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül\'ün semt pazarında denetim yapması

-Etiket kontrolü

-Başkan Gül ile pazarcılar arasındaki konuşmalar

(SÜRE: 6 Dk ) (BOYUT66 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Üniversite öğrencilerinden hibrit, kaportalı bisiklet

Tübitak Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisine katılan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Mustafa Topal ve Remzi Can Akile, ürün geliştirme alanında hazırladıkları hibrit 3 tekerlekli bisikletle katıldılar. Gençler 1 yıl yapım aşaması süren projenin amacının bisiklet sürücülerini trafikte daha fark edilebilir hale getirmek olduğunu açıkladı

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonunda açıldı. 3 farklı kategoride düzenlenen sergide en dikkat çeken projelerden biri Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği fakültesi son sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri ve \"Üç tekerlekli\" ismini verdikleri kaportaya sahip hibrit bisiklet oldu. Ülkede meydana gelen ve bisikletli birçok insanın ölümü ile sonuçlanan kazalardan etkilenen Mustafa Topal ve Remzi Can Akile, 1 yıl yapımı süren ve 15 Bin TL\'ye maal olan elektrikli ve manuel kullanım sağlayan bisikleti ürettiler. Proje sahiplerinden Remzi Can Akile, \" Geliştirdiğimiz bu bisiklet, normal bisiklet pedalı ve elektrikli motor ile güçlendirildi. Hibrit bisikleti bu şekilde tasarlama nedenimiz, bisikletliler gündelik hayatta ve trafikte fark edilebilir olmasıdır. Ülkemizde meydana gelen ve bisikletlilerin karıştığı trafik kazalarının çoğu ölümle sonuçlanıyor. Kaza nedenine bakıldığında ise bisikletlilerin fark edilemediği. Bu nedenle 3 tekerlikli bisikletimizi aydınlatma için farları bulunan, hava şartlarından çok fazla etkilenmeyecek, kaportalı şekilde ürettik\" dedi.

Projenin bir diğer ortağı Mustafa Topal ise 1 yıl aşkın zaman süren bisikletin 15 Bin TL\'ye maal olduğunu ifade ederek, \" Bu bisikletin yapımında kullandığımız malzemeler hafif ve dayanıklı alüminyum serilerinden kullandık. Kabuk tabir edilen dış kısımda ise fiberglas malzemesini tercih ettik. Bisikletimiz 2 kişilik olup ortalama ağırlığı 150 kilodur. Ortalama hızı 50 kilometredir. \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Hibrit bisikletten genel ve detay görüntü

- Projeyi gerçekleştiren üniversite öğrencileri ile röportaj

- Bisikletin hareket ettirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

3 dakika 38 saniye /408 MB