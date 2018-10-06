DHA YURT BÜLTENİ 12

Azez\'deki patlama; 5 ölü, 20 yaralı (2)

Suriye\'nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Araç tamircilerinin bulunduğu bölgede büyük gürültüyle meydana gelen patlama sonrası her tarafı alevler kapladı. Sebebi bilinmeyen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olanların gelme ihtimaline karşı da Kilis Devlet Hastanesi\'nde teyakkuz durumuna geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Patlama olan yer

- Yükselen alev ve dumanlar

- Etraftaki koşuşturmaca

- Genel ve detay görüntüler

Hasan KIRMIZITAŞ/ GAZİANTEP DHA

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CHP\'li Ağbaba: Kamuoyunun tepkisi üzerine ABD\'li firma ile sözleşme bitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine Amerikan danışmanlık firması ile sözleşmenin bugün bitirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ekonomiye ilişkin konuşarak şöyle dedi:

\"Her cümlesi bir \'manipülasyon\' diyor, \'ülkemizde tekrar kriz falan yok\' diyor, \'manipülasyondur\' diyor. Allah aşkına Manipülasyon dolar neredesin sen? Domates neden iki kat arttı, doğalgaz elektriğe neden yüzde 40 zam geldi? Enflasyon yüzde 25, \'dış güçlerin\' oyunu diyor. Her zamanki gibi \'yerlilik millilik\' vurgusu yapıyor. \'Dış güçler, dış güçler\' diyor. Kamuoyunun yoğun tepkisi üzerine bugün Amerikan danışman firması sözleşmeyi bitiriyor. \'Bizim onlardan alacak aklımız yok\' diyor. Önce devletin bütün kurumlarını, bütün devleti bir tane şirkete bağlıyor. Kamuoyunun, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin yoğun tepkileri üzerine bundan vazgeçtiğini söylüyor. \'Bizim alacak aklımız yok\' diyor. Herkes biliyor ki; dünya alem biliyor ki; bu anlaşmayı yapan Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Bu anlaşmayı damat yapmamıştır. Bu anlaşmayı yapan odur. Kamuoyunun yoğun tepkileri üzerine ABD ile anlaşmayı bitirmiştir. Bitirmiş midir, onu da bilmiyoruz. Kamuoyunun gözünü boyamak için yerlilik, millilik edebiyatı yaparak bu anlaşmayı bitirdiğini söylüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi\'ni suçluyor. Ne dedi? Bu kriz başladığından beri \'bu bir kriz değildir manipülasyondur\' diyor. Bakanı \'Bu psikolojik bir krizdir, Real bir kriz değildir\' bir milletvekili de \'kriz yok\' dedi. Kardeşi bir gün sonra \'konkordato\' ilan etti. Bir başkası \'böyle bir şey yok\' dedi. Damat uyandı \'vallahi varmış\' dedi. \'Enflasyon yüzde 25 oldu\' dedi. \'Bu dış güçlerin ekonomimize saldırısıdır bir savaş ilanıdır\' dedi. \'ABD\'li danışmanla başlamıştır\' dedi. Uçakta gelirken Amerika\'da kafasına bir taş değdi ve \'bu krizin ABD\'de bir danışman firması ile ilgisi yoktur\' dedi. \'ABD\'li danışman ile ilgisi yoktur\' dedi.\"

Ekonominin bozulmasının tek nedeninin tek adam yönetimi olduğunu öne süren Ağbaba, \"Şimdi ekonominin bozulmasının tek sebebi; tek adam sistemidir. Ekonominin bozulmasının sebebi Türkiye\'yi kabine ile değil, kabile ile yönetmektendir. Bakın damadı ney, ekonomi bakanı. Yakınlarının tamamı eş, dost, akraba cumhuriyeti gibi, muz cumhuriyeti gibi. Rektöründen bakan yardımcısına, bakanından, müsteşarına, büyükelçisine kadar bir muz cumhuriyeti gibi. Akraba devletine, kabile devletine çevrildi\" dedi.

\'CHP, KUVA-İ MİLLİYE\'NİN DEVAMIDIR, ONLAR VAHDETTİN\'İN\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kızılcahamam Kampı\'nda yaptığı, \'Balkan Savaşı\'nı CHP kaybettirdi\' ifadelerini eleştirerek, \"1402\'de Timur\'a karşı Ankara Savaşı\'nı \'CHP kaybettirdi\' derse, Karlofça Anlaşması\'nı \'CHP imzaladı\' derse, şaşırmayın\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

900 MB



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Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü

Gaziantep\'in Nizip ilçesinde, Hasan Uçar (33) tartıştığı eşi Özlem Uçar\'ı (28) av tüfeğiyle öldürdü. Uçar teslim olurken, çiftin 3 çocuğu ise koruma altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılcakent Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Hasan Uçar ile 3 çocuğunun annesi Özlem Uçar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Uçar, tüfekle eşine ateş etti. Uçar, ardından da İlçe Jandarma Komutanlığı\'nı arayarak eşini vurduğunu teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, Özlem Uçar\'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma, Hasan Uçar\'ı gözaltına aldı.

Özlem Uçar\'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çiftin 3 çocuğu ise yetkililer tarafından devlet korumasına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cinayet işlenen ev detay

-Acil ve ambulans detay

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB



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Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Askeri kargo gemisi Akdeniz\'e doğru yol aldı

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait \'Dvinitsa-50\' isimli askeri kargo gemisi, Akdeniz\'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden bugün saat 12.00\'de Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus Donanması\'na ait \'Dvinitsa-50\' isimli askeri kargo gemisi, gemilerin manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra, saat 14.20\'de, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazılı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, 36 millik boğaz geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi\'ne açılacak.

Suriye\'nin de bulunduğu sıcak bölge Akdeniz\'e inmek üzere boğazdan geçen askeri kargo gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen Rus Askeri Kargo gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

2 dakika. 221 MB.

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Lise öğrencilerine çarpan otomobil sürücüsü ağladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi yaralandı. Otomobil sürücüsü Oğuz Kantarcı, kaza sonrası gözyaşlarını boğuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kepez yolu Profesör Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. Oğuz Kantarcı(27) yönetimindeki 67 TA 939 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İMKB Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve kurstan çıkan 9\'uncu sınıf öğrencileri Şevval Sumru Gediksiz (14) ve aynı yaştaki Banu Berberkayar’a çarptı. Kazada, yaralanan iki öğrenci için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, yerde yaralı yatan iki öğrenciye müdahalede bulundu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Şevval Sumru Gediksiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobilde bulunan ve şoka giren Meryem Okumuş(73) de, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Oğuz Kantarcı da kaza yerinde gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Kantarcı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinde yaralılara müdahale

-Görgü şahidi ile röportaj

-Şoka giren Meryem Okumuş’un ağlaması

-Kazaya karışan otomobil

-Gözyaşlarına boğulan sürücü Oğuz Kantarcı

-Meruem Okumuş’a sağlık ekiplerinin müdahalesi

Süre: (3.06) Boyut: (569 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Eve alkollü gelen kardeşini bıçakladı, yarasına tampon yaptı

KONYA’nın Ereğli ilçesinde eve alkollü gelen Kadir Öz (50), ağabeyi Mustafa Öz (52) tarafından çıkan tartışmada karnından bıçaklandı. Öz\'ün havluyla tampon yaptığı Kadir Öz, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Doğu Ela Gözlü Mahallesi Türbe Caddesi\'ndeki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mustafa Öz, eve alkollü gelen kardeşi Kadir Öz ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Öz, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kardeşini karnından bıçakladı. Kadir Öz, kanlar içinde yere yığıldı. Kardeşinin aşırı kan kaybettiğini gören Mustafa Öz, havluyla yarasına tampon uyguladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Öz\'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Mustafa Öz, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)

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Hakkari\'de de ekmek 1 lira 25 kuruş

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de bugün itibarıyla 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılmasına karar verildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, 21 Eylül\'de, kent merkezi ve ilçelerdeki fırıncılara gönderdiği yazıda, ham madde ve un fiyatlarındaki artış gerekçesi ile 200 gramı 1 liradan satılan ekmeğin, 240 gramı 1 lira 50 kuruş; 130 gram lavaş ekmeğin ise 1 liradan satılmasına karar verildiğini bildirdi. Kentteki fırınlar karar sonrası ekmeği belirtilen fiyattan satmaya başladı.

Bu kararın ardından Hakkari Belediyesi ile Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri toplantı yaptı. Toplantıda, kentte bugünden itibaren 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılmasına karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Vatandaşların Fırınlarda ekmek alması

- Eylem Akan konuşması

- Fırındaki işçilerin ekmek çıkartılması

- Genel Detay

1 DAKİKA 27 SANİYE - 162 MB