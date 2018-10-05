DHA YURT BÜLTENİ 12

Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, Samsun\'da son yolculuğuna uğurlandı



BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Uğur Göksu (29), memleketi Samsun’da 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen Nesrin Atığ, tabuta sarılarak, \"Hayallerimizi aldı hainler\" dedi.

Batman\'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Göksu\'nun cenazesi bugün memleketi Samsun’un Ladik ilçesine getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu için Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki alanda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehit babası Arif ve şehit annesi Fidase Göksu tören süresince güçlükle ayakta durabildi. Şehit annesi oğlunun tabutuna sarılıp öptü, başında dua etti. Şehidin ağabeyi Seyit Ahmet Göksu tabutun başında ağlayan oğlu Halil Göksu\'ya \"Oğlum ağlamayacağız. Hainleri sevindirmeyeceğiz. Üç oğlum daha var bu vatan için\" dedi.

Şehit nişanlısını askeri üniformasıyla uğurladı

Şehidin yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ ise gözyaşı döktü. Nişanlısının asker üniformasını giyerek törene katılan Atağ, tabuta sarılıp ağıt yaktı. Şehit nişanlısının fotoğrafını öpen Atağ, \"Niye beni bıraktın Uğur. Söz verdim ağlamayacağım. Hayallerimizi aldı hainler. Umutlarımızı aldılar\" diyerek ağıt yaktı. 4 yıldır görevde olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun nişanlısı ile düğün hazırlığı için şark görevinin bitmesini beklediği belirtildi.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun cenazesi Deliahmetoğlu Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Şehidin nişanlısının ağıt yakması

-Şehidin annesinden detay

-Şehidin ağabeyi ve yeğeninden detay

-Şehidin yeğenin cenaze namazını kıması

-Ağlayanlardan detay

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin omuzda taşınarak götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/LADİK(Samsun), (DHA)



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Cuma hutbesinde şehitler anıldı

BATMAN’da, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle şehit olan askerler için İzmir’de cuma namazında hutbe okundu, dualar edildi.

Tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de cuma namazında şehitler için hutbe okundu. Şehitlik konusunun işlendiği hutbede, \"Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar diridir, siz anlamazsınız. Bu ülkenin dirliğini, birliğini beraberliğini bozmak için her türlü hileye başvuran düşmanlarımız var. İşte bu düşmanlara karşı o şehitlerimiz biz yataklarımızda uyurken katledildiler. Neden? Bizim nesillerimiz ayakta dursun diye. Bizim şehitlerimize minnet borcumuz var. Vefa borcumuz var. İnsanlık yaşadığı ilk günden beri, devlet millet ayakta kalsın, edep, ahlak, gelenek, iyilik ve irfan devam etsin diye hep birileri ömürlerini böyle feda etmişlerdir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah kandan beslenenlere fırsat vermesin\" denildi.

Hutbenin ardından, Batman\'da, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hutbeden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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ABD\'li oyuncu Loken, Türkiye\'den teklif bekliyor

\'TERMİNATÖR 3: Makinelerin Yükselişi\' filmindeki \'T-X\' rolüyle ünlenen ABD\'li oyuncu Kristanna Loken, Türkiye\'de çekilecek bir filmde rol almak istediğini söyledi.

55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılan ve \'Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi\' filmindeki \'T-X\' rolüyle ün kazanan ABD\'li oyuncu Kristanna Loken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk kez Antalya\'ya geldiğini belirten Loken, \"Muhteşem bir manzara karşısında uyandım. İnsanlar çok misafirperver\" dedi.

TEKLİF BEKLİYOR

Türkiye\'ye ikinci kez geldiğini aktaran Loken, bu ziyaretinden sonra bir film için teklif beklediğini söyledi. Kristanna Loken, \"Bir teklif gelirse burada film çekmek isterim. Lokasyon olarak çok güzel bir yer ve zengin bir tarih var. Kesinlikle film çekmek isterim. Türkçe konuşmuyorum, umarım bu engel olmaz\" diye konuştu. Türk sinemasında şahsen tanıdığı biri olmadığını dile getiren Loken, ancak film için görüşmeler olduğunu aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kristanna Loken detay

- Kristanna Loken konuşma

Link geçildi

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



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Alacak anlaşmazlığı can aldı

İZMİR’in Konak ilçesinde, Ceyhun Yeşilağaç (23), alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşı E.G. (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.G., olayın ardından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde E.G.’nin Göztepe Mahallesi’nde 77 sokakta bulunan evinde meydana geldi. İddiaya göre E.G., evine gelen arkadaşı Ceyhun Yeşilağaç’la, alacak meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G., mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. E.G., olay sonrasında durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan E.G., Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İzmir Adli Tıp Kurumu\'ndan görüntü

- Cenaze araçlarından ve polislerden görüntü

- Ceyhun Yeşilağaç\'ın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Çırçır fabrikasında yangın (2)

150 İŞÇİ SEFERBER OLDU

Adana\'da, çırçır fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ayrıca yangın sırasında, fabrikada çalışanan yaklaşık 150 işçi, yükselen alevlere müdahale etmek için seferber oldu. Kazma ve küreklerle yanan pamuk balyalarını sördürmeye çalışan işçilerin büyük bir bölümü ise dumandan etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken işçilere ise sağlık ekibi oksijen vererek müdahale etti. Büyük zarar gören fabrikayı gören işçilerin bazıları ise, yol kenarlarına oturarak ağladı.

Görüntü Dökümü

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- Yükselen dumanlar

- İtfaiye aracının gelişi

- Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler

- Alevlerden detay görüntüler

- Yanan pamuktan detay

- Ağlayan bir işçi

- Ağzını tişörtü ile bağlamış işçinin konuşması

- Ağlayan bir işçiyi arkadaşlarının sakinleştirmeye çalışması

- Ambulanstaki yaralı işçilerden görüntüler

- Yaralı işçi ile röp.

- Yıkım çalışmasından görüntüler

- İtfaiye erlerinin genel ve detay görüntüsü

- İtfaiye aracı ve kalabalıktan görüntüler

- Bir vatandaşın cep telefonu ile olayı görüntülemesi

- Genel görüntüler

SÜRE: 04\'03\" BOYUT: 448 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)



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Şanlıurfa\'da İsot Festivali, \'isot kahvaltısı\' ile başladı

ŞANLIURFA\'da bu yıl 2\'ncisi düzenlenen İsot Festivali sabah \'isot kahvaltısı\' ve kortej yürüyüşüyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen \'İsot Festivali\' sabah saatlerinde \'isot kahvaltısı\' ile başladı. Közlenmiş biber, patlıcan, biber salçası, Urfa peyniri ve ayranın da ikram edildiği kahvaltı programında \'Halil İbrahim sofrası\' kültürü ile yerini alan vatandaşlar ardından kol kola girerek kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Hamarat Eller Çarşısı\'ndan Balıklıgöl ve tarihi çarşılar güzergâhını takip ederek Haşimiye Meydanı\'na kadar gelen vatandaşlara esnaf da alkışlarla eşlik etti. Batman\'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle festivalin konser, halay ve benzeri eğlence bölümleri iptal edildi.

Festivalin açılışında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Batman\'daki saldırıda şehitlik mertebesine ulaşan yiğitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz\" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa tüm yemeklerinde kullandığı ve her coğrafyada yemeğe lezzet katan isotuna sahip çıkıyor. Dolayısıyla bundan tüm insanlığı faydalandırmamız lazım. Şanlıurfa huzur şehridir. Şanlıurfa Türkiye\'nin en güvenli şehridir. Şehrimize herkesi bekliyoruz. Çarşılarımız, tarihi ve turistik yerlerimiz dolup taşıyor. Bugün de bizimle birlikte festivalimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İsotçu Pazarı\'nda tezgah başına geçen Başkan Çiftçi, stand-up\'çı ve oyuncu Yavuz Seçkin ile birlikte mangalda biber közleyerek konuklara ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İsot festivaline gelen vatandaşlar

- kortej yürüyüşü düzenlenmesi

- Festivale katılan protokol

- ünlü sanatçı stand-upçu Yavuz Seçkin vatandaşlara isot dağıtması

- Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

881 MB

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Julia Roberts sorusu, aktör ağabeyini kızdırdı

BU yıl 55\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne katılan ABD\'li aktör Eric Roberts, ünlü oyuncu ve aynı zamanda kardeşi Julia Roberts ile karşılaştırılması sorusuna kızarak, \"Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil\" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 55\'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'ne konuk olarak katılan Eric Roberts, kaldığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. \'Ayla\' filminde ABD\'li generali canlandıran ve geçen yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, genç sinemacıları desteklemek için Antalya\'da olduğunu söyledi. Sonraki jenerasyona film yapmaları için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, herkesin iyi film izlemeyi hak ettiğini aktardı.

KÖTÜ KARAKTERLERE HAYAT VERİYOR

Daha çok oynadığı filmlerde kötü karakterlere hayat veren Roberts, kötü rolleri oynamanın ilginç olduğunu kaydetti. Roberts, oynadığı 500 filmden en az 200\'ünde kötü karakter olduğu için filmde ölmek zorunda kaldığını söyledi. Roberts, \"Hayatımın her anında film setlerinde olmak isterim. Çünkü orada rol yapıyorum ve setlerde olduğumuz zaman her gün başka bir adam oluyorsunuz. Farklı hikayeler yaşıyorsunuz. Ayrıca bunun için bana para ödüyorlar\" dedi.

HOLLYWOOD\'DAKİ TACİZ SKANDALLARI

ABD film yapımcısı Harvey Weinstein\'ın Hollywood\'daki taciz skandallarını değerlendiren Roberts, \"Tacizler uzun süren bir şeyin ortaya çıkmasıydı. O bir canavar, herkes biliyor. Çok güçlü ve akıllı bir adamdı. Film stüdyosu vardı. Bir daha hiç çalışmayacak ama çok zengin. Kötü bir adam olarak anılacak. Ancak kadınların istismar edilmesi her yerde var\" diye konuştu.

JULİA ROBERTS SORUSU KIZDIRDI

Ünlü aktris Julia Roberts\'ın ağabeyi de olan Eric Roberts, bir gazetecinin kardeşinin kendisinden daha ön plana çıkıp çıkmadığını sorması üzerine, \"Julia benim kardeşim, onunla ilişkilerimiz çok güzel. Aynı rolde oynamıyoruz. Neden benim ile kardeşim arasında bir yarış olabilir ki? Kardeşimi çok seviyorum. Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil\" karşılığını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eric Roberts, detay

- Eric Roberts, konuşma

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Altın hırsızlığı şüphelisi 3 kadın, güvenlik kamerasından kaçamadı

SİVAS\'ta bir kuyumcudan yaklaşık 20 bin lira değerinde altın çalan 3 kadın şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Kayseri\'de yakalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir A.K.\'ya ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcuya giren 3 kadın şüpheliden biri altın alma bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer iki kadın ise tezgah üzerindeki yaklaşık 20 bin lira değerindeki 15 altın kolye ucunu çaldı. Şüpheliler daha sonra kuyumcudan ayrıldı. Kadınlar gittikten sonra tezgahtaki altınların eksik olduğunu fark eden A.K. polise haber verdi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ,Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 kadını belirledi. Kadınların Erzincan\'da da benzer bir olaya karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin 34 YV 262 plakalı araçla Erzincan istikametinden kente giriş yaptıkları ve Sivas\'ta kuyumcu hırsızlığı sonrası Kayseri iline gittikleri Plaka Tanıma Sistemi\'nce(PTS) tespit edildi. İhbar üzerine şüphelilerin aracı Kayseri girişinde polis ekiplerince durduruldu. Polis, çok sayıda hırsızlık sabıkaları bulunan B.K, B.A. ve Y.Ç. adlı kadın şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde kuyumcudan çalınan altınlar bulundu. Haklarında işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)