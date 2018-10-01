DHA YURT BÜLTENİ 12

1)UCUZ PERDE KAVGASINDA POLİSİN ÖNCE DÖVDÜĞÜ, ARDINDAN TABANCAYLA VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA\'da \'indirimli perde\' kavgasında tartıştığı müşteri Hakan Susam\'ı ayağından vuran polis memuru A.K. açığa alınırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, polis memuru A.K\'nin, Susam\'ın elinden perdeyi almaya çalıştığı, karşılık vermesi üzerine dövdüğü, Susam\'ın testereyle saldırması üzerine tabancayla ayağından vurduğu görüntüleri yer aldı. Olay, 22 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi\'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası yüzünden yüzde 47 engelli raporu olan Hakan Susam, nişanlısı Esra Toprak ile bir alışveriş merkezinde satılan indirimli perdeyi aldıktan sonra parasını ödemek istedi. Kasanın yoğun olması üzerine bir süre bekleyen Susam\'ın ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K. almak istedi. Perdeyi kendisinin aldığını söyleyen Susam, sıra olduğu için beklediğini dile getirdi. Önce Susam\'ın elinden perdeyi almaya çalışan A.K., daha sonra dövmeye başladı. Susam ise otomobilinden aldığı testereyle kendini savunmaya çalıştı.

Hakan Susam, olayların devamını şöyle aktardı:

\"Polis olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, \'Bekleyin şimdi geliyorum\' diye ayrıldı. Kısa süre geçmeden ateş ederek geriye geldi. Üstelik bize doğru hedef gözeterek ateş etti. Evimiz yakın olduğu için herkes yanıma koştu. Ancak polis memuru A.K, bacağıma doğru namluyu çevirip ateş etti.\" Olay sonrası çok baskı gördüğünü söyleyen Susam, \"Beni şikayetimden vazgeçirmeye çalıştılar. İfademi değiştirmeye çalıştılar. Kendisinden sonuna kadar davacıyım. Bir perde yüzünden bunlar yapılır mı? Üstelik ben yüzde 47 ortopedi engelliyim\" dedi.

Oğlunun başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Süveyda Susam ise \"Ben çocuklarıma askere, polise saygıyı, bir şey olunca onlara sığınmalarını öğrettim. Artık nasıl güveneceğiz\" dedi.

Diğer yandan, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay anına ilişkin görüntü delil dosyasına konuldu. Kayıtlarda, tarafların tartışması, polis memuru A.K\'nin Hakan Susam\'ı dövmesi, yerde sürüklemesi, ateş etme anı, yakınlarının sakinleştirmeye çalışması ve yaralıya vatandaşların yardım etme görüntüleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Hakan Susam\'ın yatakdaki görüntüleri

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Yaralı Hakan Susam\'dan detay görüntüler

-Röp 1:Hakan SUSAM

-Röp 2:Süveyda SUSAM

-Kavga ve vurulma anından görüntü

-Vuran polisin küçük oğlunun görüntüsü

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Haber:Bülent TATOĞULLARI- KAMERA:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

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2)HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN PKK\'NIN İNFAZ ETTİĞİ ESNAFLA İLGİLİ AÇIKLAMA

HAKKARİ Valiliği, esnaf Erol Tekin\'in (27) PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tekin\'in Şemdinli\'de değil, kendi isteğiyle yasal yollarla gittiği Irak\'ın kuzeyinde, PKK tarafından öldürüldüğü belirtildi. Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Dereboyu mezrasında PKK\'lı teröristler tarafından kaçırılıp öldürüldüğü iddia edilen esnaf Erol Tekin\'le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"20.09.2018 günü Erol Tekin isimli şahsın, ilimiz Şemdinli ilçesinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı ve infaz edildiği yönünde haberler basında yer almıştır. Bu haberlerin içeriği tam manasıyla gerçeği yansıtmamakta olup; Erol Tekin isimli şahıs, Şemdinli ilçemizdeyken kaçırılmamıştır. Kaçırılma ve infaz olayı 12.09.2018 günü şahsın yasal yollarla Kuzey Irak Bölgesine kendi iradesiyle geçmesinden sonra gerçekleşmiş olup; PKK/KCK bölücü terör örgütü ile arasındaki bilinmeyen bir sebepten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.\"

HAKKARİ, (DHA)-

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3)DAMAT VE SAĞDICA ARKADAŞLARINDAN 900 YUMURTA SÜRPRİZİ

AFYONKARAHİSAR\'da dünya evine giren Ahmet Saki, kız evinde yumurta sürpriziyle karşılaştı. Oynamaya çıkan damat ile sağdıcın arkadaşları tarafından başlarında 900 adet yumurta kırıldı.

Afyonkarahisar\'ın merkeze bağlı Anıtkaya köyünde oturan Ahmet Saki, nişanlısı Yasemin Sağlam ile hafta sonu yapılan düğün töreniyle evlendi. Düğün öncesi kız evine giden Ahmet Saki ve sağdıcı Ahmet Tüblek, sürprizle karşılaştı. Kız evine giden erkek tarafı hep birlikte eğlenmeye başladı. Damat ve sağdıç sahneye çıktığında ise işin rengi değişti.

YUMURTALAR KAFALARINDA KIRILDI

Damat ve sağdıç, kız evi önünde toplananlar arasında oynamaya başladıklarında arkadaşları da ellerindeki yumurta kolileriyle yanlarına geldi. Damadın babası Ali Saki arkadaşlarından önce davranarak oğlunun başında yumurta kırdı. Daha sonra sahneye gelen damat ve sağdıcın arkadaşları da 30 koli yumurtayı tek tek damadın ve sağdıcın başında kırdı. Damat ve sağdıç da bir sandalyeye oturup başlarında yumurta kırılmasına razı oldu.

Görüntü Dökümü

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-Damat ve sağdıç oynarken

-Damat ve sağdıç otururken

-Damat ve sağdıcın kafasından arkadaşları yumurta kırarken

-Genel detaylar

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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4)TEKİRDAĞ\'DA 131 KAÇAK MÜLTECİ YAKALANDI

TEKİRDAĞ\'da polisin yaptığı çalışmada ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Pakistan ve Afganistan uyruklu 131 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını belirlediği kaçak mültecilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27\'si Pakistan, 104\'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 131 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan kaçaklar

- Kaçakların sağlık kontrolüne götürülmesi

-Kaçaklardan detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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5)GİRDİKLERİ OKULDA PARA VE GÜVENLİK KAMERASI KAYIT CİHAZINI ÇALDILAR

SİVAS\'ta bir liseye giren hırsızlık şüphelileri 750 lira para ile güvenlik kameralarının kayıt cihazını çalarak kayıplara karıştı.Olay, dün gece saatlerinde Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde yaşandı. Okulun penceresinden içeriye giren kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kantininde bulunan 750 lirayı aldı. Okulun güvenlik kameralarını fark eden şüpheliler, görüntülerinin izlenememesi için kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde okul içerisinde bulunan bazı kapıların kırık ve dolapların açık olduğunu gören görevliler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri okulda inceleme yaptı. Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntüler

-Zarar verilen kapılar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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6) MERSİN\'DE FUHUŞ OPERASYONU

MERSİN\'de polis ekiplerinin \'fuhuşa yer ve imkan sağladığı\' iddiası ile gözaltına aldığı Suriye uyruklu K.C., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi\'nde vatandaşların şikayeti üzerine bir pansiyona operasyon düzenleyen Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 kadın ile 2 erkeğin fuhuş yaptığını belirledi. Polis, pansiyonda resepsiyon görevlisi olarak çalışan Suriye uyruklu K.C.\'yi \'fuhuşa yer ve imkan sağlamak\' suçundan gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü önünden genel görüntü

- Tabeladan genel ve detay görüntü

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması ve araca bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten çıkşı

SÜRE: 01\' BOYUT: 109 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,(DHA)

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7)ŞİİR TUTKUNLARI 3. ULUSLARARASI NİLÜFER ŞİİR FESTİVALİ\'NDE BULUŞACAK

BURSA Nilüfer Belediyesi\'nin 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali\'nde 6 ülkeden şairler, şiir tutkunları ile buluşacak. Başkan Mustafa Bozbey, adalete özlemi olan ve şiire yaşamına yer veren herkesi festivale davet etti.

Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali\'nin üçüncüsünü şiirseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali\'nin programını basın toplantısında açıkladı. Toplantıda, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de yer aldı. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali\'nin üçüncüsünde, kenti daha kapsamlı, daha doyurucu bir programla buluşturacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, \"Şiir Festivali, şiir çevrelerinde de benimsendi, katılımlar konusunda aylar öncesinden talepler geldi ve son şekli, titiz bir değerlendirme sonucunda verildiö dedi. Festivale, 6 ülkeden 14 şairin katılacağını açıklayan Başkan Bozbey şöyle devam etti:

\"Bu şairlerden 5\'i Hollanda, Hindistan, Hırvatistan, Makedonya ve Ukrayna\'daki kardeş kentimiz Mykolaiv\'den. Türkiye\'den sevilen şairler Lale Müldür, Aba Müslim Çelik, Betül Dünder, Cevat Çağan, Duygu Kankaytsın, Çiğdem Sezer, Gülümser Çankaya, Onur Sakarya ve Selahattin Yolgiden de festival boyunca bizlerle birlikte olacak. Nâzım Hikmet Kültürevi, Konak Kültürevi, Üç Fidan Parkı ve Misi Edebiyat Müzesi\'nde, dört gün boyunca şiir sesleri yankılanacak.ö

TEMA: ADALET

Festivalin bu yılki temasının \"Adaletö olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali\'yle, yaşamın önemli bir parçası olan adalete dikkat çekmek, onu tema olarak değerlendirerek bu konudaki farkındalığı artırmak istediklerini vurguladı. Şiirin, Nilüfer\'de, Türkiye\'nin ilk Şiir Kütüphanesi\'yle temsil edildiğini ifade eden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Şiir Kulesi\'nde de her gün saat 14.00\'te şiir okunduğunu hatırlattı. Festivalin, 11 Ekim\'de Nâzım Hikmet Kültürevi\'nde düzenlenecek \"Ezginin Günlüğüö konseriyle başlayacağını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin kapanışının da görkemli olacağını söyledi. Başkan Bozbey, \"14 Ekim\'deki kapanış gecesinde Ziya Azazi, koreografisinin de kendisine ait olan \'Dervish\' isimli dansıyla, sanatseverlerin karşısına çıkacakö dedi. Başkan Bozbey, adalete özlemi olan ve şiire yaşamında yer veren herkesi festivale davet etti.

ATÖLYELER, SERGİLER, SİNEMA GÖSTERİLERİ

Festivalin organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de festival boyunca şiiri, diğer sanat dallarından ayrı tutmadan, farklı disiplinlerle harmanlayarak okumalar, şair buluşmaları, resim sergisi, sinema ve dans gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenleneceğini söyledi. Öztürk, festivale ilişkin detayları şu şekilde açıkladı:

\"Okullarda, şiir atölyeleri ve okumaları gerçekleştirilecek. Bu yıl farklı olarak, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda, \'Duvarları Şiirle Aşmak\' isimli şiir okumaları yapacağız. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi\'nde de şiir okumaları gerçekleştirilecek. Ayhan Bozkurt, \'Söz Simyacıları\' söyleşisinde bizlerle birlikte olacak. Yönetmenliğini Pelin Esmer\'in yaptığı \'Yararlı Bir Şey\' ve Alexei Guerman yönetmenliğindeki \'Dovlatov\' isimli filmler de festival kapsamında gösterime sunulacak. Varlık Yayınları\'nın 85\'inci yılı dolayısıyla Misi Edebiyat Müzesi\'nde sergi açılacak. Şiir Kulesi\'nde, sevilen şairlerin şiirleri yankılanacak. Nilüfer Belediyesi Dans Atölyesi de, dans gösterisiyle bizlerle birlikte olacak.ö

Basın toplantısının ardından katılımcılara, çeşitli şairlerin kitapları armağan edildi.



Görüntü Dökümü

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-Bobzey açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL-BURSA,(DHA)

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