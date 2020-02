DHA YURT BÜLTENİ 12

EGE KIYILARINDA YARIN \'MEDİCANE\' KASIRGASI BEKLENİYOR (EK)

1)İZMİRLİLER ENDİŞELİ

İzmir\'i etkilemesi beklenen kasırga, kentte yaşayan vatandaşları da endişelendirdi. Vatandaşlar, önlem alınmasını istedi. Özellikle Kordon\'da zaman geçirmekten hoşlandığını belirten Leyla Tekin, \"Kasırganın geleceği söyleniyor. Endişeliyiz. Alınabilir mi bilmiyorum ama gerekli tedbirleri almak lazım\" dedi. Üniversite öğrencisi Yavuz Temiz de daha önce kentte hiç bahsedildiği kadar güçlü bir kasırga yaşanmadığını, böyle bir fırtınanın kendilerini endişelendiğini kifade etti. Ömer Ayan isimli vatandaş ise bu kadar güçlü bir kasırganın İzmir\'i etkisi altına alacağına pek inanmadığını dile getirdi.

2)EŞİ KAZADA YARALANAN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRİP, AĞLADI

ANTALYA\'nın Muratpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Muhammet Kandil (60) yaralandı. Kazanın şokuyla sinir krizi geçiren Kandil\'in eşi Havva Kandil (53), uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Antalyaspor kavşağında meydana geldi. Eşi Yasemin Söğütlü (60) ile hastaneye gitmek için yola çıkan Orhan Söğütlü (61) yönetimindeki 35 AAC 806 plakalı otomobil, kavşakta, Muhammet Kandil yönetimindeki 07 GUM 86 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kandil\'in aracı, takla attı. Kazada, Muhammet Kandil yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Muhammet Kandil, hastaneye kaldırıldı. Eşiyle denize gitmek için yola çıktıkları belirtilen, kazayı küçük sıyrıklarla atlatan Havva Kandil ise sinir krizi geçirdi, uzun süre gözyaşı döktü.

3)KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN, KARDEMİR YÖNETİCİLERİNE ÇEVRE TEPKİSİ

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.\'nin (Kardemir) çevre ile ilgili alması gerektiği tedbirleri tek tek sıralarken, \"Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim\" dedi. Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili, belediye tarafından 75\'inci Yıl Mahallesi\'ne yapılacak düğün salonunun temel atma törenine katıldı. Başkan Vergili burada yaptığı konuşmada, Kardemir\'in kentin ortasında kalan ve cürufu kırarak çimento fabrikasında kullanılmak üzere toz haline getiren etrafı açık skal kırma tesislerinin, hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. 9 yıllık görevinde bir gün bile siyaset yapmadığını ifade eden Vergili, \"O arkadaşımız sosyal demokratmış, bu arkadaşımız Ak Partiliymiş, bu arkadaşımız Saadet Parti\'liymiş gibi tek bir düşüncem olmadı. Ben bu görevi yalnız Allah için yaptım. Siyaset üzerine görev yaparsanız atölyelerin camını dahi kapattırıp, şehrin ortasındaki koskoca bir fabrikayı sanki gözlerinize bant çekilmiş gibi görmezden gelerek, her tarafı açık olarak çalıştırırsınız\" diye konuştu.

\'HER TARAF TOZ BULUTU HALİNE GELİYOR\'

Sözlerinin devamında fabrika yöneticilerini eleştiren Belediye Başkanı Rafet Vergili, şunları kaydetti:

\"Derenin kenarına yıllardan bu yana sıcak cevher döküyorsun, çok mu zor oraya bir duvar çekip kapalı bir alanda bu cürufu dökmek? Rüzgar estiği zaman her taraf toz bulutu haline geliyor. Aynı şekilde milyonlarca ton cüruf dağlara tepelere dökülüyor. O cürufların içerisinde atılmaması gereken, atık yönetmeliğine göre farklı bir şekilde depolanması gereken bazı malzemeler de var. Çok yakında bu malzemeleri de analize yollayacağım. Bu cürufları farklı şekilde oraya buraya serpip, sonrasında \'Biz burada 5 bin kişiye ekmek veriyoruz\' diyemezsin. Eğer yılbaşında 450 milyon kâr elde ediyorsan ki bugün ki değeri 750 milyon demektir, çünkü demiri stoklarında tutuyorlar. Bu kadar kârlı bir durumda 50 milyon lirasını Karabük\'ün çevresiyle ilgili, Karabük\'ün sosyal olgularıyla ilgili harcayamıyorsan ben buranın sahibiyim diye konuşmaya da hakkın yoktur. Her olaydan faydalanan sizlersiniz. Ne bir işçi kooperatifiniz ne bir işçi kulübünüz ne de bir tane ağaç dikmişliğiniz var.\"

\'KARABÜK\'TE BİR DAHA ÇEVRE KİRLİĞİ YARATMAYACAK\'

Kardemir\'deki atık su arıtmalarının hiçbirisinin çalışmadığını, ancak Çevre İl Müdürlüğü\'nün, belediyenin atık su arıtmasından numune aldığını söyleyen Vergili, şöyle dedi:

\"Bizim sularımız her ay devlet tarafından kontrol ediliyor, zaten İl Müdürlüğü farklı parametrelerde kontroller yapamaz. Önce gidecek Soğanlı Çayı\'ndan numune alıp kontrol ettikten sonra konuşacak. Karabük\'te siyaset üzerine müdürlük yapmayacak. Ne kadar yapacağını da hepimiz göreceğiz. Şimdi Demir Çelik ne yapacak? Öncelikle Karabük Mahallesi\'nde iyileştirmeler yapacak. Ne kadar cürufu varsa hepsini temizleyecek. Önüne bir duvar çekecek ve dökmüş olduğu o sıcak materyalleri kimseye göstermeyecek. Dağları tekrardan rehabilite edip, uygun olmayan atıkları depolara sevk edecek. Karabük\'e en az 1 milyon ağaç dikecek. Su arıtmasını düzeltecek. Taahhüt etmiş olduğu, yıl sonuna kadar da tüm baca ve filtrelerini düzene sokup Karabük\'te, bir daha çevre kirliği yaratmayacak. Bizim bunlara yaptırımımız ne? Biz derebeyi, kabadayı da değiliz. Bizim bir tek yaptırımımız var. Hukuk çerçevesinde ben size burada söz veriyorum. Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim.\"

4)ATATÜRK KÖŞKÜ ORMANINDAKİ LADİN ÇAMLARININ KURUMA NEDENİ BELİRLENDİ

DOĞU Karadeniz\'de aralarında Trabzon\'daki Atatürk Köşkü ormanları ile Rize\'deki Kaçkar Dağları Milli Parkı\'ndaki ormanlarında bulunan ladin çamlarının kuruma nedeni belirlendi. Ladin çamlarının kurumasına, literatürde \'Ipstypographus\' adıyla yer alan sekiz dişli dev kabuk böceği istilasının neden olduğu tespit edildi. Böcek türü ile ilgili biyolojik mücadele başlatıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun\'da görülen ve literatürde \'Ipstypographus\' adıyla yer alan sekiz dişli dev kabuk böceği, ladin ormanlarını istila etti. Yayılışını hızla sürdüren böceğin en fazla görüldüğü alanların başında Kaçkar Dağları Milli Parkı geliyor. Milli park sahasındaki Çamlıhemşin ilçesi Yayla, Elevit, Kale ve Meydan köyleri ile Ayder, Kavron ve Amlakit yaylalarının eteklerindeki ladin ormanlarında kurumalar başladı. Kurumaların yaşandığı bir diğer bölge ise Trabzon\'un Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi\'ndeki Atatürk Köşkü Ormanları oldu. Ladin ağaçlarının tepe kısmının kısmen veya tamamen kızarıklaşmasıyla anlaşılan böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12\'nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı başlattı.

FEROMON TUZAKLAR KURULDU

Sekiz dişli dev kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli Park sahasına 80 adet \'Feromon\' adı verilen tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arası kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen \'Rhizophagus grandis\' adlı böcek türü de, bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakıldı.

ATATÜRK KÖŞKÜ ORMANLARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi\'nin talebi ile Atatürk Köşkü Ormanında yaşanan ağaç kurumaları ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığınca konunun uzmanı öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon görevlendirildi. Alanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırlayacağı rapora göre şekillendirilecek olan iyileştirme çalışmaları iki aşamalı olarak yürütüleceği belirtilirken, birinci aşamada sorunun ortadan kaldırılması için müdahale programının hazırlanacağı, ikinci aşamada ise alanın en iyi şekilde yeniden ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi.

İLK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KTÜ Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Ömer Kara, Silvikültür Ana Bilim Dalından Prof. Dr. İbrahim Turna\'dan oluşan komisyon üyeleri alanda ilk çalışmalarını gerçekleştirdi. Yürütülecek çalışmalar kapsamında alanda ilk önce böcek zararı görülen, kurumuş veya kurumakta olan ağaçlar tespit edilerek gerekli incelemeler yapıldı ve böcek örnekleri sağlandı. Alanda açılan toprak profilinde incelemeler yapıldı ve toprak örnekleri alındı. Ayrıca insan etkisiyle sıkışmaya uğramış alanlardan silindir toprak örnekleri de alındı.

ZARARA NEDEN OLAN BAŞLICA NEDEN BELİRLENDİ

Oluşturulan komisyon üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, bu yıl kurumaların çok daha şiddetlendiğini belirterek, \"Kurumalara neden olan böcek veya böcek türleri ile ilgili daha önce Orman Bölge Müdürlüğünden uzman meslektaşlarımız tarafından yapılmış tespitler mevcuttur. On iki dişli çam kabuk böceği olarak bilinen bu zarara neden olan başlıca tür olarak tespit edilmiştir. Biz de kuruyan ağaçlarda aynı zararlıyı tespit ettik. Esas üzerinde durulması gereken konu, son yıllarda ve özellikle bu yıl içinde alandaki ağaçların niçin çok ileri boyutta bir böcek zararı ile karşı karşıya kaldığının ve çok yoğun kurumaların nedeninin aydınlatılmasıdır. Ölü ağaçların alanda tutulmasında yarar olmayacağı, aksine ani kırılma ve devrilmeler sonucu çevreye ve insanlara zarar verebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle tamamen kurumuş ve odunu ayrışmakta olan ağaçların bir an evvel alandan çıkarılması gerekli görülmektedir\" dedi.

\'YAĞIŞ MİKTARI DA ETKİLİYOR\'

Prof. Dr. Ömer Kara ise \"Ağaçların yaşama ve gelişmesini sağlayan en önemli yetişme ortamı faktörlerini toprak ve iklim oluşturmaktadır. Bitkilerin besin elementleri ve su ihtiyacı toprak tarafından karşılanmaktadır. Alanın geçmiş yıllardaki kullanım şekli ve yararlanma durumu toprağın su tutma kapasitesini ve organik madde içeriğini olumsuz yönde etkilemiştir. Alanda yoğun kullanıma bağlı görülen toprak sıkışması, yağış sonrası yüzeysel akışı hızlandırdığı, toprağa su girişini engellediği ve bu nedenle de ağaç köklerinin yayılımını ve su teminini sınırlandırdığı anlaşılmaktadır. Özellikle, yıllara bağlı olarak değişen ve son yılda ileri derecede bir azalma gösteren yağış miktarının da bu etkiyi şiddetlendirdiği düşünülmektedirö diye konuştu.

5)ATM\'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA VURULDU

SAMSUN\'un Bafra İlçesinde ATM\'den para çektikten sonra otomobiline giden Yusuf Gür (39), kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesi, Emirefendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf Gür ATM\'den para çektikten sonra park halindeki otomobiline binmek için yaklaştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden ve başından tabanca ile vuruldu. Gür, ağır yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Gür, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gür\'ün çektiği parasının alınmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

6)FOÇA\'DA DA ASKERİ GEMİLER HALKA AÇILDI



PREVEZE Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü\'nün 480\'inci yıldönümünde, İzmir\'in Foça ilçesindeki deniz üssünde bulunan askeri gemiler halkın ziyaretine açıldı.

Foça Deniz Üssü\'nde ziyarete açılan \'TCG Doğan Hücumbotu\', \'TCG Kuşadası Karakol ve Keşif Gemisi\' ve \'TCG Osmangazi Amfibik Çıkarma Gemisi\'ne özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gemilerde görevli subay ve astsubaylar tarafından Preveze Deniz Zaferi\'nin tarihçesi ve önemi hakkında bilgiler verildi. İlgiyle dinleyen öğrenciler, gezdirildikleri bölümler ve denizcilik konularında sorular sordu. Gemi seyir ve silah sistemleri hakkında anlatılanları dikkatle dinleyen bazı küçük yaştaki çocuklar, buldukları alanlarda oyun oynamayı da ihmal etmedi.

Foça Garnizon Komutanlığı\'nda yaşayan şehit ve gazi aileleri ise TCG Osmangazi gemisinde ağırlandı. Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İskender Tunaboylu\'nun karşıladığı aileler, geminin subay ve astsubay salonlarında öğle yemeğini birlikte yedi. Aileler ve öğrenciler, ziyaret ve yemek sonrası denizciler tarafından gemicilik adetlerine uygun olarak uğurlandı.



7)KUYUMCUDA ASANSÖR ZEMİNE ÇAKILDI: 1 YARALI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde 2 katlı kuyumcu dükkanında, halatının kopması sonucu zemine düşen asansör kabinindeki kuyumcu çalışanı Enes Koçak (55) yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Boyacı Ali Mahallesi Faruk Sükan Caddesi\'nde bulunan 2 katlı bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Giriş kattan zemin kata inmek isteyen kuyumcu çalışanı Enes Koçak\'ın bindiği asansör, halatının kopması sonucu zemine çakıldı. Diğer işyeri çalışanları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asansör kabininde sıkışan Enes Koçak, itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan Enes Koçak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Enes Koçak\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

