DHA YURT BÜLTENİ 12

Çukurca\'nın 400 yıllık değirmenleri restore ediliyor

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenlerin, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, restorasyon çalışmalarının ardından tarihi değirmenlerde üretilen ürünlerin, tescil hakkı alınan \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Susam, pirinç, buğday ve mısır gibi ürünlerin üretildiği Çukurca ilçe merkezinin Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan ve 400 yıllık tarihi geçmişi olduğu belirtilen 2 taş değirmen, Belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı.Tarihi taş değirmenlerdeki restorasyon çalışmalarını denetleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, belediye olarak ilçenin tanıtılması için güzel projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaymakam Ayca, \"Bu projelerden birisi de tahinin markalaşması için başlattığımız çalışmadır.Çukurca\'nın lezzetli tahininin markalaşması için buradaki tarihi taş değirmenleri restore ediyoruz. Bu değermenler 400 yıllık. Uzun yılardır burada üretim yapılmadığı için kötü durumdaydı.Belediye olarak, bu tarihi değerimizi restore ediyoruz. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra burada üretilen susamda çok önemli bir üretim bekliyoruz. Bu proje, ilçemize ciddi madanada katkı sağlayacak. İlçe için düşündüğümüz projeleri markalaşarak yola çıkacağız. Markamızın adı da \'Zap\' olacak. Zap markasını tescil ettik. Bu değirlenlerde üretilen ürünleri, bundan sonra \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürülecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Değermende çalışan işçiler

-Değirmenlerden detaylar

-Kaymakam Temel Ayca ile röportaj

-Yapılan çalışmalardan detaylar



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Suriyeli kadın, 4 yıl sonra oğlu ve torunlarına kavuştu

SURİYELİ Naccar Kaddur (55), 4 yıldır görmediği Türkiye\'deki oğlu, gelini ve 2 torunuyla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda buluştu. Torunlarına sarılarak gözyaşı döken Kaddur, \"Savaş nedeniyle ailem ikiye bölündü. 4 yıl sonra onlara kavuştum, çok mutluyum\" dedi.

Suriye\'nin Humus kentinde yaşayan Kaddur ailesini, ülkedeki iç savaş ayırdı. Naccar Kaddur\'un oğlu, 4 yıl önce eşi ve çocuklarını alarak Türkiye\'ye göç etti. Humus\'ta kalan Naccar Kaddur, savaş korkusu nedeniyle bayramlarda bile ülkeye dönmeyen oğlu, gelini ve torunlarını bir daha göremedi. Naccar Kaddur, oğlunun Hatay Valiliği\'ne başvurarak talepte bulunması üzerine 4 yıl sonra Türkiye\'ye geldi. Kızkardeşi ve onun 2 oğlu ile birlikte Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na gelen Naccar Kaddur\'u, oğlu ve ailesi karşıladı. Kaddur, 4 yıldır görmediği oğlu, gelini ve 2 torununa sarılarak gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı tatili için ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin devam ettiği sınır kapısında torunlarıyla hasret gideren Naccar Kaddur, Suriye\'deki savaşın ailesini ikiye böldüğünü anlatarak şöyle konuştu:

\"Biz Suriye\'de Humus\'ta yaşıyorduk. Savaş ailemi böldü. Bir kısmı Türkiye\'ye geldi, biz kızkardeşimle Humus\'ta kaldık. Bir süre sonra İdlib\'e göç ettik. Şimdi de çocuklarımın yanına Türkiye\'ye geldim. 4 yıldır onları görmüyordum. Çok şükür mutluyum. Artık onlardan ayrılmak istemiyorum. Suriye\'ye dönmek istemiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Buluşma anı

-Anne, çocukları ve torunları ile buluşması

-Yürürlerken

-Naccar Kaddur iler röp.

-Suriye\'den gelenler

-Oturan çocuklar

Süre: 2.37 Boyut: 293 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)



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Tek ayak üstünde 1 dakikada 252 kez ip atladı, Guinness\'e girdi

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde belediye personeli Ali Polat (50), tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlayıp Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi başardı.

Belediye atölyesinde çalışan ve çocukluğundan bu yana ip atlayarak formda kalan 50 yaşındaki Ali Polat, bu çalışmasını uluslararası arenaya taşımak istedi. Tek ayakla ip atlamaya başlayan Polat, çalışmalarının karşılığını da Guinness Rekorlar Kitabı\'na girerek aldı. Tek ayakla 1 dakikada 252 kez ip atlamayı başaran Polat, bu alanda adını dünya \'en\'lerinin arasını yazdırdı.

EN YAKIN RAKİBE 32 SAYI FARK

İp atlama merakının çocukluktan geldiğini dile getiren Polat, \"Çocukluğumdan beridir ip atlarım ama bazen değişik sporlarla da ilgilendiğim için ara vermek zorunda kalıyordum. Sonra ileriki zamanlarda Guinness\'te gözüme çarptı. Birçok yarışmalar oluyordu. Baktım oradaki yarışanlardan iyiyim. Rakipler benim atladığım kadar atlayamıyor, sonra o işe kalkıştık. Başarılı ve iyi oldu. Rakipleri hep geçtim. Guinness bizden geçen sene 250 tane istedi, biz 230 tane yapabiliyordum. O zaman bile bana yetişen yoktu ama Guinness\'in koyduğu bir sınır vardı. Onu aşmak için bir senedir uğraşıyordum. Bu sene başardım. Bir dakikada tek ayak iple atlayarak 252 adet yapıp videosunu Guinness\'e gönderdik. Onaylandı, mutluyum. En yakın rakibimize 32 tane fark attım\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Guinness Sertifikası

-Ali Polat\'ın Guinness Rekorlar Sertifikası ile poz vermesi

-Ali Polat\'ın sertifikayı incelemesi

-Sertifikadan detay yakın görüntü

-Ali Polat\'ın işyerinde mesleğiyle ilgili çalışmalarından görüntü

-Ali Polat\'ın tek ayak üzerinde iple atlaması

-Çeşitli açılardan ip atlama görüntüsü

-Ali Polat\'ın rekora nasıl ulaştığını anlatması

(BOYUT: 212 MB) (SÜRE: 03.28 DK)

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), DHA)

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Aksaray\'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

AKSARAY\'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Cüneyt A. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3.70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, bahçede ekili halde 1 kök kenevir ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sultanhanı ilçesinde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, satış yaptığı ileri sürülen Cüneyt A.\'nın kimliğini belirleyip dün operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 235 gram esrar, 3.70 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, bahçede ekili halde 1 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin tutuklanması

- Polisin evde arama yapması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))



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Avukatlık bürosu binasına av tüfekli saldırı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de avukat Heval Yıldız Karasu\'nun avukatlık bürosunun bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle ateş edildi, bina duvarına \'Odunpazarında HDP\'li istemiyoruz\' yazısı yazıldı.

Olay Odunpazarı ilçesi Akçağlan Mahallesi Kurşunlu Camii Sokak\'ta meydana geldi. Dün gece meydana geldiği bildirilen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Heval Yıldız Karasu\'nun avukatlık bürosunun bulunduğu 3 katlı binaya tüfekle ateş etti. Şüpheliler bina duvarına da \'Odunpazarında HDP\'li istemiyoruz\' yazısını yazıp kaçtı.

Sabah erken saatlerde avukatlık bürosuna gelen çalışanlar duvardaki yazıyı ve bir ailenin oturduğu zemin kattaki pencerelerin kırık olduğu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri binada incelemede bulundu. Avukat Heval Yıldız Karasu\'nun binanın birinci katında bürosunun olduğu ve pencerelerinin de arka tarafa baktığını belirtildi. Saldırganların ateş ettiği zemin katta ise bir ailenin oturduğu, ailenin yazlıkta olması nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bina duvarındaki yazını ve pencerelerdeki saçma izlerinin,

-Polis ekipleri inceleme yaparken çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR / DHA

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Hayvan çalan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ\'ta, hayvan çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı.

11 Eylül günü Fevzipaşa mahallesinde bir koyun ve keçinin çalınmasına ilişkin şikayet üzerine polis inceleme başlattı. Bölgedeki bir güvenlik kamerasının incelemesinde, 2 şüphelinin hayvan çaldığı ana ilişkin görüntülere ulaşıldı. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülürken, dün Boğaziçi Mahallesinde iki kişinin beraberindeki inekle yaya yürüdükleri ihbarı yapıldı. Mahalleye giden polisler, Ahmet D. ve E.D.\'yi durdurdu. Şüphelilerin sorguladığı şüpheliler ineği, Üngüt Mahallesi\'ndeki bir evin ahırından çaldıklarını söyledi. Daha önce de koyun ve keçi çaldığı anlaşılarak gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet D.\'nin \'hırsızlık\' suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla da ayrıca arandığı saptandı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ahmet D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızın teli kesmesi

- Koyun ve keçinin götürülme anı

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

194 MB



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Türkiye\'nin en modern sokak hayvanı barınağı Tunceli\'de açıldı

TUNCELİ Belediyesi tarafından, Türkiye\'nin en işlevsel, doğal yaşam alanına sahip, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezi açıldı.Vali Sonel, okul ziyaretlerinde öğrencilerin \"Vali Amca rehabilitasyon merkezimiz yok. Sokak hayvanları dışarıda ve onlara zarar verenler var\" demeleri üzerine harekete geçtiklerini ve barınağı açtıklarını söyledi.

Tunceli Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı için düzenlenen törene Vali Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4\'ncü Komando Tugay Komutan vekili Piyade Albay Ferudun Bircan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Timur Ugan ve hayvan severler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Marmara Hayvan Hakları Federasyonu Temsilcisi Timur Ugan barınaktaki donanımların Türkiye\'nin en büyük illerindeki barınaklarda bile olmadığına dikkat çekerek, şunları konuştu;

“Tunceli Bakımevi, Doğu Anadolu\'ya açılan çok önemli bir kapı oldu. Sayın Valim Tuncay Sonel\'in Tunceli\'ye gelmesiyle, 9 ayda Bakımevinin inşası bitirildi. Tam teşekküllü, İstanbul\'da bile olmayan malzemelerle donatıldı. Bu Bakımevi, sadece sokak hayvanlarına değil, yaban hayatına da hizmet verecektir. Yeni atanan bakımevi yöneticileri, veteriner hekim arkadaşlara ve bakımevi personeline teşekkür ederim. Burayı örnek bir bakımevi haline getireceklerine inanıyorum. sokak hayvanları bakım evi şu ana kadar gördüğüm en modern ve düzenli bakımevi bu durum beni çok mutlu etti emeği geçenlere teşekkür ediyorum. dedi.

Vali Tuncay Sonel ise her hafta yaptığı okul ziyaretleri sırasında öğrencilerden gelen barınak talebi üzerine çalışmalar yürütüp, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini hayata geçirdiklerini söyledi. Vali Sonel, \'Çocukların bu istediğini kıramazdım ve çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum\" dedi.Sonel konuşmasını şöyle sürdürdü.

“Yaklaşık 15 aydır hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içerisinde yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanlarımızın destekleriyle kısa sürede tek tek hayata geçirildi. Bunlardan bir tanesi de şu anda içinde bulunduğumuz Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz. Bizim için çok önemliydi. Geçen yıl yapmış olduğumuzun okul ziyaretlerinde öğrencilerimiz “Vali Amca rehabilitasyon merkezimiz yok. Sokak hayvanları dışarıda ve onlara zarar verenler var. dediler. Sokak hayvanları bizim dostlarımız. Onların da sıcak bir yuvaya, bir kap yemeğe ve tedaviye ihtiyacı var. O yüzden arkadaşlarımızla birlikle içinde bulunduğumuz 17 dönümlük araziye hem veterinerlik hizmetlerinin yapılabileceği, hem tedavilerinin yapılabileceği, yapıldıktan sonra doğal bir ortamda gezebileceği, doğal yaşam alanlı barınağını bitirmiş olduk. Barınağımız, 5oo hayvan kapasiteli. Şu anda 402 köpek, 7 kedi ve 1 eşeğe burada bakılıyor. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarımız da var. Allah onlardan razı olsun. Bu projede görev alan bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, teşekkür ederim. Buranın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum\"

Konuşmaların ardından Vali ve beraberindeki protokol açılışı gerçekleşen barınağı gezerek bilgi alırken, barınakta bulunan köpekleri sevdiler.

Tunceli Cumhuriyet mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yaklaşık 17 Bin metrekare alan üzerinde \'Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Kentte sahipsiz sokak hayvanlarının barındırılabileceği, yaralanmaları ve hastalanmaları durumunda hayvanlarım tedavileri yapılabilecek. Yaban hayvanlarının tedavi ve bakımının yapılacağı merkezde, 1 müdür, 2 veteriner hekim, 2 tekniker ve 4 gönüllü hayvan sever görev alırken, bakımevinde 100 adet birbirinden bağımsız rengarenk kulübe bulunuyor. Orman içerisine kurulan merkezde, hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam ortamlarıyla hayvanların hem doğal ortamlarından uzaklaşmamış olması, hem de huzur ve güven içerisinde yaşamaları hedefleniyor.

Barınakta 24 Saat Boyunca bir veteriner hekim görevlendirilirken, bakımevinin 6 aylık bir çalışma sonucunda tamamlandığı öğrenildi. Tunceli il genelinde Bakımevine şu ana kadar 402 köpek, 7 kedi, 1 eşek getirilirken, Tunceli genelindeki bir çok yaban hayvanın da tedavi ve bakamı için bu merkezin kullanılacağı da belirtildi.

500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde poliklinikler içerisinde her türlü cerrahi operasyonun yapılabileceği, teşhis için son model ultrason, röntgen, biyokimya ve hemogram cihazları mevcut durumda.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Marmara hayvan hakları yöneticisi Timur Ugan\'ın konuşması

-Vali Tuncay sonel\'in konuşması

Açılış töreni

-Vali ve diğer yetkililerin tesisi gezmesi

-Vali ve bölge komutanı yavru köpeği kucağına alıp severken

-Vali tesisteki köpekleri severken

-Yetkililerin tesisi gezmesi

-Tesisten detay görüntüler

-Barınaktaki sokak köpeklerinden detay görüntü

Haber Kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

