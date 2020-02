DHA YURT BÜLTENİ 12

Kale direğinin devrilmesi ile ölen minik futbolcu toprağa verildi (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Manisa\'da, antrenmanda başına kale direği düşen 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk\'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan antrenörler E.K ve A.A., tesis sorumlusu Ç.Ş.S. ve tesis çalışanı M.H.T. polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki ifadelerinin ardınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNEK TEKMELEDİ, SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

MUĞLA\'da, süt sağdığı sırada ürken ineğin tekmelemesi nedeniyle başına aldığı darbe nedeniyle yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Ayşe Ayebe (55), Antalya\'da tedaviye alındı.

Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahalle\'de oturan Ayşe Ayebe, eşi Mehmet Ayebe ile 2 Eylül\'de süt sağmak için ahıra gitti. Ayşe Ayebe sağım yaparken eşi de diğer ineklere yem vermeye başladı. Bu sıra sırtına konan sinekten ürken inek, Ayşe Ayebe\'ye tekme savurdu. Yaklaşık 600 kiloluk ineğin tekme darbesiyle başından yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Ayebe, eşi tarafından Fethiye Esnaf Hastanesi\'ne götürüldü. Ayebe, acil servisteki ilk müdahaleden sonra Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Ayebe\'nin parçalanan göz çevresindeki dokular ameliyatla kapatıldı. Ayebe\'nin görme yetisini yeniden kazanabilmesi için bir dizi ameliyat daha olması gerekiyor.

YENİDEN GÖRME UMUDU VAR

Ayşe Ayebe\'nin sağ gözünün ciddi bir darbeyle parçalanmış halde hastaneye getirildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Göz Bölümü\'nden Dr. Emine Hazal Güngör, \"Hasta acilden girişi yaptı. Biz gerekli primer onarımını başarılı bir şekilde yaptık. Şu an hastamız takipte, mevcut durumunda ek ameliyatlar gerekebilir. Şu an gözü yerinde, yeniden görme umudu var. Göz çok ciddi şekilde yaralanmış, gerekli tüm onarım işlemleri yapıldı. Yeni bir ameliyat için hazırlık yapılıyor\" diye konuştu.

\'SAĞ GÖZÜM GÖRMÜYOR\'

Ayşe Ayebe ise \"Sağım için ineği makineye bağladım, o sırada iri bir sinek, ineğin sırtına kondu. İnek huysuzlanmasın diye sineğin kovmak istedim. Ürken inek bana tekme attı, yere yıkıldım. İneğin tekmesi sağ gözüme geldi. Şu an sağ gözüm görmüyor. Tedavi devam ediyor. Bu ay içinde yeni ameliyatlar yapılacak\" dedi.

Bodrum\'da 56 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan 56 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Orak Adası, Bağla Koyu ve Bodrum açıklarında 3 ayrı operasyon yaptı. Durdurulan 2 lastik bot ve 1 fiber teknede; Irak, Filistin, Yemen, Somali ve Suriye uyruklu 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Öte yandan yakalanan kaçak göçmenlerin ifadesinde; yanlarında bulunan 2 kaçak göçmenin denize atladığını ve İstanköy Adası\'na doğru yüzdüğünü söylediği öğrenildi. Bu kaçaklar için, TCSG-101 ve TCSG-11 tarafından arama çalışması başlatıldı. Yunan makamlarından kayıp olan 2 göçmenin Yunanistan\'a ait Sahil Güvenlik Botu tarafından alındığının öğrenildiği belirtildi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları bitirdiği dile getirildi.

Cezaevi firarisi, tarlada drone ile yeri belirlenip yakalandı

ÇANAKKALE\'de, geçen hafta Açık Ceza ve İnfaz Kurumu\'ndan firar eden hükümlü Murat Çetin, saklandığı tarladaki yeri drone ile tespit edilerek yakalandı. Operasyon anı drone kamerasına yansıdı.

Çanakkale Açık Ceza ve İnfaz Kurumu\'ndan 6 Eylül tarihinde firar eden Murat Çetin\'in yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Firarinin şehir dışına kaçma ihtimali üzerine şehirlerarasi otobüs terminalinde önlem alan ekipler, cezaevi çevresindeki tüm yolları tuttu. Murat Çetin\'in fazla uzağa kaçamayacağını düşünen ekipler, cezaevi çevresindeki tarla, arazi ve mezarlıklarda arama çalışması başlattı.

DRONE İLE YAKALANDI

Ekiplere, emniyet müdürlüğü bünyesinde bulunan drone ile havadan görüntü desteği verilip, Murat Çetin\'in saklandığı tarladaki yeri tespit edildi. Ardından da bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, firariyi kıskıvrak yakaladı. Çanakkale Valiliği, firarinin drone ile yerinin tespit edilmesi ve yakalanma anlarına ait görüntüleri basınla paylaştı.

