DHA YURT BÜLTENİ-12

1)HAFİF TİCARİ ARAÇ MOTOSİKLETLİ GRUBA ÇARPTI: 8 ÖLÜ

SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) -

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2)YANGINDA EVDE MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDULAR

ÇANAKKALE\'de, binanın 4\'üncü katında çıkan yangında hasar meydana gelirken, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Teriyer cinsi \'Şans\' isimli köpeğin sahibi Aygül Özen Erşan, kurtarılma anlarını gözyaşları arasında izleyip itfaiyecilere, \"Yaşıyor mu?\" diye sordu.Olay bugün saat 14.00\'de Cevatpaşa Mahallesi, Albay Hakkı Burak Sokak\'ta bulunan Erşan Apartmanı\'nın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. Sahibi Aygül Özen Erşan (60) ve Erdoğan Erşan\'ın (63) evde bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle mutfata yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.

MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK

Yangını haber alarak evinin önüne gelen Aygül Özen Erşan, itfaiye ekiplerine, içeride köpeğinin olduğunu söyleyip, kurtarılmasını istedi. Kendisi de \'Şans\' diyerek defalarca evde dumanlar arasında kalan köpeğine seslendi. Tam bu sırada itfaiye ekipleri, içerideki köpeği kurtardı. Dumandan etkilenen köpek, çevredeki vatandaşlar tarafndan yakındaki bir büfeye götürülüp, çeşme altında suya tutularak yıkandı. Ardından da götürüldüğü veterinerde tedavi altına alınan Şans\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaşananlar sırasında hayatından endişe ettiği köpeğine üzelerek baygınlık geçiren ev sahibi Aygül Özen Erşan, uzun sıra gözyaşı döktü. \"Yaşıyor mu?\" diye defelarca sorduğu itfaiye eri, \"Evet yaşıyor\" diyerek, kendisini sakinleştirdi. Sağlık ekipleri de, fenalaşan Erşan\'a olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan evden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü.

-Mahsur kalan köpeğin kurtarılmasından görüntü.

-Vatandaşlar tarafından köpeğin yıkanmasından görüntü.

-Köpeğin sahibi Aygül Özen Erşan\'dan görüntü.

-Köpeğin veterinerdeki görüntü.

Haber- Kamera: Mehmet ANDAÇ /ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 40 saniye, Boyut: 185 MB

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3)YAVRU KÖPEKLERDEN BİRİNİN AYAĞINI DİĞERİNİN PATİSİNİ KESTİLER (2)

\'TEMELİNDE EĞİTİMSİZLİK VAR\'

Konya\'da, parkta birinin patisi, diğerinin arka ayağı kesilmiş bulunan 2 yavru köpeğin tedavisi sürdürülürken, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, açıklamalarda bulundu. Sürmeli, \"Bunu yapan, insan olamaz. Bunun temelinde eğitimsizlik vardır. Bu vahşet, hayvan sevgisiyle büyümemenin sonucudur\" dedi.

Okullarda, çocuklara çevre ve doğa sevgisinin aşılanması gerektiğini belirten Sürmeli, \"Okullarda mutlaka çevre ve doğa dersi verilmeli. Bu ders öncelikle ailelere verilmeli. Çünkü sokakta gördükleri köpek için \'Dokunma, ısırır\'; \'Kedi tırmalar\', \'Mikrop kaparsın\' denilerek çocuklar hayvanlardan uzaklaştırılıyor. Hayvanlarla çocuklar arasına giren anne- babalar nedeniyle çocuk sevgisiz ve sorumsuz bir vaziyette büyüyor. Ondan sonra bu tür vahşetler görülüyor. Büyük ya da küçük fark etmez. Herkes hayvan sevgisini öğrenmediği zaman ileride eşine ya da çocuğuna da bu tür davranışlar yapabiliyor\" diye konuştu.

\'TOPLUMA ZARARLILAR\'

Bu türü vahşeti uygulayanların ailelerinden şiddet gördüğünü ve sevgisiz büyütüldüğünü savunan Sürmeli, \"Bu tür insanlar topluma tamamen zarardır. Bu yavru köpeklere bunu yapanlar da kesinlikle ailesininden şiddet görmüş ve sevgisiz büyümüştür. Ailenin bu sevgiyi çocuğuna verememesi neticesinde olan bu tür yavru canlara oluyor. Bunu yapanların bir de geçmişine bakmamız gerekiyor\" dedi.

\'CEZALARIN ARTIRILMASI GEREK\'

Hayvanlara işkence uygulayanlara yönelik cezaların artırılması gerektiğini vurgulayan Ümit Sürmeli, \"Yasalardaki cezaların artırılması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Bunu yapan insan yakalandığı zaman biraz para cezası ile serbest bırakılacak. Biz bunu istemiyoruz. Cezalar artırılsın ki insanlar bu savunmasız masum canlara zarar veremesin. Karakollardan elini kolunu sallayarak kolayca çıkamasın. İnşallah Meclis açıldığında hayvan hakları ile ilgili yasalar bir an önce geçer. Tek tememnimiz bu\" diye konuştu.

KONYA/DHA

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4)NAKLİYE DEPOSUNDA KORKUTAN YANGIN

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki bir nakliye deposunda yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, itfaiye ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bugün saat 15.30 sıralarında Bozburun Mahallesi\'ndeki, bir nakliye deposundan dumanlar yükselmeye başladı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan depodaki dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine 10 itfaiye aracı sevk edildi. İçerdeki otomobil lastiğinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda yanıcı maddenin de bulunduğu 2 katlı depoda, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı noktadan alevlere su sıkarak müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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5)2500 RAKIMLI DAĞIN ZİRVESİNDEKİ TABYADAN PARAŞÜTLE ATLADILAR

ARDAHAN Belediyesi\'nce bu yıl 17\'ncisi düzenlenen \'Ulusal Kültür ve Bal Festivali\'nde, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı\'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası\'ndan paraşütle atlayış yapıldı. Gökyüzünü renklendiren paraşütçüler, ilgiyle izlendi.

Ardahan\'da, belediye tarafından düzenlenen \'Ulusal Kültür ve Bal Festivali\' dün başladı. Festival kapsamında, kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan, 2500 rakımlı Yıldızlı Dağı\'nın zirvesindeki Ramazan Tabyası\'ndan paraşütle atlayış gerçekleştirildi. Ardahan Paraşüt Kulübü\'nün 3 yamaç paraşütçüsünün tabyadan atlayışı, ilgiyle izlendi. Yıldızlı Dağı\'nın eteklerine başarılı iniş yapan paraşütçüler, Ardahan\'ın, yamaç paraşütü için ideal yer olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Paraşütçülerin paraşütlerini hazırlamaları

-Ramazan Tabyalarından genel görüntü

-Paraşütçülerin uçuşu

-Detay görüntüler

(Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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6)KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN 3,5 TONLUK BALINI GASBEDEN SAHTE POLİSLER TUTUKLANDI

ŞANLIURFA\'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları sürücünün kamyonetindeki 3,5 tonluk balı gasbeden 2 kişi, mahkemede tutuklandı.Şanlıurfa- Gaziantep yolunda, 15 Ağustos günü, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, sürücüyü durdurup, kamyonetinde bulunan 135 tenekedeki 3,5 tonluk balı gasbetti. Sürücünün şikayeti üzerine çalışma başlatan polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu gasp olayını gerçekleştirenlerin, R.E. ve İ.Y. olduğu saptandı. Polis ekipleri, R.E. ve İ.Y.\'yi belirledikleri adreslerinde, 3,5 tonluk balla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. ve İ.Y., çıkarıldığı mahkemece \'nitelikli yağma\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- Adliyeye götürülen şüpheliler

- Ele geçirilen bal tenekeleri

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

44 MB

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7)PİKNİKÇİLERİN BIRAKTIĞI ÇÖPLERİ TOPLADILAR

ÇANKIRI Belediyesi ekipleri, Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş (DOSTÇA) Derneği üyeleri ve ultrAslan taraftar grubu, piknik yapan vatandaşların Kenbağ Tabiat Parkı’na bıraktığı çöpleri topladı. Çankırı merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kenbağ Tabiat Parkı\'ndaki piknik alanına bırakılan çöpler, Çankırı Belediyesi desteği ile DOSTÇA Derniği ve ultrAslan taraftar grubu tarafından toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup tarafından toplanan çöpler, belediye temizlik ekiplerince geri dönüşüme gönderildi.

Etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Zülal Hoşafcıoğlu, böyle projelerin artmasını ve sosyal çevre bilincinin artmasını istediklerini söyledi.

Hoşafcıoğlu, ultrAslan taraftar grubu ve DOSTÇA Derneği tarafından kendilerine böyle bir etkinlik teklif edildiğini aktararak, belediye olarak tüm imkanları sağladıklarını ifade etti.

Vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen Hoşafcıoğlu, “Şehir hepimizin, çevre hepimizin, sorumluluk hepimizin. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İnsanlarında daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi projelerinde artmasını bekliyoruz.ö dedi.

UltrAslan Çankırı Temsilcisi Sedat Uludoğan da doğaya sahip çıkma adına böyle bir etkinlik yapmak istediklerini dile getirdi. Uludoğan, çevreye sahip çıktıklarını aktararak böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek kendilerine destek olan Çankırı Belediyesi ve DOSTÇA Derneği’ne teşekkür etti.

DOSTÇA Derneği Üyesi Oğuzhan Yarahmet ise şunları söyledi:

“Bizim amacımız doğamıza sahip çıkmak. Burası pis ve bu çöp atma olayının önüne geçemiyoruz. Ama çevremiz için, halkımız için üzerimize düşen herşeyi yapmaya devam edeceğiz. İnsanların daha rahat nefes alabilmesi için, daha güzel zaman geçirebilmesi burada çöpleri topluyoruz. UltrAslan ve Çankırı Belediyesi’ne teşekkür ederiz.ö

Görüntü Dökümü:

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-Çevredeki çöplerin toplanması

-Detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera:Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

312 MB

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8)YAMAÇ PARAŞÜTÜ PİLOTLARI GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

DENİZLİ\'nin Çameli ilçesinde bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonası bugün başladı. 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı\'na gelen 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu atlayış yaptı, paraşütlerle gökyüzü renklendi.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme şampiyonasında Uluslararası Hava Sporları Federasyonu\'ndan (FAI) lisanslı sporcular Çameli ilçesindeki 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı\'ndan atlayış yaptı. Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 23 ülkeden 123 yamaç paraşütü pilotu katıldı. FAI - CAT2 onaylı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması aynı zamanda Türkiye\'de bu yıl yapılan ilk resmi mesafe yarışması olma özelliği taşadığı bildirildi. 7 Eylül\'e kadar devam edecek şampiyonaya katılan pilotlar sırasıyla uçuşlarını gerçekleştirdi. Paraşütlerin havalanmasıyla gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlarda yarışmaya ilgi gösterdi. Çameli Belediye Başkanı Ak Partili Cengiz Arslan, yarışmaya Afrika\'dan, ABD\'ye kadar bir çok ülkeden pilotun katıldığını, bunun Denizli\'nin ve Türkiye\'nin tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Paraşütçülerden görüntüler

-Atlayış yapmalarından

-Gökyüzündeki paraşütçülerden

-İki paraşütçüyle röp.

Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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9)GEMLİK BELEDİYESİ, YALOVA’DA VATANDAŞA ZEYTİN DAĞITARAK FESTİVALE DAVET ETTİ

BURSA\'nın Gemlik Belediyesi, Yalova\'da zeytin dağıtarak hem Gemlik zeytinini tanıttı, hem de vatandaşları 7 Eylül\'de başlayacak olan Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali’ne davet etti.

Yalova’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan stantta Gemlik Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Turhan ve personel tarafından 5 bin paket zeytin Yalovalılara dağıtıldı. Gemlik’in zeytinin başkenti olduğunu belirten Turhan, “Her sene uluslararası zeytin festivali yapıyoruz. Bu sene de 7-9 Eylül tarihleri arasında bu festivali gerçekleştireceğiz. Yalova iline Gemlik zeytinini tanıtmak amaçlı geldik. Yalovalı hemşehrilerimizi Gemlik Zeytin Festivali’ne davet ediyoruz. Gemlik zeytini doğal bir zeytindir. Gemlik zeytinin başkentidir, ülkenin en iyi sofralık zeytinini üretir. Zeytinde coğrafik işareti alan tek yer Gemlik zeytinidir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın zeytini alırken Gemlik zeytini olduğunu anlaması için Gemlik zeytinin coğrafik işaretine bakmaları yeterlidir. Coğrafik işareti olan Gemlik zeytini doğaldır, hiçbir şekilde boyanmış değildirö dedi.

Standa gelerek zeytinin tadına bakan vatandaşlara Gemlik zeytini hakkında bilgi verildi ve hediyeleri takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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-Kültür müdürü Turhan konuşma

-Vatandaşın standda görüntüsü

Sure 01.40

Boyut 188 mb

HABER/KAMERA:Süheyla GÖZDERELİLER

YALOVA, (DHA)