DHA YURT BÜLTENİ 12

Sulama kanalında boğulan Atakan\'ın annesinin feryadı yürek burktu

ADANA\'da serinlemek için sulama kanalına girip kaybolan Atakan Karatosun\'un (14) annesi Melahat Karatosun\'un feryadı yürekleri burktu. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne, \'Oğlum nerede, Atakan çık gel\' dedi.

Olay, Seyhan İlçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte kanala gelen Atakan Karatosun, sıcaktan bunalıp ayaklarını suya sokmak istedi. Yüzme bilmeyen Karatosun dengesini kaybederek kanala düştü. Suda çırpınmaya başlayan Karatosun bir süre sonra gözden kayboldu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar suya atlayarak Karatosun\'u kurtarmaya çalıştı.

\'ATAKAN ÇIK GEL\'

Atakan\'ı bulamayan vatandaşlar, polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, DSİ\'yi arayarak suyu kesmelerini istedi. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğunu duyan anne Melahat Karatosun ise, sinir krizi geçirerek \"Oğlum nerede, Atakan çık gel \" diye ağladı. Polis anneyi güçlükle sakinleştirdi. Çevrede toplanan vatandaşlarda, sulama kanallında boğulma olaylarının çok sık yaşandığını 27 Ağustos\'ta ülkesindeki iç savaştan kaçıp, 1 ay önce Türkiye\'ye gelen Afganistan uyruklu Rami Keberi\'nin (18) burada boğulduğunu söyledi. Kanal kenarında havuzun olduğunu belirten vatandaşlar, \"Atakan\'ın boğulduğu yerin 10 metre karşısında saati 4 liraya havuza girilebiliyor. Maalesef çocuklarımız havuz yerine sulama kanalını tercih ediyor\" dedi.

Polisler, arama çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Sulama kanalından genel ve detay görüntüler

- Çocukların kanaldan çıkarken görüntüsü

- Cankur ve polis ekiplerinden detaylar

- Boğulan gencin yakınlarının feryadı

- Yakınların detaylar

- Kanaldan genel görüntüler

- Bir vatandaşın konuşması

- Havuzdan görüntüler

- Bir görevlinin konuşması

- Havuzda yüzen çocuklar

SÜRE:03\'45\" BOYUT: 416 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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Van\'da ilk kez göz içi tümör ameliyatı yapıldı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ), Türkiye\'de sadece birkaç merkezde yapılabilen, ileri düzey operasyonlar arasında sayılan göz içi tümör ameliyatı gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde ilk kez çok nadir görülen ve Türkiye\'de sadece birkaç merkezde yapılan göz içi tümör ameliyatı yapıldı. Gözünde leke şikayetiyle gelen Gevi Teke (59), gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra 45 dakikalık başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite hastanesi olarak amaçlarının hiçbir hastayı şehir dışına sevk etmeden Van\'da tedavi olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, \"Şu an hastanemizde, Türkiye\'de 3-5 merkezde yapılabilen göz içi tümör hastalığının ameliyatı yapıldı. Bu da bizim ve hastanemiz için oldukça önemli. Zira bu hastaların normalde il dışına sevk edilmesi gerekiyordu. Ama hastamız il dışına sevk edilmeden ameliyatı çok başarılı geçmiş. Artık hastanemizde çok vasıflı işler yapılıyor. Hastalarımız artık bütün hastalıklarında bize müracaat edebilirler\" dedi.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Batur ise üniversite hastanesinde artık ileri düzey cerrahi teknik gerektiren operasyonların yapılabildiğini ifade ederek, \"Şu ana kadar göz çevresindeki ve göz kapaklarındaki tümörleri tedavi ediyorduk. Ancak göz içi tümörleri hem nadir görülüyor, hem de birkaç merkezde yapılan bir tedaviydi. Bu ameliyatı yapan merkezlerden biri de artık bizim üniversitemiz oldu. Ameliyatımız 45 dakika kadar sürdü. Gözün içerisindeki tümörler çok nadir görülüyor, çok da ince beceri, tecrübe istiyor. Türkiye\'de bildiğim kadarıyla bu tedavi sadece Ankara\'da, İstanbul\'da ve Antalya\'da var. Bunun haricinde bu tedaviyi yapan çok fazla merkezimiz yok. Hasta gözde leke şikayetiyle bize başvurdu. Yaptığımız detaylı incelemeden sonra biz bunu tümör olarak değerlendirdik. Gerekli muayenelerimizi yaptık. Teşhisimizi kesinleştirdikten sonra sınırlarını belirlemeye çalıştık. Sınırlarını da belirledikten sonra biz uygun anestezi altında ameliyatımızı gerçekleştirdik\" diye konuştu.

YYÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Cengiz Demir de hastanenin gurur günlerinden olduğunu belirterek, cerrahi operasyonu gerçekleştiren ekibi tebrik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane dışından detaylar

- Hastadan detaylar

- Hasta ve doktorlardan detaylar

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın açıklaması

- Detaylar

- Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Batur\'un açıklaması

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İslahiye\'den 660 sığınmacı daha ayrıldı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, 5 bin 900 sığınmacının barındığı kamptan 660 kişi daha ayrıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü\'nün talimatı üzerine kapatılacak olan 5 kamptan biri olan İslahiye\'deki geçici barınma merkezinde bulunan 5 bin 900 Suriyeli sığınmacının tahliyesi sürüyor. Daha önce 915 kişiden oluşan 163 ailenin ayrıldığı kampta bugün de 660 kişinin oluşturduğu 110 aile daha özel güvenlik tarafından yapılan kontrollerinin ardından araçlarla çevre il ve ilçelere gitmek üzere ayrıldı.

İslahiye\'deki geçici barınma merkezine 6 yıl önce 6 kişilik ailesiyle geldiğini belirten Hasan Muhammed, \"Biz 6 yıldır buradaydık ve şimdi Kahramanmaraş\'a gidiyoruz. Buradan ayrıldığımız için üzülüyoruz\" dedi.

Suriyeli sığınmacıların tamamının birkaç gün içerisinde kamptan ayrılmaları bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kamp girişi

- Suriyelileri taşıyan araçların çıkışı

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

153 MB



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HDP\'den 1 Eylül Dünya Barış Mitingi\'ne katılım çağrısı

DİYARBAKIR\'da yarın düzenlenecek olan 1 Eylül Dünya Barış Mitingi\'ne davet için HDP\'li milletvekilleri basın açıklaması yaparak, bildiri dağıttı.

HDP tarafından Diyarbakır İstasyon Meydanı\'nda 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yapılacak miting öncesi vatandaşların katılması aralarında HDP milletvekileri Meral Danış Beştaş, Fatma Kurtalan, Selçuk Mızraklı, İmam Taşçıer, Dersim Dağ\'ın yanı sıra çok sayıda parti yetkililerin katılımıyla Yenişehir ilçesinde Ofis semtine bir araya gelerek, basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı yapan HDP Grup Başkan Vekili Fatmu Kurtalan, yarınki mitinge tüm Diyarbakırlıları davet ederek, şunları söyledi: \"Yarın, tüm dünya barışı kutlayacak. Barışa en çok ihtiyaç duyanlar bunu daha çok görkemli kutlayacak. Tüm Ortadoğu bir savaş alanı. Yıllardan beri çok acıların yaşandığ bir coğrafyada yaşıyoruz. Biz, 1 Eylül Dünya Barış gününü çok önemsiyoruz. Özellikle Diyarbakır\'da çok görkemli olmasını istiyoruz. Yarın herkesi miting alanana davet ediyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından HDP\'li milletvekilleri esnaf, bildiri dağıtarak, yarınki mitinge katılım çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü:

-Açıklamaya katılanlar

-Kurtalan\'ın açıklamaları

-Esnafa bildiri dağıtılması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Sosyal medya için hikaye çekerken kaza anını görüntüledi

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kamyonun otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, sosyal medya için hikaye çeken bir kişi tarafından tesadüfen görüntülendi.

Kaza öğle saatlerinde, Düzce Haydar Görebil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Osman Acar idaresindeki 81 FP 788 plakalı kamyon bulvarda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Abdulsamet Keleş idaresindeki 54 SH 642 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Abdulsamet Keleş ile otomobilde bulunan Ege Durma ile Zeynep Keleş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza anı ise otomobilin arkasında ilerleyen bir otomobilde bulunan kişinin sosyal medya için hikaye çektiği sırada tesadüfen görüntülendi. Kazayla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anına ait görüntü

Olay yerinden görüntü ve detaylar var

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)



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Hatay\'da makilik alanda yangın

HATAY\'ın Samandağ ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın zeytin ağaçlarının da bulunduğu 15 dönüm alana zarar verdi.

Samandağ İlçesine bağlı Aknehir Mahallesi\'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alınan ihbar üzerine Samandağ Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler harekete geçti. Havadan da müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk belirlemelere göre, içinde çok sayıda zeytin ağacının olduğu 15 dönümlük alan zarar gördü.

Görüntü Dökümü

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- Yangın bölgesinin havadan görüntüsü

SÜRE: 00.20 BOYUT: 10.5 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY (DHA)



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Kilis\'te içme suyu kaynakları artırılıyor

KİLİS\'te son günlerde yaşanan içme suyu sıkıntısı nedeniyle belediye yeni kaynak bulma çalışması başlattı. Kentte, barajlardaki su miktarının azalması nedeniyle içme suyu kesintileri yaşanmaya başladı. Kilis Belediyesi yeni su kaynakları için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri, DSİ ile yaptıkları işbirliği kapsamında çeşitli bölgelerinde sondaj çalışması yapılan 50 kuyudan 9’unda olumlu sonuç elde edildi. Kuyuların içme suyu şebekesine bağlanması çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su İleri Müdürlüğü

- Su kuyuları bulma çalışması

- Kuyulardaki çalışma

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

381 MB



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