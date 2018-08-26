DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ERDOĞAN, MALAZGİRT\'E GİTMEDEN ÖNCE SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yıldönümü etkinlikleri öncesi, Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'ne gelerek, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası birlik beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça, Allah\'ın izini ile çok farklı şekilde 2023\'e, 2053\'e ve 2071\'e yürüyeceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte uçakla Ankara\'dan Muş\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havaalanı\'ndan helikopterle Bitlis\'in Ahlat ilçesine geçti. Helikopteri şehir stadına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bölge milletvekilleri ve belediye başkanları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan 2 kilometre mesafede bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı\'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda büyük bir coşku ile karşılandı. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a bilgi verip, ilçenin tapusunu ve plaket takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada elini öpmek isteyen Başkan Çoban\'a izin vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydan Mezarlığı\'nda, okunan Kuran\'ı Kerim tilavetini dinledikten sonra, dua etti. Yaklaşık yarım saat burada kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan Alparslan\'ın Malazgirt\'e Ahlat\'tan yürüdüğünü, otağını da buraya kurduğunu belirterek şöyle konuştu:

\"Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Bugün Malazgirt Zaferi\'nin 947’nci yıldönümünü kutluyoruz. Bu zaferin anlamlı bir bölümü de Sultan Alparslan Malazgirt\'e Ahlat’tan yürüdü. Burada otağını kurduktan sonra Malazgirt\'e yürüdü. Burada kahramanları analım ve çalışmaları hızlandıralım istedik. Bakan arkadaşlarımızla birlikte buradan süratle Malazgirt\'e geçeceğiz. Orada onbinler var. Benim sizden özellikle bir ricam var. Biliyorsunuz her şeyden önce biz bir olacağız. İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve şunu da unutmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar ve bizler bir oldukça, iri ve diri oldukça Allah\'ın izini ile çok farklı şekilde 2023’e, 2053’e ve 2071’e yürüyeceğiz. Buna hazır mısınız. Bu fetihleri biz göremeyeğiz. Ancak sizler göreceksiniz. Onlara biz bir başka Türkiye’yi inşa edeceğiz. Onun için aman birbirimizi Allah için sevelim. Sakın ha, birbirinize karşı kin tutmayın. Biliyorsunuz hüküm çok açık ve net. O da şu; hepiniz toptan sımsıkı Allahın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşmeyeceğiz. şu anda bakan arkadaşlarımız burada. Bakan arkadaşlarımızla birlikte inşallah Malazgirt’e yürüyelim.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu mezarlığı önünde yaptığı kısa konuşmadan sonra helikopterle Muş\'un Malazgirt ilçesine hareket etti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK- İSLAM MEZARLIĞI

Dünyanın en büyük Türk- İslam mezarlığı olarak bilinen Bitlis\'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihi eserleriyle ön plana çıkıyor. \'Kubbet-ül islam\' olarak adlandırılan Ahlat\'ta, 210 dekarlık alana sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı\'ndaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Selçuklu Mezarlığı UNESCO Dünya Mirası asil listesinde yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan ın AKTÜEL görüntüleri

Behçet DALMAZ- Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE- Salih BEŞKARDEŞ/AHLAT, (Bitlis)- (DHA)

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2)BOLU\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

DÖRTDİVAN(Bolu),(DHA)- BOLU’nun Dörtdivan ilçesinde hafif ticari araç, motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dörtdivan-Gerede bağlantı yolu noktasında meydana geldi. İddiaya göre Gerede istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yastimoğlu idaresindeki 34 FV 3438 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Kemal Karaca yönetimindeki 14 KH 521 plakalı otomobil ve Mert Artun’un kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Melek Karaca yaşamını yitirirken, Kemal Karaca, Şerife Karaca, Ebubekir Karaca ve Ali Karaca ile motosiklet sürücüsü Mert Artun yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Süre: 01.27-Boyut: 164.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN(Bolu),(DHA)

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3)KAZADA ÖLEN RİZELİ ÜNLÜ TÜRKÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ

RİZE\'de kontrolden çıkan otomobiliyle yaklaşık 40 metreden dereye uçtuğu kazada yaşamını kaybeden, kentin sevilen atma türkücülerinden Ahmet Çakar (29), gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Pehlivantaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ahmet Çakar, yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden Pehlivantaşı Deresi\'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde dereye uçan ve aracından savrulan sürücü Çakar\'ın hayatını kaybettiği belirledi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Çakar\'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden atma türkü sanatçısı ve aynı zamanda Rize Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Ahmet Çakar için kentte cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkan vekili Saffet Kopuz, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, Rize Belediye Başkan Yardımcıları, Çakar’ın yıllarca aynı sahneyi paylaşıp aynı zamanda ustası olan Rizeli atma türkü şairi Osman Efendioğlu, daire amirleri, sanatçı dostları, belediue personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çakar, Azaklı hoca Köyü Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

BAŞKANDAN TAZİYE MESAJI

İl dışında olması nedeniyle cenazeye katılamayan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, bir taziye mesajı yayımlayarak, “Yöremiz Şairlerinden personelimiz Ahmet Çakar’ı geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsü içerisindeyim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı dilerimö dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A ATMA TÜRKÜYLE SESLENMİŞTİ

Ünlü türkücü Ahmet Çakar, UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri’ listesine alınan Rizeli şair Osman Efendioğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak Ankara’da düzenlenen ödül törene katılıp, burada kemençe eşliğinde atma türkü söylemişti.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden görüntüler

Çakar\'ın atma türkü videoları

Detaylar

(Haber Kamera: RİZE-DHA

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4)ÇAKMAK GAZI SOLUDUĞU ÖNE SÜRÜLEN GENÇ ÖLDÜ

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, çakmak gazı soluduğu iddia edilen Hasan Karaoğlan (19), yaşamını yitirdi.

Olay, Bozova\'nın Yaslıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Hasan Karaoğlan, iddiaya göre, parkta arkadaşlarıyla birlikte çakmak gazı soludu. Bir süre sonra hareketsiz kalan Karaoğlan\'ı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, Karaoğlan\'ı ambulansla Bozova Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Karaoğlan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Karaoğlan\'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB



