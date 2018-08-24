DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ELİ KIYMA MAKİNESİNDE SIKIŞAN MİNİK AHMET AMELİYATA ALINDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta Ahmet O.\'nun (3) sağ eli, annesi et çektiği sırada kıyma makinesinde sıkıştı. Minik Ahmet, acil serviste eli makineden çıkarıldıktan sonra ameliyata alındı. Olay, öğle saatlerinde Gaman Mahallesi\'nde meydana geldi. Annesinin kurbanlık etini koyup, çalıştırdığı kıyma makinesine uzanan Ahmet O., sağ elini kaptırdı. Ailesi, minik Ahmet\'in elini çıkaramayınca çocuğu makineyle birlikte Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nin acil servisine götürdü. Acil serviste doktorlar itfaiyeden yardım istedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler, acil serviste makineyi dağıtarak çocuğun elini çıkardı. Elinde kesik ve ezilme olduğu belirtilen Ahmet, ardından doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Görüntü Dökümü

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- Acil servis önü

- Hastane binası

- İtfaiye ekiplerin çocuğa müdahalesi

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB

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2)AK PARTİ UŞAK İL BAŞKANI ÇAKIN, YEREL SEÇİMLER İÇİN KILIÇDAROĞLU\'NA MEYDAN OKUDU

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yerel seçimlerde kazanmayı hedefledikleri iller arasında Uşak\'ı da saydığını belirtip, \"29 Mart yerel seçimleri için buyurun Uşak\'tan CHP belediye başkanı adayı siz olun. Hodri meydan diyoruz\" dedi.AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, ilçe belediye başkanları, il teşkilatının katılımıyla, partinin Uşak il binasında bayramlaşma töreni yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya değinen İl Başkanı Çakın, \"Kendisi bazı büyükşehirler ile ilgili hedefler belirlemiş. Uşak\'tan da bahsederek, bu şehirlerin belediyelerini alacaklarını ve bunun için strateji belgesi oluşturacaklarını dile getirmiş. Uşak Belediyesi, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmıştır. Artık bundan geri dönüş yoktur. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu\'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. 29 Mart yerel seçimleri için buyurun Uşak\'tan, CHP belediye başkanı adayı siz olun. Hodri meydan diyoruz. Biz Uşak AK Parti teşkilatı olarak, sizinle ve stratejik planlarınızla rekabet etmeye hazırız. Kaybettiğiniz onca seçime bir seçim daha Uşak\'ta ekleyeceğinizden hiçbir şüpheniz olmasın. Bu seçimleri tekrar kazanacağız. Uşak halkı AK Parti belediyeciliğinin hizmetini görmüştür\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İl Başkanlığı binasındaki bayramlaşmadan görüntü

- İl Başkanı Mehmet Çakın\'ın Konuşması

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)

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3)KUŞADASI\'NDA SU PARKALARI DOLDU

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki su parkları, 9 günlük bayram tatili için kente gelenlerle dolup taştı.

Kurban Bayramı tatili için Kuşadası\'na gelenler ya da çevre illerden günübirlik kenti tercih edenler, bir defa bile olsa su parklarının aktivitelerinden yararlanmak, adrenalin dolu bir gün yaşamak için ilçedeki 3 su parkını doldurdu. Kaydıraklarda, havuzlarda uzun kuyruklar oluştu. Kimi serinlemek için dalga havuzunu tercih ederken, cesareti olanlar birbirinden ilginç ve heyecan dolu kaydıraklardan kaydı. En büyük ilgiyi, belli bir süre kaydıraktan kaydıktan sonra verilen eğimle 10 metre yükselerek havuza düşülen slide fly gördü. Su parklarının ortak aktivitesi haline gelen yağmur dansında 7\'den 70\'e yüzlerce tatilci birlikte hem dans etti hem serinledi. Yerden fışkırtılan suni yağmur ve müzikle coşan yerli ve yabancı tatilciler hep birlikte eğlenmenin tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü

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- Su parkındaki kalabalıktan genel ve detay görüntü

- Dalga havuzunda yüzenler, kaydıraklardan kayanlar.

- Slide fly\'den kayanlar

- Yağmur dansından genel ve detay görüntü.

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)



