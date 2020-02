DHA YURT BÜLTENİ 12

Yardım için gelen sağlık görevlisine saldırı kamerada / ÖZEL

ANTALYA\'da trafik kazasına giden ambulanstaki paramedik Ahmet Okyay (21), yardımcı olmak istediği kazazedenin saldırısına uğradı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Okyay, şikayetçi oldu.

Olay, saat 08.14\'te Fener Caddesi ile Bülent Ecevit Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Serbay B. idaresindeki 07 LL 088 plakalı motosiklet ile Vedat K. yönetimindeki 34 TM 4794 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Aşırı alkollü oldukları iddia edilen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı İlhan E., yaralandı. Yaralılar için sağlık ekibi çağrıldı.

Trafik kazası çağrısı üzerine 112 tarafından özel bir hastanede hizmet veren 34 LM 7112 plakalı ambulans kaza yerine sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı haldeki motosiklet sürücüsü ile arkadaşına müdahale etmek istedi. Ancak yaralılar sağlık ekiplerinin kendilerine geç müdahale ettiğini iddia ederek tedaviyi kabul etmek istemedi. Paramedik ve aynı zamanda ambulansın şoförü olan Ahmet Okyay, durumu 112 komuta merkezine telefonla bildirdiği sırada, bir ayağı kırık olan Serbay B. ayağa kalkarak Okyay\'a arkadan saldırdı. Paramedik Okyay da Serbay B.\'ye karşılık verdi.

Yerde birbirlerini tartaklayan ikiliyi, polisler ayırdı. Dudağı patlayan, boynunda ve dirseğinde kesikler meydana gelen Ahmet Okyay\'a ilk müdahaleyi, sağlıkçı arkadaşları yaptı. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan Ahmet Okyay, kendisine saldıran Serbay B. ile arkadaşı İlhan E.\'den şikayetçi oldu.

Babası ve kardeşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Ahmet Okyay, “Bana saldıran yaralıya ayağının kırık olabileceğini ve sabitlemem gerektiğini söyledim. O ise bana dövüşçü olduğunu ve ayağının kırık olup olmadığını bildiğini söyledi. Ve beni ittirerek ağza alınmayacak küfürler etti. Ambulansa binmek istemediğini söyledi. Ben komuta merkezine bilgi verirken arkadan bana saldırdı. Ben de ekibime geri çekilmesini söyledim. Bana saldıran arkadaşın silah tutan teröristten farkı yok bence. Çünkü ben devletimin bana verdiği hizmeti ona sağlamaya çalıyordum. Bana saldıranlardan şikayetçi oldum\" dedi.

Kardeşi Berkcan Okyay da ağabeyinin yaralılara yardım etmek isterken darp edildiğini söyledi. Baba Cuma Okyay ise askere, polise kurşun sıkan ile oğluna saldıran arasında fark olmadığını söyleyerek, “Benim çocuğum da kamu hizmeti yapıyor. Oğlum 21 yaşında ve bugüne kadar ağzından küfür duymadım. Oğlum can kurtarmaya giderken darp ediliyor. Sağlık görevlilerinin artık güvende olmasını istiyoruz. Şikayetçiyiz\" diye konuştu.

Kaza yerinde yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

=====================

Canan Karatay\'dan bayramda beslenme önerileri

KALP ve İç Hastalık Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kurban etinin yağı ile birlikte yenmesinin bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kan şekerini düşürmek için önemli olduğunu söyledi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi\'nde eşiyle yaz tatilini geçiren Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı için beslenme önerileri verdi. Karatay,

Kurban Bayramı süresinde et tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mineral kaybını önlemek için kaya tuzu, su ve maden suyu tüketilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Karatay, Kurban Bayramı dolayısıyla bol et tüketeceğiz. Kurban etinin her şeyini yiyebiliriz. Kurban eti yağı ile beraber yenmeli.Özellikle kurbanın kuyruk yağı çok önemli. Biz Elazığ\'da, \'Kıkırdak\' deriz, çok nefis olur. Hakikaten sağlık için bağışıklık sistemini güçlendirmek. kan şekerini ve tansiyonu düşürmek için, yağı proteini ile yani kırmızı eti ile birlikte yemek çok faydalı. Doğa kırmızı eti zaten, yağı ile birlikte yapmış. Doğa en önemli gıda mühendisidir. Onun için rahatlıkla bol bol tüketebiliriz dedi.

\'BİR DİLİM BAKLAVAYI, BAYRAMDAN BAYRAMA YİYORUM\'

Bayramda tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerken Prof. Dr. Karatay, , Misafirliğe tabii ki gideceğiz. Ama bol bol şeker yemeyelim, bol bol baklava da yemeyelim. Bir dilim baklavayı, bayramdan bayrama ben yiyorum. Sizler de yiyebilirsiniz. Sade Türk kahvesi çok önemli. Türk kahvesi en güçlü antioksidandır. Vücudumuzdaki toksinleri temizler bizi rahatlatır. Rahmetli dedem derdi ki Türk kahvesi şekeri sevmez. Onun için kahve içilecek çay da içilecek ama şekersiz olacak dedi.

\'SICAKLAR NEDENİYLE MİNERAL KAYBINA DİKKAT\'

Karatay, halsizliğin en önemli nedeninin tuz ve su kaybı olduğunu belirterek, Bayramda bol bol yoğurt ve cacık yenilebilir, serin serin. Çünkü sıcak aylardayız, bunları da ihmal etmeyelim. Özellikle tuzlu ayran çok önemli. Hepimiz terliyoruz, sıkıntıdayız. Halsizliğimizin en önemli sebebi vücuttan tuz ve su kaybıdır. Onun için mutlaka kaya tuzu ile su içebiliriz. Rahatlıkla maden suyu içebiliriz diye konuştu.

Samsun\'da denize giren 4 genç boğuldu (2) - GENİŞ HABER, GÖRÜNTÜ

SAMSUN\'un 19 Mayıs ilçesinde denize giren Erkan (25) ile kardeşi Kadir Veral (20) ve amcaoğlu Emrah Veral (19) ile arkadaşları Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençleri kurtarmak için denize giren akrabaları Mehmet Veral de boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay saat 14.30 sıralarında ilçenin Dereköy mevkiindeki denizde meydana geldi. İlçede serinlemek için Erkan Veral (25) ile kardeşi Kadir (20) Veral, amcaoğlu Emrah Veral (19) ve arkadaşları Furkan Şener (18) denize girdi. Denize giren 4 genç dalgaların da etkisiyle bir anda gözden kayboldu. Bu sırada kıyıda bulunan Emrah Veral’ın babası Mehmet Veral (56), denize girerek oğlu, yeğenleri ile arkadaşlarını kurtarmak istedi. Ancak Mehmet Veral da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin olayı Sahil Güvenlik\'e bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda dalgıç ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarınca 4 gencin cansız bedenleri denizden çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Veral ise, kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Turistlerin kuyumcudaki hırsızlığı güvenlik kamerasında

ANTALYA\'da turist bir aile, altın dolu çantayla girdikleri kuyumcuda bileklik ve yüzüğü el çabukluğuyla çaldı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya\'da 3 kişilik turist aile, Ali Çetinkaya Caddesi\'ndeki kuyumcuya dün saat 17.00\'de girdi. Anne ve baba kameraların net görüntü almasını engellemek için şapka kullanırken, kızları ise daha çok takıları denedi. Erkek turist, kuyumcu Cenk Yalılı\'yı konuşarak oyalarken, kadın turist ise çalışanın ve Yalılı\'nın anlık dalgınlığından faydalanarak, tabladaki bilekliği el çubukluğuyla cebine attı. Aynı kadın birkaç dakika sonra ise başka bir tabladaki yüzüğü aynı şekilde cebine koyarken görüntülere takıldı. Aile, 1500 dolar değerindeki bir bilekliği de satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Tezgahtaki tablaları kontrol eden Yalılı, bir bileklik ve yüzüğün eksik olduğunu görünce hemen polisi aradı. Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, turist ailenin hırsızlık yaptığı tespit edildi.

ÇANTALARI ALTIN DOLUYDU

Kuyumcu Cenk Yalılı, hırsızlığı yapanların Arap turistler olduğunu söyledi. Yanlarında getirdikleri çantanın altın dolu olduğunu belirten Yalılı, alışverişlerinde paranın yanında çantalarındaki altınları takas olarak kullandığını kaydetti. Yalılı, “Büyük olasılıkla çantadaki altınları da başka kuyumculardan çalmışlardı. Çünkü bana bozdurdukları altınlar çok yeniydi. Neden bunları bozdurduklarını sorduğumda sıkıldıklarını söylediler. Benden aldıkları bileklik için 1500 liranın yanında çantalarındaki altınları verdiler. 5 bin liraya yakın zararım var\" dedi.

BİR AYDA 4 HIRSIZLIK

Cenk Yalılı, son bir ayda Antalya\'da bu tür hırsızlık olaylarının arttığını kaydetti. Yalılı, bir ayda farklı kuyumculardan 4 hırsızlık olayı yaşandığını söyledi. Yalılı, çanta dolusu altınla gelen ailelere karşı kuyumcuların dikkatli olmasını istedi.

Bitlis Valisi Ustaoğlu, \'Kırmızı Düdük\' uygulamasına katıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, bayramlardaki trafik kazalarına dikkat çekmek için başlatılan \'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında yapılan trafik uygulamasına katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önündeki uygulamaya Vali Ustaoğlu\'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ve trafik ekipleri katıldı. Vali Ustaoğlu, araçlarda bulunan çocuklara tişört, şapka, oyuncak ve kırmızı düdük hediye ederken, sürücülere ve çocuklara da çeşitli uyarılarda bulundu.

Vali Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği proje kapsamında sürücülere trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Özellikle bayramlar her türlü sevinç ve mutluluğun paylaşıldığı günlerimizdir. Ama maalesef ülkemizde her yıl bayramlarda yaşanan kazalar, bizim bu sevincimizi hüzne ve acıya dönüştürüyor. Her bayram olduğu gibi Bakanlığımız bu bayramda da yine tüm tedbirlerini almış durumda. Karayollarımızda bayram öncesi belli aralıklarla yaptığımız uygulamalarla tedbirlerimizi artırdık. Sürücülerimizi trafik kurallarına uyma noktasında bir tarafımızdan uyarılarımızı yaparken, diğer taraftan da bu bayramın hüzne ve acıya dönüşmemesi için her türlü tedbiri aldık. İlimizin farklı uygulama noktalarında trafik ekiplerimiz bu uygulamaları yapıyor. Bizde bu gün burada yoldan geçen sürücüleri, çocuklarla birlikte hem denetleyeceğiz, hem de bayramlarını kutlayacağız. Anneler, babalar üzerinde en güzel uyarı, çocuklar üzerinden yapılanıdır. En etkili uyarı da yavrularımızın yaptığı uyarıdır. Bakanlığın başlattığı kırmızı düdük uygulaması ile burada anne ve babaları ile yolculuk yapan çocukların adeta onların birer fahri müfettişi gibi araçların içinde anne ve babalarını uyarmalarını istiyoruz. Anne ve babaların yaptığı yanlış kurallarda çocuklar onları düdükle uyaracaklardır. İnşallah bu bayram, kazasız belasız bir bayram geçirmelerini istiyoruz. Yüz binlerce insanın trafikte olduğu bu dönemin, bayramların acı ve hüzne dönüşmesini istemiyoruz. Tekrar hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.\"

Diyarbakır\'da yük taşıtılan at, yere yığılınca sahibi arabasını alıp kaçtı

DİYARBAKIR\'ın merkez Kayapınar ilçesinde at arabası ile yük taşıtılan at, cadde ortasında yere yığılınca sahibi, arabasını başka bir araca yükleyerek atı bırakıp olay yerinden kaçtı. Vatandaşların büyük çabasıyla refüjden kaldırıma getirilen at, su içtikten sonra ayağa kalkarken atı almak için geri gelen sahibine vatandaş atı teslim etmeyerek polise ihbar etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde öğlen 13.45 sıralarında Selahattin Eyyubi Caddesi\'nde yük bindirilen at arabası, kavşağa yaklaştığı sırada yük taşıyan at bir anda yere yığıldı. Sahibi atı kaldırmak yerine yük dolu olan arabasını bölgeye çağırdığı başka bir araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. Hareketsiz halde refüj kenarında yerde yatan atı gören vatandaşlar, su getirerek atı kaldırmaya çalıştı. Yoğun çaba sarf eden vatandaş, atı kaldırdıktan sonra kaldırıma götürerek gölgelikte vücuduna su döktü. Kaçtıktan sonra olay yerine gelen at sahibi ise, başka bir at arabası getirerek atını götürmek istedi. Ancak, vatandaşlar atı teslim etmedi. Durumu polise bildiren vatandaşlar olay yerine ekiplerinin gelmesi üzerine at sahibini şikayet etti. Bunun üzerine bölgeye çağrılan bir pikaba bindirilen at polis ekipleri eşliğinde veterinere götürülmek üzere bölgeden alındı.

“KİME HABER VERDİYSEK GELMEDİ\"

Olayın şahidi olan vatandaşlardan Berat Budak, sahibinin at düştükten sonra ata vurup, bırakarak gittiğini söyledi. Budak, “Kaldırmak için çok uğraştık. Su verdik, ekmek ıslatıp yedirdik. Hayvan sıcaktan kötü olmuştu. Hayvanı su ile ıslattıktan sonra kaldırdık. Belediye başta olmak üzere kime haber verdiysek gelmedi\" dedi.

Kazada ölen anne ve kızı yan yana toprağa verildi

MANİSA\'nın Yunus Emre ilçesinde önceki gün kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Selma Topçu ve kızı Elif Topçu, Afyonkarahisar\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yunusemre ilçesinde geçen cuma saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Merkez Efendi Devlet Hastanesi karşısında meydana gelen kazada, Manisa\'dan İzmir yönüne giden Murat S. yönetimindeki 26 YE 444 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ardından kaldırımda yürüyen Selma Topçu ve kızı Elif Topçu\'ya da çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Selma Topçu olay yerinde, Elif Topçu da götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Kaza kurbanı Selma Topçu ile kızı Elif Topçu\'nun cenazeleri Afyonkarahisar\'a getirildi. Anne ve kızı için bugün öğle vakti Gedik Ahmet Paşa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban ve İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel de katıldı. Anne ve kızının cenazeleri kılınan namazının ardından asri mezarlıktaki aile kabristanına yan yana defnedildi.

Bıçaklı kavgada yaralanan Mahmut, kurtarılamadı

GAZİANTEP\'te tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanan Mahmut Yıldız (18) yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili yaşları 18\'den küçük 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece Göllüce Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Yıldız, yanına gelen kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında bıçaklanan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yıldız, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Yaşar Karagöz\'ün cesedi, Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis, kimliği açıklanmayan yaşları 14 ve 17 olduğu öğrenilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kapıkule\'de TIR kuyruğu 18 kilometreye kadar uzandı

EDİRNE\'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na gelen TIR araçları yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 1400 TIR\'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, yollarda bekleyen sürücüler kuyruklara tepki gösterdi.

İhracat ürünlerini TIR\'larla Avrupa’nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu arttırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih eden sürücüler TIR parkı dışında yaklaşık 18 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda da TIR sürücüleri 9 kilometre kuyruğa neden oldu. Gaziantep\'ten yüklediği halı yükünü Kosova\'ya götürmek için yola çıkan TIR sürücüsü Nadir Uğur, dün öğle saatlerinde sıraya girdiğini ve hala kuyrukta beklediğini söyledi. Geceleri uykusuz bir şekilde kuyrukta sırayı beklediklerini anlatan Uğur, \"Dünden bu yana sırada bekliyoruz, yemek ve diğer ihtiyaçlarımız için bir alan yok. TIR parkı küçük tüm araçları almıyor, gümrükte gurbetçilerin de yoğunluğu var. Dolayısıyla böyle kilometrelerce kuyruk oluyor. TIR sürücüsü Ahmet Polat da gümrük içerisinde araçların mazot nedeniyle yoğunluğa sebep olduğunu belirterek, \"Çok araç geliyor, gümrükte TIR\'lar mazot almak için bekliyor, işlemlerde yavaş herhalde, böyle kuyruk oluyor. Hiç bir ihtiyacımızı son 5 kilometreye kadar göremiyoruz, çünkü yollarda tesis bile yok. Burada 16-17 saattir bekleyen sürücüler var\" şeklinde konuştu.

İstanbul\'dan Romanya\'ya yük taşıyan sürücülerden Taner Işık, \"Biz evden sınır kapısı ve kuyruk stresimiz başlıyor. Bulgar da Türk tarafı çalışmıyor deniyor ama biz bunları istemiyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, döviz kurları artmasına rağmen ihracatımız durmadı. Olmuyorsa ikinci TIR parkı yapılsın. elektronik sistem mutlaka hata verdiği durumlarda olur. Bunlar normal ama kısa sürede çözümlenmesi lazım. Bayram seyran gece gündüz demeden yollardayız\" dedi.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte sadece Kapıkule\'de 1400 TIR\'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, TIR sürücülerinin bekleyişleri sürüyor.

Otomobil yoldan çıktı: 6\'sı çocuk 10 yaralı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yoldan çıkarak sürüklendi. Kaza sonrası, otomobildeki 6\'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 13.46 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu, Karkacık mevkisinde meydana geldi. Zeki Öz idaresindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Zeki Öz, Netice öz (36) Egit Öz (11), Ayen Öz (1), Mizgin Öz (9), Salih Baran Öz (13), Kardelen Öz (16), ile Selahattin Gündüzbay (42), Hatice Gündüzbay (38) ve Gülnaz Eray (9) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobilde bulunan iki ailenin, Kurban Bayramı nedeniyle Konya\'dan Kahramanmaraş\'a gittikleri öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bursa’da sazlık yangını

BURSA’nın İznik ilçesi Çakırca mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın bahçe ve tarlaları da tehdit ediyor.

Yangın, öğle saatlerinde İznik Gölü’nün Çakırca sahilindeki sazlıklarda başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, sazlıkların yakınındaki bahçe ve tarlaları da tehdit ediyor. Bölgeye sevk edilen İznik, Orhangazi ve Yenişehir itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

