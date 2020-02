DHA YURT BÜLTENİ 12

YOLCU MİDİBÜSÜ TIR\'LA ÇARPIŞTI: 9 YARALI

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışıp devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ereğli-Karaman karayolu kavşağında meydana geldi. Ayna anda kavşağa giren İbrahim Erdeşoğlu (47) yönetimindeki Ereğli-Ayrancı seferini yapan yolcu midibüsü ile Salih Çetin (58) yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, devrilen midibüsün sürücüsü İbrahim Erdeşoğlu ile 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VALİ, DÜZGÜN DÖŞENMEYEN FAYANSLARI ÇEKİÇLE KIRDI

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, kentteki kamu kurum ve kuruşlarında sabah saatlerinde denetmelerde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün yeni binasında fayansların altında boşluk fark eden Atik, çekiçle kırdığı fayansların düzgün döşenmesini istedi.

Vali Ali Fuat Atik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte kamu kurum ve kuruşlarını denetledi. Personelle bir araya gelen Vali Atik, sorun ve talepleri dinledi. Bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Atik, \"Aniden herhangi bir kuruma giderek çalışmalarını denetleyeceğim, bunu zaman zaman bizzat kendim yapacağım\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün yeni binasında da denetleme yapan Vali Ali Fuat Atik, yürürken, fayansların altında boşluk olduğunu fark etti. Vali Atik, çekiç isteyerek bu fayansları kırdı. Yüklenici firmanın işi düzgün yapmaması nedeniyle fayansları kıran Atik, \"Bu fayansların altı boş, işçilik güzel yapılmamış, bakın sizlere kanıtladım. Bir daha geldiğimde bunların onarılmış olmasını ve sağlam yapılmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

=================================================

BURSA\'DA ÇOCUĞA YAPILAN İSTİSMARA SERT TEPKİ

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde13 yaşındaki D.A. isimli kıç çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki Burak T:\'nin yargılanmasına başlandı. Duruşma sonrası Adliye Sarayı önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri çocuklara yapılan bu tür istismarların sonlandırılmasını istedi.

İddiaya göre, Mustafakemalpaşa İlçesi\'nde geçtiğimiz nisana ayında meydana gelen olayda, kalmak için akrabalarının evine giden Burak T., Yakınlarının kızını olan D.A.’yı bir odada sıkıştırıp boğazını sıkarak tecavüz etmek istemesi sonucu meydana geldi. Bu sırada korkup bağıran D.A.\'nın çığlıklarını duyan annesi kızını cinsel istismar dan son anda kurtardı. Şikayet sonrası yakalanan Burak T. ise tutuklandı. Hakkında Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \"yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak\" suçundan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Burak T.\'nin yangılanmasına başlandı. D.A.\'nın gelmediği duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Burak T. yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Mahkemede ifade veren D.A.’nın annesi ve babası sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tahliye istemini kabul etmedi.

Yargılamayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri Adliye Sarayı Önünde basın açıklaması yaptı. Burada konuşma yapan Derneğin Bursa Hukuk Sorumlusu Avukat Mine Rana Dayıoğlu, dernek olarak bu tür olayları sonuna kadar takip ettiklerini belirtip, “Yaşanan istismar olayları her geçen gün artmaktadır. Bu korkunç tablo karşısında tüm sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler, devletin ilgili kuruluşları ve siyasilerimizin omuz omuza bir mücadeleye girişmemiz gerektiği görülmektedir. Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratabileceğimize olan inancımız sonsuzdur.\" dedi.

Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı

BELEDİYE PERSONELİ EKONOMİYE DESTEK İÇİN 1 SAAT FAZLA ÇALIŞACAK

GAZİANTEP\'in merkez Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, aldıkları kararla ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla her gün 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapacak.

Şehitkamil Belediyesi, MÖP Geri Kazanım Projesi, E-MÖP Projesi, \'Giysileriniz İkinci Bir Şansı Hak Ediyor\' sloganıyla başlatılan \'Giysi Kumbarası\' projesi gibi geri dönüşüm projeleriyle ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladı. Son dönemlerde ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerden dolayı ekonomiye katkı sağlamak isteyen Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelleri, kendi aralarında aldıkları karar doğrultusunda 1 saat fazladan ücretsiz mesai yapmak istedi. Bu durumu sorumlu şefleri ve müdürleri ile paylaşan personellerin talebi, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na iletildi. Kararı olumlu karşılayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

1 SAAT FAZLA ÇALIŞARAK ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK

Amaçlarının ülke ekonomisine destek olduğunu vurgulayan MÖP Tesisi Şantiye Şefi Meltem Neyal, “Hükümetimizin ve belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri konusuyla ilgili personellerimiz bizlere geldiler. Günde 1 saat fazla çalışarak ülke ekonomisine destek olmak adına böyle bir katkıda bulunmak istediler. Biz de bu durumu Başkanımız sayın Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştık. Kendisi tüm personellere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti. Bugün itibariyle biz de günlük 1 saat hiçbir ücret talep etmeden belediyemize destek vermek istedik. Çalışan personellerimiz, devletimize katkı sağlamak için böyle bir davranış sergiledilerö diye konuştu.

Her zaman ve her koşulda devlete destek vermeye hazır olduklarını dile getiren MÖP Tesisi çalışan personeli Gönül Buçaklar, “Devletimize katkıda bulunmak için arkadaşlarımızla 1 saat fazla çalışma kararı aldık. Milletimize, devletimize yardımcı olmak için bu kararı aldık. Ülkemizin son dönemlerde içinde bulunduğu durum, bu kararı almamızda etkili oldu. Birlik beraberlik adına böyle bir uygulamayı başlattık. Bu kararı aldığımız için çok memnunuz. Devletimize canımız fedaö şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden MÖP Tesisi çalışan personeli Mustafa Kapudelen, “Kendi arkadaşlarımız arasında 1 saat fazladan çalışmak için bir karar aldık. Vatanımız, devletimiz için bu kararı aldık. Dış ülkelerin oyunlarına karşı bir ve beraber olmamız lazım. Ülkemizi kalkındırmamız lazım. Allah; milletimize, devletimize zeval vermesinö ifadelerini kullandı.

75 YAŞINDA İNTERNET VE SOSYAL MEDYA İLE TANIŞTI

TEKNOSA ve Habitat Derneği ortaklığında 11 yıldır süren sosyal sorumluluk projesi \'Kadın için Teknoloji\'nin Kırklareli durağında 3 hafta süren eğitimler sonucu 100\'e yakın kadın ve çocuk dijital okur yazarlığa ilk adımı attı. İnternet ve bilgisayarla 75 yaşında tanışan Meryem Biray çocuklarına ve eşine cep telefonunu elden düşürmediklerini için kızdığını ancak eğitimden sonra onlar gibi internet kullanmaya başladığını söyledi.

Kırklareli İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi\'nde düzenlenen sertifika törenine Teknosa ve Habitat Derneği yetkililerinin yanı sıra, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ak Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker katıldı. Habitat Derneği Bilişim programları direktörü İsmail Metin, eğitim programları sayesinde 2007 yılında Türkiye\'de kadınların teknoloji okur yazarlığındaki oranı yüzde 23\'lerdeyken şuan bu rakam iki katına çıktığını ifade ederek, \"Şuan geldiğimiz noktada gelişen dünyada artık çocuklara bu teknolojilerin aktarılması, kadınların kendi ürettikleri ürünleri teknoloji kanalıyla satmaları ve teknoloji okur yazarı olması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 65 ilde 15 binin üzerinde kadına bu eğitimleri verdik. 2007 yılında Türkiye\'de kadınların teknoloji okur yazarlığındaki oranı yüzde 23\'lerdeyken şuan bu rakam iki katına çıktı. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor\" dedi.

Teknosa Kurumsal İletişim Yönetici Yardımcısı Billur Deneç Kayan da 65 ilde 16 binden fazla kadının bu eğitimleri aldığını belirterek, \"Teknoloji kullanımı bu sayede kadınlar geliştirdi. Kırklareli\'nde ilk etap eğitimlerde yüze yakın kursiyer teknoloji okur yazarı oldu. Bu yıl Kırklareli de dahil olmak üzere Türkiye\'de 11 ilde çalışmalar sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise sosyal medya teknolojisi üreten ülkelerden örnekler vererek, \"Sosyal medya teknolojileri bir çok sektörden çok daha katma değer üretiyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nin bölgesindeki ya da Türkiye\'nin herhangi bir yerinde insanlar onlardan daha az zeki değil. Aslında ilgilenilirse buradaki çocuklarımız Türkiye birinci ya da dünyanın önemli üniversitelerinde okuyor. Bölge insanı da çok zeki insanlar. Yazılım geliştirme konusunda hiç bir eksiğimiz yok, yön vermeliyiz. Özellikle kodlama konusunda dünyanın gelişmiş ülkelerinde örneğin Amerika Birleşik Devletleri\'nde, İsrail, İngiltere gibi ülkelerde kodlama zorunlu ders haline getirildi\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARA KIZIYORDUM, ŞİMDİ KENDİM GİRİYORUM\'

Konuşmaların ardından 3 hafta süren eğitimlere katılan kadın ve çocuklara sertifikaları Vali Bilgin ve milletvekili Minsolmaz tarafından verildi. Eğitimlere katılarak ilk kez internet ve bilgisayarla tanıştığını anlatan Meryem Biray (75), kurstan çok memnun ayrıldığını belirterek, \"Ben ilkokul mezunuyum. Şimdiye kadar bilgisayar kullanmadım, torunlardan çocuklardan hiç fırsat kalmadı. Onlara kızıyordum, ellerinden cep telefonu düşmüyordu. Ben öğrenince çok memnun oldum, bende girmeye başladım. Baştan yaşım 75 olduğu için gelmeye utandım. Ama eğitimlere katıldım, şimdilik kendime kadar kullanıyorum. Daha da geliştireceğim. Torunlara çocuklara çok kızıyordum ama çok güzel şeyler varmış\" dedi.

Kursiyerlerden Ferhan Yıldırım (60) da eşine ve çocuklarına internette çok vakit geçirdikleri için kızdığını ancak şimdi kendisinin de internete girmeye başladığını belirterek, \"Hoparlörlerden eğitimler için çağrı yapıldı. Bizde geldik çok şey öğrendik. Bende eşime çocuklarıma çok vakit geçiriyorlar telefon ve internetle diye kızıyordum. Ama şimdi anladım değiyormuş. Örneğin ben e-devlet nedir bilmiyordum, burada öğrendim\" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda eğitim alan kadın ve çocuklar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Üç hafta süren ve yüze yakın kadının katıldığı eğitimlerde, bilgisayar kullanım alanları ve temel kavramları, internete giriş ve e-posta gönderimi, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint programlarının genel uygulamaları, sosyal medya ve mobil cihaz kullanımı hakkında bilgiler verildi. 16 saatlik bu eğitimler sonunda kadınların, başta çocukları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, internetin geniş imkanlarına erişerek ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca ulaşması, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işleri yapabilmesi amaçlanıyor.

Eğitimler sonunda dijital okuryazar haline gelen kadınlar, sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip edebiliyor ve bu kanallardan kendi girişimlerinin tanıtımını yapma fırsatı da buluyor.

ANTALYA TRAFİĞİ KURBAN BAYRAMI TATİLİNE HAZIR

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı\'nda alınacak trafik önlemleri için çalışmalarını başlattı. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Antalya\'da günlük 1 helikopter, 100 ekip, 18 şahin timi ve 40 yaya devriye ekibi ile günlük olarak hizmet verileceğini açıkladı.

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Kurban Bayramında vatandaşların huzur içinde tatil geçirmeleri için şehir içi ve şehir dışı trafik birimleri tarafından 24 saat esasına göre çalışılacağını söyledi Antalya\'da 1 helikopter, 100 ekip, 18 şahin timi ve 40 yaya devriye ekibi ile günlük hizmet vereceğini söyleyen Şengül, 9 gün boyunca 1105 ekip, 169 şahin görevlisi ve 102 yaya görevlisiyle toplam 3 bin 349 personelle tedbir alacaklarını aktardı. Şengül, ayrıca polis ekiplerinin sürücülerin sıklıkla yaptığı kural ihlallerinden emniyet kemeri, aşırı hız, araç kullanırken cep telefonu kullanımının önlenmesi için uygulamalara ağırlık verileceğini belirtti.

BAYRAM ÖNCESİ TEDBİRLER

9 günlük resmi tatilin ve Kurban Bayramının etkisiyle Antalya\'ya çok büyük ziyaretçi akını olacağını söyleyen Nurettin Şengül, \"Bayram öncesinde giriş trafiğine yönelik tedbirleri planlamaya çalıştık. Malum ilimize giriş yolları dağlık, uçurum ve virajlı yollar. Burada ekiplerimiz vatandaşların tamamını durdurup, gidecekleri yol kesimlerinin tehlikeli olduğuna yönelik uyarılarda bulunulacak. AVM ve mezarlık önlerinde yoğun önlem alacağız. Otogarlarımız, otobüslerin toplu taşıma araçlarının bulunduğu yerler yine en büyük hedeflerimiz arasında. Burada otobüslerde sürücülerimizi uyarıyoruz, vatandaşlarımızı da sürücüyü denetlemesi konusunda uyarıyoruz. Emniyet kemerleri takılı değilse yolculuk boyunca bunu takmalarını istiyoruz\" dedi.

BAYRAM SONRASINDA DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bayram sonrası çalışmaları hakkında da bilgi veren Şengül, dönüş trafiğinin de yoğun olacağını, trafik denetlemelerinin de sıkı olacağını dile getirdi. Şengül, \"Bayramda vatandaşlarımızın trafik kazalarından zarar görmemesi en büyük hedefimiz. İnşallah hiçbir vatandaşın burnu bile kanamadan bu bayramı geçirmiş olacağız\" dedi.

YOLCULAR BİLGİLENDİRMEDEN MEMNUN KALDI

Ardından trafik şube ve denetleme ekipleri, otogardaki otobüslerin içine girerek, yolculara çalışmaları hakkında bilgi verdi. Trafik polisleri, yolculara şoförün emniyet kemerini takmaması, aşırı hız yapması ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşması durumunda polis ekiplerine rahatlıkla haber vermeleri gerektiğini söyledi. Polis ekiplerinin bayram öncesi uyarılarını dikkate alan yolcular, bu bilgilendirmeden mutlu olduklarını belirtti.

KUM KAPLANI KÖPEKBALIĞI ANTALYA\'DA

ANTALYA Akvaryum, dünyanın en tehlikeli 7 köpekbalığı içinde gösterilen Kum Kaplanı köpekbalıklarından ikisini, 15 bin kilometre uzaktaki Güney Afrika kıyılarından 6 aylık özel bir organizasyonla Antalya\'ya getirdi. Ürkütücü görüntüsüyle dikkat çeken köpekbalıkları, 5,8 milyon litrelik ana tankta ziyarete açıldı.

Antalya\'da 10 binin üzerinde deniz canlısının yer aldığı 40 tematik akvaryum ile 131 metrelik uzunluk ve 3 metre genişliğe sahip tünel akvaryumun yanı sıra Kar Dünyası ve Buz Müzesi, Wild Park, Oceanride XD Cinema ile bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflenen Antalya Akvaryum\'a, dünyanın en tehlikeli canlılarından biri geldi. En tehlikeli 7 köpekbalığı türü arasında gösterilen ve daha çok Güney Afrika kıyılarında görülen Kum Kaplanı köpekbalığının ikisi, yaklaşık 15 bin kilometre uzaktaki okyanusta özel izinle yakalandıktan sonra, 6 ay süren özel organizasyonla Antalya\'ya getirildi.

Antalya Akvaryum\'un 2012 yılında açıldığını, bugüne kadar birçok deniz canlısı türü getirildiğini belirten Antalya Akvaryum Kuratörü Erkan Çağlar, \"Ama bizim için çok özel bir gündü. Çünkü Kum Kaplanı köpekbalığı operasyonumuz vardı. Bunun için yaklaşık 6 ay önce planlama yaptık ve dün akşam özel planlanmış bir Tırla buraya transferi gerçekleşti. Bu bireyler özel izinle yakalanmıştı. Antalya\'ya ulaştıktan sonra yaklaşık 12 saatlik transfer adaptasyonu yapıldı. Ve bugün saat 10.00 civarında bir erkek, bir dişi bireyi ana tankımıza koyduk. Ana tankımız 5,8 milyon litre kapasiteye sahip. Avrupa\'nın en uzun tüneline sahip bir akvaryum\" dedi.

Kum Kaplanı köpekbalıklarının genelde Atlantik Okyanusu\'nda, en çok da Güney Afrika kıyılarında yaşadığını belirten Erkan Çağlar, temmuz- ağustos aylarında bu bireylerin çiftleşme amaçlı Gökova Boncuk Koyu\'na da geldiklerini, bu dönemde koy içerisinde özel tedbirler alınarak yüzme, dalış gibi aktivitelerin yasaklandığını söyledi. İki köpekbalığının transferi sonrasında besleme denemesi yaptıklarını ve çok iyi beslendiklerini kaydeden Çağlar, \"Biz bu balıkları uskumru ve kalamarla besliyoruz. Zaman zamanda vitamin ve potasyum yönüyle de takviyede bulunuyoruz\" dedi.

Kum Kaplanı köpekbalıklarının doğada yaklaşık 25 yıl yaşabildiğini anlatan Çağlar, Antalya Akvaryum\'a getirilen köpekbalıklarının ağırlığının 55-60 kilogram, boylarının da 1,45 metre civarında olduğunu kaydetti. Bu türlerin 380-400 kiloya kadar ve 3,5 metreye kadar çıkabildiğini de kaydeden Çağlar, 6 aylık organizasyon ve Güney Afrika\'dan Antalya\'ya gerçekleştirilen transfer sürecinde toplam 24 kişilik ekibin görev aldığını dile getirdi.

Antalya Akvaryum\'da Kum Kaplanı köpekbalıklarıyla birlikte çeşitli türlerdeki köpekbalığı sayısı da 200\'ün üstüne çıktı.

MARMARA’DA HAREKETLİLİK ARTTI ANCAK KISA VADEDE DEPREM YOK

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından Yalova’da oluşturulan “Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonuö düzenlenen bir programla açıldı. Burada konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara’da daha önce görülmeyen hareketlilik yaşandığını ancak buna rağmen yakın vadede bir deprem beklemediklerini söyledi.

“Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonuö Yalova merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde açıldı. Yalova Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) tarafından kurulan istasyonun açılışında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki de yer aldı. Burada kısa bir açıklamada bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova’da 4 katın üzerinde imara izin vermediğini belirtti.

HAREKETLİLİK ARTTI

Basın mensuplarının olası Marmara Depremi’ne yönelik sorularını yanıtlayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Marmara’da hareketliliğin arttığını söyledi. Gündoğdu, “Marmara’yı yakından izliyoruz. Burada aktivite artmış durumda. Karşımızda eski Marmara yok artık. Aktivite sürekli aynı noktalarda oluyor ancak depremin ne zaman olacağına yönelik bir işaret yok. Yani şu an için bir anomali yok. Bu da iyi bir şey. Biz beklenen depremin 1966 yılında olan depremin bir benzeri olacağını düşünüyoruz. O da 7’nin üzerinde bir şiddet anlamına geliyor. İstanbul, Marmara Depreminde ağır hasarlı binaların yüzde 5’ini aldı. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi binalar olduğu yerde yıkılıyor. O nedenle bu sistemlerden önceden bilgi almaya çalışıyoruz. Daha evvelden bir haber alabilir miyiz buna bakıyoruz, alırsak bu bilgiyi çalışan insanlara bu bilgiyi sunacağız ve anons edeceğiz. Marmara’da ki bu aktivite artışı depremin yaklaştığını gösteriyor ancak ne zaman olacağını halen bilemiyoruz. Bunu söyleyebileceğimiz bir işaret yok. Daha önce de eski Marmara yok karşımızda demiştim. Hala aynı şeyleri söylüyorum. Eski Marmara yok. Daha henüz bir işaret yokö dedi.

DEPREMİN AYAK SESLERİNİ DUYABİLECEĞİZ

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ise Marmara Bölgesi’nde kurulan istasyonların sayısının 150’yi bulacağını söyledi. Kısa vadede deprem beklenmediğini söyleyen Agalday, “Yalova’da bu ilk değil. 2009 yılından bu yana Çınarcık’ta da çalışan bir istasyonumuz var. Marmara’nın şu anda 60 noktasında bu istasyonlar 24 saat çalışıyor. Yalova’da da başkanımız sağ olsun destek verdi. Bundan sonra Armutlu Yarımadası’na, Küçük Kumla ve Büyük Kumla’ya da kuracağız. Geçtiğimiz hafta içinde de Mudanya’da 4 tane faaliyete geçti. Marmara Bölgesi’nde tahminen 150’yi bulacak. Tokat’da da çalışmamız var. İstasyonda bulunan tüm cihazlar yerli üretimdir. Yurt dışından hiçbir şey gelmedi. Önümüzdeki 1 haftayı 15 günü çok rahat görebiliyoruz. Kısa vadede büyük bir Marmara Depreminin yok olduğunu görüyoruz. Zira bu istasyonlar sadece 15 gün ötesini görebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki biz Marmara’da meydana gelebilecek 7’den büyük yıkıcı bir depremin ayak seslerini en az 15 gün önceden bu istasyonlar sayesinde duyabileceğiz. Kısa vadede İstanbul’da bir deprem beklemiyoruz. Ama 30 yıl içerisinde böyle bir depremin gerçekleşeceği deprem sayısının artmasından bize gösteriyorö şeklinde konuştu.

