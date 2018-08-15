DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KÜÇÜK HAKAN EKMEK ALIP, EVE DÖNERKEN VURULMUŞ

GAZİANTEP\'te dün sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği öne sürülen Hanifi Cinpolat (60) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Hakan Gezer\'in (12) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hakan Gezer\'in, ekmek aldıktan sonra evine giderken, Cinpolat\'ın ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olduğu ortaya çıktı.

Hacıbaba Mahallesi\'nde meydana dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, evinde oturan Cinpolat, sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını istedi. Bu sırada tepki gösteren çocukların aileleri ile Hanifi Cinpolat arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi Cinpolat, evinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aralarında çocukların da bulunduğu Hakan Gezer yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı.

TABUTUNA SÜREKLİ GİYDİĞİ GALATASARAY FORMASI KONULDU

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan, ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Hakan Gezer\'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gezer\'in cenazesi, öğle vakti Asri Mezarlığı\'nda kılınan cenaze namazı sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Hakan Gezer\'in hamallık yapan babası Mehmet Gezer, oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, annesi Meltem Gezer ise sinir krizi geçirdi. Gezer\'in tabutuna, çok sevdiği ve sürekli giydiği Galatasaray forması konuldu. Hakan\'ın kavga sırasında, çocuklarla oyun oynamadığı, ekmek aldıktan sonra eve dönerken saçmanın kafasına isabet ettiği ortaya çıktı. Hakan Gezer\'in amcası olan İmam Gezer, \"Yeğenim ekmek almaya gitmek için evden çıktı. Marketten ekmek aldıktan sonra eve dönerken, iki ailenin arasında kavga olmuş. Adam tüfeği çekip rast gele sıkmış, yeğenimi vurmuş. Hepimiz perişanız\" dedi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Cinpolat ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Hakan Gezer\'in fotoğrafı

- Hakan Gezer\'in cenazesi

- Yakınlarının ağlaması

- İmam Gezer ile röp.

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)

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2)AYVALIK’TA ORMAN YANGINI



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Çataltepe mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan yandı. Yangın saat 11.30 sıralarında Ayvalık sınırları içerisinde bulunan Türkiye’nin en büyük yüzölçümlü doğal parkı olarak nitelendirilen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içindeki Pateriça koyundaki Çataltepe mevkiinde başladı. Deniz kıyısından başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ile Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler müdahale etti. Burhaniye, Gömeç, Altınova’dan gelen 4 su tankerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğin’den 2 adet, Orman İşletme Şefliği bünyesinden 5 adet olmak üzere toplam 7 arazözle yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP\'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer hemen olay yerine giderek çalışmaları yerinde denetledi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, yangının kontrol altına alındığını belirtti. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ederken, deniz kenarında çıkan yangının bir piknikçinin iyi söndürmediği mangal ya da sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tuncel YILMAZ-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-

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3)KAMYONET ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN ÜZERİNDE KALDI: 4 YARALI

ADIYAMAN\'da otomobil ile kamyonet çarpıştı. Şarampole yuvarlanan her iki araçtaki 4 kişi, ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Çetin G. yönetimindeki 02 BH 452 plakalı kamyonet ile Necmettin T. yönetimindeki 40 EC 899 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonet otomobilin üstüne düştüğü kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Akif Taşar ve Mehmet Keser yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Kazaya karışan kamyonet ve otomobil

- Yola savrulan parçaları

- Kamyonet otomobilin üstünde

- Jandarmanın önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

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4)500 DOLAR BOZDURANA BAYRAMLIK TATLI BEDAVA

ARDAHANLI pastaneci, 500 dolar bozdurup makbuzu getirene ücretsiz bir tepsi bayram tatlısı hediye edeceğini söyledi.

ABD\'nin Türkiye\'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösteren Deniz Özer,\"ABD\'nin yapmış olduğu bu ekonomik baskıya karşılık böyle bir karar aldık. Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik kısıtlamalar nedeniyle biz de esnaf olarak devletimizin yanında olduğumuzu göstermek ve bu sıkıntılara bir nebze faydamız olsun istedik. 500 dolar bozdurup getirene 1 tepsi bayram tatlısı hediye edeceğiz. Bayram denince akla tatlı geliyor. Bizde işi tatlıya bağlamak istedik\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Pastane İmalathanesinden görüntü

- Deniz Özer’in konuşması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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5)YAŞLI KADININ EVİNDEN 10 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

BURSA\'da Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sırameşeler Mahallesi’nde bir apartman dairesindeki çöp evi temizledi. 70 yaşındaki bir kadına ait olan evden 10 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde Sırameşeler Mahallesi Beydere Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katından çevreye yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi ve polise şikayette bulundu. İhbar üzerine adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp evle karşılaştı. Şaziye Karlıova’ya ait 160 metrekare dairenin bütün odalarının biriktirilen çöplerle dolu olduğu görülürken, belediye ekipleri evi uzun süren çalışmalar sonunda tamamen temizledi. Eşi yıllar önce hayatını kaybeden ve yatalak hasta oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Şaziye Karlıova, biriktirdiği çöplerin oğlunun çeyizi olduğunu iddia ederken, belediye ekipleri evden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı.

\"APARTMANA GİREMEZ OLDUK\"

Yaşlı kadının alt katında oturan Turan Tınk, uzun süredir rahatsız oldukları kötü kokuların artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek, “Yaşlı kadın yıllardır her akşam eve 4-5 poşetle geliyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Kötü kokuların dışarıya yayılmaya başlamasıyla evde çöp biriktirdiğini anladık. Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Artık yangın çıkmasından kokuyorduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilaçladılarö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mahalle sakinlerinden görüşler

-Evdeki çöplerden detaylar

BURSA/DHA