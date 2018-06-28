DHA YURT BÜLTENİ-12

1)ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ İSA ÖZKAN, BURSA\'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAHRAMANMARAŞ’ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nda görevli üç yıllık Uzman Çavuş İsa Özkan, dün Engizek Dağları Bölges\'nde bir grup PKK\'lı terörist ile girilen çatışmada şehit oldu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için memleketi Bursa\'nın Büyükorhan İlçesi\'ndeki Orhan-ı Kebir Camii’nde cenaze namazı kılındı.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Binlerce kişinin katıldığı törene şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin asker kıyafeti ile katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti. Şehidin ailesi, tören boyunca metanetlerini koruyarak gözyaşı dökmedi. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha varö dedi.

Cenaze namazı kılınması ardından şehit Özkan’ın tabutu, askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şehidin annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte tabutun arkasından ambulansa kadar yürüdü. Şehidin cenazesi ilçeye bağlı Gedikler Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÇELENK GERGİNLİĞİ

Tören öncesi CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelengin cami avlusuna getirildiği sırada bir grup vatandaş tepki gösterdi. Törene katılan bir grup vatandaş, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin ardında bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan uzaklaştırdı.

CHP İL BAŞKANI, PROTOKOLÜN ARKASINDA SAF TUTTU

Öğle namazı ardından şehit Uzman Çavuş Özkan için cenaze namazı kılındı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında şehidin yakınlarıyla birlikte saf tuttu.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntüler

-Gerginlikten görüntüler

-CHP\'nin çelenginin görüntüsü

-Törenden detaylar

Ersin ERCAN-BOLU/DHA

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2)816 GÜNDÜR KAYIP OLAN YASİN\'İN ANNESİ: \'OĞLUMUN BULUNMASINI İSTİYORUM\'

KONYA\'nın Akören ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin\'den 816 gündür haber alınamadı. Anne Ümmü Şahin (28), \"Oğluma kim ne yaptıysa artık bulunmasını istiyorum. Oğlumun yeri hep boş, çocuklarım, Kardeşimiz nerede?\' diye hep ağlıyor.\" dedi. Akören\'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi\'nde oturan Ümmü-Yavuz Şahin (38) çiftinin 5 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin\'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri arama ekipleri tarafından kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD\'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin\'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Aramalarda, Yasin Şahin\'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.

\'816 GÜNDÜR HABER YOK\'

Oğlunun kaybolmasının üzerinden 816 gün geçtiğini belirten anne Şahin, oğlunun bulunup kardeşlerinin yanına getirilmesini istedi. Şahin, şöyle konuştu:

\"Ben oğlumun daha çok aranmasını istiyorum. Bulunmasını, kardeşlerinin yanına getirilmesini istiyorum. Dördü yanımda bir tek oğlum eksik. Bayram gelip geçiyor, yok. Yeri hep boş. Oğluma kim ne yaptıysa, onların bulunmasını istiyorum. Yokluğu kötü. Yokluğunda çocuklarımda bizde kötü etkileniyoruz. Gündüzümüz gece oluyor. Evlat bu, atsan atılmaz satsan satılmaz. Canından bir can. Şurada köpekler var, kediler var; onlar bile yavrularını atıp satmıyor. İnsan yavrusunu atıp satar mı? Bizim çocuğumuz o yaşa kadar güçlükle geldi. Oğluma kim ne yaptı bilen yok. Kardeşleri her gün ağlıyor. Herkesin kardeşi yanında bizim ki niye yok diye. Herkesin kardeşiyle okulda oynuyor bizimki niye yok diye ağlıyorlar. Bayram geldi geçti bizim kardeşimiz niye yok deyip ağlıyorlar. Ben buna dayanamıyorum, artık olmuyor.\"

BULUNMASI İÇİN YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı\'ndan yurt genelindeki kayıp çocuklarla ilgili dün açıklama yapıldı. Açıklamada, Ağrı\'da kaybolan Leyla Aydemir ile Konya\'da kaybolan Yasin Şahin\'in bulunması için İçişleri Bakanlığı\'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda dün 4 polis memurunu gelip, aile ile görüşme yaptığı ve arama çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Aileden detay

- Yasin\'in kardeşlerinden detay

- Anne röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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3)CHP\'Lİ ATİLLA SERTEL: AKP VE MHP UZLAŞAMAYACAK, ERKEN SEÇİM OLACAK

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP’nin, uzlaşamayacaklarını ve yeni bir erken seçim kararının alınacağını ileri sürdü. Parti içi genel başkanlık tartışmalarına da değinen Sertel, Muharrem İnce’nin CHP için önemli olduğunu ancak İnce’nin sadece CHP’yi temsil ederek o oya ulaşmadığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin beklediği oya yakın bir oy aldığını ifade etti. Diğer muhalefet adaylarının kendi partilerinin gerisinde olduğunu söyleyen Sertel, sandık sonuçlarına dair ilginç bir analiz yaptı. Muharrem İnce’nin mitinglerini gördükten sonra ‘İktidara geliyor’ endişesi ile muhafazakar kesimin Tayyip Erdoğan’da kenetlendiğini ileri süren Sertel, “Çünkü bir çok sandıkta İYİ Parti’ye oy verenlerin, cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, Saadet Partisi’ne oy verenlerin yine Erdoğan’a oy verdiklerini gördük\" dedi. OHAL koşullarında bir seçim yapıldığını, iktidar partisinin devletin bütün olanaklarını kullandığını savunan Sertel, “Haksız bir rekabet ile seçim yapıldı. Devletin bütün imkanları bu seçim için kullanıldı. Yazın ortasında kömür dağıtımından tutun da ne olduğu belli olmayan bir imar affına kadar farklı şeyler yapıldı. Valiler, kaymakamlar kullanıldı. Biz mazeret aramıyoruz ama bu ülkeyi yönetemeyecekleri gerçeği de ortaya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi 10 puanın üstünde bir düşüş gösterdi. CHP’deki düşüş 2,5 puandır\" dedi.

\'İKTİDAR MHP İLE ANLAŞAMAYACAK\'

CHP’nin başarısız olmasının söz konusu olmadığını ileri süren CHP’li Milletvekili Atila Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çünkü İzmir’de biz 7+7 vekil çıkarmıştık. Şimdi de 7+7 vekil çıkardık. CHP’nin genel başkanı son derece düzgün ve dürüst bir yöntem ile Türkiye’yi kurtaracak formülleri ortaya koydu. Hepimiz biliyoruz ki kendisine siyaseten rakip olacak İYİ Parti’ye 15 milletvekili transfer ederek kurtardı ve seçime soktu. İYİ Parti Meclis’e girdiyse, bunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var. Saadet Partisi’nin sesi de Meclis’te duyulacak. Bu mecliste AK Parti çoğunluğu sağlayamadı ve MHP’ye muhtaç hale geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu noktada Erdoğan’ı çok fazla zorlayacağını ve onu rahat ettirmeyeceğini düşünüyorum. Dilerim zamanında seçimler olur ama bu iktidar bu şekilde ülkeyi götüremez. Biz de dönemimizi tam anlamıyla dolduramayız diye düşünüyorum. 2,5 yılda seçime gitmiştik, şimdi bundan daha da kısa bir süre içerisinde yeni bir seçim olabilir. Bunu temenni olarak söylemiyorum. MHP ile anlaşamayacak. Örneğih af konusu var. Birçok insanın canının yandığı noktada affın tartışılmasını isteyecek. Bu da Eroğan’ı zor durumda bırakacak. Ayrıca bakanlıkların dağılımında zor durumda kalacak. Farklı iki siyasi partinin farklı bakış açıları var. MHP ile AKP’nin uzun süre yol yürümesi mümkün değil. Türkiye için sağlıklı da değil. Bu nedenle erken seçim olacağını düşünüyorum.\"

\'İNCE SADECE CHP’Yİ TEMSİL EDEREK O OYA ULAŞMADI\'

Parti içinde başlayan genel başkanlık tartışmaları hakkında da konuşan Atila Sertel, Muharrem İnce’nin CHP için önemli olduğunu ancak İnce’nin sadece CHP’yi temsil ederek o oya ulaşmadığını belirtti. Sertel, \"İnce’nin değerini kimse tartışamaz. Ancak Muharrem İnce sadece CHP’yi temsil ederek o oya ulaşmadı. Öyle olsa mitinglere CHP’li vekil adaylarını da çıkarıp lanse ederdi. Yakasına Türk bayrağı rozetini takarak \'hepimizin cumhurbaşkanı\' olacağını söyledi. Doğru olan budur. CHP’nin oyunun dışında oy alması da olağandır\" dedi. CHP’de 2,5 puan için bir tartışma yaratıldığını fakat AK Parti’den giden 10 puan 11 puanın tartışılmadığını kaydeden Sertel, şunları söyledi:

\"Bu tamamen AKP kurmaylarının CHP’yi kendi içinde kavgaya sürükleyip, yerel seçimlere hazırlanışının önünde bir engel teşkil etme hareketidir. Buna bazı arkadaşlarımız da ne yazık ki alet oldu. Kimi aday olmadığı için kızgınlık, kırgınlık, öfke ile kimi İnce’nin üzerinden yürüyerek partide bir yere gelme sevdası ile harekete geçtiler. Bu doğru değil. CHP’nin izlediği çizgide en ufak bir kusur yok. Örgütler, kadınlar, gençler çok ciddi bir çalışma yürüttü. Zaten bu çalışmanın sonucunda Muharrem İnce yüzde 31 bandında bir oy alabildi. CHP geçmişte 31 ilde milletvekili çıkaramamıştı. Bu sayı 24’e düştü. Orta Anadolu’da artık CHP var.\"

Görüntü Dökümü

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-CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in açıklaması

-Atilla Sertel’den detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

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4)ÖZEL MADEN OCAĞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER OCAKTAN ÇIKMIYOR

BARTIN\'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağının galeri açma işinde çalışan 70 madenci maaşlarını alamadıkları, SGK primlerinin yatırılmadığı iddiasıyla madenden çıkmama kararı aldı. Geçen Nisan ayında Amasra\'da bulunan maden ocağında taşeron firmaya bağlı çalışan 70 maden işçisi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemde bulundu. Maden işçileri, yapılan eylemde işe gitmedikleri günler için SGK primlerinin ödenmemesine ve 3 aydır maaşlarının yatırılmamasını gerekçe göstererek kendilerini çalıştıkları ocağa kapattı. Tarlaağazı kuyularında yer yüzü kömürlerinin çıkartılacağı artı 40 kotunda içeriye giren işçiler, eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler kendilerini ocağa kapatmadan önce, basın açıklaması yaptı. Eylemi çektikleri video ile kamuoyuna açıklayan işçiler, \"Biz Gömü köyü HEMA kuyuları yer altı maden çıkarma işini yapan DENFA şirketinin çalışanlarıyız. Çok tehlikeli sınıfta sayılan yeraltına madenlerinde çalışan işçiler olarak işimizi eksiksiz yerine getirmemize rağmen, ücretlerimizi alamıyoruz. Bizler çalışanın hakkı alın teri kurumadan verilmesi gereken bir dinin mensupları olarak, ailelerimizin rızkını çıkarmak için her gün ölümle burun buruna çalışırken, hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini tüm haklarımızın verilmesini istiyoruz. Şimdi çalışmaya hazır olduğumuz halde, ücretlerimizi alamadığımızdan ötürü işi görmekten kaçınma hakkımız olmasına rağmen, iş akitlerimizin sonlandırıldığına dair bir bilgi aldık. Biz bir yere gitmiyoruz. Tüm kamuoyunun yanımızda olmasını istiyoruz.\" dedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, \"Eyleme başlayan 70 işçiden 48\'i sendika üyesidir. Ancak, resmi prosedürleri için yetki için bakanlığa başvuracağız. İşçi arkadaşlarımızın eylem yaptığı günlerdeki SGK ve maaşlarını alamadıklarını ifade ederek, artı 40 kotunda kendilerini ocağa kapattılar. 70 işçimiz sorunun çözülmesi için bekliyorlar. Bizlerde sendika olarak, işçilerimizin sorununu çözmek için gerek şirket ve SGK ve İş-kur ile görüşmelerimiz devam ediyor.\" dedi.

Hema yetkilileri ise, \"Bu arkadaşlarımız Hema şirketinin iş verdiği taşeron firmanın çalışanlarıdır. Yani taşeron firmanın işçileridir. Geçtiğimiz aylarda usule uymayan kurumumuzun önünde yasal olmayan bir eylem başlattılar. İşe gelmedikleri süre zarfında SGK primleri ile maaşları ödenmedi. Yasal olarak bizlerin de yapacağı fazla bir şey yok. Sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Hema kuyularından detay görüntü

-Eyleme başlayan madenciler

-Madencilerin basın açıklaması

Süre: 2.50 Boyut: 318 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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5)AFYONKARAHİSAR\'DA GEBE KÖPEK TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ

AFYONKARAHİSAR\'ın İhsaniye ilçesine kulübesinde bağlı Sivas kangalı cinsi gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.İhsaniye\'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Akkaya\'nın (26), besihanesinin önündeki kulübede bağlı bulunan \'Alaç\' adlı köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü. Dün öğle saatlerinde eve uzak bir noktada olan besihaneye gittiğinde durumu fark eden Ali Akkaya, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma gebe olan köpeği öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Ali Akkaya, köpeği bir aylıkken sahiplendiğini anlatırken, \'Alaç\' adını verdiği köpeğin en iyi dostu olduğunu söyledi. Köpeğinin zararsız olduğunu ve tüm aşılarının yapıldığını kaydeden Akkaya, \"Köpeğim gebeydi. Boynundan bağlıyken vurularak öldürülmüş. Jandarmaya haber verdi. Yetkililerden bunu yapanların bulunmasını istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin öldükten sonra çekilmesi (cep telefonu görüntüsü)

Haber: Satılmış AKKAŞ- Kamera: AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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