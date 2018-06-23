DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAŞBAKAN YILDIRIM: BAZI GÖZLEMCİ GRUPLARI MARJİNAL GRUPLARIN SÖZCÜSÜ GİBİ DAVRANIYOR

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu, yabancı gözlemci konusunda da tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım, \"Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçmelerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz\" dedi. İzmir\'de seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, daha sonra seçim güvenliğine yönelik açıklama yaptı. Yıldırım, \"Milletimiz sandık başına gidecek. Oyumuzu kullanacağız ve gelecek 5 yıl için Türkiye\'yi yönetecek hükümeti seçeceğiz. TBMM için de milletvekilleri seçeceğiz. Böylece demokratik olgunluk içerisinde, şölen havasında, kardeşlik, huzur ve güven içerisinde bu seçimleri gerçekleştirmiş olacağız\" diye konuştu.

\'ÖNLEMLER ALINDI\'

Seçim güvenliğine yönelik muhalefetin açıklamalarına da yanıt veren Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti: \"Vatandaşlarımız şunu bilsin ki, Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilsin ki, daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru bir iş değil. Hükümetimiz seçimin güven içerisinde, huzur içerisinde geçmesi için aylardır gereken tedbirleri alıyor. Sandık güvenliği, olumsuzluk yaşanmaması için, elektrik kesintisi gibi, gerekli bütün tedbirleri ilgili bakanlıklar alıyor. Hiçbir vatandaşımızda en ufak bir tedirginlik yok, diğer adaylar ve muhalefet partileri rahat olsun. Türkiye demokratik olgunluk içerisinde son 15 yıl içerisinde başarıyla genel, yerel seçimler, halk oylaması, toplam 12 seçim gerçekleştirdi. Türkiye\'de seçimlerin bir özelliği; dünyada birçok ülkede olmayacak şekilde yüksek katılımla oluyor. 12 seçimin en az katılımı yüzde 84. Dolayısıyla halkımız seçim konusunda bilinçli, demokratik hakkını kullanmak suretiyle ülkemizin geleceğinde \'Ben de sözümü söyledim\' diyerek sandıklara geliyor. Özellikle vatandaşlardan istediğim mutlaka seçime katılalım. Geleceğe yönelik, ülkemize yönelik kadroların seçiminde \'Benim de katkım var\' diyebilmek için vatandaşlık hakkımızı kullanmayı ihmal etmeyelim. Seçim günü son saatlere kalmayalım, yığılmalar olmasın, sıkıntılar yaşanmasın, erken saatlerden itibaren sandıklara giderek oyumuzu kullanalım.\"

YABANCI GÖZLEMCİLERE TEPKİ

Yabancı gözlemcilerin seçimi izleme kararlarını da değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, \"Yabancı gözlemcilerin her zaman yaptıkları şey var. Her seçim öncesinde kafa karıştıran açıklamalar yapıyorlar. Bazı gözlemci grupları maalesef belirli marjinal grupların sözcüsü gibi davranıyor. 400 kişi değil, 800 kişi gelin ama adam gibi seçimleri izleyin. Siyasete müdahale etmek gibi bir yanılgının içerisine düşmeyin. Türkiye hukuk devletidir, demokratik olgunluğu en iyi şekilde seçimlerde ortaya koyan seçmendir. Sizlerden seçimlerin nasıl yapılacağını hangi saydamlıkta yapılacağını öğrenecek değiliz. İstedikleri kadar gözlemci bulundurmaları da ne kadar rahat olduğumuzu ortaya koyar. Seçime öyle ya da böyle müdahale anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Kimsenin Türkiye\'de seçimlere gölge düşürmeye, soru işareti oluşturmaya hakkı yoktur. Bu kabul edilemez ve Türk insanına da yapılacak en büyük haksızlıktır\" dedi.

Oyunu, aday olduğu İzmir\'in Karabağlar ilçesindeki Selviler Mahallasi\'nde, Bahar Yıldırım İlkokulu\'nda kullanacağını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Seçimlerin ülkemiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerin asıl sahibi Yüksek Seçim Kurulu\'dur. Gerekli hazırlıkları yapmışlardır. Kendi açılarından tedbirleri almışlardır. Genel anlamda güvenliği sağlamak gibi görevleri yok. Genel anlamda polisle jandarma bu güvenlik önlemlerini alacaktır. İstikrar ve güven içerisinde, ülkemiz bundan sonra, 2023 hedeflerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine devam edecektir. Mutlaka sandığa gidin\" diye konuştu.

KEMERALTI ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra İzmir\'in tarihi Kemeraltı Çarşısı\'na geçerek, esnaf ziyaretlerine başladı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-

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BODRUM AÇIKLARINDA ATEŞ AÇILAN TÜRK KAPTAN YARALANDI (EK)

2)NASIL YARALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na 7 Suriyeli göçmeni geçirirken Yunan sahil güvenlik botundan ateş açılarak durdurulan ve yaralanan Türk kaptanın nasıl yakalandığı ortaya çıktı. Türk kaptanın saat 04.30\'da kişi başı 4 bin dolar aldığı göçmenleri Lampi Plajına bıraktığı belirtildi. Bu sırada Yunan sahil güvenlik botu tarafından fark edildiği, önce hoparlörle uyarıldığı, ancak kaçınca durdurmak için ateş açıldığı ifade edildi. Türk kaptanın kaçmaya devam ettiği, sürat botunu Yunan botunun üzerine sürerek çarptığı, bu çarpma ve açılan ateş anında yaralandığı belirtildi. Türk makamlarının da olayla ilgili bilgi edinmeye başladığı kaydedildi. Türk kaptanın hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastaneden taburcu edilerek İstanköy\'de tutuklandığı da öğrenildi. Ayrıca Türk kaptanın kullandığı sürat botu ise Yunan askerlerince İstanköy Adası\'na çekildi.

Görüntü Dökümü

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- Yunan askerin durdurulan sürat botunu İstanköy\'e çekmesi

(Haber: Yaşar ANTER- Kamera:/ BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)TATİLCİLER OY KULLANMAK İÇİN DÖNÜYOR

MUĞLA\'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tatil yapan vatandaşlar, oy kullanmak için tatile ara verip memleketlerine dönmeye başladı. Otobüs terminalleri hareketlenirken, ek uçak seferleri de konulduğu belirtildi. Tatilcilerden boşalan sahiller ise yabancı turist ile kentlerde yerleşik yaşayan vatandaşlara kaldı. Marmaris\'te tatilini geçiren vatandaşlar oy kullanmak için toplu taşıma ve özel araçlarıyla memleketlerine geri dönüşe başladı. Havayolu şirketleri ve otobüs firmaları ek seferler koydu. Marmaris\'te bir otobüs firması çalışanı Günay Gürçoşkun, \"Bugün ve yarın çok yoğun. Yakın şehirlere dönüşler daha yoğun. Ek seferler koyduk\" dedi. Otobüs firması temsilcisi Mehmet Ayhan ise, \"Ülkemiz için hayırlı bir seçim olsun. Normal güzergahlarımızda seferlerimiz devam ediyor. Güney ve Doğu Anadolu şehirlerine günler öncesinden rezervasyon yapıldı. Seçim sabahı herkesi sağ salim memleketlerine yetiştireceğiz\" dedi.

Tatilci Mehmet Dönmez, \"İzmir\'den tatile geldim. Geri dönüp oyumu kullandıktan sonra tatilime kaldığım yerden devam edeceğim\" diye konuştu. Bir diğer tatilci Merve Bulut, \"Oyumu kullanıp, Marmaris\'e geri gelerek muhteşem geçen tatilime kaldığım yerden devam edeceğim\" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Seçil, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız duyarlılık göstererek oy kullanmak için memleketlerine dönüyor. Geçen perşembe gününden itibaren oy kullanmak için dönen vatandaşlarımızı seçim sonrası tekrar tatile bekliyoruz\" dedi.

BODRUM\'DA DA GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Seçime bir gün kala, Bodrum Otobüs Terminali\'nde yoğunluk yaşanıyor. İlçe terminalinden yarın kalkacak otobüs seferlerinde de bugün ve yarın için yer kalmadığı öğrenildi. Milas- Bodrum Havalimanı\'nda ise havayolu şirketleri yolcuların mağdur olmaması için ek seferler ilave etti. Bodrum sokaklarında trafik yoğunluğu azalarak, sokaklar boşaldı.

Oyunu kullanmak için Bodrum\'daki tatiline ara veren İzmir\'e giden Yılmaz Hasdemir, \"Seçim için gidiyorum. Oyumu kullanıp hemen yarın tekrardan geleceğim. Umarım çok iyi sonuçlar alırız. Bu seçim çok önemli\" dedi.

Tatilini tamamlayıp, Kütahya\'ya dönen 85 yaşındaki Ayten Özman ise, \"Kütahya\'ya dönüyorum. Oy kullanacağım için dönüyorum\" dedi.

Yazlarını Bodrum\'da geçiren Faruk Karakoyun, \"Oy atmaya, vatandaşlık görevimizi yapmaya gidiyoruz. Ülkemiz için hayırlı olur. Çok önemli. Tabii oyumuzun rengini söylemeyeceğiz. Türk milleti akıllıdır, en tabii görevimiz\" dedi.

THY, Milas- Bodrum Havalimanı\'ndan seçimden iki gün önce ve seçim günü dahil olmak üzere 350\'şer kişilik uçaklarla, oy kullanmaya gideceklerin mağdur olmaması için 3\'er ek sefer koydu. Özel havayolu şirketlerinin de 2\'şer ek seferler dahil ettiği öğrenildi.

SAHİLLER ONLARA KALDI

Tatilcilerin geri dönüşü ile birlikte Marmaris ve Bodrum sahilleri, yerleşik yaşayan vatandaşlar ve yabancılar ile turistlere kaldı. Tatilcilerin gitmesiyle kalabalığın azaldığı plajlarda turistler bu durumun keyfini çıkardı. Bazıları şemsiye altında dinlenip kitap okumayı tercih ederken, kimileri serinlemek için denizde gün boyu eğlendi. Heyecan arayanlar Jet-ski, muz, deniz paraşütü gibi spor aktiviteleri yaptı.

Görüntü Dökümü

-------------------------MARMARİS

- Otobüs garajında bavullara gidenler görüntü

- Otobüs firma çalışanları ile röp.

- Otobüs garajında vatandaşlarla röp.

- Sahillerden görüntü

(Toplam: 3 dakika 24 saniye-245 MB. HD. Görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

Görüntü Dökümü

---------------------------BODRUM

- Terminaldeki seçmenlerle röp,

- Sokaklardan ve terminalden görüntü

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla) , DHA)

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4)EDİRNE\'DE FIRTINA AHIR YIKTI

EDİRNE\'nin Havsa ilçesi Kabaağaç köyünde etkili olan yağış sonrası oluşan şiddetli fırtına bir ahırı yerle bir etti. Edirne ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklı olarak yağmur yağışları yaşandı. Havsa ilçesinin Kabaağaç köyünde sağanak yağışı ile birlikte aniden oluşan fırtına Bahri Demiröz\'e ait içinde hayvan olmayan ahırı yerle bir etti. Ahırın yıkılması yıkılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fırtına nedeniyle köyde çok sayıda garaj ve ahırın çatısının uçtuğu öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın orta kuvvette eseceği Edirne ve Kırklareli\'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına karşı uyarı bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yaşanan fırtına

Fırtınanın ahırı yıkması

Detaylar

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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5)AKÜ HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

KONYA\'da araçlardan çaldıkları aküleri el arabasına yükleyip götüren Samet B. (23), Mevlüt Ç. (24) ve Tahir D. (25), polis tarafından suçüstü yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi yakınlarında 3 kişinin araçların akülerini el arabasına yükleyip götürdüğü ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliler Samet B., Mevlüt Ç. ve Tahir D.\'yi el arabasıyla giderken yakaladı. Arabada inceleme yapan polis, çalıntı 6 araç aküsü buldu. Gözaltına alınan Tahir D.\'nin Dalaman Açık Cezaevi\'nden firar ettiği ve 3 suçtan arandığı, Mevlüt Ç.\'nin de aranmasının olduğu belirtildi. Farklı suçlardan poliste suç kayıtları bulunan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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6)BAMYA ÇİFTÇİDE 3, TEZGAHTA 15 LİRA

BALIKESİR\'de bamya ekimi yapan çiftçiler, tarladan toplayıp 3 TL\'ye sattıkları bamyaların, pazarcı tezgahlarında 12 ile 15 TL arasında ücretlerle satılmasına tepki gösterdi. Ayvalık ilçesine bağlı kırsal mahallelerdeki tütün ekimi yapan çiftçiler, son yıllarda bamyaya yöneldi. Bamya ekimi yapan üreticiler, hasat zamanı ise umduğunu bulamadı. Bamya, tarlada 3 TL\'ye alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ise 12 ile 15 TL arasında satılıyor. Çitçiler, bu duruma tepki gösterdi.Ayvalık’a bağlı kırsal Kırcılar Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mahmut Özmen, önceden tütün ekimi yaptığını, ancak sonrasında daha verimli olması nedeniyle bamya ekimi yapmaya başladığını söyledi. Bölgede birçok çiftçinin bamya ekimine döndüğünü belirten Mahmut Özmen, “Bamya iyi bakılırsa tarla sahibine bol ve devamlı ürün verir. Ancak icarı, mazotu, gübresi, işçisi, sabah saat 06.00\'dan akşama kadar toplaması, meşakkatli bir iş. Biz hasat ettiğimiz ürünü şu an 3 TL’ye veriyoruz. Yakında bu fiyat 1,5 TL’ye kadar da düşebilir. Tezgahlara baktığımızda kilogram fiyatı 12-15 lira arasında değişiyor. Biz masrafımızı çıkarmakta zorlanırken, bu arada dönen fiyat farkları çok ciddiö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tarladan ve Manav tezgahından genel detay görüntü

-Mahmut Özmen röp.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)



