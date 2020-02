DHA YURT BÜLTENİ-12

1)BAYRAMİÇ\'TE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında, 20 dönüm ormanlık alan yandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Çatalçam, Palamutoba ve Karıncalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Karıncalı köyünün sınırları içersindeki gözetleme kulesinin altındaki yangına 2 helikopter ile Ayvacık, Çan, Yenice ve Biga ilçelerinden 12 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 20 dönüm alan küle döndü.Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

-Yangına müdahale eden arazözlerden görüntü.

-Helikopterlerin yangına müdahalesinden ve yangın havuzundan su almasından görüntü

-Yangın gözetleme kulesinden görüntü

BAYRAMİÇ(Çanakkale)

2)EVİNİ KUNDAKLAYIP, 1 YAŞINDAKİNİ OĞLUNU ALEVLERİN ARASINDA BIRAKTI

ADANA\'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar A. (21), kendisine para vermeyen annesine kızıp, oğlu Ezel\'in de içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Hafif yanan bebek, komşuları tarafından kurtarıldı. Çağlar A. ve nikahsız yaşadığı bebeğin annesi Gülben Y., bebeği ziyarete gittikleri hastanede yakalanıp, gözaltına alındı. Çağlar A., \"Sanki 30 kişiyi öldürdük\" dedi.Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. \'Bıçaklama yaralama, tehdit ve uyuşturucu\' suçlarından hakkında 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesi Ayşe A.\'dan para istedi. Alamayınca öfkelenen Çağlar A., oğlunun uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlerin içinde Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ezel bebekte 1\'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Polis, Çağlar A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı.Çağlar A., bir süre sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Gülben Y. ile bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi\'nde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Çağlar A., gazetecilere, \"Sanki 30 kişiyi öldürdük\" dedi.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çağlar A.\'nın annesi Ayşe A., tedavisinin ardından olayla ilgili verdiği ifadesinde, oğlundan şikayetçi oldu. Oğlunun sürekli kendisinden para istediğini belirten Ayşe A., \"Sabah yine para istedi. Ben de para olmadığını veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine \'Evi yakacağım\' dedi. Ben de \'Evde çocuğun var, yapma\' diyerek yalvardım. Bu kez, \'Evi de seni de çocuğumu da yakacağım\' diyerek tehdit etti. Bir süre sonra evi gelip ateşe verdi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

ADANA

HASTASININ DÖVDÜĞÜ DOKTOR: DEVLETİMİN ADALETİNİ BEKLİYORUM (EK)

3)HEKİMLERDEN TEPKİ

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Tayyar Asrık, Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, Antalya\'dan gelen doktorlar, Kemer\'deki aile hekimleri ve hemşireler, Kemer Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören Uzm. Dr. Kenan Özgen\'i ziyaret etti. Doktorlar daha sonra olayın yaşandığı Çamyuva Aile Sağlık Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

\'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALIDIR\'

Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Tayyar Asrık, \"Aile hekimi arkadaşımız görevi başındayken uygunsuz bir isteği reddedilen kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Arkadaşımız halen hastanede tedavi altındadır. Biz hekimler artık bu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Şifa veren ellere saldırmak hiçbir insani düşünce ve felsefeyle bağdaşmaz. Yıllardır söylüyoruz bu şiddeti önlemenin ilk adımı, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasıdır. Bu yaşadığımız olayda da saldırgan serbest bırakılmıştır. Bu tür saldırı planı olan kişiler biliyorlar ki sonuçta ifadeleri alınacak ve serbest kalacaklar. Bir hekime saldırmayı düşünen kişi bilmelidir ki olayın sonucunda tutuklanacak ve ertelemesiz hapis cezası alacak ancak o zaman caydırıcılıktan söz edilebilir\" dedi.

\'VATANDAŞIN ŞIMARTILMASINI İSTEMİYORUZ\'

Bakanlıktan hekimlerin güvenliğini sağlamasını istediklerini kaydeden Asrık, \"Vatandaşa müşteri gözüyle bakılıp, her durumda sağlık çalışanlarının haksız olduğu kabul edilerek her BİMER, CİMER şikayetinin ciddiye alınıp hekimlerin sindirilmesini, vatandaşın şımartılmasını istemiyoruz. Yakında bu ülkede hekim sıkıntısı daha da artacaktır. Çünkü bizler çocuklarımızın hekim olmasını istemiyoruz. Düşük maaşlar, düşük emekli maaşları ve ikramiyeleri, yetersiz özlük hakları zaten büyük problemler olarak dururken bir de can güvenliği sorunumuz ciddi boyutlara ulaşmıştır. Artık bıçak kemiğe işlemiş ve kemiklerimiz kırılmıştır. Kırılan kemiklerin, kırılan hekimlik onurunun yanında bir değeri de kalmamıştır\" diye konuştu.

\'YASAL DÜZENLEME HEMEN YAPILMALIDIR\'

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu da saldırganın serbest bırakılmasının çok acı olduğunu söyledi. İşoğlu, şöyle dedi:

\"Bir an önce bu gerçekler görülmeli ve yasal düzenleme hemen yapılmalıdır. Hemen şimdi yapılmalıdır, hiçbir şey beklemeksizin. Çünkü bundan sonra yaşanacakların ölçüsüdür bu. Bu şekilde sonuçlanan saldırganların serbest bırakıldığı durumlar daha sonraki dönemlerde insanların daha sık hekime yönelik şiddeti arttırmasına neden olacaktır. Acilen başsavcılığın kararından dönüp gerekli yasal yaptırımı yapmasını bekliyoruz.\"

Dr. Kenan Özgen\'in bina girişindeki isminin yazılı olduğu pano detayı

Doktorların Çamyuva Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanması

Antalya Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Asrık açıklama

Doktorların hep birlikte \"Sağlıkta şiddet sona ersin\' söylemi

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu açıklama

Doktorların hep birlikte \"Sağlıkta şiddet sona ersinö söylemi

Dr. Orhan Yeşilli açıklama

04:27 dakika ve 500 MB (HD)

KEMER(Antalya)

