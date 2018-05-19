DHA YURT BÜLTENİ-12

19 Mayıs anısına Bandırma Vapuru\'nu yaptı

Antalya\'da, 24 yıldır hobi olarak gemi maketi yapan 61 yaşındaki Ümit Durak, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı anısına Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun\'a çıkaran Bandırma Vapuru\'nun maketini de yaptı.

Antalya\'da oturan Ümit Durak, uzun yıllar yaptığı denizciliği bıraktıktan sonra, içindeki deniz aşkını Akdeniz\'e özgü gemi maketleri yaparak sürdürdü. Başta tarihi öneme sahip çeşitli gemilerin orijinaline bağlı şekilde maketlerini yapmaya başlayan Ümit Durak, 24 parçalık eşsiz bir koleksiyon oluşturdu. Ümit Durak son olarak koleksiyonuna Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a çıkaran Bandırma Vapuru\'nu ekledi.

25 PARÇALIK KOLEKSİYON

Meltem Mahallesi\'ndeki atölyesinde, Akdeniz\'de tarih boyunca kullanılan ve birçoğu yine bu sularda batmış gemilerin maketini yapan Durak\'ın koleksiyonunda, M.Ö. 1\'inci yüzyılda Roma İmparatoru Sezar\'ın kullandığı gemiden Osmanlı donanmasındaki kadırgalardan örnekler yer alıyor. 1980\'li yıllarda \'Uzakyıldız\' adlı teknesiyle bir dönem balıkçılık yapan Ümit Durak\'ın \'Geçmişten Günümüze Akdeniz Gemileri\' adını verdiği koleksiyon, Akdeniz gemicilik tarihine ve gelişimine ışık tutuyor.

\'İLK ÖRNEK ULUBURUN BATIĞI\'

25 maketten oluşan serinin 3400 yıl önce Antalya\'nın Kaş ilçesinin 8 kilometre açığında batan Tunç Çağı\'na ait dünyanın en eski deniz ticaret gemisi batığı olarak kabul edilen 15 metre uzunluğundaki Uluburun Batığı ile başladığını belirten Ümit Durak, serinin günümüz motoryatlarıyla devam ettiğini kaydetti.

BANDIRMAYI 5 AYDA TAMAMLADI

Bu seri içerisinde Bandırma Vapuru\'nun eksikliğini hissettiğini kaydeden Durak, \"Cumhuriyet tarihinde büyük damgası olan, hareketin başlangıç noktasındaki geminin de maketi olması gerektiğini düşündüm. Onun da projelerini sağlayıp modelini hayata geçirdim. Modelin yapımı 5 ayımı aldı. Böyle bir model yaptığım için de çok mutluyum\" dedi. Bandırma Vapuru\'nun orijinalinin 48 metre olduğunu, yaptığı modelin ise 1/75 ölçeğinde olduğunu aktaran Durak, \"Bir gemi nasıl yapılıyorsa aynı işlemler modelde de gerçekleştiriliyor. Omurgası ve postaları var. Postalar sarma sistemiyle kabuk hale getiriliyor ve sonra diğer gemi aksamları yerleştiriliyor. Modelin kamara kısmında Mustafa Kemal Atatürk\'ün de oturduğu koltuk ve masa sistemleri de aynısıdır. Menteşeli kapı açılabilir, depo açılabilir. Tabii maketin yapımında duygusal yan da var\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atölyeden görüntü

-Maketi yapan Ümit Durak\'tan görüntü

-Röp:Ümit Durak

-Bandırma Vapuru\'ndan görüntü

-Atölyedeki gemilerden görüntü

504 MB /// 4.32 (HD)

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Göksu Deltası’ndaki yangın sürüyor /EK

KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Göksu Deltası\'nda dün başlayan ve bataklık alanda olması nedeni ile itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği yangın, kendiliğinden söndü. Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespitinin yapılacağını söyledi. Cinbir, yaklaşık 10 dönümlük alan etkilendiği yangında herhangi bir canlı türünün zarar görmediğini vurguladı.



Haber:SİLİFKE(Mersin), (DHA)

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Bursa\'daki aile katliamının şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum/EK

NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa\'da, Mudanya ilçesi\'nde dün akşam eşi Havva çocukları Süleyman ve Rümeysa ile babası Hasan Sakin\'i öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Hamza Sakin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saat 15.30 da adliyeye çıkartıldı. Vatandaşların, \"gencecik insanlardan ne istedin\" diyerek tepki gösterdiği Hamza Sakin, gazetecilerin \"cinayeti neden işlediniz?\" sorusuna ise \"Namus meselesi\" yanıtını verdi.

Hamza Sakin daha sonra jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye girişi

-Adliyeden görüntü

-Detaylar

Haber:BURSA,(DHA)

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Bakan Ağbal: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır/EK

MHP İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninin ardından, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ağbal daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap ile görüşen Bakan Ağbal, iki parti arasında kurulan Cumhur İttifakı\'nın seçimlerde hayırlara vesile olacağını söyledi. Bakan Ağbal, “Seçimler özellikle ülkelerin siyasi ve ekonomik açıları bakımından son derece önemlidir. Gerçekleştirilecek olan seçim, önümüzdeki 2023’e giden süreçte Türkiye’nin kalkınma ve büyüme yolculuğunun önemli bir başlangıç noktasını oluşturacak. Siyasi istikrarın güçlenerek çıkacağı bir seçim olmasını diliyorum” dedi. Ak Parti ve MHP’nin Bayburt il örgütlerinde önemli bir anlayış birlikteliği olduğuna da işaret eden Bakan Ağbal, Türkiye’nin yanı sıra kentin büyümesi ve kalkınması adına bir araya gelip istişarelerde bulunduklarını söyledi. 24 Haziran’da 2 seçimin bir yapılacağını hatırlatan Bakan Ağbal, memleketinden rekor oy beklediğini de yineledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Ağbal\'ın konuşması

-Genel ve detay

HABER KAMERA: Murat SÖYLEMEZ/ BAYBURT,(DHA)

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2\'si kız 3 lise öğrencisinden \'sarılmak bedava\' eylemi

Denizli\'de 2\'si kız 3 lise öğrencisi, sarılmanın cinsellik olarak algılanmaması için \'sarılmak bedava\' eylemi başlattı. Öğrenciler, 1 saate yaklaşık 500 kişiyle sarıldı. Öğrencilere koşarak sarılanların yanı sıra olumsuz tepki gösterenler de oldu.

Kentin en kalabalık yerlerinden Eflatun Sokak\'a gelen 17 yaşındaki 3 lise öğrencisi Özge Olgun, Damla Özden ve Hüseyin Tolga Çakır, \'sarılmak bedava\' adı altında eylemlerini başlattı. Öğrencilerden Özge Olgun ile Damla Özden, kağıda \'Sarılmak bedava\' yazarken; Hüseyin Tolga Çakır ise \'Kardeşlik ve barış için sarılmak bedava\' yazdı. Sarılmanın cinsellik olarak algılanmaması için sokakta yan yana dizilen gençler, üzerlerine yazıları yapıştırıp, kollarını açarak, gelip geçenlerin sarılmasını bekledi. Gençlere özellikle çocuklar büyük ilgi gösterip, sıkıca sarıldı. Lise öğrencilerinin sarılma eylemi sokakta büyük ilgi gördü. Sokaktan geçenlerin çoğu, kollarını açan lise öğrencilerine koşarak sarılırken; ilginç bakışlar atarak yanlarından geçenler de oldu. Bazıları ise karşı cinstekilerin sarılmalarının uygun olmadığını, tacize uğrayabileceklerini söyledi. Gençlere olumsuz tepki gösterenler de oldu. Özge Olgun, amaçlarının önyargıları kırmak olduğunu belirterek, \"Kardeşliği ve barışı sağlamak, ön yargıları kırmak için böyle bir eylem başlattık. Sarılmak genel olarak cinsellik olarak algılanıyor. Biz de bunu kırmak için başlattık. Güzel tepkiler de alıyoruz, olumsuz tepki gösterenler de oluyor\" dedi. Hüseyin Tolga Çakır ise, arkadaşlarıyla otururken böyle bir karar aldıklarını ve amaçlarının önyargıları kırmak olduğunu söyledi.Damla Özden ise, tepki gösterenler arasında namussuz diyenlerin de olduğunu ifade ederek, \"Güzel tepkiler de aldık. Koşarak sarılanlar da var. Namussuz diyenler de var. \'Sen nasıl kızsın\' diyen bile oldu. Küfür dahi ettiler. Ama umurumuzda değil, aldığımız tepkiler güzel\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gençlerden sokakta görüntü

- Kağıtlardan görüntü

- Koşarak sarılanlardan görüntü

- Tepki gösteren bir gençten görüntü

- Özge Olgun, Hüseyin Tolga Çakır ve Damla Özden ile sırasıyla röp.



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Başkası da evlat acısı yaşamasın diye oğlunun organlarını bağışladı

Manisa\'da bunalıma girip intihar eden 29 yaşındaki Burak Şodi\'nin organları, 5 kişiye hayat verecek, kornealarıyla 2 kişinin tekrar görmesi sağlanacak. Oğlunun organlarını bağışlayan Orhan Şodi, kendisinin 2 kez evlat acısı yaşadığını ve başkalarının bu acıyı yaşamaması için organları bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Şehzadeler\'in Kuşlubahçe Mahallesi\'nde yaşayan Burak Şodi, geçen perşembe günü saat 18.30\'da, ailesiyle yaşadığı evde tabancayla intihara teşebbüs etti. Oğullarını yaralı halde bulan sağlık memuru baba Orhan Şodi ve anne Zekiye Şodi, ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Burak Şodi\'nin, dün (cuma) saat 13.00\'te beyin ölümü gerçekleşti. Manisa Devlet Hastanesi organ bağışı birimi görevlileri, acılı aileyle konuşup, organ bağışı hakkında bilgilendirdi. Yaşamına son veren Burak Şodi\'nin anne ve babası, oğullarının organlarını bağışladı.

KALBİ İZMİRE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine çeşitli illerden kente gelen ekipler, operasyona girdi. İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi tarafından ameliyatla alınan akciğer, organ bağışı aracıyla, 19 Mayıs Stadyumu\'nda bekletilen helikopterle İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na ulaştırıldı. Buradan da havayoluyla İstanbul\'a, Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderildi. Kalp İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, karaciğer Denizli\'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne, sol böbrek İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, sağ böbrek Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne, kornealar ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi\'ne gönderildi. Acılı baba Orhan Şodi, intihar girişiminin ardından oğullarının hayata tutunması için beklemeye başladıklarını belirterek, \"Benim oğlum bunu yapacak bir insan değildi. Ondan böyle bir şey beklemezdim. Acaba, bir umut diye bekledik. Ama umut olmadı. Bizim beklediğimiz gibi umutla bekleyenlere faydalı olalım diye düşündüm. Bir hayrımız olsun, çocuğumun bir hayrı olsun. Bu düşünceyle bağışımızı yaptık. Karşı taraftaki insanların umutları olsun, mutlu bir hayat sürsünler\" dedi.

\"BENİM YAŞADIĞIM ACIYI YAŞAMASINLAR\"

İki erkek çocuk babası olduğunu söyleyen Orhan Şodi, \"2005 yılında diğer oğlumu trafik kazasında kaybettim. Bunu da böyle kaybedince çok ağrıma gitti. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Organları da zaten bunun için bağışladım. Benim yaşadığım acıyı yaşamasınlar diye. Çaresizler için bu organlarımızı bağışladık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Manisa Devlet Hastanesi\'nden genel görüntü

- Baba Orhan Şodi\'nin konuşması

- Ailenin genel görüntüsü

- Organların hastaneden çıkarılması ve araçlara yerleştirilmesi

- Akciğerin organ nakil ekibi tarafından helikoptere götürülmesi ve helikopterin havalanması

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)