DHA YURT BÜLTENİ-12

Doktora ‘Benim paramla maaş alıyorsun’ dedi, cezayı yedi

İZMİR’de bir hastanede hastasıyla ilgilenmediğini öne sürüp doktora \"Benim paramla maaş oluyorsun\" diyen hasta yakınına, 304 gün hapis cezası verildi. Doktorun avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde 2016 yılında meydana gelen olayda, Y.K., (Yunus Keser) rahatsızlanan eşi C.K.’yı hastaneye getirdi. Bir süre sonra eşiyle ilgilenilmediğini düşünen Y.K. acil serviste görevli doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., iddiaya göre Ataman’a \"Sen kimsin, seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun\" dedi. Tartışma sonrasında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik \'beyaz kod\' uygulandı, ataman Y.K.’dan şikayetçi oldu. Y.K. hakkında ‘Hakaret ve basit tehdit’ suçlamasıyla kamu davası açıldı.

İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Y.K., şikayetçi olan doktor Kaan Ataman ve tarafların avukatları katıldı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen ve sadece serzenişte bulunduğunu öne süren Y.K., \"Ben doktora hakaret etmedim, tehditte bulunmadım. Sadece bizim verdiğimiz vergilerle bize hizmet etmek zorundasınız diye serzenişte bulundum. Beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, tehdit suçundan delil yetersizliğinden dolayı sanığın beraatine karar verirken, hararet etmesinden dolayı ise 304 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezanın 2 yılın altında olması nedeniyle, 304 gün hapis cezası 6 bin 80 lira adli para cezasına çevrildi.

Sanık Y.K. karara itiraz etti, ancak üst mahkeme itirazını reddetti.

\"KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR\"

Kaan Ataman’ın avukatı Gonca Karakaptan, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliği taşıdığını belirterek, \"Daha önce da karışlaştığımız olaylarda ‘Benim vergimle maaş alıyorsun, senin maaşını ben ödüyorum’ şeklindeki söylemler Yargıtay’a göre hakaret sayılmıyordu. Bu tarz olaylarda beraat kararı veriliyordu. Ancak bizim davamızda çıkan karar emsal niteliğindedir. Artık kimse bu söylemlerde bulunup hakaret edemeyecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Avukatın açıklamaları

- Olay anına ilişkin fotoğraflar

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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Bursa\'da mahkumlara af için imza kampanyası

BURSA\'da bir araya gelen \'Dünya İslam Kardeşliği\' üyeleri, hapishanelerde bulunan mahkumların affedilmesi için imza kampanyası başlattı.

Bursa\'da cuma namazının ardından Orhangazi Parkı’nda toplanan vatandaşlar, tutuklu bulunan mahkumların tahliye edilmesi için imza attı. Hapishanelerde tutuklu bulunan terör, uyuşturucu, cinsel istismar gibi suçlar haricinde tutuklu bulunanların affı için imza kampanyası başlattıklarını belirten Dünya İslam Kardeşliği Başkanı Selçuk Göksu, insanın hatasız bir varlık olmadığını ifade ederek, \"Cezaevlerinde çocuklarıyla yatan nice kadınlar var. Bilgisizce yapmış oldukları hataları özgürlüklerinden mahrum kalarak çekmektedir. Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkumların ailelerine çağrıda bulunuyoruz. Gerekli izinleri alarak bizler gibi imza toplasınlar. Teröristlerin sözcülüğünü yapan, onlara her türlü desteği veren, terörist liderleriyle dağlarda boy boy fotoğrafları olan Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkması için kampanya başlatıyorsa, bizler de devletine hiçbir zaman ihanet etmemiş kişilerin affı için imza atmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar imza atarak kampanyaya destek verdi.

Görüntü Dökümü:

-İmza kampanyasından görüntüler

-Dernek Başkanı Selçuk Göksu röportaj

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA(DHA)

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Çaldıkları at arabasıyla, kalorifer peteği çalmak istediler



TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde çaldıkları ata bağladıkları tahta arabayla eski devlet hastanesi binasının kalorifer peteklerini çaldıkları iddia edilen 4 kişiden 1\'i polis tarafından yakalandı.

Olay, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. Malkara\'da H.Ç.\'ye ait tahta arabaya bağlı atı çalan 4 kişi, daha sonra eski devlet hastanesi binasına gitti. Şüpheliler, girdikleri binadaki kalorifer peteklerini at arabasına yükledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören 4 şüpheli, at arabası ve çaldıkları kalorifer peteklerini bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, M.Ç.\'yi yakalayarak, gözaltına alırken, diğer 3 kişi ise kaçtı. Polis, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalıntı atın kendisine ait olduğunu öne süren H.Ç. de emniyete giderek başvuruda bulundu. Polis, durumundan şüphelendiği H.Ç.\'yi de gözaltına aldı. M.Ç. ve H.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ç. denetimli olarak serbest bırakılırken, M.Ç. tutuklanarak, cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-At ve çalıntı peteklerin olduğu tahta araba

-Çalınan kalorifer petekleri

-At arabası ve emniyet binası

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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Pasajda esnaf kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA\'da, pasajda cep telefonu satan 2 kişi, borç- alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede başkalarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Sopalarında kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan Kapaklı Pasajı\'nda meydana geldi. Pasaj içinde cep telefonu satışı yapan, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, 2 kişi birbirine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Pasajdaki müşterilere aldırış edilmeden sürdürülen kavgaya 2 kişinin arkadaşları da dahil oldu. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sopa darbeleriyle yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa götürmesi

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Daire Başkanı otomobilinde intihar etti

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U. (45), otomobilin içinde başına dayadığı tabancasıyla yaşamına son verdi.

Bugün saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Caddesi\'ne yolun sağında duran 45 AU 989 plakalı otomobilden bir el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mahalli Hizmetler Daire Başkanı Ahmet U.\'yu başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. 112 Acil Servis ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan Ahmet U., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet U.\'nin kayınvalidesinin evinin önünde intihar ettiği belirlendi. Ahmet U.\'nun 3 Eylül 2106 tarihinde Damla U. ile evlendiği belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BELEDİYE ÖNÜNDEKİ TÖRENDE GÖZAŞLARI SEL OLDU

Otomobilinde intihar eden Daire Başkanı Ahmet U. için görev yaptığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, belediye çalışanları, hayatını kaybeden Ahmet U\'nin annesi Birsen U. babası Tevfik U. ve eşi Damla U. kucağında 9 aylık bebeğiyle katıldı. Törende Anne Birsen U.\'nun, \"Neden gittin oğlum erkenden, kuzum\" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Eşi Damla U. da \"Neden gittin, seni seviyorum\" diyerek bir anda yere yığıldı. Damla U.\'yu yakınları sakinleştirdi. Törende bazı belediye personeli de gözyaşlarına boğuldu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, uzun yıllardır Ahmet U. ile birlikte çalıştıklarını ve bir kardeş gibi gördüğünü söyledi. Konuşmasında gözleri dolan Başkan Ergün, \"Bugünü yaşayacağımızı hiç aklımıza getirmezdik. Bunu bize bugün yaşattığı için üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Değer miydi? Erken gittin Ahmet, olmadı Ahmet\" dedi.

Cengiz Ergün\'ün konuşmasının ardından vefat eden Ahmet U. için dua edildi. Ahmet U.\'nun cenazesi, gözyaşları içinde defnedileceği memleketi Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye binası önünden görüntü

-Cenaze aracından tabutun indirilmesi

-Anne Birsen U. ve yakınlarının feryadı

-Damla U.\'nun eşihih tabuta sarılı, ağlaması

-Belediye çalışanlarının gözyaşlarına boğulması

-MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ün konuşması ve dua okunması

-Cenaze aracının uğurlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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ÇMO Kocaeli Şubesi Başkanı Ağdacı: Çöp fabrikası bölgesinin orman sahası olduğunu ispatlamaya çalışacağız

ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit\'te yapılacak Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi\'nin ÇED toplantısı için yaptıkları itirazın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca kabul edilmediğini belirterek, \"Bakanlığa şimdi biz o bölgenin orman sahası olduğunu ispatlamaya çalışacağız\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nce İzmit Ayvazca mevkiinde yapılması planlanan Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile ilgili İzmit Necati Gençoğlu Kültür Merkezi\'nde geçen ay ÇED toplantısı yapıldı. Kocaeli Akademik Odalar Birliği, ÇED toplantısı kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'na itirazda bulundu. Çöp fabrikasının yanlış yere kurulmak istendiğini söyleyen Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, \"Halk tabiriyle çöp fabrikası uygun olmayan bir yere yapılmak isteniyor. Ayrıca ÇED toplantısı uygun olmayan küçük bir salonda yapıldı. Daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediye çalışanları toplantı öncesi salonu doldurunca halkın oturacağı yer kalmadı. Protestolar sonunda halkın girmesine müsaade edildi, fakat kolluk kuvvetleri tarafından güçlük çıkartıldı. Orada hiçbir şey anlaşılmamasına rağmen heyet kaçarcasına salondan ayrıldı. Tutanak tutmadan salonu terk etti. Toplantı yapılmış gibi gösterilerek bakanlığa gönderilmiş tutanak. Biz toplantının yapılmadığına dair Çevre Mühendisleri Odası ve Kocaeli Akademik Odalar Birliği tarafından tutanak tutuldu\" dedi.

Bakanlıktan gelen cevapta her şeyin olumlu bir şekilde yapıldığı yönünde kendilerine cevap verildiğini belirten Ağdacı, \"Bakanlığın verdiği cevapta toplantının rahat bir ortamda yapıldığı, yönetmelik şartlarının yerine getirildiği şeklinde yazılmış. Ayrıca toplantının yapıldığı saatte halkın olduğu tespit edildiği belirtilmiş. Bundan sonra bakanlığa çöp fabrikasının yapılacağı alanın orman olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Yine de bakanlıktan olumlu sonuç çıkmazsa yargıda hakkımızı arayacağız\" diye konuştu.

Sait Ağdacı, ayrıca İzmit Körfezi\'nde kirlenmenin sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

\"İzmit Körfezi\'nde yıllardır süre gelen kirlenme ve kirletilme faaliyetleri devam ediyor. Körfezde 6 ayda bir olmak üzere çalışmalarımızı ve analizlerimizi sürdürüyoruz. 1987-2000 yılları arasında Dilovası ve Hereke arasında kirlenmenin yüzde 67 arttığını görüyoruz. Karada yapılan analizlerde de görülüyor. Azalma yok kirlilikte artma var. Bizim en son yaptığımız analizlerde geçtiğimiz yıl meydana gelen Dilovası limanındaki akaryakıt sızıntısında kalıntıların Tavşancıl bölgesinde yoğun olmak üzere devam ediyor. Onun kalıntıları ve diğer kalıntıların da bir yere gittiği yok. Atık su tesislerinden ve Dil Deresi\'nden körfeze atık girmeye devam ediyor. Biz bakanlıktan bu akaryakıt sızıntısının eko sisteme verdiği zarar ve suyun altına verdiği zarar hakkında bir açıklama bekliyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sait Ağdacı açıklaması

-ÇMO dışından detaylar

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA