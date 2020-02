DHA YURT BÜLTENİ-12

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden, Deniz Aslanı 2018\'de gövde gösterisi (3)

TATBİKAT BAŞARIYLA SON ERDİ

Deniz Aslanı 2018 Arama Kurtarma Tatbikatı\'nın öğleden sonra yapılan ikinci bölümünde ise bu kez kaza yapan yolcu motorunda kurtarma senaryosu hayata geçirildi. Gemiden alınan acil durum sinyalinin ardından Ankara\'daki Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi\'nin görevlendirmesi ve arama kurtarma talebinde bulunmasıyla Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçti. İlk olarak Sahil Güvenlik Komutalığı\'na ait Casa tipi bir arama kurtarma uçağı havalanarak deniz üzerinde keşif uçuşu başlattı. Uçuş sırasında kazazedelerin yerleri tespit edildi. Bu bölgelere can salları bırakıldı, duman kandilleriyle markalandı. Kumanda merkezine de giden bu koordinatlar içinde bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı arama kurtarma gemileri, TCSG Umut gemisi ve botlarla çalışma yapıldı. Can sallarında bulunan kazazedeleri ilk olarak helikopter kurtardı. Denizde kalan diğer yaralılar da zodyak botlarla kurtarma gemilerine alındı. Bu yaralıların, gemilerdeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevkleri gerçekleştirildi. Öğleden sonra sadece Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen tatbikat, başarıyla sona erdi. Tatbikatta görev alan uçak, helikopter, gemiler ile botlar, TCSG Güven gemisindeki komutan ve yabancı gözlemcileri selamladıktan sonra görev bölgelerine döndü.

TÜRKİYE ETKİNLİĞİNİ GÖSTERDİ

Arama kurtarma senaryolarının başarıyla gerçekleştirildiği tatbikatla, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekiplerinin, birlikte arama kurtarma harekâtını gerçekleştirebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek amaçlandı. Yine tatbikatla, Ege Denizi\'nin uluslararası sularındaki Türk Arama Kurtarma Bölgesi\'nin varlığı ve bu alanda Türkiye\'nin her türlü arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirebildiği de yine uluslararası camiaya ve ilgili kuruluşlara duyurulmuş oldu.

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (3)-YENİDEN

Kahramanmaraş\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı anne- kızdan Hatice Sinem Kanadıkırık (5) sabaha karşı hastanede yaşamını yitirdi. Hatice Sinem\'in annesi Lütfiye Kanadıkırık (31) da dün kazanın ardından kaldırıldığı hastanede karnındaki 6 aylık bebeği sezaryenle alınıp kuvöze alındıktan sonra kurtarılamamıştı. 6 aylık bebek yaşam mücadelesi verirken, polis, olay yerinden kaçan gri renkli otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı\'nda meydana geldi. Üsame Kanadıkırık, 6 aylık hamile eşi Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen otomobil, 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve elinden tuttuğu kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a çarptı. Üsame Kanadıkırık son andan yara almadan kurtulurken, kimliği belirlenemeyen sürücü, durmayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem, özel bir hastaneye kaldırıldı. Lütfiye Kanadıkırık, sezaryenle karnındaki erkek bebeği alındıktan sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bebek kuvöze alınırken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edilen Hatice Sinem Kanadıkırık da bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SAĞ TARAFI HASARLI GRİ ARAÇ ARANIYOR

Kazanın ardından Kahramanmaraş polisi alarma geçti. Kaza yerindeki tüm güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, hamile kadın ve kızın ölümüne neden olan otomobilin gri renkli olduğunu, kaza sonrası aracın sağ tarafında hasar meydana geldiğini saptadı. Bu bilgiler üzerine aracın bulunması için kent geneli ile çevre illerdeki güvenlik güçlerine bilgi verilerek aracın bulunması ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Polisler, tüm gri renkli otomobilleri tek tek inceliyor.

ANNE-KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Lütfiye Kanadıkırık ve kızı Hatice Sinem\'in cansız bedenleri ise otopsilerinin ardından Kale Mahallesi\'ne götürüldü. Hayatını kaybeden Lütfiye ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana konuldu. Eşini ve kızını kaybeden Üsame Kanadıkırık, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. İmam önce Lütfiye Kanadıkırık\'ın ardından da kızı Hatice Sinem\'in cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından anne- kızın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Üsame Kanadıkırık, eşi ile kızının mezarına toprak atılırken, dua etti.

\'ÖNCE ÇARPTI, SONRA KIZIMIN AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ\'

Kazayı yara almadan atlatan Üsame Kanadıkırık\'ın, 5 aylık hamile eşi Lütfiye ve kızı Hatice Sinem Kanadıkırık ile alışveriş merkezinden döndüğü öğrenildi. Üsame Kanadıkırık\'ın yakını, \"Üsame, bana kazayı anlatırken, \'Otomobil çarptıktan sonra kızım motor kaputunun üzerine düştü. Sürücü geri gidip, kızım yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçip gitti. Allah\'tan gelene bir sözüm yok; ama kızımın ayaklarını tepeleyip, gitmesi çok ağırıma gitti\' dedi\" diye konuştu.Öte yandan anne- kızın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün yakalanması için polislerin çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.



Kavgayı ayırmaya çalışan imamı öldürdü

Düzce\'nin Gümüşova ilçesinde cenaze evinde ölen kişilerin yakınları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen imamı tüfekle vurarak öldüren Serhat Pirdal, adliyeye sevk edildi.

Dün öğle saatlerinde Gümüşova Yıldıztepe Köyü\'nde meydana gelen olayda, Ardıçlı Köyü Camii imamı Salih Gönül, köydeki bir cenaze evine Kur\'an-ı Kerim okumak için gitti. Bu sırada ölen kişinin yakınları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Serhat Pirdal tüfeğini alarak tartıştığı kişiye ateş etmek isterken Salih Gönül\'ü vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih Gönül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma olayın ardından Serhat Pirdal\'ı gözaltına aldı. Serhat Pirdal, Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi\'ne sevk edilirken, olayda kullandığı silah da delil olarak götürüldü.

Öğretmenlerin engelliler için hazırladığı klip beğenildi

Bayburt’ta Engelliler Haftası kapsamında, toplumda engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla müzik öğretmeni Kerim Çikot ve özel eğitim öğretmeni Serkan Can tarafından hazırlanan video klip ilgi odağı oldu.

Kentte, ‘Engeller toplumun her kesiminin desteğiyle aşılır’ sözünden yola çıkan müzik öğretmeni Kerim Çikot ve özel eğitim öğretmeni Serkan Can, toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla proje geliştirdi. Projede, yaklaşık 2 ay boyunca el ele veren öğretmenler toplumun da her kesiminin yer aldığı video klipi oluşturdu. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ve kamu kurum çalışanın yer aldığı videoda projeye destek vermek amacıyla kent halkı da kamera karşısına geçti. Projede kamera karşısına geçen kent protokol üyeleri topluma ‘Unutmayalım engeller hayatın ritmini yakalamaya engel değildir’ mesajını iletildi.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Her kesimden vatandaşın destek verdiği projedeki kliple dünyaya birliktelik mesajı verilirken, uzun uğraşlar sonucu çekilen videoların montajı da tamamlanarak sosyal medyada paylaşıldı. Drone ile hava çekimlerinin de yer aldığı klip, paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi tarafından beğeni topladı.

‘DAHA BAŞARILI İŞLER YAPACAĞIZ’

Projenin ses yönetmenliğini üstlenen Özel eğitim öğretmeni Serkan Can, “Engeller toplumun her kesiminin desteğiyle aşılır’ Biz de bu slogandan yola çıkarak böyle bir video hazırladık. Bize bu video hazırlarken destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Projenin görüntü yönetmenliğini yapan öğretmen Kerim Çikot ise her kesimi kamera karşısına getirdiklerini belirterek “Kentte her kesimi bu projemize dâhil ettik. Valimiz olsun, belediye başkanımız, esnaf, terzi, manav tüm meslek gruplarına bu çalışmamızda görmek istedik. Çünkü biz bu mesajı topluca vermek istedik. Video klipe sosyal medyada çok olumlu mesajlar, yorumlar alıyoruz. Umarım diğer videolarda çok daha başarılı işler yapacağız” diye konuştu.

Başkan Sözlü, Sıra gecesine katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği\'nin geleneksel Sıra Gecesi etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi\'nde Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Sıra Gecesi etkinliğine katıldı. Eğlence öncesi konuşma yapan Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Budan, Adana\'da çok sayıda Şanlıurfalının yaşadığını ifade ederek, Başkan Hüseyin Sözlü\'nün kendilerine verdiği her sözü tuttuğunu belirtti ve sıra gecesine teşrifleri için teşekkür etti. Başkan Hüseyin Sözlü ise konuşmasında Adana\'da yaşayan, Adana\'dan ekmeğini kazanan, evlatlarını burada büyüten herkesin doğduğu coğrafya neresi olursa olsun Adanalı olduğunu ifade ederek \"Gayemiz Adana\'da yaşayan her hemşerimizin burada yaşamaktan haz duyması. Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı her insanımızı aziz bilerek şehrimize adil olarak hizmet ediyoruz. Biz zenginliğimizin farklılıkta değil ortaklıkta olduğuna inanıyoruz. Bizde ortak payda çoktur, zengin ortak payda arayan milletlerin sıkıntısı olmaz. Onun için zenginliği farkta arayanlar aslında samimi ifadeler içerisinde değiller. Biz de ortak paydanın bize tesir ettiği kardeşlikle bir aradayız zaten. Hepinizden Allah razı olsun\" dedi. Konuşmaların ardından sıra gecesi başladı, katılımcılara çiğ köfte ikramı yapıldı.

Silvan\'da bin 200 yıllık \'Gulan\' bayramı etkinliğine sağanak yağış engeli

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde bin 200 yıldır geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişini müjdeleyen \'Gulan\' (Mayıs) bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların sabah erken saatlerinden başlamasıyla piknik alanlarına akın eden vatandaşlar, öğlen saatlerinde ise şiddetli yağmur yağması sebebiyle piknik alanlarını terk etmek zorunda kaldı, çocuklar ise top oynamaya devam etti.

Silvan ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan \'Gulan\' (Mayıs) bayramı bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Mervani hükümdarlığından bu yana geleneksel olarak sürdürüldüğün belirtilen \'Gulan\' bayramı, Silvan ilçesinde her yıl 14 Mayıs günü kutlanıyor. Ailelerin sabah saatlerinde park ve bahçelere akın etmesiyle başlayan program, öğlen saatlerinde yağan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buna rağmen bazı aileler piknik alanından ayrılırken, çocukların ise yağmurun altında oyun oynaması dikkat çekti.Silvan\'da bin 200 yıldır bu geleneğin sürdüğünü söyleyen vatandaşlar, geleneksel bahar bayramının, insanlar arasında hoşgörü, diyalog ve sevginin pekiştiği bir bayram olduğunu söyledi. \'Gulan\' bayramının festival haline getirilmesini istediklerini belirten Silvanlılar, bu şekilde ilçedeki turizm potansiyelinin de artacağını ifade etti.

Çataklılar festivalin son gününde Kıraç\'la coştu

Van\'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 9\'uncu Kanispi Ceviz, Bal, Alabalık ve Doğa Festivali rock şarkıcısı Kıraç\'ın verdiği konser ile sona erdi. Çataklılar gece geç saatlere kadar Kıraç\'ın şarkılarına eşlik edip, gönüllerince eğlendi.

Çatak Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin ikinci günü de ilk günkü gibi hareketli geçti. Festival alanı kurulan stantlar ve kermeslerle renklenirken, çeşitli yarışmalar da güne damgasını vurdu. İlçe sakinleri yerel şarkıcıların söylediği şarkılar eşliğinde bol bol halay çekerken, çocuklar da kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlendi. Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül ve ilçe sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Çatak ilçe merkezi girişinden konser alanına kadar yürüdü. Akşam saatlerindeki konserde Yüzüncü Yıl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Metin Barlak’ın seslendirdiği şarkılar davetlilerden büyük alkış aldı. Konser sonrası Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Dr. Metin Barlak’a teşekkür ederek hediye verdi.

FESTİVALDE KIRAÇ RÜZGARI

Festivalin finalinde ise rock müzik şarkıcısı Kıraç sahneye çıktı. Kıraç, festival alanını dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını söyledi. Dağlardan yankılanan şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, Kıraç, \"Çok güzel bir doğası var. Gelince Kanispi Şelalesi\'ne uğradım, çok güzel bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Buraya gelmemize neden olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül’e ve ekibine teşekkür ederim. Çok güzel bir alan, her şey çok güzel\" dedi. Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından ceviz ağacından yapılan gitar maketini, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Kıraç\'a hediye etti.

