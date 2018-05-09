DHA YURT BÜLTENİ-12

1 - BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK: CUMHURBAŞKANIMIZ İLK TURDA SEÇİLECEK



İZMİR\'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran\'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için iddialı olduklarını belirterek \"Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. Diğer siyasi partiler de gösterdikleri adaylarla bu konuda çok iddialı olmadıklarını gösterdi\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmir\'e yaptığı ziyarette ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız\'ı ziyaret etti. Vali Ayyıldız ile görüşmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'nda partililer ile bir araya gelen Işık, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte açıklama yaptı. İl Başkanı Şengül, Fikri Işık ile bir geçmişleri olduğunu belirterek \"O bizim Fikri Abimiz, il koordinatörümüzdü. İl başkanlığımız döneminde bize çok yardımları oldu. Daha sonra beraber mecliste milletvekilliği yaptık. Kendisi bakanlık yaparken ne zaman ilimizin bir ihtiyacı olsa bize destek oldu\" dedi.

\"İZMİR EN ÖNEM VERDİĞİM İLLERDEN BİRİ OLDU\"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise İzmir\'de gururlandıklarını bir miting ile seçim çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. İzmir\'in sadece Cumhuriyet döneminde değil her dönemde adeta cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Işık, \"Türkiye\'de hem sanayide hem turizmde hem her alanda iddia sahibi İzmir gibi çok az il vardır. İzmir\'de yaşamak bir ayrıcalık. Ama buraya hizmet etmek de bir ayrıcalık. Siyaset hizmetin en önemli araçlarından biri. Kocaeli\'de 4 yıl il başkanlığından sonra milletvekili oldum ve bana 7 ilin koordinasyonu görevini verdiler. Dünyadaki küresel krizin gösterdiği etkiyle 2009 yılında arzu ettiğimiz başarıyı gösteremedik. Bilim Sanayi Bakanlığım döneminde İzmir en önem verdiğim illerden biri oldu. İzmir\'in nitelikli üretimi için altyapısına katkı verdik. Milli Savunma Bakanı olduktan sonra da savunma sanayide merkez olması için İzmir adına çalıştık. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviye de olmasa da İzmir büyüyor gelişiyor\" dedi.

\"İZMİR\'İ KAZANAMIYORSAK BU BİZİM EKSİĞİMİZDİR\"

24 Haziran\'da yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda kazanacağını iddia etti. Işık şöyle konuştu:

\"Bu seçimde alacağımız sonuçlara göre Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. Diğer siyasi partiler de gösterdikleri adaylar ile bu konuda çok iddialı olmadıklarını gösterdi. Her insanın gönlünü ve oyunu almak önemli. Bugün baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız büyük farkla kazanacak. Sadece cumhurbaşkanlığında önemli bir farkla seçilmek önemli değil. Partinin meclis aritmetiğinin oluşması önemli. Önümüzdeki 5 yıl yeni sistemin oturması açısından önemli. Türkiye\'nin şahlanışını sürdürebilmesinin yolu parlamentoda da partimizin çoğunluğu elde etmesi ile mümkün. AK Parti kaybederse arzu ettiğimiz hızda yol almamız güçleşir. Biz iki seçimde de partimize güçlü bir destek geleceğine inanıyoruz.\"

Fikri Işık Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde de İzmir\'de arzu ettikleri sonuca ulaşmayı diledi. Işık, \"Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekir. İzmir\'i kazanamıyorsak bu bizim eksiğimizdir. Eksiklerimizi görüp halkımızın gönlüne girecek çalışmaları yaptığımız sürece burda da bu sonuca ulaşacağız\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vali Erol Ayyıldız ile Fikri Işık\'ın birlikte görüntüsü,

-AK Parti İzmir İl Başkanlığında partililerden detay görüntü,

-AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün konuşması,

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın konuşmasından görüntü.

Haber : Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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2 - NİĞDE\'DE BELEDİYE BAŞKANININ VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Niğde\'de, öldürülen Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Hakkı Şengül\'ün, Serkan Teltik tarafından kurşunlanma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde belediye binasından çıkıp merdivenlerden inen Serkan Teltik, kapının önüne kadar gelen Belediye Başkanı Hakkı Şengül\'e doğru ateş ediyor. Ardından kapıya yönelen Serkan Teltik, yere düşen Başkan Şengül\'e birkaç el daha ateş edip koşarak kaçıyor.

Jandarmalar tarafından cinayet zanlısı olarak adliyeye götürülen Serkan Teltik, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Hakkı Şengül\'ün belediye binası önünde vurulma anı

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Eser PAZARBAŞI-Kamera: NİĞDE,(DHA)

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3 - GENÇ KIZ ALEVLERİN İÇERİSİNDE KALAN OTOPARKÇIYI İÇERİ GİRİP YANMAKTAN KURTARDI

ÇORUM’da bir otoparkta çıkan yangında otopark görevlisi Emrah Kara (20) ağır yaralandı. Olay Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Otoparkın kulübesinden alevler yükseldi. Alevleri ve dumanları gören çevre esnafı itfaiye ve polise haber verdi. Esnaflar bir taraftan da İtfaiye ve polis gelmeden kulübeye koştu.

Çevre esnaflarından olduğu öğrenilen Ayşe Bilgin ve yanında bulunanlar içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara’yı dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Yanan gencin yerde tedavisi

-Ambulansa götürülüşü

-Yanan genci dışarı çıkaran Ayşe Bilgin açıklama

- Detaylar

Haber - Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM-DHA

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4 - EFES 2018 TATBİKATI\'NDA, FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI HAREKATI\'NIN TECRÜBESİ KULLANILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Efes Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nın, seçkin gözlemci günü ile basına açık yapılacak gece ve gündüz bölümü için brifing düzenlendi. Tatbikata Türkiye ile birlikte 24 ülkenin katılacağı açıklandı.

İzmir\'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Mevkii\'nde, başlayan Efes - 2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nın seçkin gözlemci gününün gece bölümü öncesinde Konak Ordu Evi ek binasında basın brifingi verildi. Yarbay Taner Balkan\'ın verdiği basın brifinginde, tatbikatta Türkiye ile birlikte 24 ülkeye bağlı toplam 7 bin 500 askerin görev alacağı açıklandı. Yarbay Taner Balkan, tatbikatın 2016 yılında farklı ülkelerin katılımıyla birleşik tatbikata dönüştürüldüğünü belirterek, \"Tatbikat, ikinci birleşik müşterek tatbikat. Geçen yıllardan farklı olarak katılımcı sayımız 8\'den 23 ülkeye çıktı. Teröristle mücadele harekatında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı\'ndan elde edilen tecrübe tatbikata yansıtıldı. Ayrıca hibrit birlik eğitimi ile üst düzey karargah eğitimi de tatbikata eklendi\" dedi. Tatbikatta ayrıca ilk kez Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MİLGEM) kapsamında üretilen ikinci gemi olan \'Büylükada\', tank çıkarma gemisi \'Bayraktar\', çift pervaneli ağır yük helikopteri, SİHA\'lar (Silahlı insansız hava araçları), hava savunma sistemi \'Korkut\' ile modern piyade tüfeğinin de ilk kez kullanıldığı brifingde açıklandı. 38 ülkenin gözlemci olarak davet edildiği, tatbikatta 14 kamu kurum kuruluşunun iştirak ettiği ayrıca 35 firmanın da savunma sanayi fuarına katıldığı ifade edildi. Tatbikatı ayrıca 40 şehit yakını ile gazinin izleyeceği öğrenildi. Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Ürdün ve Suudi Arabistan\'dan birlik ve unsurların katılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın brifiginden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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5 - KADINLAR TOPLADIKLARI ÇAYI DEREYE DÖKTÜ

Rize’de, bazı özel sektör kuruluşlarının, açıklanan 2,32 lira taban fiyatının altında yaş çay satın almasına üreticilerin tepkisi sürüyor. Kentte, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Köprüsü üzerinde toplanan çay üreticisi bir grup kadın, özel sektörün düşük fiyattan çay alımına tepki gösterdi. Üretici kadınlar tarlarından topladıkları yaş çayı, bulundukları köprüden alkışlar eşliğinde Fırtına Deresi’ne dökerek tepkililerini dile getirdi.

‘OYUNLARA ‘DUR’ DEME ZAMANI GELMİŞTİR’

Grup adına konuşan çay üreticisi Naciye Terzibaş, protestolarındaki amacın özel sektörün uygulamaya soktuğunu öne sürdüğü sömürü düzenine karşı kendi haklarını savunmak olduğunu söyledi. Yaş çay üzerinde oyun oynandığına dikkat çeken Terzibaş, “Bölgemizin tek geçim kaynağı olan yaş çay üzerinde oynanan bu oyunlara bir dur deme zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sadece kendi şirketlerinin menfaati üzerine kurulu politikaları acımasızca uygulamaya sokan özellikle özel çay fabrikaları vatandaşın aklı ile adeta dalga geçmektedir. Evet, belki bizlerin birçoğu ilkokul mezunu evet belki bizlerin birçoğu eli nasırlı ama unuttukları bir şey var. Bizlerin bir ailesi var, okula giderken bizden para isteyen bir çocukları var hepsinden önemlisi bizlerin de oynanan oyunları görüp analiz etme yeteneği varö dedi.

‘ALIN TERİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ’

Çay müstahsilinin son dönemde yalnız bırakıldığını belirten Terzibaş, “Bizler sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bizler evlerimize götürecek ekmek paramızın gasp edilmesine karşı çıkıyoruz. Bizler devasa binalarda holdinglerde oturup bizlere zavallı gözü ile bakıp yarım saat içinde 3 farklı fiyatla karşı karşıya kalmamıza karşı çıkıyoruz. Bu tavrımızın hiçbir siyasi temeli yoktur. Bu tavır sadece ve sadece mübarek ramazan ayı öncesi haklı mücadelemizin bir yansımasıdır. Müstahsillerimize de seslenmek istiyoruz: Özel sektöre çanak tutmayalım, daha yavaş hareket edelimö diyerek sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Protesto gösterisi, kadınların alkışları eşliğinde sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kadınların eylemi

Yapılan açıklama

Çayın dereye dökülmesi

Detaylar

HABER KAMERA: Adem AKATİN / RİZE (DHA)