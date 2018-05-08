DHA YURT BÜLTENİ-12

1- KASTAMONU\'DA KOLEJ ÖĞRETMENİNE FÖTÖ\'DEN 7 YIL 6 AY HAPİS

KASTAMONU\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan kolej öğretmenine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı ve \"silahlı terör örgütü üyesi olduğu\" iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Yunus Turan ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen ve FETÖ\'ye ait Samanyolu Koleji\'nde öğretmenlik yaptığını kabul eden Turan, ByLock kullanmadığını, raporlarda yanlışlık olacağını öne sürdü. Mahkeme heyeti sanık Yunus Turan’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)

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2 - ÇALINTI MOTOSİKLET BASKININDA POLİSLERE ATEŞ AÇILDI: 2 YARALI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde çalıntı motosiklet olan eve yapılan baskında tüfekle açılan ateş sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı motosiklet ihbarı üzerine bir eve baskın yaptı. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, evden pompalı tüfekle ateş açtı. 2 polis memuru hafif yaralanırken, evde bulunan M.T., A.G. ve O.G. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 53 gram esrar, 88 captagon hap, 3 kurusıkı tabanca, 7 fişek, 3 şase numarası kazınmış motosiklet, 1 çalıntı kaydı olan motosiklet, çalıntı olduğu düşünülen laptop, telefon, tablet, kamera, TV ele geçirildi.

Yaralı polisler İskenderun Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınırken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntü

- Zanlıların adliyeye götürülmeleri

SÜRE: 44\" BOYUT: 34 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

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3 - SMA HASTASI 5 YAŞINDAKİ UMUTCAN İLACINI İSTİYOR

ANTALYA\'da SMA hastası Umutcan Kılıç (5), SGK\'nın kriteri nedeniyle ilacını alamıyor. Fenerbahçeli Mehmet Topal hayranı Umutcan, \"İlacımı istiyorum. Yürümek istiyorum. Top oynamak istiyorum\" dedi.

Antalya\'da oturan Rukiye Cop\'un (36) ikinci çocuğu Umutcan, doğduğunda sağlıklı bir bebek olarak görünüyordu. 6.5 aylıkken emeklemeye başlayan Umutcan, 8 aylık olduğunda emekleme mesafesi kısaldı. Annesinin kollarından tutarak kaldırdığı Umutcan, ayaklarını yere basıp durması gereken bir ayda olmasına karşın duramayınca hastalığının ilk belirtileri de ortaya çıkmaya başladı. Sağlık çalışanı olan anne Rukiye Cop, oğlunu hemen doktora götürdü. Umutcan\'ın hikayesini dinleyen doktor, genetik testlerin yapılmasına karar verdi. Bir hafta sonra çıkan test sonucunda Umutcan\'a, bir tür genetik hastalık olan SMA Tip2 tanısı konuldu.

MEHMET TOPAL HAYRANI

Fenerbahçe formasını üzerinden çıkarmayan ve oturduğu yerde 5\'inci sınıf öğrencisi ablası Hilal Kılıç ile birlikte oyuncaklarıyla oynayabilen Umutcan\'ın en büyük isteği ilacına kavuşmak. İlacını alınca iyileşeceğini bilen Umutcan\'ın hayalleri ise çok fazla. Fenerbahçeli Mehmet Topal hayranı olan, Fenerbahçe\'nin maçlarına gitmek isteyen ve Fenerbahçelileri çok sevdiğini söyleyen Umutcan, istek ve hayallerini ise “İlacımı istiyorum. Yürümek istiyorum. Top oynamak istiyorum. Arkadaşlarımla birlikte oyunlar oynamak istiyorum. Pilot olmak istiyorum. Futbolcu olmak istiyorum\" şeklinde sıraladı.

SAĞLIKÇI OLDUĞUM İÇİN BİR SORUN OLDUĞUNU ANLAMIŞTIM

Umutcan\'ın hikayesini anlatan Rukiye Cop, oğlunun 8 aylık olana kadar hiç hastalık belirtisi göstermediğini söyledi. “Umutcan 6.5 aylıkken emeklemeye başladı. Ancak 8 aylık olduğunda emeklemesi kısaldı. Bir sorun olduğunu düşündüm ve doktora götürdümö diyen anne, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıkçı olduğum için bir kas hastalığı olabileceğini tahmin etmiştim. Olasılık yüksekti çünkü bebekte bir gevşeklik vardı. Ellerinden tuttuğumuzda ayaklarının üzerinde durması gereken bir ayda olmasına karşın duramıyordu. Emeklemesi önce kısaldı sonra da sağa sola kaymaya başladı. Doktora gittiğimizde hikayesini dinledi ve sonra genetik test yapıldı. SMA Tip2 olduğu belirlendi. Umutcan\'a tanı konulduğunda 1 yaşına girmişti.\"

KENDİMİ ÇOK ÇARESİZ HİSSETTİM

Umutcan\'a SMA tanısı konulduğunda ilk hissettiği duygunun çaresizlik olduğunu anlatan Rukiye Cop, “O anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Çok çaresiz hissettim kendimi. Nasıl olurdu böyle bir hastalığın tedavisi, onu düşündüm. Sağlıkçı olmama rağmen SMA\'yı ilk kez duymuştum. Yıkıldım ama sonra hemen kendime şunu söyledim: \'Benim üzülmem yıkılmam bir şey ifade etmez, ben çocuğum için ne yapabilirim?\' Çocuğum için güçlü olmak zorundaydım. Hastalığı araştırmaya başladık\" dedi.

HİÇBİR ÇOCUĞUN HAYATINA KRİTER KONULMAMALI

SMA\'nın tedavisi olmadığını öğrendiğinde çok üzüldüğünü, ancak 2016 yılında hastalığın ilacının çıktığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Cop, şunları kaydetti:

“Artık bizim umudumuz vardı. İlaç çıkmıştı. Çocuklarımız bu ilacı kullanıp iyi olacak. Ama sonra SMA Tip1\'e kriter koyarak sadece 4 doz için onay verildi. Hiçbir çocuğun hayatına kriter koyulamaz. Hiçbir canın önüne gerekçe sunulamaz. Sağlıkta kriter olmamalı. Maddiyat önemli olmamalı. Çocuklarımız ilaçlarını almazlarsa kötü sona yavaş yavaş gidiyorlar. Hepimiz sonun ne olacağını biliyoruz ama konuşup dillendirmek istemiyoruz. Umutcan\'ın tedavilerine devam ediyoruz, çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Herkes onaylamayabilir ama biz Umutcan\'a biyoenerji de uygulatıyoruz. Tabii bu sadece destekleyici bir yol. Bizim için gerekli olan, kriter konulmadan, bir engel konulmadan ilacın verilmesi. SGK tarafından onay verilmesi. Çünkü benim ve birçok ailenin gücü bu ilacı karşılamaya yetmez. Hiçbir maliyet bir canın önüne geçmemeli.\"

Görüntü Dökümü

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Umutcan ve ablasının oyun oynarlarken görüntüsü

RÖP 1: Umutcan Kılıç

Umutcan ve ablasının top oynarken görüntüsü

RÖP 2: Rukiye Cop ( Anne )

Detaylar

646 MB /// 05.53 (HD)

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4 - İZMİT\'TE FUHUŞ OPERASYONU

İZMİT\'te, polisin fuhuş yapıldığını tespit ettiği eve düzenlediği baskında yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhuşa aracılık eden 4 kişi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde Kemalpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti. Evi gözetim altına alan ekipler, evden çıkan 10 müşterinin ifadelerini aldı. 10 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müşterilerin ifadeleri doğrultusunda eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan uyruklu 4 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen G.Y.(44) isimli kadın ile A.G.(48), Y.A.(36) ve S.Y.\'yi gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 3 kadın ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi\'ne gönderilirken, Türk vatandaşlığı bulunan Gürcistan uyruklu bir kadın ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Fuhuşa aracılık ve yer temin eden G.Y. isimli kadın ile beraberindeki A.G., Y.A. ve S.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-Kamera: Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli)



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5 - TOKAT\'TA KUNDAKLAMA ŞÜPHELİLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

TOKAT’ta dün gece çıkan yangın sonrası kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 3\'ü serbest bırakılırken madde bağımlısı 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin kavga ettikten sonra binayı ateşe verdikleri iddia ediliyor.

Olay, Kabe-i Mescid Mahallesi, Hacı Münirbey Caddesi’nde 2 katlı müstakil evin boş olan giriş katında, gece saat 02.00 sıralarında yaşandı. Aynı saatlerde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, binadaki yangını fark etti. Ekipler, megafon ile anons yaparak vatandaşları uyandırdı. Büyüyen alevler, üst kata sıçradı. Bu katta yaşayan Cem Olgunay (27) ile eşi Yasemin ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay’ı mahalle sakinleri evden çıkardı. Gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımlarıyla yangını 2 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

KAVGA SONRASI ATEŞE VERİLMİŞ

Müstakil evin arka kısmında oturan ve yalnız yaşayan Sadettin Küpel, evinin önüne gelen O.K. ve İ.Ü.\'nün uyuşturucu madde kullanması üzerine oradan uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada aralarında kavga çıktı. Kavga sonrasında iddiaya göre madde bağımlısı 2 kişi Sadettin Küpel’in kiracı olarak oturduğu evi ateşe verdi. Yangının da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

Kabe-i Mescid Mahallesi muhtarı Atilla Karşıyaka, \"Burada kiracı olarak yaşayan vatandaş, madde bağımlılarını uyarıyor. Aralarında münakaşa çıkıyor ve darp olayı gerçekleşiyor. Onların da kavgadan kısa bir süre sonra gelerek yangını çıkarttıkları söyleniyor\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Duran Eker yangının madde bağımlılarının arasında çıkan kavga sonrasında başladığını belirerek, \"Arka taraftaki kiracı madde bağımlılarını uzaklaştırmak istemiş. Onlar da kiracıya kızıp evi ateşe vermişler. Üst katta yeni evli bir çift ile 6 aylık bebekleri vardı. Onların evine çıkan tahta merdiven yandı. Oradan indiremeyince, pencereden seyyar merdivenle indirdik\" dedi.

Olay sonrası polis ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına alırken, bunlardan 3\'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Evi ateşe verdikleri iddia edilen madde bağımlısı O.K .ve İ.Ü.\'nün emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Yangına ait cep telefonu görüntüleri

-Yanın binanın görüntüsü

-Binanın içinden görüntüler

-Muhtarın konuşmaları

-Mahalle sakinin konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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6 - ÇALINTI ARAÇLARI PARÇALARKEN YAKALANDILAR

ANTALYA\'da polis, İstanbul\'dan çalındığı belirlenen 4 aracı parçalamaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis, otomobile ait parçalara el koydu.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi\'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul\'dan çalındığı belirlenen çeşitli marka 4 araç ve bu araçlara ait çeşitli parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili H.B., H.D. ve H.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri sonrasında ifade işlemi için Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden H.D. ve H.E. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, H.B. adliyeye sevk edildi. Araç parçalarına ise polis tarafından el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının asayişten çıkarılması

- Araca bindirilmesi

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Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)



