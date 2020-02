DHA YURT BÜLTENİ- 12

Bakan Fakıbaba: Kimse et fiyatını yükseltmesin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, besicilerin Ramazan nedeniyle et fiyatlarını yükseltmesine izin vermeyeceklerini belirterek, \"Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği taktirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır\" dedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde temaslarda bulundu. Fakıbaba, hükümetin et ithalatın, belirli kriterler dahilinde doğrudan özel sektör tarafından yapılmasını öngören hükümlere ilişkin, \"Bu konuda hükümetimiz çalışmaktadır ve mutlaka ama mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacağı onların da \'Allah razı olsun\' diyebileceği ama tüketicimizin de \'Bu et çok pahalı ben yiyemiyorum\' demeyeceği bir fiyattı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki tarafta rahat olsun\" dedi. Fakıbaba, yaklaşan Ramazan nedeniyle spekülatif hareketlerle et fiyatlarının yükseltilmesine izin vermeyeceklerini ifade ederek, \"Ramazan geldi diye hayvanı sakla fiyatlar yükselsin, hayvanı yağlandır ondan sonra vatandaş fazla fiyatla yesin, buna hükümetimiz müsaade etmez. Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir ama bunlar yapılırken hep besici ve çiftçi kardeşlerimiz özellikle hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünüyoruz. Birinci derecede onları ve halkımızı düşünerek hükümetimiz tarafından bazı önlemler alınabilir. Böyle spekülatif hareketlerle piyasada kimse et fiyatını yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükümetimizin alacağı kararlar vardır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Bakan Fakıbaba\'nın konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

==============================================

Konya\'da \'Sütbank\'a haciz işlemi

Konya\'nın Ereğli ilçesinde, ‘Sütbank’ adlı oluşuma para yatırıp, hisse sahibi olan, son 2 yıldır da süt parasını alamayan katılımcılar, icra yoluyla hayvanlara el koymaya başladı. Çiftlikte, aralarında buzağıların da bulunduğu 481 büyükbaştan 55\'ine bir katılımcı tarafından haciz işlemi uygulandı. 300 büyükbaş da çiftlik sahibi tarafından satıldı. Elde edilen parayla işçi ücretleri ile tazminat, vergi ve sigorta borçlarının ödeneceği ileri sürüldü.

Ereğli\'de, 2007 yılında, Orhan T. tarafından yaklaşık 450 dönümlük arazi üzerine kurulan Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi\'nce ‘Sütbank’ adlı sistem oluşturuldu. ‘Sütbank’a katılmak isteyen üyelerden toplanan paralarla, iddiaya göre, çiftliğe süt üretimi için büyükbaş alındı. Katılımcılara ise ödedikleri para karşılığı pay verilip, her ay hisseleri karşılığında süt parası alacakları belirtildi. İlk zamanlar katılımcılara, düzenli olarak para ödendi; ancak son yıllarda aralarında asker, polis, avukat ve savcıların da bulunduğu üyelere para ödenmemeye başlandı.

KATILIMCILAR İCRA İŞLEMİ BAŞLATTI

Bir süre sonra katılımcılar, süt parası ödenmediği için hisselerinin paralarının iade edilmesini istedi. Paraları iade edilmeyen katılımcılar, icra işlemi başlattı. 2 milyon lira karşılında hissesi bulunduğunu kaydeden Mehmet Atmaca, alacağının bir kısmı olan 800 bin lira için dün çiftliğe gelip, 55 büyükbaşa haciz işlemi uygulattı. Atmaca, \"2010 yılında ‘Sütbank’a dahil olup, ortak oldum. 2016 yılına kadar düzenli olarak hayvan başına aylık 100 ila 150 litre süt karşılığı bize para ödeniyordu. 2016 yılında, bize hayvanların bir kısmının hastalığa yakalandığını ve 9 ay para ödenmeyeceği söylendi. Bir süre şirket başka kişiye devredildi. Onlar da paraların bir süre ödenmeyeceği mesajını gönderdi. Ben de alacağımın 800 bin liralık kısmını icra işlemişle aldım\" dedi.

MAĞDURLAR VE İŞÇİLER, BÜYÜKBAŞLARIN SATILMASINI ENGELLEMEK İSTEDİ

İcra işlemi sonrası firma tarafından dün akşam saatlerinde, 300 büyükbaşın satılması için işlem başlatıldı. Bu durumu öğrenen bazı ’Sütbank’ mağdurları ile çiftlikte çalışan işçiler, maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını ileri sürerek, büyükbaşların firma tarafından satılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine çiftliğe jandarma çağrıldı. Jandarma ekipleri, çiftliğin çevresinde önlem aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince ise satılacak 300 büyükbaşın \'kulak küpesi\' olarak nitelendirilen çipleri kontrol edilip, satışı gerçekleştirildi.

‘Sütbank’ çiftliğinde, buzağılar ile birlikte 481 damızlık hayvanın olduğu, bunlardan 55\'inin Mehmet Atmaca tarafından icra yoluyla alındığı belirtildi. Kalan 426 büyükbaştan 300\'ünün şirket tarafından yaklaşık 2 milyon 350 bin lira karşılığında satıldığı öğrenildi. Paranın yaklaşık 500 bin lirasıyla çiftlikte çalışan işçilerin ücretlerinin ve tazminatlarının ödeneceği, kalan kısmıyla da borçların bir bölümünün ödeneceği bildirildi. Çiftlikte, şu an, aralarında buzağıların da bulunduğu yaklaşık 120 büyükbaş olduğu ileri sürüldü. Çiftliğin, 18 milyon lira karşılığında satılacağı, bunun yaklaşık 14 milyon lirasıyla borçların kapatılacağı, kalan kısmıyla da yeni kurulacak çiftlikte üretime devam edileceği iddia edildi.

\'BANKAYA 13 MİLYON KREDİ BORCU VAR\'

Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı\'na Mart ayında yapılan Olağan Genel Kurul ile seçilen Mersin Bölge Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, 55 büyükbaşın icra yoluyla katılımcı tarafından alındığını söyledi. Şirketin bankalara 13 milyon lira borcu olduğunu ve sistemde yaklaşık 900 katılımcı bulunduğunu kaydeden Akdoğan, şöyle konuştu: \"Biz göreve geri geldik. Görev geldiğimizde 390 damızlık büyükbaş, 100 civarında buzağı vardı. Dün 55\'i icra yoluyla alındı. Bizler, bir kısmının satılması için şirketin yönetim ve denetim kurulu tarafından komisyon oluşturduk. Komisyon, büyükbaşları satın almak isteyenler arasında en iyi fiyatı veren kişiye hayvanları satma kararı aldı. Dün akşam saatlerinde hayvanlarımız bir kısmı satıldı. Jandarmayı da güvenlik gerekçesiyle biz çağırdık. Sattığımız hayvanların parasıyla çiftlikte çalışan işçilerin maaş ve tazminatları ödenecek. Bir kısmıyla vergi ve sigorta borçları ödenecek. Bankalarla da borçların yeniden yapılandırılması için görüşüyoruz. Çiftliği dezenfekte ettirip, elimizde kalan hayvanlarla yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz. Çiftlik ve arazinin satışı söz konusu değil. Çiftlikte biyogaz ve yem üretim bölümü var. 5 yıl içinde düzenli üretim yapan çiftlik haline getirmeyi planlıyoruz.\"

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARNA SUÇ DUYURULARI BAŞLADI

Öte yandan bazı katılımcıların, Ekta Et ve Süt Ürünleri Anonim Şirketi hakkında da yaşadıkları illerin cumhuriyet başsavcılıklarına giderek, suç duyurusunda bulunmaya başladığı belirtildi. ‘Sütbank’a, 2010 yılında 20 büyükbaş alarak, katılan T.U.\'nun başsavcılığa giderek, şirketin eski yöneticisi O.T ve şirket sorumluları hakkında \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü :

-----------------------

- Çiftliğin dışından detay

- Jandarmanın önlem alması

- Mağdur ve işçiler röp.

- Çifliği araçların giriş çıkış yapması

- Satılan büyükbaşların kamyonlarla taşınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/KONYA,(DHA)

===============================================

Otostop yaptığı kamyon devrilince ölen Selver, toprağa verildi

Antalya’da, iki arkadaşıyla birlikte otostop yaparak bindiği sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Selver Sakartepe (21), Bursa’nın Gemlik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Murat Karaağaç yönetimindeki 06 JE 169 plakalı sebze yüklü kamyon, dün Demre-Finike karayolu Beymelek Balık Burnu mevkisinde devrildi. Kazada, kamyondaki Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Selver Sakartepe hayatını kaybetti, sürücü Karağaç ve üniversite öğrencileri Kerem Han Akbulak (20) ile Emirhan Turhan (23) yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Selver Sakartepe\'nin cenazesi bugün öğle vakti Gemlik Asım Kocabıyık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Sakartepe’nin cenaze törenine CHP İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Sakartepe’nin ailesi ve yakınlarıyla, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Görüntü dökümü:

-----------------------

-Detaylar,

-Cenaze namazı

-Babasının görüntüsü

-Cenazenin taşınması

121 mb 1 dk 38 sn

Haberr:Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)

==============================================

Adıyaman\'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Adıyaman\'da, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik 5 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 2 silah ve terör örgütü dökümanları ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evlerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve tabanca ile terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda S.Ç., M.Ö., Ş.Ç. ve B.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Adliyesi

- Şüpheliler getirilmesi

- Polis araçlarından indirilmesi

- Adliyeye götürülmesi

- Polisin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

==============================================

Van\'dan Ankara\'ya Erdoğan\'ı görmek için yürüyor

Van\'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan Mirza Koğtaş (21), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a olan sevgisini göstermek ve yüz yüze görüşmek için Van\'dan Ankara\'ya kadar yürümeye karar verdi. Koğtaş, yürüyüşünü 35-40 günde tamamlamayı hedefliyor.

Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi\'nde yaşayan 6 nüfuslu Koğtaş ailesinin en büyük çocuğu olan ve demircilik yapan Mirza Koğtaş, geçtiğimiz hafta pazar günü kongre için Van\'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara\'ya kadar yürümeye karar verdi. Dün sabah saat 07.21\'de Düzyol Mahallesi\'ndeki evinin önünde yürüyüşüne başlayan Koğtaş, şu ana kadar 47 kilometre yol yürüdü. Koğtaş, küçüklüğünden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hayranı olduğunu ve onu çok sevdiğini belirterek, Erdoğan\'a olan sevgisini göstermek ve onunla yüz yüze görüşmek için Van\'daki evinin önünden yürümeye başladığini söyledi. Koğtaş, Ankara\'daki Cumhurbaşkanlığı Külyesi\'ne kadar 1255 kilometre yol yürüyeceğini belirterek şöyle konuştu: \"Van\'ın Tuşba ilçesine bağlı Düzyol Mahallasi\'nde oturuyorum.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz pazar günü Van\'ın Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu\'nda partisinin kongresine katılmıştı. Ben o gün 09.00\'da kongrenin bulunduğu alana gittim. Cumhurbaşkanımız saat 18.00\'de konuşma yapacağı salona geldi. 9 saat bekledim, ancak tüm uğraş ve çabalarıma rağmen kendisiyle görüşemedim. Görüşemeyince ben de böyle bir karar verdim ve yola çıktım. 1255 kilometre yürüyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşacağıma ve görüşeceğime de zerre kadar kuşkum yok. Çünkü yüreği temiz bir devlet adamı. Küçüklüğümden beri ona karşı bir hayranlık ve sevgim var. Kendisini görmem yeterli olacak. Görüşebilmem benim için büyük bir mutluluk. Başka da bir şey istemiyorum. Hesabıma göre Van\'daki evimiz ile Saray arasında 1255 kilometrelik bir mesafe var.Bu yürüyüşü 35-40 günde tamamlayacağımı tahmin ediyorum.\" Koğtaş, yürüyüşü sırasında kendisiyle dalga geçenlerin olduğunu da belirterek, \"Bana deli diyen oldu ama bunlar beni yıldıramaz. Ne dağ, ne bayır, yağmur, çamur demeden yoluma devam edeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Van\'dan Ankaraya doğru yürüyen demir ustası Mirza Koğtaş

-Yürüyüşten genel ve detaylar

-Yolda geçen araçlar

-Yakın plan

-Mirza Koğtaş ile röportaj

-Detaylar

Haber:Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,(DHA)

==============================================

Okulda kavga ihbarına gelen polise pastalı sürpriz

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde kavga olduğu ihbarı üzerine okula giden polis ekiplerine, öğrenciler tarafından sürpriz yapıldı ve Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl anısına pasta ikram edildi.

Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarı alan polis ekipleri okula geldi. Araçlarından inen ekipler sürprizle karşılaştı. Elerinde Türk Bayrakları ile polis ekiplerini karşılayan öğrenciler, pasta ikramında bulunarak Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yılını kutladı. Ekipler, okul idaresi ve öğrencilerin yaptığı sürpriz ve gösterilen sevgiye teşekkür etti. Şehit Bilal Kurtoğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şanverdi, 10 Nisan Polis haftası etkinliği kapsamında öğrencilerinin talebini kırmadıklarını belirterek, “Halkımızın huzur ve güvenini sağlayan, gece gündüz bizler için her türlü fedakarlıktan kaçınmayan polislerimize sürpriz yaptık. Okulumuza kavga ihbarı üzerine gelen ekiplere pastamızı ikram ederek onları mutlu ettikö dedi. Pasta kesilirken de öğrenciler şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı attı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Okula gelen polis ekipleri

-Ekipler araçlardan inerken

-Ellerinde Türk Bayrağı taşıyan çocukların yanına giderken

-Çocuklar alkışlarken

-Pasta kesilirken

-Öğrenciler slogan atarken

(SÜRE: 3’20’)(BOYUT: 106MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI)Hatay),(DHA)