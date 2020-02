DHA YURT BÜLTENİ- 12

Kırşehirli şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesinin karşısındaki Irak\'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde PKK\'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin\'in (24) cenazesi, memleketi Kırşehir\'in Akpınar ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzman Çavuş Semih Şahin\'in cenazesi, Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyüne getirildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Şahin\'in cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Büyükabdiuşağı Yukarı Mahalle Camii\'ne götürüldü. Burada yapılan törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Vekili Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve ilçe kaymakamlarıyla şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Törende şehidin babası Hacı, annesi Menevşe ve kardeşi Haydar Şahin ile yakınları gözyaşları döktü. Zaman zaman fenalaşan yakınlarına, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin babası Hacı Şahin\'i Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında vatandaşlar, terör örgütüne attıkları sloganlarla tepki gösterdi.Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü/EK

VALİLİK: ADLİ VE İDARİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa Valiliği, Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yakınlarına düşen parçalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, cismin İnsansız Hava Aracı\'na (İHA) ait olduğu değerlendirilerek \"İlimiz Hilvan ilçesi Ovacık ve Söğütlü Mahalleleri sakinlerinin 10.04.2018 tarihli bildirimleri üzerine menşeyi henüz belirlenemeyen ve İnsansız Hava Aracı\'na ait olduğu değerlendirilen metal parçaların bulunduğu alanın yaklaşık 1 kilometre etrafında yapılan araştırma sonucunda parçaların bulunduğu bölge kontrol altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir\" denildi.

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babanın tutuksuz yargılanmasına tepki

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Kadın Meclisleri üyeleri, 14 yaşındaki kızı C.C.\'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla S.C.\'nin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, S.C.\'nin 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya devam edildi. Mahkemede, tanık olarak ailenin komşularının ifadeleri alındı. Mahkeme delillerin incelenmesi ve tanık ifadelerinin dinlenmesi amacıyla 21 Haziran tarihine ertelendi. Gebze Adliyesi\'nin önünde toplanan Kadın Meclisleri üyeleri ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve C.C.\'nin annesi H.P. sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Kadın Meclisleri üyesi Esra Hızal cinsel istismardan tutuklanan babanın bir süre sonra serbest bırakıldığını belirterek, \"Dava sürerken babanın çocuk yaşta olan kuzenine de istismarda bulunduğunu biliyoruz. Baba serbest bırakıldıktan sonra anne ve çocuklar için bir koruma kararı bile verilmeden birkaç sokak öteye taşındı. Yargının görevi çocuğu korumakken çocuk istismarına gereken cezayı vermekken, nasıl oluyor da mahkeme babayı serbest bırakıp annenin telefonlarını, kayıtlarını araştırmakla asıl suçun üzerini örtmeye çalışıyor. Dava sürmesine rağmen, yetkililer daha kaç çocuk istismarının olmasını bekleyecek? Biz buradan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir çocuk istismarının üzerini örtmenize izin vermeyeceğiz. Bugünse davalı Aile Bakanlığı\'nın görevlendirdiği avukat ve diğer bütün avukatlarının aleyhinde tutuklu olarak yargılanması kararını mahkeme heyetine sundukları halde hala serbest. 21 Haziran tarihinde tekrar dava görülecek. Biliyoruz ki çocuk istismarının önüne geçmek mümkün. Derhal uygulamalı, önleyici tedbirler almalı ve cezasızlık ortadan kaldırılmalıdır. C.C.\'nin tüm kadınların ve çocukların adalet mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğiz\" dedi.

\'TUTUKSUZ YARGILANMASI DA KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL\'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, \"Bugün bu davada küçücük bir çocuğun adalet arayışına hep birlikte tanık oluyoruz. Ama ne yazık ki her davada olduğu gibi ben de bir hukukçu olduğum için uzun yıllar avukatlık yaptım ve bu tür davalara girdiğim için hep gördüğümüz bir şey var. Bugün de hala zihniyetin değişmediğini görüyoruz. Hep çocuğun, annenin, kadının yargılandığı bir duruşma haline dönüşüyor. İstismara uğramış olsa bile çocuğun suçlandığı bir duruşma haline dönüyor davalar. Artık bu zihniyete son verilmesi lazım. Bu toplum zihniyetinin değişmesine ihtiyacımız var. Bu bakış açısının dönüşmesine ihtiyacımız var. Kullandığımız çok önemli bir slogan var. \'Çocuk susar ama sen susma\' Bu toplumun gerçekten şikayet edilmesi gereken önemli bir slogan, önemli bir söylem. Bunu bütün toplumun ses vermesi adına bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu davanın takipçisi olacağız. Bir anne olarak takipçisi olacağım. Küçücük bir çocuğun öz babası tarafından istismar edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Buna rağmen duruşmanın bu hale getirilmesi ve bu kadar ağır bir suçta bu suçu işlemekle itham edilen birinin tutuksuz yargılanması da kabul edilebilir bir şey değil\" diye konuştu.

\'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM\'

Anne H.P. ise boşanma davası açtığı eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, \"Çocuklara evet doğru söylüyor demelerine rağmen nasıl bir yargı sistemi var çözemedik. Konu farklı yerlere gidiyor. Adalet istiyorum, dayanışma istiyorum. Bir kişinin sesiyle herkesin sesi olabiliriz. Susmayalım. Yine susmayacağım. Adaleti buldurana kadar susmayacağım. Mücadeleme devam edeceğim. Çünkü ben bir anneyim. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlara iyi bir gelecek vermek için susmayacağım ve çocuğumun yanındayım. Kimse de susmasın. Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.

Okul müdürüyle yardımcısını vuran polisin eşi: Tahrik var/EK

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Bursa\'da, Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu\'nda Müdür Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı tabancayla vurup, yaralayan polis memuru İlhan Özcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi\'nde dün sabah, oğluna kötü davranıldığını öne sürerek okula gelen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'nde görevli polis memuru İlhan Özcan, tartıştığı Okul Müdürü Tülay Taş\'ı 4 kurşunla, Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı da ayağından tek kurşunla vurarak yaraladı. Olay sonrası meslektaşları tarafından gözaltına alınan İlhan Özcan, sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kadırılan Tülay Taş ise ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Taş ile hayati tehlikesi bulunmayan Delibaş tedavi altına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan İlhan Özcan, bugün sevk edildiği adliyede, çıkartıldığı nöbetçi mahkemcce \'adam öldürmeye tam teşebbüs\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber:Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

Azez\'de otogarda bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı



Kilis\'e komşu Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçe merkezinde bulunan otogarda, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda otogarda bulunan 17 kişi yaralandı. Yaralılar, Azez ilçe merkezinde bulunan hastanede tedaviye alındı. Yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kurtulmuş: Dünya büyük bir kaosa doğru sürükleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"Vekalet savaşları kesmiyor artık. Bunun artık bir sonu geldi. Arkasından biliyorsunuz ticaret savaşları başladı. Önce Amerika Çin\'e karşı gümrük duvarlarını yükseltti. Arkasından da Çin aynı şeyi yaptı. Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor\" dedi.

Mardin\'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, havalimanında Vali Mustafa Yaman, TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve prtokol üyeleri tarafından karşılandı. Mardin Müzesi\'nde yeni yapılan alanların açılışını yapan Bakan Kurtulmuş, kentin sokaklarının her yerinin, asırlar boyunca etnik anlamda, mezhebi anlamda, dini anlamda, dostluğun, ahbaplığın, kardeşliğin, komşuluğun destanını yazmış bir kent olduğunu belirtirek, \"Bu bölge bir asır önce cetveller ile çizilmiş, birbirinden ayrılmış. Bana söyler misiniz, hepsi bir olan bu Mezopotamya Ovası\'nın Türkiye sınırında olan kısmı ile aşağıda olan kısmını birbirinden ayıran hangi gerçek neden vardır? Sadece emperyalistler savaşlarını kazandığı için haritaya cetveli, pergeli koyarak çizdiler. Burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak, burası Ürdün diye sınırları çizdiler. Aynel Arap, yani Kobani, karşı taraf Suruç, Mürşitpınar bir taraf Telabyad karşı taraf, Akçakale manası da aynı. Teyze oğlunu orada bıraktılar, dayı oğlunu öteki tarafta bıraktılar. Yetmedi, şimdi sınırlarını ayırdıkları insanların gönüllerini ve zihinlerini ayırmak istiyorlar. Bu oyunu bozacağız. Sevgili kardeşlerim, oyunu nasıl bozacağımız bellidir. Bizim için insanların hiçbirisinin şu dine bağlı, bu etnik kökene bağlı, olmasının ait olmasının insana verdiği bir üstünlük yoktur\" dedi.

\'BİRİSİ KUYUYU TAŞ ATTI, BÜTÜN DÜNYA ONU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR\'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında Amerika ve Rusya arasında Suriye üzerinden tırmanan gerginliğe de değinerek şöyle konuştu:\"2016 yılı 12 Ekim\'de bir konuşmamda diyorum ki; vekalet savaşların bir limiti vardır. Yani vekaletler üzerinden yapılan savaşların da bir sonu vardır. Suriye halkının istediği bir barış düzenini bulamazsak, çok yakın zamanda Amerika ile Rusya arasında fiilen savaşma noktasına gelir. 2016\'nın Ekim ayında bunu net bir şekilde söylemiştim. Sonradan bu söylediklerimiz Avrupa\'da, özellikle de İngiltere\'de bazı gazetelerin manşetlerine çekmişlerdi. Akıl mantık ortadadır. Halkları savaştırarak, halkları birbirine düşman ederek yapılan vekalet savaşları üzerinden sürdürülecek savaşın, bu vekalet savaşlarının yürüten o perde arkasındaki piyonlara da sıçrayacağını şimdi görüyoruz. İki gündür, birisi bir kuyuya bir taş attı. Bütün dünya o taşı çıkarmaya çalışıyor. Görüyorsunuz siz de atışmalarını. Vekalet savaşları kesmiyor artık. Bunun artık bir sonu geldi. Arkasından biliyorsunuz ticarer savaşları başladı. Önce Amerika Çin\'e karşı gümrük duvarlarını yükseltti. Arkasından da Çin aynı şeyi yaptı. Dünya büyük bir kaosa, bir çatışmaya doğru sürükleniyor. Akıllı adamlar dünyayı parselleyip insanların canı pahasına kendinize mevziler kazanacağınıza gelin de şu Mardin\'e bir bakın. Gelin de şu Mardin\'i bir inceleyin. Bu Mardin\'de toprak parçasında bu Mardin denilen vatan parçasını yerinde görün. Süryaniler, Keldaniler, Ezidiler, Kürtler, Türkler, Araplar, Türkmenler bütün bu farklılıklar nasıl bir arada yaşıyor. Bunun sırrını anlayıp bu sırrını öğrenmeye çalışın. Yapamazsanız çok açık söylüyorum, emperyalist hırslarınız içerisinde boğulup gidersiniz.\"

POLİS MEMURU DÜŞTÜ

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla bugün açılışı geçekleştirilen Mardin Müzesi\'nde çevre güvenliğini almak üzere görevlendirilen Mardin Özel Harekat Şubesi\'nde görevli polis memuru Kubilay Kahraman (28), yüksekten düşerek yaralandı. Polis memuru, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa\'da sırtındaki yük çuvalıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Kavas Akyıldırım (66), öldü. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale yönünden gelen Ahmet Doğan yönetimindeki 63 BB 620 plakalı kamyonet, sırtındaki çuvalla yolun karşısına geçmeye çalışan Kavas Akyıldırım\'a çarptı. Kazada, Akyıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ahmet Doğan jandarmaya teslim olurken, Akyıldırım\'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.Kazı anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yasındı.

Vali Güzeloğlu: Türkiye Kupası finalinde kazanan Diyarbakır olacak



Ziraat Türkiye Kupası final maçına ev sahipliği yapacak Diyarbakır Stadyumu\'nda incelemede bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, finali hangi takım kazanırsa kazansın, kazananın Diyarbakır olacağını söyledi. Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kabine üyelerini de maça davet ettiklerini söyledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 9 Mayıs\'ta Ziraat Türkiye Kupası final maçıyla açılacak olan Diyarbakır Stadyum\'unda incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Güzeloğlu, stadyumun son teknolojik imkanlarla inşa edildiğini ifade ederek, Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Türk spronun değişim ve gelişmesinde spor altyapılarının çok önemli olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, son 16 yılda, sporun her alanında fiziksel anlamda çok önemli kazanımlar ve yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, \"İçinde bulunduğumuz stadyum, UEFA ve FIFA standartlarında inşa edilen 33 bin kapasitesi olan, her boyutuyla günümüzün bütün teknolojisiyle, seyirci, sporcu konfor beklentisiyle inşa edilmiş. Hem mimarisi, hem de foksiyon olarak kullanıma dönük alanlarıyla engelli vatandaşlarımızın müsabakaları izleme ve erişimiyle, kapalı ve açık otoparklarıyla, alttan ısıtmalı çok güçlü bir drenaj sistemine sahip çim ve saha düzenlemesiyle, sosyal ve dinleme amaçlı alanlarıyla, elektronik bilet, kamera ve her düzeydeki teknolojinin en ileri yöntemlerinin kullanıldığı ses sistemleri dahil en yeni teknolojik imkanlarıyla, bugünün en teknolojik imkanları kullanılarak inşa edilmiş bir stadyumdur. Diyarbakır\'a ve Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağına, sporun altyapısında özellikle organizasyonlar anlamında zenginleşmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum\" dedi.

\'9 MAYIS TARİHİ DİYARBAKIR ADINA ÇOK ÖNEMLİ\'

Vali Güzeloğlu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır\'da yapılamasının çok önemli bir gelişme olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile kabine üyelerini de maça davet ettiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, \"Gerçekten ilimiz ve ülkemiz adına çok önemli bir kazanım olan Diyarbakır Stadyumu\'nun futbolun ve Türkiye Kupası finaliyle 9 Mayıs\'ta açılacak olmasıyla bir coşku oluşturdu. Henüz yarı final müsabakaları sonuçlanmamış, Türkiye Kupası finali 9 Mayıs\'ta Diyarbakır\'da oynanacak. Her şeyden önce bunu açıklıkla belirtmek isterim ki, 9 Mayıs tarihi Diyarbakır adına çok önemli ve beklenilen çok özel bir gün olacaktır. O gün gelen takımlarımız kim olursa olsun, tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimiz büyük bir ev sahipliği ve misafirperverlikle gelen takımlarımızı ve gelen konuk seyircilerimizi karşılayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile çok yoğun ve yakın bir işbirliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde final takımlarının belirlenmesiyle kulüp, TFF yetkilileriyle valiliğimiz başkanlığında toplantılar gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı ve kabine üyelerimizi davet ettik. Gelmeleri bizler için mutluluk olur, şeref olur\" dedi.

\'ŞU ANKİ REZERVASYON TALEPLERİNİ ANCAK 3 STAD KARŞILAR\'

Maçı izlemek için Diyarbakır\'a gelmek için yoğun bir rezervasyonun yapıldığını anlatan Vali Güzeloğlu, bir gazetecinin \'Sizce final maçını hangi takımlar oynar ve hangi takım kazanır?\' sorusuna ise, \"Finale hangi takımın kalacağını bilmek mümkün değil. Ama, emin olduğum bir şey var, Diyarbakır kazanacak. Gelecek bütün konuklarımız için Diyarbakırımızın ev sahipliğini, kültürünü, zenginliklerini, güzelliklerini, değerlerini, tarihi eserlerini sunmanın hazırlığı içerisindeyiz. Şüphesiz konuklarımız bu beklenti üzerine gelecek. Bu konuda kentim tüm birleşenleriyle işbirliği içerisindeyiz. Stadın dolması konusunda ise, şu an rezervasyon taleplerine bakılırsa ancak 3 stad olursa talebi karşılarız\" diye konuştu.

\'BİLET SATIŞI DEĞERLENDİRİLECEK\'

Diyarbakır\'da ilk kez uygulanacak Passolig uygulamasıyla ilgili olarak da Vali Güzeloğlu, \"Passolig konusu genel bir uygulamadır. Passolig\'i olmayanların maça gelmeleri mümkün değildir. Finale kalan takımların ve federasyon yetkilileri ile görüşülerek Diyarbakır\'da bilet satışı konusu da değerlendirilecek\" dedi.



Karabük Üniversitesi\'nde robot yarışması

Karabük Üniversitesi\'nde \'Uluslararası robot yarışmasında gençlerin yaptığı robotlar yarıştı. Yarışmalar ilgiyle izlenildi.

Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması start aldı. Gökşen Mustafa Yücel Spor Salonu\'nda düzenlenen yarışma çizgi izleyen robot, Safran çiçeği toplayan robot, mini sumo robot ve yağlı güreş robotu kategorilerinde düzenlendi. Kazakistan ve Gürcistan\'ın yer aldığı yarışmaya 15 üniversite ve 27 lise katıldı. Yarın sona erecek 217 robotun yarışı heyecanla izlendi. İnsansı \'robot sanbot\' ziyaretçileri \'hoş geldiniz\' diyerek karşıladı. \'Sanbot\' \'Daha çok sanbot ve robotik teknolojilere daha çok yatırım. Benim yanıma arkadaş olabilir\" dedi. \'Erik Dalı\' oynayan \'Sanbot\' büyük alkış aldı.Yapım aşamasında olan askeri takip ederek askeri malzeme ve silah taşıyan insansız kara aracı büyük ilgi gördü. Karabük Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır, yarışmanın diğer robot yarışlarından farkındalığı ve özgünlüğünün bulunduğunu belirterek, \"Yarışmamızda kendi milli güreşimiz olan yağlı güreş yapan robotlar yarışma kategorisi ile dünyada ve ülkemizde ilke imza atacaktır. Ayrıca özellikle Safranbolu ilçemizde yetişen Safran Çiçeği toplayan mobil robot yarışması da bu yarışmanın özgün değerlerinden biridir. Çizgi izleyen robot yarışması Karabük ili temalı olup çizgi izleyen robotlarının ilk kez bir duman içerisinde geçmesi ve Safranbolu turu yapmaları istenecektir. Bu yarışmalar farklı eğitim düzeyindeki gençlerin robot teknolojilerini takip etmelerine, kendilerine özgü robotlar geliştirmelerine ve genç nesilleri robotik alanına yönlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Yarışmalar için geliştirilen robotlar yapısal olarak benzer olmalarına rağmen dayanıklılık, hız ve beceri yönünden her yıl gelişim göstermektedirler. Serbest kategori robot yarışması ise genç bilim insanlarının yetişmesine, bireyin amaca uygun robot üretmesine, robotik alanında yenilik getirmelerine ve teknoloji geliştirmelerine imkan sağlamaktadır\" dedi.

