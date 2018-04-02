DHA YURT BÜLTENİ-12

Çevrecilerden nükleer tepkisi

Mersin’de çevreciler Gülnar ilçesinde temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne tepki gösterdi.

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yaptı. CHP Milletvekili Hüseyin Çamak’ın da katıldığı toplantıda konuşan MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, \"Nükleer santraller ülkemiz için teknik bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Bu siyasi tercihin ülkemize felaket getireceği açıktır. Çünkü nükleer santraller güvensiz, insan ve doğa yaşamını tehdit eden, kirli teknolojiler olup atık sorunu çözülmemiştir\" dedi. Santralin Ecemiş Fay Hattı\'na yakın olduğunu söyleyen Aslan, \"Akkuyu Nükleer Santrali projesi bilimsel olmayıp, hukuksuz ve anti demokratik bir şekilde uygulanmak istenmektedir. Hazırlanan tüm raporların teknik eksiklikleri ve yanlışlıkları mevcuttur. Rusya hükümeti ile yapılan uluslararası sözleşme ile yargı denetimi kısıtlanmıştır. Bizler ülkemizde de yeni Çernobiller, Fukuşimalar olmasın diye 40 yıldır mücadele ettik. Mersin nükleer çöplük olmasına izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Akkuyu tabelası

- İnşaat alanından genel ve detay görüntüler

- Toplantıya katılanlar

- MERÇED Başkanı Sabahat Aslan konuşması

- CHP Milletvekili Hüseyin Çamak konuşması

- Vatandaşlarla röp

SÜRE:07\'15\" BOYUT:541,99 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



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İzmir\'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

İzmir\'in Balçova ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tabanca ve bıçakla yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Bahçelerarası Mahallesi\'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, trafikte karşılaştı. Otomobillerinden inen iki grup arasındaki tartışma büyüdü, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçakların kullandığı kavgada, her iki gruptan Düzgün K. (Korkmaz) (29), Alper K. (Korkmaz) (38), Cemal K. (Kılınç) (37) ve Remzi K. (Kılınç) (27) çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki esnafın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralıların hastaneye gelen yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri, iki grubun yakınlarını müdahale ederek ayırırken, bir kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

- Otomobilden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Ermenek\'te yolları kapanan köylüler, ağaçlarını kesti

Karaman\'ın Ermenek ilçesinde baraj yapımı sırasında DSİ tarafından açılan yolun, kendi kullanımlarına kapanmasına tepki gösteren köylüler, yol kapandığı için gidemedikleri arazilerindeki ağaçları kesti.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Ermenek HES Barajı yapımı sırasında, inşaat çalışmasına katılan araçların kullanması için Ağaççatı Köyü yakınlarına yol yapıldı. Yolun sivil vatandaşlarında kullanımına izin verilmesi üzerine köylüler baraj yakınındaki arazilerine zeytin ağacı dikti. Köylüler, DSİ\'ye ait yol sayesinde zeytin bahçesine gidip, ürünlerini toplama ve ağaçlarının bakımlarını yapma fırsatı buldu. DSİ, geçtiğimiz günlerde yolu köylülerin kullanıma kapattı. Bunun üzerine köylülerde, arazilerindeki bazı zeytin ağaçlarını keserek tepki gösterdi. Yolu yaklaşık 8 yıldır kullandıklarını belirten Adnan Usta, şunları söyledi: \"Zeytin bahçelerimiz köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Baraj yapıldığı sırada bu yol açıldı. Bizimde kullanmamıza imkan verildiği için biz arazilerimize zeytin ağacı diktik. O bölgede yaklaşık 30 bin zeytin ağacı var. Şu an güvenlik gerekçesiyle yol bizim kullanımımıza kapandı. Bizlerin arazilerimize araçla ulaşma şansı kalmadı. Bizler arazilerimize gidemezsek, zeytin üretemeyiz. Geçimimizi sağlayamayız. Her türlü girişimi yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Hükümetten biz koyun istemiyoruz, bizim yolumuzu açıversinler bize yeter. \" DSİ Ermenek Bölge Şefliği yetkilileri de, yolun sadece DSİ\'ye ait hizmet yolu olduğunu ve araçların kullanımının güvenlik açısından uygun olmadığı için kapatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü :

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- Köylülerden detay

- Kapıdan detay

- Ağaçları kesmelerinden detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ/ERMENEK KARAMAN,(DHA)

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Mersin biber fuarına hazırlanıyor

Mersin’de, BİBEREXPO - Biber Çeşitleri Tanıtım Fuarı düzenlenecek.

Akdeniz Belediyesi’nin desteğiyle, Adanalıoğlu ve Kazanlı muhtarlıkları, Ziraat Ajansı ve bölgedeki üreticilerin işbirliğinde, 5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘BİBEREXPO / Biber Çeşitleri Tanıtım Fuarı tanıtıldı. Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu\'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Örtü Altı Üreticileri Birliği Başkanı Tansel İzgi, Adanalıoğlu Muhtarı Cengiz Demir, Kazanlı Muhtarı İbrahim Koca, Ziraat Ajansı ve MSK Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kolcuoğlu katıldı. Başkan Pamuk, Mersin’in, Antalya’dan sonra Türkiye’de biberin en fazla üretildiği il olduğunu söyledi. Pamuk, \"Buradan hareketle, hem üretilen biberin, Mersin’de, Akdeniz’de ve ülkemizde tanıtımı ile ilgili bir faaliyet yapalım, hem de üreticilerle sektör paydaşlarını bir araya getirerek, tarımda yeni gelişmeleri aktaralım düşüncesiyle birlikte bir fuar yapalım fikrinde mutabakata vardık. İnşallah 5 Nisan’da fuarımızın açılışını yapacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Biber çeşitlerinin görüntüsü

- Toplantıya katılanlar

- Salonda bulunanlar

- Belediye Başkanı Muhittin Pamuk konuşması

- Biber görüntüsü

- Katılımcıların konuşması

SÜRE:03\'17\" BOYUT: 105,25 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

