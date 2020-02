DHA YURT BÜLTENİ-12

Şehit Uzman Çavuş Dut, damat salavatı ve zılgıtlarla memleketine uğurlandı

Siirt\'te, PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut\'un cenazesi (24), memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi. Şehit Dut, yöresel geleneğe göre, damatlar ve evlenmeden ölen gençler için yapılan salavat dile getirilerek, zılgıtlarla uğurlandı.

Siirt\'in Eruh kırsalında bulunan Ormanardı Üs Bölgesi\'ndeki yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerini koruyan güvenlik görevlilerine PKK\'lı teröristler, 30 Mart günü ağır silahlarla saldırdı. Saldırıda 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi\'nde bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Dut\'un cenazesi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, 3\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, şehit Dut\'un annesi ve yakınları ile çok sayıda Siirtli katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören, dua yapılmasının ardından sona erdi.

DAMAT SALAVATLARI VE ZILGITLARLA UĞURLANDI

Törene katılan Siirtliler, şehit Dut\'u, damatlar ve evlenmeden yaşamını yitiren gençler için yerine getirilen yöresel gelenekle uğurladı. Şehit uzman çavuşun cenazesinin ambulansa bindirilmesinin ardından törene katılanlar, salavat getirip, zılgıt çekti. Şehit Emre Dut\'un cenazesi, salavat ve zılgıtlarla defnedilmek üzere memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesine gönderildi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İkili eğitimi kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım\'ın talimatıyla ikili eğitimin kaldırılacağını belirterek, \"Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından biri budur. Öğrencileri arka arkaya, teneffüsüz, birleştirilmiş derslerde, sabahın kör karanlığında okula gitmekten kurtardık ve öğleden sonra gelenler için de akşamın kış dönemlerinde biraz da gece karanlığında eve gelmekten kurtardık\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katılmak üzere uçakla Ankara\'dan Sinop\'a geldi. Bakan Yılmaz, Vali Hasan İpek\'i makamında ziyaret etti. Sinop Valiliği\'ni ziyaretinde açıklama yapan Yılmaz, ikili eğitimi kaldıracaklarını söyledi. Bakan Yılmaz, \"İkili eğitimi Başbakan\'ımızın talimatıyla kaldıracağız. Sinop buna uygun. Ne için kaldırıyoruz? Kaliteli bir eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından biri budur. Öğrencileri bir koşuya, arka arkaya, teneffüsüz, birleştirilmiş derslerde sabahın kör karanlığında okula gitmekten kurtardık ve öğleden sonra gelenler için de akşamın kış dönemlerinde, biraz da gece karanlığında eve gelmekten kurtardık. Sinop, devamsızlığı en az olan Türkiye’de ilk 5 il arasındadır. Bu da yine Sinop’taki eğitimin iyi bir noktada olduğunu gösteriyor. 32 binin üzerinde öğrencimiz var. 3 bine yakın öğretmenimiz var. Bizim dönemimizde 460 dersliği Sinopluların hizmetine sunduk. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 19’du, 16’ya düştü. Bugün Kore’de, bugün Japonya’da, bugün İngiltere’de derslik başına düşen öğrenci sayısının 17 olduğunu belirteyim. Sinop’ta şu an 16. Türkiye ortalamasında da söylediğim bu ülkelere göre çok çok iyi bir noktada\" diye konuştu.

\'2 MİLYON 850 PAKET SÜT DAĞITTIK\'

Süt programı kapsamında 71 binin üzerindeki öğrenciye 2 milyon 850 paket süt dağıtımı yapıldığını kaydeden Yılmaz, \"Biliyorsunuz dershaneler kapatıldı. Eskiden tüm Türkiye’de dershaneye giden öğrenci sayısı 4 milyonken şimdi 200 bin civarına düştü; ama istiyoruz ki bu dershane ihtiyacı da olmasın ortadan kalksın. Ne yapalım ihtiyaç yoksa? Bunun için de yetiştirme ve destekleme kursları açıyoruz. Bakanlığımız tarafından. Yine bu dönemde evlatlarımızın düzenli, sağlık beslenmesi için gereken ücretsiz biliyorsunuz süt dağıtımı yapıyoruz. Süt programını başlattık. Bu program başladığı andan bugüne kadar 71 binin üzerinde öğrencimize 2 milyon 850 bin paket süt dağıttık. Yine bir başka biliyorsunuz kuru üzüm dağıtıyoruz. Sağlıklı beslenmelerine katkı olsun\" dedi.

\'EĞİTİMDE AVRUPA\'DA ÇOK İYİYİZ\'

Okul öncesi eğitime büyük önem verildiğini ve Türkiye\'nin eğitimde Avrupa\'da çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Bakan Yılmaz, \"Okul öncesine çok büyük önem veriyoruz. Bunu hep iddia ile inanarak söylüyorum. Eğitimde Avrupa’da çok çok iyiyiz. Tek bir alanda eksik olduğumuz yer var. Bölüm var. O da okul öncesi eğitimdir. Biz geldiğimizde okul öncesi eğitim 110 civarındaydı. Geçen yıl 5 yaş için okul öncesi eğitimdeki oranı yüzde 74’e çıkarttık \" dedi.

\'6 MİLYAR LİRA TEŞVİK YATIRILDI\'

Okula devamlılığın teşvik edilmesi için ailelere yatırılan paranın yaklaşık 6 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz, şunları söyledi: \"Fırsat eşitliğini sağlamak için okula devamlı teşvik etmek için annelere şöyle bir çağrıda bulunmuştuk. İhtiyacı olan annelere. Lütfen evlatlarınızı düzenli olarak okula gönderin. Gönderdiğiniz okul öncesi eğitim dahil. Okul öncesi eğitim ve ilkokulda ve orta okulda gönderdiğiniz her erkek evladınız için size 35 lira, kız evladınız için 40 lira. Liseye gönderdiğiniz her erkek evladınız için 50 lira, kız evladınız için 60 lira size para yatırıyor. Türkiye’de bu miktar yaklaşık 6 milyar liraya yaklaştı. Bütün okullarımızda yani ortaokullarda, liselerde ve meslek liselerinin hepsinde akıllı tahtalarımız var. Etkileşimli tahta ne söylerseniz söyleyin. Önümüz de ki dönemlerde inşallah ilkokullarımızda dahil bu sistemi de yaygınlaştıracağız. Ne için? Eğitimin kalitesini arttırmak için. Zaten bugün eğitimde Türkiye’de kalite konuşuluyorsa alt yapının büyük ölçüde çözümlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Eskiden okul istenirdi şimdi okul değil daha kaliteli bir eğitim isteniyor. Bu da Türkiye’nin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın eşi muhterem hanım efendinin başlattığı okuma-yazma seferberliği vardı. Normalde erkeklerde okuma yazma seferliği yüzde 99 oranında. Hanımlarda yüzde 94 oranında ama Türkiye’de 2 milyon 400 bin gibi bir okuma yazma bilmeyen kardeşimiz olduğu kayıtlara göre ifade ediliyordu. İnşallah bu programımız en iyi şekilde devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde inşallah Türkiye’deki bütün okuma- yazma bilmeme oranını sıfıra yaklaştıracağız.\" Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ziyaretinin ardından AK Parti Sinop İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katılmak üzere valilikten ayrıldı.



Bakan Yardımcısı Ersoy: Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette beraber yaşayacağız

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ülkede sağlanan huzur ve güven ortamını bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirterek, \"Biz artık ağlamak, ağıt yakmak ve gözyaşı dökmek istemiyoruz. Emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette birlikte yaşamanın keyfini sunacağız\" dedi.

Kayyum atanan belediyelerin çalışmalarını yerinde görmek ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Bitlis\'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hizan ilçesini ziyaret etti. Ersoy, Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu\'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Ersoy, şunları söyledi:

“Karşımızda olanların bir tek derdi var. Devletimizi ortadan kaldırmak, hepimizi vatansız bırakmak. Hiçbirinin diğerinden farkı yok. FETÖ, PKK, YPG ve DEAŞ da aynı yerden kumanda edildiğini ve tek bir gaye için kullanıldıklarını, bu toprakları da Suriyelileştirmek, Iraklaştırmak ve hepimize huzur yerine kan ve gözyaşı yaşatmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Kayyum belediyecilik uygulamamız, bu mücadelemizin bir parçası. Milletimize hizmet olsun, diye verdiğimiz kaynakların sizin huzurunuza, canınıza, malınıza kast eden insanlara mermi olmasını engelledik. Hepimize düşen bir görev var. Bu huzurun, mutluluğun, hazzın keyfini çıkaralım ve sahip çıkalım. Bizim bu topraklardan başka gidecek, yaşayacak yerimiz yok. Biz artık ağlamak istemiyoruz. Biz artık ağıt yakmak istemiyoruz. Biz artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Biz emperyalistlerin postalları altında evlatlarımızın ezilmesini istemiyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Huzurun, güvenliğin hazzını aldık. Bundan sonra bunu bozmaya hiç kimsenin yeltenmesine, hiç kimsenin kalkışmasına fırsat vermeyeceğiz. Kafalarına taktıkları maskelerin arkasına sığınıp, kalleşçe bizim kanımızı akıtarak evlatlarımızı anasız- babasız bırakarak, varlıklarına hissettirmeye çalışanlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Karış karış bu toprakları gezeceğiz. Bu topraklarda sizlerle beraber olacağız. Çatlasalar da patlasalar da bu memlekette, bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfini sunacağız.\" Bakan Yardımcısı Ersoy, Hizan ilçesindeki temaslarının ardından kara yoluyla Van\'a geçti.



İnönü Zaferi\'nin 97\'nci yıldönümü törenlerle kutlandı

Milli mücadelenin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin (TBMM) ilk zaferi olan İnönü Zaferi\'nin 97\'nci yıldönümü, Bilecik\'in Bozüyük ve Eskişehir\'in İnönü ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

İnönü Zaferi\'nin yıldönümü törenleri ilk olarak Bilecik\'in Bozüyük İlçesindeki Metristepe Anıtı önünde yapıldı. İstiklal Marşı\'nın ardından saygı atışının yapıldığı törenlere daha sonra Bozüyük\'ün Akpınar Köyü\'ndeki şehitlikte devam edildi. Akpınar Şehitliği\'nde dua okundu.Bozüyük\'teki törenlerin ardından Eskişehir\'in İnönü İlçesinde tören düzenlendi. İnönü ilçesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulup saygı duruşundu bulunuldu.Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile çok sayıda kişi katıldı. TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün yaptığı konuşmada, \"zaferimizin 97\'nci yıldönümünde bu topraklarda kefensiz yatanlara hitap etmek istiyorum. Yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenenlere sesleniyorum. İnönü kahramanları sizden çok şeyler öğrendik. Mesela büyük balığın küçük balığı her zaman yiyemeyeceğini öğrendik. 20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik. 200 makinelinin 400 makineliye kafa tutabileceğini öğrendik. Yoksul bir milletin yedi düveli yenebileceğini öğrendik. İnönü\'de cesaretin kitabını yazanlar, sizlerin sayenizde küllerinden yeniden doğmayı öğrendik. Bu topraklarla ilgili birçok şeyi bildik, öğrendik, anladık. Ama tek bir şeyi hiçbir zaman anlayamadık. Bu destanı yazanları, İsmet Paşayı ve Atatürk\'ü anlamayanları anlayamadık\" dedi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, \"her türlü farklılıklarını zenginlik olarak gören Milletimiz bugün tüm renkleri ile bir ve beraberdir. Her türlü algı operasyonlarına, iç ve dış ihanetlere, aklını ve vicdanını kiralayanlara rağmen, ülkemizi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün hedef gösterdiği \'Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak\' ülküsünden asla vazgeçmeyeceğiz. Gazilerimiz, şehitlerimiz emin olsunlar. Karşımıza çıkartılan her türlü zorluklara rağmen, ülkemiz Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ve daha da güçlenerek ilerliyor\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından İnönü Zaferi\'nin 97\'nci yıldönümü törenleri sana erdi.

Bahar Yürüyüşü\'ne yoğun ilgi

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde Mavikent Mahallesi\'ne düzenlenen Bahar Yürüyüşü\'ne yaklaşık bin kişi katıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından Mavikent Mahallesi\'nde \'Bahar Yürüyüşü\' düzenlendi. Mavikent Mahallesi futbol sahasından başlayan yürüyüş Şehit Ömer Halisdemir Parkı\'nda sona erdi. Yürüyüşe Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, Antalya İl Kültür Müdürlüğü Telif ve Sinema Şube Müdürü Esad Esmeray, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve yaklaşık bin kişi katıldı. Katılımcılar deniz sahilinde fıstık çamı ve okaliptus ağaçları eşliğinde yürüdü. Yürüyüş sonunda Mavikent mahalle muhtarlığının koordinesinde katılımcılara kahvaltı ikramında bulunuldu. Şehitler için Kur\'an okunması ve dua edilmesinin ardından etkinlik sona erdi. Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, \"Her ay doğa yürüyüşü adı altında yürüyüşler düzenliyorduk. Nisan ayının ilk gününde bu etkinliğimizi \'Bahar Yürüyüşü\' olarak gerçekleştirdik. Hafta sonunda halkımızla hem spor yapıyoruz hem de birlik ve beraberlik içinde sosyal etkinlikte bir araya gelmiş oluyoruz. Yürüyüşümüze ev sahipliği yaptığı için Mavikent mahalle muhtarlığımıza ve Mavikent halkına çok teşekkür ediyoruz\" dedi.



