DHA YURT BÜLTENİ-12

YAHYALI\'YI SEL VE HEYELAN VURDU (EK)

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel ve heyelan nedeniyle bozulan yolları ve Kapuzbaşı Deresi\'nin kıyılarını iş makineleriyle düzelttiklerini, Kapuzbaşı takım şelalelerinin hemen yanı başındaki Güney Şaleleleri\'ndeki derede oluşan selden dolayı 2 bungalov türü evin hafif hasar gördüğünü söyledi. Öztürk \"Bu mevsimde normalda bu evler kullanılmıyor. Ancak İsrailli bir grup turist gelecek diye 3 vatandaşımız 2 bungalov evde gece kalıp, hazırlık yapmışlar. Mezra olarak nitelendirdiğimiz bu yerleşim bölgesinde sabaha karşı da yağış artıp sele dönünce, karşı kıyıya geçemedikleri için mahsur kalmışlar. Sonra jandarma, AFAD ve belediyemize ait itfaiye ekiplerince kurtarıldılar\" dedi.

Meteoroji Bölge Müdürlüğü\'nün dün Yahyalı\'nın yanı sıra Develi ve Tomarza için de sağnak yağış uyarısında bulunduğunu ifade eden Başkan Öztürk, \"Metrekareye 51-77 kilo yağış düşeceğini bildirmişti. Yapılan ölçümlerde metrekereye 60 kilogram yağış düştü. Sel suları, taştığı dereden geçen Zamantı Irmağı\'na döküldü. Can kaybı ve yaralanma yok. Bozulan yolları ve heyelan olan yerleri iş makineleri ile düzelttik\" dedi. Mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 3 kişiden Dursun Baştürk, \"İsrailli turistlere hazırlık yapmak için pansiyon olarak kullandığımız bungalov türü evde gece kaldık. Saat 03.00 sıralarında yağış şiddetlendi ve sel geldi. Saat 08.00 sıralarında jandarmayı aradık. Daha sonra jandarma, AFAD ve belediye itfaiye ekipleri bizi derenin karşısına geçirdi\" diye konuştu.

ÇİFTLİK Bank\'ın Sakarya\'nın Taraklı ilçesindeki tesisinde bulunan 21 bin 190 tavuk ve yumurtalar ihale ile 262 bin 500 liraya satıldı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank\'ın Taraklı\'da bulunan Mavi Yumurta Üretim Tesisi\'ne el konuldu. Tesiste bulunan 21 bin 190 tavuk ve satışa hazır 100 bin yumurta Taraklı Kaymakamlığı\'na bağlı Taraklı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarıldı. İhale bugün Taraklı Kaymakamlığı\'nda yapıldı. İhale öncesi ilanı görüp başvuru yapan ve teminat bedelini yatıran canlı hayvan ticareti yapan 4 firma katıldı. 21 bin 190 tavuk ve yumurtaları ihalede açık arttırmayla 222 bin liradan satışa sunuldu. İhaleye katılan firmalar bu fiyat üzerinden tekliflerini sundu. 5\'inci kez teklif veren Ankara Yarka firması 262 bin 500 TL teklif vererek, tavuk ve yumurtaların sahibi oldu. İhale sonrası konuşan Taraklı Kaymakamı Cihat Koç, Çiftlik Bank\'ın Taraklı\'daki tesisiyle ilgili bundan sonraki kararın bugün atanan kayyum tarafından verileceğini belirterek, \"İhaleyi gerçekleştirdik. Bundan sonraki kısma da artık kayyum da atandı, bundan sonrası artık mahkemenin kararıyla belirlenecek. Elimizdeki tavukları ve onların yumurtalarını mal müdürlüğümüzün ihalesiyle satışını yaptık. Bu 262 bin 500 lirayı adli emanet hesabına aktaracağız. Yanlış bir bilgi var, satılan tesis değil, satılan tavuk ve yumurtalar. Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapacak bir şey yok. Atık kayyum değerlendirecek. Taraklı için gerekli işlemler yapıldı, gerisi artık adli merciler tarafından takip edilecek. Biz tesis açıldıktan 20 gün sonra araştırmamızı yapıp suç duyurusunda bulunduk. Basında yazılan da bunun ilk olduğu noktasında ama ilk veya son olması önemli değil\" dedi.

İhaleyi kazanan Ankara Yarka firması sahibi Ekrem Tetik ise, \"İşimiz bu olduğu için geldik, ihale bizde kaldı. Çiftlik Bank mağdurlarına elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. Tavuklar mavi yumurtluyormuş, 3 çeşit hayvan var. Hepsine baktık, hepsini birden tek kalemde aldık. İhale bayağı zor geçti ama bizde kaldı, nasip bizeymiş\" diye konuştu.

İçindeki hayvanların satıldığı Taraklı\'daki tesis hakkındaki son kararı ise atanan kayyum belirleyecek.

ESKİŞEHİR\'de faaliyet gösteren bir firma, 3 boyutlu kumaş kullanarak terletmeyen ortopedik ürünler üretmeye başladı.

KOBİ Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren şirketin Genel Müdürü Necdet Çapa, terletmeyen ürünlerle ilgili bilgi verdi. Çapa, \"Özellikle Afrika ve Orta Doğu\'daki sıcak ülkelerde dizlik, bileklik ve korseler terleme yapıyordu. Hastalar bunları takmak istemiyordu. Bizim 3 boyutlu kumaşla yaptığımız ürünler terleme yapmıyor. Hastalar bunları rahatlıkla kullanıyor. Terletmeyen ortopedik ürünlerimize Afrika ülkelerinden yoğun talep gelmeye başladı\" dedi.

Dubai\'deki fuara katıldıklarını belirten Necdet Çapa, orada sergiledikleri ürünlerinin ilgi gördüğünü anlattı. Fuarda Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen şirketlerden çok sayıda sipariş aldıklarını ifade eden Çapa, ürettikleri ürünlerin 42 ülkede pazarlandığını, en son Tanzanya\'da bayilik kurduklarını söyledi. Üç boyutlu kumaşlardan dizlik, bileklik ve korselerden önce çarşaf ürettiklerini belirten Necdet Çapa şöyle konuştu: \"Biz ilk olarak 3 boyutlu kumaştan yapılmış çarşafları ürettik. Bu çarşaflar, 3 boyutlu kumaşın bambu kumaşla kaplanmasıyla oluşuyor. Yüksek hava geçirgenliğinden dolayı hastada terleme olmuyor ve yara açılması engellenmiş oluyor. Çeşitli hastanelerde uygulamaları yapıldı ve çok başarılı sonuçlar alındı. Yakın bir zamanda tercih edilen bir ürün olacak. İlk olarak biz bu ürünleri hastalar için düşünmüştük. Ancak fuarda gördük ki, yatak çarşafına özellikle sıcak ülkelerden büyük talep var. Sağlıklı kişiler bile rahat, terleme olmadan geceleri uyumak istiyor. Artık sadece hastalar için değil normal insanların uyku konforunu artırmak için kullanmaya başladılar. Bu nedenle çift kişilik çarşaf üretimlerine de başladık.\"

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi\'nin (ESOGÜ) Mahmudiye ilçesinde bulunan Atçılık Meslek Yüksekokulu\'na kız öğrenciler ilgi gösteriyor. Üniversiteli kızlar, okulun harasında atlara binip eğitim görüyor.

ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü Bölümü\'nde eğitim gören 70 öğrencinin 18\'i kız öğrencilerden oluşuyor. Okulu Müdürü Dr. Hakan Çalışkan, atçılık kültürünü yaşatacak yeni nesilleri oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Okuldaki öğrencilerin üçte birini kız öğrencilerin oluşturduğunu belirten Çalışkan \"Burada sektörün ihtiyaç duyduğu at antrenörleri yetiştirmeyi planlıyoruz. Eğitimlerimiz haftanın 7 günü sürüyor. Öğrenciler buradan ayrılmıyorlar, tatilde de burada oluyorlar. Eğitimimizin tamamı uygulamalı. Sektörün ihtiyaçlarına göre ders konularımızı belirledik. Öğrenciler buraya geldikleri andan itibaren uzman kadrolarımızın eşliğinde atlarla vakit geçirmeye başlıyorlar. Her birine birer at vermeye çalışıyoruz. At kaynağımız şu anda gayet uygun sayıda. Elimizde Alman menşeli, Hollanda menşeli Avrupa atları, Arap ve İngiliz safkanlarımız var, gösterişli yük atlarımız, yılkı atlarımız, pony atlarımız var. Öğrenciler okulun harasında atlara binerek eğitim görüyor\" diye konuştu.

Öğrencilerden Gaye Akçakaya, \"Buraya atları çok sevdiğim için geldim. Atlar küçüklüğümden beri çok hoşuma gidiyor. Onlarla ilgilenmekten çok keyif alıyorum. Bu yüzden burada okuyorum. Mezun olunca at antrenör olma istiyorum\" dedi.

Eda Yavuz da \"Bu bölümde okumaya başladığımda ilk başta çevremdekiler \'jokey mi olacaksın?\' diye soruyorlardı. Ben bu işin antrenörlük kısmında yer almak istedim ve o yüzden bu bölümü seçtim\" diye konuştu.

Öğrencilerinden babası İngiliz, annesi Türk olan Silver Jones ise eğitim gördüğü \'Midas\' isimli atından okul bitince ayrılırken çok üzüleceğini söyledi. Mezun olduktan sonra atlı spor kulübünde at antrenörü olmak istediğini ifade eden Jones, “Atları çok seviyorum. Küçüklüğümden beri at sevme, at binme merakı içinde oldum\" dedi.

