DHA YURT BÜLTENİ-12

5 çocuk babası ölü bulundu



GAZİANTEP\'te, aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 5 çocuk babası Ahmet Karabıkçı (32) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede oyun oynayan çocuklar, belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılan metruk binaların olduğu sokağa girdi. Burada yarısı yıkılmış iki katlı bir binaya giren çocuklar yerde hareketsiz yatan Karabıkçı\'yı fark ederek durumu ailelerine bildirdi. Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk incelemelerinde Karabıkçı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada cesedin, dün öğleden bu yana ailesi tarafından aranan Karabıkçı\'ya ait olduğunu tespit etti. Ölüm haberini duyan Karabıkçı\'nın aynı mahallede oturan ailesi, cesedin bulunduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Karabıkçı\'nın, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölmüş olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Karabıkçı\'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet Karabıkçı\'nın fotoğrafı

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Olay yeri

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Çelikhan\'da 800 kişiye helva dağıtıldı

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, Çanakkale Şehitleri adına 800 kişiye irmik helvası dağıtıldı.

Çanakkale şehitleri için cuma namazı çıkışında Ulu Cami Derneği tarafından organize edilen 800 kişilik irmik helvası vatandaşlara ikram edildi. Ulu Cami Derneği Başkanı Abdurraman Yalçın, “Derneğimizin girişimleri ile hayırsever vatandaşlardan toplanan paralar ile 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz adına yapılan irmik helvası misafirlere ikram edildi. Başta Çanakkale ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bu hayır işinde emeği geçen herkese Allah razı olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çanakkale şehitleri adına helva dağıtıldı

- Dernek başkanı konuşması

- Helva ikramı

- Genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

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Bartın\'da su altında kalan baraj sahasındaki 38 evin yıkımına başlandı



BARTIN Kirazlı Köprü Barajı\'nın arkasında bulunan ve yoğun yağışlarda sular altında kalan 38 evin yıkımına başlandı. Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez yıkımın 2 sürebileceğini söyledi.

İki hafta önce Bartın’da yoğun yağışların ardından Bartın-Karabük yolu üzerindeki Kirazlı Köprü Barajı taştı. Taşma nedeniyle daha önceden istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler ile 3 mahalleye giden yol sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri ekipleri barajın taşmasının ardından 2,5 yıl önce istimlak edilen ancak vatandaşların boşaltmadığı evler için de 16 Mart tarihine kadar tahliye için süre verdi. DSİ ekipleri su taşkın seviyesi kotunda bulunan 38 ev sahibine ulaşarak, evlerini 16 Mart tarihine kadar boşaltmalarını istemişti. Evlerin yıkımına bugün başlandı.

Vatandaşlar yıkımı meraklı gözlerle izlerken, ayrıca cep telefonlarına kaydettiler.

Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönkez yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda bölgemizde yoğun yağış oldu ve baraj geriye doğru taştı. Sonrasında burada daha önceden istimlak edilen bazı evler sular altında kaldı. Geçtiğimiz günlerde de zaten DSİ kendilerine tebliğ yaptı. Şimdi de yıkım çalışmalarına başlandı. Tahminlerimize göre sular altında kalan evlerin yıkımının bitmesi, yani 38 evin yıkımı yaklaşık 2 ay gibi bir zaman alacağını düşünüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su altında kalan evler detay

-Evlerin yıkımı

-Vatandaşların izlemesi

-Başkan Dönmez ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)

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Lise öğrencileri, Mehmetçik\'e destek için Türk bayrağı oluşturdu



KAYSERİ\'de, lise öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla Garnizon Şehitliği\'nden Cumhuriyet Meydanı\'na yürüdü. Atatürk Anıtı\'nın önünde sona eren yürüyüş sonrası Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vali yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Anıtın olduğu alanda yaklaşık 1000 öğrenci, bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu.

Vali Kamçı, öğrencilerin bu çalışmasına ilişkin \"Yarınımızı emanet edeceğimiz gençler, bugün güzel bir etkinlik düzenledi. Onlar; \'Çanakkale\', \'15 Temmuz\', \'Zeytin Dalı\' ruhuyla hareket edebiliyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Türk bayrağı koreografisi

-Vali Süleyman Kamçı\'nın konuşması

-Öğrencilerden görüntü

-Genel detay

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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Hakkari\'de sağanak ve dolu

HAKKARİ\'de aniden bastıran sağanak ve ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari\'de iki haftadan beri etkili olan sıcak hava, bugün öğlen saatlerinde yerini sağanak yağış ve doluya bıraktı. Sağanağın başlaması ile birlikte cadde ve sokaklarda bulunanlar kapalı mekanlara koşuştururken, şehir içi trafiği de olumsuz etkilendi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı ise trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolu yağışı

-Doludan kaçan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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Kars’ta Çevik Kuvvet’ten gerçeği aratmayacak tatbikat

KARS Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi tarafından gerçeğini aratmayacak bir tatbikat yapıldı.

Çevik Kuvvet yerleşkesindeki tatbikatta bir gösteri sırasında sivillerin taşlı sopalı saldırısına karşı direnişe geçen ekipler planlı şekilde direnişi bastırıyor ve eylemcileri polis otosuna alarak karakola götürüyor. Aksiyon sahnelerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı tatbikatta Çevik Kuvvet Şubesi, saldıran sivilleri başarıyla etkisiz hale getirerek dosta güven düşmana korku verdi. Tatbikatla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Kars İl genelinde gerçekleşebilecek olan olası Toplumsal Olaylara karşı anında ve etkili müdahale edebilmek, Çevik Kuvvet personelinin yetersiz kalması halinde oluşturulmuş olan Toplu Kuvvetin hazır olmasını sağlamak ve Çevik Kuvvet personeli ile Toplu Kuvvet personeli arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla senaryolu tatbikat yapılması planlanmış; 09/03/2018 günü Çevik Kuvvet Yerleşkesi içerisinde TOMA ve Zırhlı Otobüsler kullanılarak, tam teçhizatlı Çevik Kuvvet Personeli ile Toplu Kuvvet Personelinin katılımıyla senaryolu tatbikat sorunsuz bir şekilde icra edilmiştir.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ HD

Tatbikatın başlaması

Sivillerin saldırması

Çevik kuvvet müdahalesi

Gözaltılar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Kapkaç zanlısı önce kameraya sonra polise yakalandı

DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde kapkaç yapan zanlı, güvenlik kamerasınca görüntülenirken, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

Akhan Mahallesi\'nde geçen salı günü saat 15.00\'te 20 yaşındaki A.O.Ç. bir kadının kolundaki çantasının kapıp kaçma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. A.O.Ç. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı, minibüsten inen, kolunda çantası bulunan Suriyeli bir kadını takip etmeye başladı. Zanlı A.O.Ç., Suriyeli kadın ve ailesi karayolunun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, kolundaki çantayı kapıp, kaçmaya başladı. Çantası çalınan Suriyeli kadın şoka girerken, yanındakiler de zanlının peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, zanlı A.O.Ç. ile birlikte yanındaki arkadaşını olay yerine yakınlarında yakalayıp gözaltına aldı. A.O.Ç. ve yanındaki arkadaşı, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.O.Ç. tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Zanlının arkadaşıyla aileyi takip etmesi

- Karayolunun karşısına geçerken çantayı kapkaç yapıp, kaçması

- Ailenin de peşinden koşması

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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TBMM Başkanı Kahraman: Meclis kürsüsü, fikrin Kırkpınarı\'dır



BURSA\'da, restorasyonu tamamlanan 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ile Birlik Vakfı Bursa Şubesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun da katıldığı törenle açıldı.Kahraman, törende yaptığı konuşmada “Mecliste kavgalar oluyor üzülüyorum. Kavga değil fikir beyanı mikrofondur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır\" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları ile aslına uygun şekilde yenilenen 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ve İmarethanesi açılışına katıldı. Kahraman ve Çavuşoğlu, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin açılışını da yaptı. Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Tarihi bir mekandayız. Tarihimizle iç içe, Osmanlı’nın merkezindeyiz. Söğüt, ufak bir fidandı, koca bir çınar oldu. Söğüt’ten 3 kıtaya, 7 denize yayılan muhteşem ağaçlara ulaştık. Selçuklu’nun verdiği topraklar, büyüdü kıtalara yayıldı. Cihat ruhuyla 2 bin kilometrekare olan bu topraklar, 20 milyon kilometrekareye ulaştı. Bize bağlı olarak vergi verenleri de kattığımızda 24 milyon kilometrekareyi geçti. Ahlak çok üst seviyedeydi. Osmanlı fazileti çok üst düzeydi. Muhteşem bir devletin devamıyız. Tarih, bir deniz feneri. İleriyi gösterir. Tarihi bildiğimizde günü değerlendirebiliriz, geleceği de okuyabiliriz. Tarihimize sahip çıkacağız. Birlik Vakfı’nın ana hedefi tarihe sahip, milli şuura sahip gençlik yetiştirmektir. Bendenizin genel başkan olduğu dönem 1967-69 arasındadır. Türkiye çalkantılı bir havaya girmişti. Ne Amerika, ne Rusya. 3\'üncü yol milli bir görüşün sahibi olduk, kendimiz olacağız dedik. Taklitçi olmayacağız, biz olacağız” dedi.

\'MECLİS\'TE MAVGALAR OLUYOR ÜZÜLÜYORUM\'

“Toplum kendi özdeğerlerine dönerek yenilenmeli, huzur ve kardeşlik içinde yürümeliyiz” diyen TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye’de satılmış çok azdır, aldatılmış çoktur. Bu konuşarak giderilir. Meclis\'te kavgalar oluyor üzülüyorum, kavga değil fikir beyanı mikrofundur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır, diyalog konuşmaz sözler konuşur. Tarihimize sahip çıkacağız 15 temmuz gecesi meclisi açtığımda grup başkanvekillerini çağırdım herkes parti etiketini kaldırmıştı ay yıldızın altındaydı, o şuurda olacağız. Birbirimizi hor görmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Vakıfların öneminden bahseden Kahraman, “Eskiden huzurlu bir toplum vardı, onun için vakıflarımız çalışma yapıyorlar. Vakıf bir malın Allah’ın mülkü sayılmasıdır. Vakıf ettiğiniz zaman o sizden çıkar. Osmanlı o yüzden vakıf medeniyetidir. Vakıflar dernek değildir, vakıflar adalete tam riayettir” dedi.

\'TÜRKİYE YOK OLACAKTI\'

15 Temmuz sürecine de değinen TBMM Başkanı Kahraman, “Kültür Bakanlığım sırasında payitahtlar zinciri diye bir projem vardı. Söğüt\'ten Bursa’ya, Edirne’den İstanbul\'a gelen bir çizgi içerisinde gidecektik. Tanklar yürüdü, gidemedik. Türkiye ne zaman yükselse bir mani çıkardılar. O niye çıkar, biz olmayalım diye çıkar. Sonuncusu 15 Temmuz’du. 15 Temmuz başarılı olsaydı sadece idare değişmeyecek Türkiye yok olacaktı. Hangi partiden olursa olsun meydanlar doldu. Milletimiz habersiz değil, Recep Tayyip Erdoğan’a inanıyor. Büyük bir tehlikeyi atlattık. Bir vatan hainliği hadisesini halletmiş ve çözmüş olduk. Muratlar, Osmanlar, Yavuzlar, Süleymanlar, Selimler yetiştirecek çalışmalar yapılması lazım. Birlik Vakfı’nın kuruluş amacı da bu. Gençlerimizi geleceğe yetiştirmemiz lazım” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, Afrin’de Zeytindalı Harekatı için de “Teröristlere karşı bir harekat yapıyoruz. O bölgeyi terörden arındırma faaliyetini yapıyoruz, devam da edeceğiz. Türkiye güçlü ve dik olarak devam edecek. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

\'BURSA VAKIF VE MEDENİYET ŞEHRİDİR\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da Bursa’nın vakıf ve medeniyet şehri olduğunu ifade ederek, şunları kaydettti:

“Medeniyetimiz için özellikle ifade edilen çok güzel terim vardır, vakıf medeniyeti. Vakıf Allah rızası için iyilik yapmaktır. Geçmişte sosyal hayatın tamamı belediyecilik hizmetinin de kamu hizmeti olarak vakıf eliyle yürütüldüğü bir medeniyet bizimkisi. Baktığınız zaman hayatın bütün alanını kuşatan vakıflardır. Bugün işte bu vakıf medeniyetinin çocukları olarak dünyada birçok mağduriyetin yaşandığı yere bu medeniyetin eliyle ulaşan bizler ve vakıf kültürü. 5 bin adet vakıf eseri yeniden ihya edildi. Bugün 15 bin muhtaç aileye yardım, 5 bin öğrenciye burs, 108 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz. Bu millet o kadar gönüllü bir millet ki dışarıdan bakıldığında anlaşılması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu perspektif neticesinde vakıflarımız, mağdurlara ve yoksullara sahip çıkmaya devam ediyor. Birlik Vakfı da onlardan bir tanesi.”

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin vakıf merkezi, törenle açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kahraman\'ın konuşması

Çavuşoğlu\'nun konuşması

Kurdele kesimi

Detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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Bolu\'da göreve başlayan Yunus Timlerinin gösteri ilgiyle izlendi

BOLU’da, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan 4 timden oluşan 8 kişilik Yunus Timleri’nin motosikletleriyle yaptığı gösteri ilgiyle izlendi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni kurulan Asayiş Şube Müdürlüğü araç sürüş eğitim alanında \"Yunus Timleri\" için sertifika töreni düzenlendi. Törenin ardından konuşan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, \"Şehrimizin huzur ve güvenliğine önemli bir katkısı olacağına inandığımız Yunus Timlerimiz 4 motosiklet 8 personel ile şehrimizin, halkın kalabalık olduğu saatlerde ve bölgelerinde görev yapacaklardır. Ben yeni kurduğumuz bu ekiplerimizin hem teşkilatımıza hem de Bolu halkına hayırlı olmasını diliyorum.\" dedi.

Bolu Valisi Aydın Baruş ise, \"Motosikletli timlerimiz, gerek olaylara müdahale, gerekse toplumla münasebetler bakımından nasıl davranacakları konusunda eğitime tabi tutuldular. Bolu\'daki vatandaşlarımız bundan sonra kendilerini daha huzur içerisinde hissedeceklerdir. Timlerimiz halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, caddelerde, sokaklarda ve özellikle öğrencilerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde motosikletlerle görev yapacaklardır. Ayrıca İl Özel İdaresi tarafından temin edilen 2 arazi aracı da hava şartlarına göre kullanılabilecektir. Bu timler sayesinde bundan sonra emniyet güçlerimiz olaylara daha etkin müdahale etme ve halkımızın itimadını sağlama yönünde daha fazla güven telkin etme yönünde önemli bir kazanıma sahip olacaklardır.\" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri timlerde görev yapacak olan emniyet personellerine sertifikalarını takdim etti. Daha sonra \"Yunus Timleri\" tarafından törenin yapıldığı alanda motosikletlerle gösteri yapıldı. Motosikletlerin üzerinde hedef küçültme, silahla müdahale, sürücü değiştirme gibi birçok durumla ilgili mizansen gerçekleştiren ekiplerin gösterisi çevredeki vatandaşlar ve protokol tarafından ilgiyle izlendi.

Gösterinin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş da \"Yunus Timleri\"nin montunu giyerek, polisin arkasına binip alanda motosikletle tur attı. Vali Baruş, motosiklete oturup fotoğraf da çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletlerin görüntüsü

-Sertifika verilmesi

-Konuşmalar

-Polis timlerinin gösterisi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)