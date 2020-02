DHA YURT BÜLTENİ-12

(ÖZEL)

1)AFRİN’İN YANI BAŞINDAKİ KÖYLERDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN



ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin’in yanı başındaki Basilhaye köyündeki teröristler de TSK’nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 51’inci gününe girdi. Harekatın 50’nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürdü. Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam edildi.

ÖSO GÜÇLERİ KÖYE İLERLEDİ

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri bu sabah dün alınan Halidiye köyü bölgesinde toplanarak, Afrin kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Basilhaye köyüne operasyon başlattı. Ağır silahların bulunduğu araçlarla ve yaya olarak ilerleyen ÖSO askerleri, Basilhaye köyüne yakın bir noktada konuşlandı.

TERÖRİSTLER KARADAN VE HAVADAN ATEŞ ALTINA ALINDI

Basilhaye köyünün üstündeki hakim noktada bulunan terör örgütü PYD/PKK’nın diğer bölgelerde olduğu gibi yine kuleler inşa ederek etrafı gözetlediği belirlendi. Keskin nişancılar ile ÖSO askerlerinin ilerlemesine engel olmaya çalışan teröristler, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından Fırtına obüsü atışlarıyla ateş altına alındı. TSK’nın savaş uçakları da 2 kez köyün hakim tepesindeki kulelerin bulunduğu bölgeye bombardıman düzenledi. Karadan ve havadan yapılan bombardıman ile vurulan teröristlerin bulunduğu bölgelerden yükselen dumanlar çevresindeki köylerden çıplak gözle izlendi. Bu sırada Basilhaye köyü yakınında konuşlu olan ÖSO güçleri de teröristlerin bulunduğu bölgeyi ağır silahlarla ateş altına aldı. Bu sırada Basilhaye köyü yakınlarında konuşlu ÖSO askerleri, öğle vakti zeytin tarlasında hep beraber saf tutarak namaz kılıp, dua etti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Karadan ve havadan vurulan teröristlerin kaçabilecekleri yollar da yine obüs atışlarıyla ateş altına alındı. Teröristlerin hareket alanının daraltılmasının ardından Özgür Suriye Ordusu güçleri de harekete geçerek köye operasyon başlattı. Çatışmaların yaşandığı köyün kısa süre içerisinde teröristlerden arındırılarak özgürleştirilmesi bekleniyor.

2)BARAJ GÖLÜNDE ALABORA OLAN TEKNEDE KAYBOLAN KİŞİ BULUNAMADI

ARTVİN\'in Borçka ilçesindeki Muratlı Baraj Gölü\'nde dün teknenin alabora olması sonucu kaybolan Muhammet Ay (50) dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramada bulunamadı. Kayıp kişi için Muratlı ve Borçka baraj kapakları kapatıldı.

İlçenin Muratlı köyünde baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması sonucu Ekrem Aydın (39) kıyıya çıkmayı başardı, Muhammet Ay ise suda kayboldu. Olaydan sonra AFAD ile Deniz Polisi dalgıçları botla girdikleri baraj gölünde arama çalışması başlattı. Dün akşam ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Çoruh nehri üzerindeki Muratlı barajı ile Borçka baraj kapakları kapatıldı. Hopa\'dan gelen dalgıç polis ekipleri gölde arama gerçekleştirdi. Arama çalışmasında Muhammet Ay\'a ulaşılamadı.

Öte yandan bölgeye çağrılan Jandarma Genel Komutanlığı\'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisinden oluşan 15 kişilik su altı ekibi yarın gölde arama çalışması başlatacak.

3)ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI SESSİZ YÜRÜYÜŞ

İZMİR\'in Foça ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla, çocuk istismarına karşı protesto gösterisi için sessiz yürüyüş düzenlendi.

Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle gerçekleştirilen \'Çocuk susar, sen susma, Çocuk istismarına hayır\' adlı yürüyüş için bugün saat 14.00\'te, Küçükdeniz Limanı sahilindeki Kavala Kafe önünden yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. Siyah giysiler giyen topluluğun çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu görüldü. Foça Belediye Başkanı CHP\'li Gökhan Demirağ, bazı belediye meclis üyeleri, Foça Kent Konseyi Başkanı Orhan Gürer, kadın meclis üyeleri, bazı siyasi partilerin temsilcileri de yürüyüşe katılarak destek verdi. Yürüyüşe katılanlar, \"Ben Kirlenirsem Dünya Kirlenir\", \"Sessiz Kalmak Ortak Olmaktır\", \"Çocuk İstismarına Son\", \"İstismara Sessiz Kalma\" ve \"Sessiz Çığlıklara Kulak Ver\" yazılı dövizler taşıdı.

Reha Midilli Caddesi boyunca ilerleyerek Demokrasi Meydanı\'na gelen eylemciler, burada Atatürk\'ün çocuk ihmal ve istismarına yönelik veciz sözleri ve \'Çocuk Susar Sen Susma\' yazılarından oluşan iki büyük pankart açtı. Alkışlarla 5 dakikalık uyarı eylemi yapan katılımcılar, daha sonra sessizce dağıldı.

4)HER YIL YAĞMUR DUASINA ÇIKAN MAHALLELİ, BU KEZ ŞÜKÜR NAMAZI KILDI

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde her yıl yağmur duasına çıkan Taşıkara Mahallesi sakinleri, bölgedeki yağışlar nedeniyle bu kez kurban kesip şükür namazı kıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara Mahallesi\'nde oturanlar, her yıl kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu. Mahalle sakinleri, bu yıl bölgedeki yağışlar nedeniyle bu kez şükür namazı kılmak için her yıl toplandıkları tepede 7 koyun kesti. Mahalleli, kurban kestikten sonra 2 rekat Şükür Namazı kılıp, dua etti. Kesilen hayvanların etleri ise pişirilerek etkinliğe katılanlara ikram edildi.

Mahalle muhtarı Zülfikar Tazefidan, bu yıl bölgede yağışların etkili olması nedeniyle sevindiklerini belirterek, \"Bu yıl rahmet oldukça iyi yağdı ve biz de bu yıl Allah’a şükür etmek için buraya gelip namaz kıldık ve dualar okuduk. 7 koyun kestik ve pişirdik. Gelen misafirlere ve mahalle sakinlerine ikram ettik. Allah dualarımızı kabul etsin\" dedi.

