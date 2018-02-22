DHA YURT BÜLTENİ-12

1)KANSER TARAMASINDAN DÖNEN KÖYLÜLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 9 YARALI

ZONGULDAK’ta kanser taramasından dönen köylülerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında, Bakacakkadı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Gökçebey\'in Bodaç Köyü\'nde yaşayan vatandaşları kanser taraması için Zonguldak\'a götürüp geri getiren Müslüm Ş.(38) idaresindeki 67 EZ 775 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Müslüm Ş. ve minibüste bulunan Meryem B., Nizamettin Ç., Yaşar Ç., Gülfiye E., Ayten B., Hatice B., Sevil G. ve Nafiye Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Minibüsten görüntü

-Ambulanstaki yaralı

-Kaza yerindeki ambulanslar

-Bir vatandaşla röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

==============================================

2)IPA HEYETİ, NİZİP\'TE SURİYELİLERİ ZİYARET ETTİ

ULUSLARARASI Pediatri Kurumu (IPA) Başkanı Prof. Dr. Errol Aldeen, beraberindeki heyetle Gaziantep\'in Nizip ilçesindeki konteyner kentte kalan Suriyelileri ziyaret etti.

IPA Başkanı Prof. Dr. Errol Aldeen, IPA İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. William Kenan, IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aysun Bideci ve Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ile birlikte Nizip\'te Suriyeli sığınmacıların bulunduğu konteyner kenti ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Sinan Atakan tarafından karşılanan heyete, tesisteki çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Konteyner kentteki eğitim alanları ve sosyal tesisleri gezen heyet, anaokulu öğrencilerinin seslendirdiği şarkıları dinleyip, Suriyelilerle sohbet etti.

Prof.Dr. Errol Aldeen, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik hizmetlere hayran kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Başka ülkede yaşayan ama çok mutlu yaşayan çocukları görmek beni çok mutlu ve memnun etti. Burada verilen hizmetlerden çok etkilendim. Çünkü burası sosyal aktivite yönünde üst düzeyde dizayn edilmiş bir kamp. Burası ve burada bu insanlara verilen hizmetler daha önce gezdiğim hiçbir yere benzemiyor. Türkiye bu konuda çok ciddi bir hizmet veriyor. Türkiye anne ve babaları ile birlikte kendilerine sığınan buradaki çocuklara çok iyi bir yaşam hakkı vermiş. Bu gerçekten çok önemli ve çok güzel bir çalışma. Bunu gezerek yerinde gördüm ve öğrendim. Türkiye mülteciler ve çocukları konusunda yapmış oldukları hizmetlerle dünyada eşi benzeri olmayan bir modeli sunuyor. Bu modelin ve yapılan bu hizmetlerin tüm ülkeler tarafından örnek alınmasını diliyorum.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------------------

- Heyetin gelişi

- Heyet yürürken

- Heyetin konteyner kenti gezmesi

- Errol Aydeen\'in konuşması

(Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

===============================================

3)KIRIKKALE’DEKİ DOĞALGAZ PATLAMASINDA ‘İHMAL’ ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

KIRIKKALE Kurtuluş Mahallesindeki bir binanın 3’ncü katında, dün gece saat 23.30 sıralarında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili ihmal olup olmadığı araştırılıyor. Patlamada yaralanan 10 kişiden 8 kişi tedavi gördükleri hastanelerden taburcu oldu. Ağır yaralanan Çakır çiftinin tedavisi ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor.

Kurtuluş Mahallesi\'nde 5 katlı bir binanın 3\'üncü katında dün gece saat 23.30 sıralarında ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonucu enkaza dönen apartman ve yakınında bulunan araçlarda oluşan hasarın görüntüleri gündüz saatlerinde savaş alanını andırdı.

Apartman sakinleri, dün gündüz saatlerinde kaçak olduğu ihbarı yapılan binaya gelen ekiplerin doğalgazı keserek giden doğalgaz firması çalışanlarını olaydan birinci derecede sorumlu olduğunu öne sürdü. Apartman sakinlerinden Talip Gündoğar, “Her geçen gün burada yol ve buna benzeri çalışmalar oluyor ve haliyle borularda tahribat oluşuyor. Meydana gelen gaz kaçağı ihbarına gelen firma çalışanları gelişi güzel olarak bakıp, bırakıyorlar. Yine aynı durum oldu ve kendilerini aradık, geldiler gazı kesip, ‘Yarın gündüz gözü ile sabah yaparız’ diyerek ayrıldılar. Gece ise beklenmedik patlama oldu. Her şeye rağmen canımızdan olmadık. Malımızdan oldukö dedi.

Olaydan ardından Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve diğer yetkililer olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

DOĞALGAZ FİRMASI AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Kırgaz Genel Müdürü Selçuk Aksakaloğlu yazılı bir açıklama yaparak, bina sakinlerinden gelen ihbar üzerine dün gece saat 23.45 te KırgazAcil 187 ekibinin binaya verilen doğal gaz hattının kapatıldığını söyledi. Aksakaloğlu, “Yapılan ilk müdahaleden yaklaşık bir buçuk saat sonra bina içerisinde patlama meydana gelmiş ve ekiplerimiz hemen olay yerine giderek sokaktaki doğal gaz hattını da kapatarak sokağa gaz girişini durdurmuşlardır. Yetkili resmi kurumların olay yeri incelemeleri sonlandıktan sonra ilgili adreste, gerek bina içinde, gerekse sokakta ki doğal gaz altyapı hatları açılarak patlamanın neden olduğu detaylı bir şekilde araştırılacaktırö dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından patlamanın meydana geldiği alanda hasar gören bina ve araçlarda hasar tespit çalışması yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Patlamanın olduğu sokak dan detay görüntüler

Patlama sonrası evin durumu çeşitli yönlerden

Mahalle sakinlerinden görüntü

Röportajlar

Patlamada hasar gören araçlar

Camları kırılan evlerin görüntüsü

KIRIKKALE/DHA

================================================

4)ANNESİ HIRSIZLIK YAPTI, ÇOCUĞU UTANIP YÜZÜNÜ KAPATTI

İZMİR\'in Menderes ilçesindeki bir iç giyim mağazasında, Suriyeli bir çocuk, annesinin dükkandan giyecek çaldığı sırada utanıp, elleriyle yüzünü kapattı. Hareketlerinden şüphelendiği kadını takip edip yakaladığını belirten mağaza sahibi Zehra Akciğer, küçük çocuğa üzülüp şikayetçi olmadığını söyledi.Olay geçen pazar günü Cumaovası Caddesi üzerindeki bir iç giyim mağazasında meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen bir kadının, giyim mağazasından çeşitli ürünler çaldığı esnada, yanında bulunan çocuğu utanıp elleriyle yüzünü kapattı. Kadının hareketlerinden şüphelenip güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mağaza sahibi Zehra Akciğer, hırsızlık yaptığını görünce, dışarıya çıkıp takip etti. Akciğer, dükkana yakın bir yerde Suriyeli kadını yakaladığında yanında bulunan çocuğu \"Ne olur annemi götürme\" diye yalvararak üzerindeki eşyaları çıkartmaya başladı. Akciğer bu esnada çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden kendi mağazasından çalındığını fark etti. Çocuğun yalvarmasından etkilenen ve üzülen Akciğer, şikayetçi olmadı. Akciğer, dükkana dönmek üzereyken, Suriyeli kadının arkasından \"Hakkımı helal etmiyorum\" diye bağırdığını ve bunu duyunca şaşırdığını söyledi.

Akciğer, çocuklarına örnek olmaları gereken annelerin bu şekilde hareketler yapmasının çok yanlış olduğunu belirterek, \"Çocuklar ailesinden ne görürse onu yapar. Annelerin çocuklarını doğru yola sokması gerekirken, aksine bu kadın çocuğun içindeki dürüstlüğü öldürüyor. Çocuğun üzerindeki kıyafetlerin de daha önceden bizden çalındığını fark edince, anladık ki bu ilk hırsızlık değilmiş. Artık dükkanda 3 kişi durmaya başladık\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

- Mağaza sahibi Zehra Akciğer ile röp.

- Dükkan içinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

==================================================

5)ANTALYA MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

ANTALYA merkezli Muratpaşa ve Konyaaltı ilçeleri ile İstanbul\'da narkotim ekipleri düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1\'i kadın 14 kişi yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul\'dan temin edilen uyuşturucu maddelerin Antalya kent merkezinde torbacı tabir edilen kişilere satıldığını belirleyen görevliler, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçeleri ile İstanbul\'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda P.A. adlı kadının yanı sıra, E.B., E.Ç., Z.A., M.N.S., B.Ö., H.K., H.A., E.A., H.A., Y.Y., İ.Y., M.M. ve M.A. gözaltına alındı. Aramalarda ise 362.9 gram metamfetamin, 11.6 gram kokain, 11.2 gram esrar, 0.5 gram sentetik cannabinoid, 3 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet bong, 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 tabanca fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Antalya\'da polisteki sorguları tamamlanan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Zanlıların şubeden çıkması

- Birlikte ekip otosuna yürümeleri

- Zanlıların arkasından görüntü

- Şube dış plan görüntüsü

\"33 MB// 1.22\"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)