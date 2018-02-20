DHA YURT BÜLTENİ-12 

1)SINIRDA YAKALANAN KÖPEKLER İHALEYLE SATILDI

EDİRNE\'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan 5 yavru köpek, açık artırmayla 9 bin liraya HAYTAP tarafından satın alındı. Edirne\'de sınır kapılarında çeşitli tarihlerde yurda kaçak olarak getirilmek istenen pomeranian ve bulldog cinsi 5 yavru köpek, Edirne Tasfiye İşletmeleri (TASİŞ) tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 7 bin 80 liradan satışa çıkarılan köpeklerin tamamını 9 bin liraya HAYTAP satın aldı. Edirne Doğayı, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği\'nde ve üyelerinin evlerinde barınan 5 köpek Kapıkule Sınır Kapısı\'na getirilerek ihaleyle alan HAYTAP saha temsilcisi Zuhal Arslan\'a teslim edildi. Köpekleri teslim aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Arslan, hayvanların mal statüsünden çıkarılıp petshop\'larda satış yasaklanmasını istediklerini söyledi. Hayvanlarım mal statüsünden bir an önce çıkarılması gerektiğini söyleyen Arslan, \" Yurda kaçak sokulmak istenilen cins hayvanlar yakalandı. Bunların hala eşya statüsünde oldukları için bugün gümrükte satışları yapıldı. Satışını biz HAYTAP olarak aldık. Amacımız petshop\'ların bunları almasının önüne geçmek, üretimi ve satışı engellemek. Bu sebepten biz aldık biz bunları kısırlaştırıp sözleşmeyle sahiplendireceğiz. Maalesef bu ihalelerin önüne geçemiyoruz. Gümrük Bakanlığı ile defalarca yazışsak da bunlar mal olduğu için satılıyor. Bunlar mal değil, can satılmamalı. Bunlar hayvan severlere ve derneklere HAYTAP\'a teslim edilmeli. Çok sayıda hayvan satın alıyoruz. Bugün 9 bin liraya mal oldu. Bunları biz insanları yardımlarıyla destekleriyle satın alıyoruz. Artık diyoruz ki petshop\'larda satışlar yasaklansın. Devlet sesimizi duysun\" dedi. HAYTAP\'ın aracına konulan yavru köpekler derneğin kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İstanbul\'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Hayvanlardan genel detay

Zuhal Arslan ile röp

Hayvanların araca konması

Arac içinden genel detay

Kapıkule genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)KAHRAMAN ŞÖFÖR KONUŞTU: ÖĞRENCİLER \'PES ETME\' DİYE BAĞIRDI

ADANA\'da karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisi kızın bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş edip, ardından intihar eden Aykut Arık\'ın (25), yaraladığı servis şoförü Mehmet Ali Yüksel (54) taburcu oldu. Olay anını anlatan Yüksel, \"Ateş açılırken yaralandım üzerim kan içindeydi. Yoluma devam ettim, öğrenciler \'pes etme\' diye bağırıyordu\" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesinin Karacaoğlan Mahallesi\'nde meydana geldi. Aykut Arık, karşılıksız aşk beslediği, lise öğrencisi kızın bulunduğu öğrenci servis midibüsünü bekleyeme başladı. İçinde 10 lise öğrencisi bulunan özel bir okula ait servis ara sokağa girdiği sırada, Arık yanındaki pompalı tüfekle araca peş peşe 5 el ateş açıp, kaçtı. Servis aracının camları kırılırken, öğrenciler ise büyük korku yaşadı. Saldırıda yaralanan sürücü Mehmet Ali Yüksel, aracı durdurmayarak yoluna devam etti.

Sürücü yaralı halde aracı bölgenin yaklaşık 1 kilometre uzağına götürerek öğrencileri yara almadan kurtardı. Sürücü Yüksel, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Aykut Arık\'ın peşine düştü. Kaçan Arık takip sonucu bir sokakta kıstırıldı. \'Teslim ol\' çağrısı yapan polise ateş açan Arık, ekmek fırınına girip buradaki çalışanları da tehdit etti. Teslim olmamak için direnen şüpheli, aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Saldırganın ayrıca kasten adam yaralama suçundan da sabıkası olduğu ortaya çıktı.

YARALI HALDE OTOBÜSÜ KULLANDI

Olayın ardından vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralanan Mehmet Ali Yüksel, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soğukkanlı davranarak öğrencilerin hayatını kurtaran Yüksel, olayla ilgili polise ifade verdi. Yüksel, \"Olay sırasında lastiğin patladığı sandım, daha sonra saldırgan otobüsün camlarına ateş etmeye başladı. Öğrenciler panik halde bağırmaya başlayınca ben de korktum, yaralı halde her yerimden kan akarken aracı güvenli bir yere götürdüm. Öğrenciler beni o halde görünce \'Pes etme\' diye bağırıyordu. En sonunda esnaf ve araç trafiğinin yoğun olduğu güvenli bir bölgeye gitmeyi başardım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Servis şöförü Mehmet Ali Yüksel\'den detay görüntüler

- Mehmet Ali Yüksel ile röp.

- Servisin kırık camlarından genel ve detay görüntüler *ARŞİV*

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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3)ÜNİVERSİTEDE \'FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU\' YÜRÜYÜŞÜ

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan ülkücü öğrenciler, Ege Üniversitesinde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4\'ncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun 3\'üncü ölüm yıl dönümü nedeni ile CÜ\'de yürüyüş düzenlendi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci Merkezi Kafeterya önünde toplandı. Öğrenciler adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Selahattin Kolaylı, \"Tarih okurken tarih yazan yiğidimiz Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun acısı hala yüreğimizde bir kor gibi yanmaktadır. Kinimiz ilk günkü gibi diridir. Soracağız hesabını er ya da geç bir bir. Boşa değil senin bunca çilen, boşa değil ülkü uğruna verilen beş bin şehit. Yer gök şahit olsun kinimiz bu dava muzaffer olana kadardır. Türk Milleti tarih sahnesine çıktığı andan itibaren bağımsızlığından ödün vermemiş, birlik ve beraberliğinden ayrılmamıştır\" dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü\'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına karanfil bıraktı. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yrüyüşten görnütüler

-Atılan sloganlar açılan pankartlar

-Kolaylı\'nın açıklaması

-Karanfil bırakılması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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4)MOTORU ARIZALANAN BOTTAKİ KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

BODRUM\'dan yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri lastik botun motoru arıza yapan Suriyeli 42 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi Aspat mevkisinden, bugün saat 04.00 sıralarında, denize açılan 42 Suriyeli kaçağın içinde bulunduğu 8 metrelik lastik botun motoru, kıyıdan 1 mil ilerde arıza yaptı. Kendi imkanları ile arızayı gideremeyen kaçaklar, açık denizde sürüklenmeye başladı. Kaçaklar, Turgutreis\'ten devriye görevi için saat 07.00 sıralarında hareket eden Sahil Güvenlik Botu tarafından fark edildi. Kaçaklardan bazıları, kendilerini kurtarmaya gelen Sahil Güvenlik botuna binmemek için direndi. Ancak yarım saatlik çabanın ardından ikna olan kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı\'na getirildi. 42 Suriyeli kaçak, buradaki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Kaçakların ifadelerinden 3 gün önce İstanbul\'dan geldikleri, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek isterken insan kaçakçılarından 12 bin dolara satın aldıkları lastik botun motoru arızalanınca yolculuklarına devam edemedikleri bildirildi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)YAVRU KANGALLAR, AMELİYAT OLURSA YÜRÜYEBİLECEK

Erzurum\'un Oltu ilçesinde Ümit Dağaşan\'a ait Kangal köpeğin dünyaya getirdiği iki yavrunun kalsiyum eksikliği nedeniyle yürüyemedikleri tespit edildi. Köpekleri muayene eden Özel Veteriner Hekim Sümeyye Yeşilyurt, köpeklerde raşitizm hastalığı teşhis koyduğunu yavruların tedavisine kalsiyum ve A, D ve E vitaminiyle başladığını belirterek, \"Köpek yavrularının ön kollarını alçıya aldım. Tedaviye ek olarak günlük D 3 vitamini verildi. Ancak yavru köpeklerin Erzurum Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi\'ne götürülerek daha detaylı incelenip gerekirse ameliyat olması gerek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yavru köpeklerin yerde sürünerek yürümeleri

-Süt içmleri

-İğne ve ağız damlası dökmeleri

-Sahbinin kucağında anneleri ile birlikte

-Annesinin süt içmesi

-Sahibi Kılıçaslan Dağaşanın yavrular kucağında röp

-Yavru köpek annesini emesi

-Yavru köpeklerden detay

-Çiflikteki koyunlardan detay

-Çiflik sahibinin arkadaşı Kadir Parlak rö

(Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre:4,08/ 453MB)

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6)TÜRKİYE AŞIĞI TANZANYALI DOKTOR



ANKARA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği\'ni kazanarak 2001 yılında Türkiye\'ye gelen Tanzanyalı Hamidu Hamisi Gobeka, yıllar önce kanserden ölen ablası için doktor olmaya karar verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni kazanan Gobeka, 2009 yılında uzmanlık sınavını da başarıyla geçerek Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları servisinde asistan olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında İzmir\'de Duygu Gobeka ile evlenen iki kız çocuğu babası Hamidu Hamisi Gobeka, Türk vatandaşı da oldu. Tanzaya\'nın başkenti Darusselam\'daki Kibaha Lisesi\'nden 1999 yılında mezun olan Hamidu Hamisi Gobeka İngiltere\'ye giderek buradaki Warwick Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü\'nü bitirdi. Tekrar ülkesine dönen Gobeka yeniden okumak için bursa başvurdu ve kazandı. Türkiye, Japonya ve Kanada\'da burs kazanan Gobeka\'nın tercihi Türkiye oldu. 2000-2001 Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenme Merkezi\'nde gördüğü 6 aylık Türkçe kursundan sonra sertifika alan Gobeka, 2001 yılında girdiği Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Bölümü\'nü kazandı. 2004 yılında mezun olan Hamidu Hamisi Gobeka, annesi öldüğü için kendisini yetiştiren ablasının kanserden ölmesi nedeniyle doktor olmaya karar verdi ve bu kez Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ni kazandı. 2009 yılında uzmanlık sınavını da başarıyla geçen Gobeka Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları servisinde asistan olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında İzmir\'de Duygu Gobeka ile evlenen ve iki kız çocuğu olan Hamidu Hamisi Gobeka, Türk vatandaşı oldu.

MUAYENE OLMAK İSTEMEDİ

Doğu hizmeti için geldiği Erzurum\'daki Palandöken Devlet Hastanesi\'nde görev yapan Gobeka, kısa sürede sevilen doktorlardan birisi oldu. Günde 120 hasta muayene eden ve ayda yaklaşık 50 ameliyata giren Gobeka, kısa sürede başarılı doktorlar arasına girdi. Erzurum\'a atandığı ilk ayda kendisine muayene olmaya gelen bir hastanın, \"Beni o gavur doktora teslim etmeyin\" diyerek tepki gösterdiğini söyleyen Gobeka şöyle konuştu:

Erzurum\'a geleli yaklaşık bir ay olmuştu. Teyzenin birisi muayene olmak için buraya geliyor. Bakıyor ismi Hamiduhamisi. Tam olarak anlayamıyor ve sekreterimize, \'Allah aşkına sekreter bey beni o gavur doktora sakın teslim etmeyin, ne olur\' diyor. Sekreter de, \"Teyze, o Müslüman, Türkçe de biliyor\' diyerek inatla teyzeyi bana doğru yönlendiriyor. İnanır mısınız o hastamın muayenesini yaptıktan sonra teyze şoklar içerisinde bana ne diyeceğini bilemedi. Sonra da bana dualar edip ayrıldı. Daha sonra sürekli buraya gelerek benim hastam oldu. Bu tür şeyler sürekli yaşanıyor, artık insanlar alıştı. Ben de mutluyum. Hatta son zamanlarda bazı hastalar meraktan mı yoksa yaklaşımımdan dolayı mı bilemiyorum, daha fazla tercih etmeye başladılar. Özellikle Erzurum ve Doğu Anadolu bölgesindeki insanlar veya hastalar doktorlarına olan ilgisi çok farklı ve güzel bir şey. Başka yerlerde böyle bir şey hiç görmedim. Buranın insanını ve Erzurum\'u sevdik biraz daha kalmak istiyoruz.\"

RAP MÜZİK YAPIYOR

Gobeka, rap müzik seviyor. Uzun yıllar rap müziğe ilgisi olduğunu ve besteler yaptığını söyleyen Gobeka, \"Önceleri rap müzik yapıyordum ama artık özellikle tıp fakültesi ve asistanlık dönemindeki yoğunluktan dolayı biraz uzaklaştım. Birçok bestelerim vardı. Ama neredeyse hepsini unuttum diyebilirim. Aslında hala daha ilgim var, seviyorum ama yoğunluktan dolayı arka planda kaldı. Bunun dışında spor yapıyorum. Basketbol oynuyorum, tekvando ve kick boks yapıyorum\" dedi.

\'HAYATIMDA İLK DEFA KAR GÖRDÜM\'

Türkiye\'de unutmadığım anılarımdan birini de Ankara\'da yaşadığını belirten Gobeka, \"Kızılay meydanında geziyordum. Ramazan ayındaydık. Ezan okunuyor, oruçluyum o zaman. Kar yağmaya başladı. Hayatımda ilk defa kar görüyorum, daha önce böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Tam oraya dalmışım biri beni kolumdan çekmeye başladı, \'Gel dostum otur burada\' diye. Sonra bir baktım ki çay geliyor, çorba geliyor. Anaa bunlar beni tanımıyor, herhangi bir yakınlığımız, dostluğumuz yok. Böyle bir şeyi ne İngiltere\'de ne de başka yerde yaşadım. Böyle bir yakınlık görünce şaşırdım. İşte bu önemli bir nokta, insanlık adına. İlla Müslüman olması, siyah veya beyaz olmasının önemi yok. Hiçbir fark yok, önemli olan insanlık ve anlayış dayanışma içerisinde yaşayabilmek. Ben bunu gördüğüm için Türkiye\'yi öyle bir sevdim ki ayrılamadım bir türlü. Yoğun ve stresli iş temposundan birazcık olsun uzaklaşabilmek için farklı hobilerle uğraşıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Palandöken Devlet Hastanesi girişi

-Palandöken Devlet Hastanesi tabelası

-Muayenehanesindeki Hamidu Hamisi Gobeka yazılı tabela

-Muayenehanedeki bekleyen hastalar

-Muayene olan vatandaş ile röp

-Hamidu Hamisi Gobeka ile röp.

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

04.37 BOYUT: 514 MB

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7)LİSELİ OKUL BAŞKANI, VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

ANKARA\'nın Çankaya ilçesindeki Tınaztepe Anadolu Lisesi\'nde okuyan 11\'inci sınıf öğrencisi Olgun Tan (18), okul başkanlığı seçiminde verdiği sözü yerine getirerek, doğduğu Ardahan\'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köy okulunda eğitim gören 208 öğrenciye hediye ulaştırdı.Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde doğduktan sonra ailesiyle birlikte Ankara\'ya göç eden, ancak her yıl yaz tatilini köyünde geçiren lise öğrencisi Olgun Tan, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Çankaya Tınaztepe Anadolu Lisesi\'nde okul başkanlığı seçiminde ilginç bir vaatle yola çıktı. Altı adayın yarıştığı başkanlık seçiminde, diğer adaylardan farklı bir yol izleyen Tan, seçimi kazandığı takdirde, memleketindeki köy okulunda eğitim gören öğrencilerin tamamına hediye ulaştıracağını vaat etti. Kampanyası ilgi gören Olgun Tan, okul başkanı seçildi ve sözünü tutmak için kolları sıvadı. Memleketi Koyunpınar köyü Sadiye ve Abdullah Tan Ortaokulu\'ndaki bütün öğrencilere hediye ulaştırmak için kampanya başlatan Tan, öğrenim gördüğü okuldaki 650 öğrenciden ve bu okulun da içerisinde bulunduğu askeri lojmanlarda oturanlardan destek gördü. Topladığı giyecek ve kırtasiyeden oluşan hediye paketlerini öğretmenleri ve kampanyaya destek veren asker eşleriyle birlikte memleketi Koyunpınar köyündeki köy okuluna ulaştıran Olgun Tan, paketleri okul yönetimine teslim etti. Başkanlık vaadini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirten Olgun Tan, şunları söyledi:

\"Ben, okul başkanlığına ilk geldiğimde, sosyal sorumluluk projelerine önem vereceğimi arkadaşlarıma söylemiştim. Bu projelerin devamında da kendi köy okuluma bir yardımda bulunmak istedim. Bunun akabinde tüm okulda ve askeri lojmanlarda yardım topladık ve 13 kişilik kafileyle birlikte buraya geldik. Okulumuza güzel bir yardım yaptık. Şu an çocukların mutlu olduğunu gördüğümüz için içimiz çok rahat. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için bu 13 kişi ve okul çalışanları da çok mutlu oldu. Projeye Tınaztepe Anadolu Lisesi olarak başladık ve bu hızla yayılmaya başladı. Önce okulumuzun bulunduğu askeri lojmanlarına yayıldı ve büyük destek geldi. Hepimiz birlikte kenetlenip birlikte çalıştık. Şeker firmalarından, otobüs firmalarından, kargo firmalarından bize büyük yardımlar geldi, olanaklar sağlandı.\"

Bu projenin diğer okullar için de örnek olmasını istediğini ifade eden Tan, \"12\'nci sınıfta yine başkan adayı olmayı düşünüyorum. Olamazsam bile başkan olan arkadaşla bu projeleri konuşup, önümüzdeki sene Ankara\'nın diğer tüm okullarıyla çok koordineli bir şekilde büyük bir yardım projesi yapmayı da düşünüyorum\" diye konuştu.

Olgun Tan\'ın öğretmeni Evrim Furkan ise, \"Olgun Tan öğrencimizin hayalini gerçekleştiriyoruz. Öğrencimiz Koyunpınar köyünden. Onun bir hayali vardı. \'Okul başkanı olursam, köyüme vefa borcumu ödeyeceğim ve öğrencilerle bir gönül bağı kuracağım\' diyordu. Bugün onu gerçekleştirmeye geldik. Öğrencimizin hayallerini gerçekleştirmekten ve minik yüreklere dokunmaktan çok mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olgun Tan ve beraberinde kilerin okula gelişinden

-Hediye paketlerinden

-Hediyelerin okul yönetimine teslim edilmesinden

-Olgun Tan ile röp.

-Olgun Tan\'ın öğretmeni Evrim Furkan ile röp.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

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