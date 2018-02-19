DHA YURT BÜLTENİ-12

Sele kapılan askerlerin, Suriye\'ye sürüklendiği iddiası

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 askerin arama çalışmasına devam ediliyor. Askerlerin bulunması için 15 saattir arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede, yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda güçlükle çalışan ekipler, ‘drone’larla arama yapıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri ve vatandaşların da traktörle destek verdiği aramalarda bölgeye sevk edilen iş makineleri ise sulama kanallarının farklı noktalarında kanallar açılarak, taşan derenin su seviyesinin düşürülmesine çalışılıyor. Yaklaşık 7 tonluk zırhlı askeri aracın sel sularına kapılması yağışların şiddetini gözler önüne serdi. Havanın kararmasına rağmen çalışmaların sürdüğü bölgede kayıp askerlerin yaklaşık 1 kilometre mesafede olan Suriye’ye sürüklenebileceği üzerinde duruluyor. Sınırın hemen yanı başında bulunan Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad kentinde ise kayıp askerlerin bulunması için Akçakale\'de yaşayanlar, akrabaları olan Suriyelilerle irtibata geçtikleri belirtildi.

Haber:ŞANLIURFA,(DHA)

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Afrin\'de 2 köy daha özgürleştirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin’in Racco beldesi bölgesindeki 2 köyü daha terör örgütü PKK/PYD’den kurtararak özgürleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kırsalındaki 60’ın üzerinde köy ve stratejik nokta terör örgütü PKK/PYD’den arındırıldı. Teröristlerden kurtarılan köylerde kontrolü Özgür Suriye Ordusu unsurları sağlarken, TSK güçleri ise teröristlerin denetimindeki bölgelere ilerleyişini sürdürüyor. Öğleden sonra da çatışmaların ardından Afrin’in Racco Beldesine bağlı Hacıkanlı ve Derviş Obası köyleri PKK/PYD’den alındı. Teröristlerden arındırılan iki köyde olası tuzaklanmış patlayıcı imhasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi devam ediyor.

Haber:Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA)

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İstinat duvarına çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

TOKAT’ta otomobilin istinat duvarına çarpıp alev alması sonucu araçtaki 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaza akşam 19.00 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Gökdere mevkiinde meydana geldi. Niksar’dan Tokat istikametine gitmekte olan Ahmet Paray yönetimindeki 60 AP 665 plakalı otomobil Gökdere mevkiine geldiğinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Çevreden kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü Ahmet Paray ile birlikte Kadriye Paray (49), Elva Nur Gür (17), Damla Nur Paray (18) ve ismi öğrenilemeyen bir kadıhnın yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine Tokat Valisi Ömer Toraman da geldi. Vali Karaman, kaza yapan Ahmet Paray’ın Tokat Valiliğinde çalıştığını ifade etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yanan otomobilin görüntüsü(amatör kamera)

-Söndürülen aracın görüntüleri

-Kaza yerindeki çalışmalar

-Ekiplerin incelemesi

-Olay yerine gelen Valinin görüntüleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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İslahiye\'de soba zehirlenmesi uyarısı

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla sabodan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından, gece yarısı şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, \"İlçemizde şiddetli rüzgârdan dolayı, soba zehirlenmeleri karşı dikkatli olmaları halkımıza ilanen duyurulur\" denildi.

Yetkililer, vatandaşların gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezi

- Meydanda genel görünüm

- Belediyeden yapılan anons

- Caddelerde genel görünüm

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)



