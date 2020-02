DHA YURT BÜLTENİ-12

1)İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER: BEN GEREKMEDİKÇE KONUŞMAYACAĞIM

İZMİR\'i ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerde partisinin iktidar olacağını öne sürerek göreve geldiğinde çok konuşan bir lider olmayacağını söyledi. Akşener, \"Ben gerekmedikçe konuşmayacağım. Her konuda siyasetçilere hakaret iftira etmeyeceğim. Çok konuşanlardan bıktık. Türkiye parlamenter sisteme geçecek, tarafsız, objektif, adalet sistemi yeniden tahkim edilecek. Türkiye üreten bir ülke olacak\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir\'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir\'in hep umut veren bir kent olduğunu belirterek İzmirlilere şunları söyledi: \"İzmir cesurdur, tehdite pabuç bırakmaz. Onurlu biçimde demokrasinin kurallarına uygun olarak aynı Çanakkale Savaşı\'nda \'dur\' yolcu dendiği gibi İzmirliler bugün Cumhuriyetin bekçileridir. Bir yola çıktık, bir kişi kalsak bile dönen namerttir. 25 Ekim\'de bu partiyi kuran sizsiniz. Mücadeleyle biz bu partiyi kurduk. Türkiye\'de kendilerine yerli ve milli diyen saray koalisyonu kuruldu. Referandm sürecinde hayırcılara \'hain\' dediler. Kendileri Abdullah Öcalan ile masaya oturdu. Türkiye\'yi PKK\'ya peşkeş çektiler. Saray koalisyonun küçük ortağı ise Habur rezaletinde, peşmergenin davulla zurnayla geçişinde \'AKP, PKK\'dan tehlikeli\' dedi. Karşılıklı hakaretler sonunda bir baktık saray koalisyonu kuruldu. AK Parti ittifaklarda uzmandır. Ama biz bu çıkar ittifakını yerle bir edeceğiz.\"

KONUŞAN TÜRKİYE VURGUSU

Partisinin İzmir İl binasının açılışının miting havasında geçtiğini dile getiren Akşener, coşkulu kalabalığın kendilerine güç verdiğini kaydetti. Türkiye\'de 10 yıldır baskı ve hukukun ortadan kalktığı bir süreç yaşandığını ileri süren Akşener, \"İYİ Parti bu yola konuşan Türkiye için yola çıktı. Bugün TBMM fiilen ortadan kalktı. AKP grubunu oluşturan milletvekillerinin iradesi yoktur. Her konuda karar veren tek bir kişi var. Bunun adı tiranlıktır, diktatörlüktür. Cesaret bulaşıcıdır. Ne mutlu İzmir\'in cesur insanlarına. Size söz veriyorum Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız, iktidar olacağız. Ama ben gerekmedikçe konuşmayacağım. Her konuda siyasetçilere hakaret, iftira etmeyeceğim. Çok konuşanlardan bıktık. Türkiye parlamenter sisteme geçecek,tarafsız, objektif, adalet sistemi yeniden tahkim edilecek. Türkiye üreten bir ülke olacak. Uluslararası arenada ürünleri ile rekabet eden bir ülke haline gelecek\" dedi.

\"TÜRKİYE DEVLETİ ABD İLE DOST MUDUR, DÜŞMAN MIDIR BİLELİM\"

İzmir\'in sorunlarını da fırsatlarını da iyi bildiğini söyleyen Meral Akşener, \"İzmir\'in devlete katkısı 36 milyar lirayken İzmir 1.7 pay alarak cezalandırılıyor. Turist alan İzmir, 1 yılda komşularla ilişkilerin ortaya çıkardığı sorun nedeniyle turizmden hak ettiği payı alamadı. Şehir şehir, ilçe ilçe, özel projeler hazırlayacağız. Her şehrin fırsatları üzerinden projeler yapılacak\" dedi. AK Parti iktidarının dış politikada bir dizi yanlış yaptığını iddia eden Akşener, \"ABD\'ye terörist dedin, ama Türkiye devleti ABD ile dost mudur, düşman mıdır bilelim. Söylem çok eylem yok. Eğer düşmansak İncirlik\'i kapatın. ABD Dışişleri Bakanı \'PKK ile YPG\'yi dövüştürelim\' demiş. Eğer o anlaşmada Fırat\'ın doğusundaki o kuşak bir devlete dönüşecekse biz sizin ensenizde oluruz. Bugün Afrin\'deyiz elbette bu zorunluluktu. Eğer bunu tartışabilseydik bugün Afrin\'de olur muyduk. Bu soruyu cevaplamalılar. Hendekler kazıldı. Bombalar yığıldı bir sabah uyandık harekat başlamış, 726 şehit verdik\" dedi.

İzmirli partililere iktidar sözü veren Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

\"İYİ Parti ile hem Cumhurbaşkanlığı hem iktidarı alacağız. Türkiye\'yi konuşan, üreten, barışan, yarışan adaletli bir ülke yapacağız. İzmir\'den kapı kapı ev ev ilçe ilçe dolaşın istiyorum. Partimizi tercihinizle gayretinizle iktidar edeceksiniz. Bunu istiyorum. Bazıları duysun diye soruyorum; Gereğini yapacak mısınız?\"

Kalabalıktan \'Evet\' yanıtını alan Akşener daha sonra alandan ayrılarak Karşıyaka Zübeyde Hanım Kabri ve Latife Hanım Köşkü Anı Evi\'ni ziyaret etti.

2)BAKAN ARSLAN: SİİRT HAVALİMANI İHALESİ YAPILDI

ULAŞTIRMA, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, özel uçakla geldiği ve bir yıldan beri kapalı bulunan Siirt Hava Limanı\'nda incelemelerde bulundu. Hava limanının hizmete açılması çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Arslan, \"Bu ayın 15\'inde ihale sözleşmelerini imzaladık. 24 milyon lira bedelli ihale ile Siirt, hakettiği hava limanına kavuşacak\" dedi. Kapalı olan Siirt Hava Limanı\'na özel uçak ile inen Ulaştırma, Denizclik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocakbaşı\'yı, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dılşad Taşkın ve bazı bürokratlar karşıladı. Siirt Hava Limanı\'nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra, Siirt ziyaretiyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. Geçmişte orta ve büyük gövdeli uçakların Siirt Hava Limanı\'na inemediğini belirten Bakan Arslan, \"Sadece küçük gövdeli uçaklar inebiliyordu. Ancak gerek Türk Hava Yollarının elinde, gerek özel havayolları şirketinde küçük gövdeli uçaklar olmayınca da Siirt Hava Limanı kapanmak zorunda kaldı. Ancak bir an önce seferlere başlamak adına biz gerekli çalışmaları yaptık ve bu gün memnuniyetle ifade etmek isterim ki, artık ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Malumunuz bulunduğumuz pist 2 bin metreye, 30 metre genişliğinde bir pist. Pistle ilgili her hangi bir sıkıntımız yok, uçaklarımız inebiliyor. Ama pistin başlangıcında ve bitişinde stock by dediğimiz, rasa sahası dediğimiz sahaların yapılması ihtiyacı vardı. İkincisi de Aires cıhazının kurulması ihtıyacı vardı. İşte bu ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli çalışmaları yaptık. Pist yaklaşma ışıklandırmaları 3 ay önce yaptık, onunla ilgili kurulumları yaptık. Pistin her iki tarafında da yine banketler ve devamını sağ olsun, özel idare, değerli valimizin talimatı ile gereğini yaptılar. Hepinizin malumları arazi orda engebeli bir haldeydi, o düzeltmeleri yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.

Hava limanınındaki onarımın yapılması işinin 24 milyon lira ile ihaleye verildiğini ve sözleşmelerin imzalandığını anlatan Bakan Arslan, \"Bu ayın 15\'inde ihale sözleşmeleri imzalandı. Önümüzdeki hafta yer teslimi yapacağız ve bu yer teslimi kapsamında havalimanın etrafındeki güvenlik, telörgüsü tamamen yenilenmiş olacak. Pisti gezdik, derzlerde yer yer aşınmalar var, derzlerin tamamı yenilenecek ve yine pist sahasında panoların bir kısmında bozulmalar var. Bu bozuk olan panolar tamamen yenilenmek süretiyle, pistin yüzeyindeki bakım, onarım da bu kapsamda yapılmış olacak. Bu bizim için önemli bir işti. Yine etraftaki yolların tamiri, bakımı konusunda da gerekli çalışmalar yapılacak. Havacılık kurallarına uygun olarak pistimizin her iki ucunda da daha önce 30 metre olarak ön görmüştük, ancak yaptığımız çalışmalar sonucunda 90\'nar metre olmasını daha doğru olacağına karar verdik. Ve her iki ucunda da 90\'nar metrelik stock by veya resa sahası dediğimiz alanların düzenlemesini yapmış olacağız. Uluslararası kurallara uygun hale getirmiş olacağız ki böylece işaallah Hazıran ayında Siirt pisti tamamen yenilenmiş olacak. Resa sahaları, stock by sahaları büyütülmüş, geliştirilmiş bir şekilde uçakları misafir edebilir olacak. Yaptığımız ihalelerin bedeli 24 milyon Türk Lirası. Onu da kaydetmek isterim. Eski parayla 24 Trilyon Türk Lirası. Elbetteki 24 tirilyon, önemli bir rakam. Ancak Siirt ve Siirtlileri düşündüğünüz zaman, rakamın hiçbir önemi yok, helali hoş olsun. Yeterki ülkemizin her yerinde olduğu gibi insanımızı eriştirebilir, ulaştırabilir olalım. Siirt\'te, Siirtliler\'e de daha modern bir şekilde hizmet veren bir havalimanını geliştirmiş ve kavuşturmuş olalım\" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Pervari ve Şirvan karayolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Arslan, daha sonra Vali Ali Fuat Atik\'i makamında ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı.

3)Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz

\'PİYASALARDA OLUMSUZ BİR HAVA YOK\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahallelerinin muhtarlıklarını ziyaret etti. Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla sürdüğünü kaydeden Bakan Tüfenkci, sabırla ve insani kaygıları ön plana çıkararak harekâtın yürütüldüğünü ifade etti. Bülent Tüfenkci, Afrin\'in Afrinlilere teslim edileceğini ve operasyonda sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösterildiğini belirtti. Bazılarının sivil kayıplar yaşansın diye uğraştığına dikkat çeken Tüfenkci, tüm oynanmak istenen oyunlara rağmen Türkiye\'nin kendine yakışan tavırıyla operasyonunu sürdüreceğini aktardı.

Operasyonun etkisinin ekonomiye yansımasının birçok kişi tarafından sorulduğunu belirten Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Bu operasyonların esasında 2018\'de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayrılan payı yüzde 40\'lara varan oranda yükseltmiştik. Şu ana kadar bütçenin dışında öngöremediğimiz önemli bir yük de getirmemiştir. Baktığımız zaman da piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak. Yine inşallah bu operasyonlar başarıyla bittiğinde, sınırımızın yanı başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten, Türkiye\'yle ticaret, alışveriş yapan, ihtiyaçlarını gören bir bölgeyi de... Türkiye olarak bizler bu operasyonlar sonunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafından kullanılmasıyla beraber olumlu yansıyacağını da düşünüyoruz.\"

Bülent Tüfenkci, dertlerinin ekonomik olmadığını, asıl hedeflerinin Türkiye\'nin güvenliği olduğunu sözlerine ekledi.

\'DÜNYA E-TİCARETE KAYIYOR\'

Bir gazetecinin Çin ziyaretindeki temaslarını sorması üzerine Bakan Tüfenkci, gittiği ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu anımsattı. Türkiye\'nin hem Avrupa hem de Asya ülkesi olması dolayısıyla kendisine göre Çin ile olan görüşmelerin daha da artırılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, dünyanın e-ticarete kaydığı bir dönem içerisinde Çin\'de gerçekleştirilen Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansını\'nın önemli olduğunu anlattı.

Yapılan konferansta sunum gerçekleştirdiklerini aktaran Tüfenkci, \"E-ticarette güven damgasının sunumunu yaptık ve çok ilgi gördü. Dünya Ticaret ve Dünya Gümrük örgütleri özellikle bu sunumların Cenevre\'de de dünyanın 182 ülkenin katıldığı bir toplantıda sunulması talepleri oldu, bunu değerlendiriyoruz\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'den Çin\'e 2 milyar dolarlık ihracat, yaklaşık 22 milyar dolarlık ise ithalatın olduğunu belirterek, \"Bu 20 milyar dolarlık farkın kapatılması gerektiğini, onlar da 2018\'in Ekim ayı içerisinde ithalat EXPO fuarı düzenleyeceklerini, Türkiye\'nin de buna katılması gerektiğini belirttiler. Ekonomi Bakanlığı\'mızın çalışmasıyla güçlü bir şekilde oraya katılacağız. Çin\'in özellikle gümrüklerde Türkiye\'ye yaşatmış olduğu tarife dışı engelleri de konuştuk. Bununla ilgili teknik heyetlerin çalışma yapması kararını aldık. Nisan ayının başında arkadaşlarımız Çin\'e gidecekler\" diye konuştu.

4)YUNAN BOTUNUN, TÜRK BOTUNA SÜRTTÜĞÜ AN KAMERADA

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak kayalıklarında hafta başı Yunan botunun, Türk botuna sürtündüğü o anlar; Yunan gemisindeki kameralarca görüntülendi. Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında geçen pazartesi günü gergin anlara sahne oldu. Saat 23.30\'da yaşanan gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan \'AZ- 090\' bordo numaralı 27 askerin görev yaptığı Yunan sahil güvenlik botu ile 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğunda olan 703 borda numaralı \'Umut\' isimli Türk sahil güvenlik botu birbirine sürtündü. Yunan botunda hasar olduğu, Türk botunda ise herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi. Yunan yerel haber siteleri o anların görüntüsünü Youtube ve Twitter\'dan da paylaştı. O anlarda Yunan botunun Türk botuna sıfır geçerken, kıç tarafından Türk botuna sürtündüğü görüldü. Olayda Yunan botunun kıç kısmında hasar oluştu, Türk botu ise zarar görmedi.

5)HAYAT DOLU NURAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA\'DA Tarihi Irgandı Köprüsü\'nden düştüğü tespit edilen ve cansız bedeni derede bulunan Nuray Vatansever toprağa verildi. Ölümüyle arkadaşlarınıda yasa boğan Nuray Vatansever\'den geriye sosyal paylaşım sitesine koyduğu fotoğraflar anı olarak kaldı.y

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (BTSO) Evrak Servisi\'nde memur olarak çalışan 33 ypaşındaki Nuray Vatansever\'in cansız bedeni, dün Tarihi Irgandı Köprüsü\'nün altındaki Gökdere\'de bulunmuştu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından cesedi dereden çıkartılan Nuray Vatansever\'ein otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılan cesedinde darp, kesici ve ateşli silah izine rastlanamamış, düşerek öldüğü belirlenmişti. Eşinden boşandıktan sonra anne ve babasının yanına yerleşen ve bunalıma girdiği öğrenilen Nuray Vatansever bugün , merkez Osmangazi ilçesindeki Çırpan Camii\'de kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nuray Vatansever\'in cenazesine yakınlarının yanı sıra BTSO Meclis üyesi İlhan Parseker ve iş arkadaşları katıldı. Yakınlarının ve çalışma arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı cenaze törenin ardından Nuray Vatansever Turanköy Mezarlığı\'da toprağa verilirken geriye ise sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı fotoğrafları kaldı.

İntihar ederek yaşamına son verdiği öne sürülen Nuray Vatansever\'in ölümüyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor

===================================================

6)ARAÇ DEVRİNİ ALIP, PARAYI ÖDEMEDEN KAÇAN 3 KİŞİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ\'ta noter satışı sonrası araç sahiplerini oyalayıp parayı vermeden araçla birlikte kaçarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Osmaniye\'de yaşayan Uğur Y. (20), Ferhat K. (29) ve Ali B. (30), iddiaya göre internet üzerinden minibüsünü satışa çıkaran Metin A.\'yı arayarak aracı almak istediklerini söyledi. Mardin\'de yaşayan Metin A. ile 44 bin liraya anlaşan üç arkadaş, Kahramnamarş\'ta market işlettiklerini, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Mardin\'e gidemeyeceklerini, kente gelmesi durumunda aracı alacaklarını ifade etti. Şüpheliler, güven kazanmak için de Metin A.\'ya kapora olarak 500 lira gönderdi.

Bunun üzerine Uğur Y., Ferhat K. ve Ali B. Osmaniye\'den, araç sahibi de Mardin\'den çıkarak dün Kahramanmaraş\'ta buluşup notere gitti. Aracın devri Uğur Y.\'nin üzerine yapılırken, Metin A.\'ya 44 bin lirayı işyerinde ödeyeceklerini söylediler. Noterden çıkan şüpheliler minibüsle Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda giderken, Metin A.\'yı araçtan indirip hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Metin A.\'nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, plaka tanıma sisteminden minibüsün Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine götürüldüğünü saptadı. 3 kişi, burada bir galericiye minibüsü satmak isterken Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İnternetten acil satılık araç ilan sahiplerini hedef aldıkları belirlenen ve aynı yöntemle Mardin\'den 3 minibüs, Gaziantep\'ten de 1 minibüs ve otomobil alarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerin sorguda suçlarını itiraf ettiği belirtildi. 3 kişi, işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

===================================================

7)ALACAK KAVGASINDA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

GAZİANTEP\'te alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, belediyeden malulen emekli olan Ali Daşduran (45) tabancayla başından vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam Ünaldı Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş bir arazide, 4 çocuk babası Ali Daşduran ile bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Daşduran, başından vurularak öldürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Belediyeden malulen emekli olduktan sonra kasaplık yapan Ali Daşduran\'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Daşduran \'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Adli Tıp\'tan alınıp toprağa verildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Daşduran\'dan geriye, bir yakınının düğünde türkü söylediği görüntüleri kaldı.

======================================================

8)TATLICI, BİR GÜNLÜK GELİRİNİ MEHMETÇİĞE BAĞIŞLADI

KAHRAMANMARAŞ\'ta tatlıcı Mehmet Dilken, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütleriyle mücadele eden askerlere destek amacıyla bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Mehmet Dilken, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak için bir günlük gelirini Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamaya karar verdi. Bunu da caddeye astığı pankart ve sosyal medyada paylaşımlarıyla duyuran Dilken\'e vatandaşlardan da destek geldi. İş yerinde eşi, oğlu ve geliniyle birlikte yaptığı çeşit çeşit tatlıların satışından elde ettiği paraları, üzerinde \'TSK Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanacaktır\' yazılı bir kutuda toplayan Dilken, Afrin\'in ilk şehidi olan Musa Özalkan\'ın vasiyeti ve sonrasında Türkiye\'nin değişik yerlerinde Mehmetçikler için yapılanlardan çok etkilendiğini söyledi. Mehmet Dilken, şöyle konuştu:

\"İnsanların fedakârlıklarını görünce, öncelikle Afrin\'de \'Benim tazminatımla okul yaptırın\' diyen şehidimizi, Mehmetçiği örnek alarak ben de böyle bir şey yaptım. Hani Hz. İbrahim\'i ateşe attıklarında ağzıyla su taşıyan karınca gibi ben de elimden geleni yapmayı düşündüm. İnanıyorum ki benim devletimin hiçbir şeye ihtiyacı yok, kesinlikle yok. Ama milli ruhumuzu, milli duygularımızı bir canlandırma, \'Çanakkale ruhu\' diyelim biz buna. Herkeste de görüyoruz. Hiç ihtiyacı olmayanlar gelip tatlı aldı. Kumbaramı da yaptım ve tamamını Mehmetçik\'e bağışlayacağım.\"

Dilken\'den tatlı alan kişiler de Mehmetçik Vakfı\'na bağış yapılacağını duydukları için geldiklerini belirtti.

===================================================