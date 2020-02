DHA YURT BÜLTENİ-12

BAKAN YILMAZ: TEOG\'UN BU YIL YAPILACAĞI DOĞRU DEĞİL (EK)

1)\"FIRSAT EŞİTLİĞİ TEMELİNDE EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen \'81 il 81 Anaokulu\' projesi kapsamında Sivas\'ın Suşehri ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Kemal Yıldırım Anaokulu\'nun açılışına katıldı. Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım okulun açılış programına katılmak üzere Erzincan\'dan karayolu ile ilçeye geldi. Açılış törenine Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım\'ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Başbakan Binali Yıldırım kardeşi ve İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve vatandaşlar katıldı. Semiha Yıldırım\'ın Çanakkale Savaşı şehidi dedesinin adının verildiği okulun açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Bakan Yılmaz proje kapsamında 16\'ncı okulun Suşehri\'nde açıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye\'nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle konuştu:

\"Beşeri sermayeyi değerli kılan da eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese kişilik getirme kabiliyetlerini en üst düzeye çıkaracak fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu eleştirel ve analitik düşüncelere sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim Türkiye\'nin bilgi ekonomisinde geçişi içinde demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak 65 bin okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyon yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz. Kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim altyapısının tamamlanması gerekir. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından birisi derslik başına düşen öğrenci sayısını makbule tutmaktır. Bunun için ne yapmak lazım. Yeni derslikler yapmak lazım. 282 bin üzerinde yeni derslik yaptık, derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 24\'e düşürdü ortaöğretimde. Bu sayı 30\'dan 23\'e düştü. Allah nasip ederse ikili eğitimi 2019 yılın sonuna kadar ortadan kaldıracağız.\"



\"58 BİN DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR\"

Bakan Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

\"Şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 2019 yılının sonunda Türkiye\'nin her tarafında ikili eğitim ortadan kalkacak ve evlatlarımıza daha kaliteli daha nitelikli bir eğitim vereceğiz kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi eğitimi teknoloji ile buluşturulması veya bir başka deyimle teknolojinin eğitimde kullanılması lazım. Bunun içinde biz Fatih Projesi\'ni başlattık. 431 üzerindeki okulumuzu akıllı tahtalar ile donattık. Tablet bilgisayarları öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. Önümüzdeki dönemde meslek okullarına özel eğitim okullarında ve ilkokulları da kapsama alarak Fatih Projesi\'ni genişleteceğiz.\"

\"HER OKULA BİR ŞEHİDİMİZİN ADINI VERECEĞİZ\"

Başbakan Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ise her okula bir şehidin ismini vereceklerini, bu okula da Çanakkale şehidi dedesinin adının verildiğini belirterek, \"Şu anda sınırlarımızın güvenliğini sağlamak da olan Zeytin Dalı Operasyonu\'nda görev alan güvenlik güçlerimizin Rabbim yardımcıları olsun. Görevlerini başarıyla tamamlayıp bir an önce sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Onlar, büyük fedakarlıklarla bu millete hizmet ederek çocuklarımızın güvenle okullarına gide bilmelerini sağlıyorlar. Bunlardan yetişecek gençlerimizin de gelecekte ülkemize en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum.\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım, diğer il protokol üyeleri ile okulun açılışını gerçekleştirdi.

2)BİLAL ERDOĞAN: MÜTTEFİKLERİMİZ SAMİMİ İSE MÜCADELEMİZE DESTEK VERİR

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir\'de Afrin operasyonunu değerlendirdi. Bilal Erdoğan \"Müttefikimiz şöyle dermiş, böyle dermiş diyerek eğilip bükülmeden bu iş bizim milli güvenliğimizdir. Müttefiklerimiz bizimle hareket ediyorlarsa, terörle mücadelede samimilerse bize destek verir, değillerse biz üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz\" dedi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Balıkesir\'de bir dizi ziyarette bulundu. İlk olarak AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Erdoğan, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Hasan Demiraslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan Bilal Erdoğan, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuştu. Erdoğan, Türkiye\'nin terörün kökünü kurutmak için Afrin\'de olduğunu belirtti.

Türkiye\'nin hassas dönemden geçtiğini söyleyen Bilal Erdoğan, \"İçinden geçtiğimiz dönemeç, dünyanın içinden geçtiği bunalımlarla ilgili. Ancak hiç şüpheniz olmasın, Türkiye\'nin bu 15 yıllık büyüme, güçlenme ve iddia sahibi olma döneminin içinde bütün bu çalkantıların içerisinden Türkiye çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. Nasıl ki FETÖ belası bize çok acı çektirdi, nasıl ki şehitler verdirdi. 15 Temmuz\'da, ondan öncesinde ne zulümlere imza atıldı. Bildiğimiz ve bilmediğimiz ama sonunda 15 Temmuz ve sonrasındaki süreçte FETÖ belasından temizlenmek bizim için hayır oldu\" dedi.

Zeytin Dalı harekatı ile ilgili de konuşan Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İşte Afrin\'deki süreç bizim terörle mücadelede kesin olarak çözülmesine yönelik girişim. Bundan önce sınırlarımızda terör belası ile mücadele ederken, 30 yılı aşkın bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi sınırlarımızın dışında bu terörün kaynağını, kökenini kurutmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ordusu ile istihbaratı ile gereken çalışmaları gerçekleştiriyor. \'Müttefikimiz şöyle dermiş, böyle dermiş\' diyerek eğilip bükülmeden bu iş bizim milli güvenliğimizdir. Müttefiklerimiz bizimle hareket ediyorlarsa, terörle mücadelede samimilerse bize destek verirler, değillerse biz üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Bu anlayış ile ilerliyoruz, ilerlemeye devam edeceğiz. Allah cephedeki Mehmetçiğimizden razı olsun. Bütün milletimizin bu konudaki duası takdire şayandır.\"

KARESİ BELEDİYE BAŞKANI\'NDAN ZEYTİN DALI

Bir süre sohbet eden Bilal Erdoğan, daha sonra parti binasından yürüyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'ne geçti. Yolda vatandaşlar ve esnaf ile sohbet eden Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu tarafından karşılandı. Belediye şeref defterini imzalayan Erdoğan\'a makamda Balıkesir\'in ünlü Yağcıbedir halısı hediye edildi. Belediye başkanları ile bir araya gelen Bilal Erdoğan\'ın yakasına Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından \'zeytin dalı\' takıldı

3)İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN AYAĞA KALKMAYAN MİMAR GÖZALTINA ALINDI

DÜZCE Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde görev yaparken KHK ile ihraç edilmesi nedeniyle oturma eylemi yapan mimar Alev Şahin, yanında gerçekleşen basın açıklaması sırasında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayınca \'İstiklal Marşı\'nın alenen aşağılama suçlaması\' ile gözaltına alındı.

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde görevliyken yaklaşık 1 yıl önce KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin, Düzce şehir merkezi Spor Sokak üzerinde \'İşimi Geri İstiyorum\' diyerek oturma eylemi başlattı. Dün, Türkiye Kamu-Sen Düzce Şubesi üyeleri Afrin\'de operasyona katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla basın açıklaması yapmak üzere Alev Şahin\'in eylem yaptığı ve basın açıklamaları için izin verilen yere geldi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri basın açıklaması öncesinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı\'nı okudu. Ancak oturma eylemine devam eden Alev Şahin ve kendisine destek için gelen Yetice Akalindamar, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı.

Durumun yerel basında haber olmasının ardından harekete geçen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Alev Şahin ve yanında bulunan Yetice Akalindamar hakkında \'İstiklal Marşı\'nın alenen aşağılama\' suçlaması ile soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri gece saatlerinde Alev Şahin ve Yetice Akalindamar\'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alev Şahin ve Yetice Akalindamar adliyeye sevk edildi. Alev Şahin, gazetecilerin, \"Neden İstiklal Marşı\'nda ayağa kalkmadınız?\" sorusuna, \"İstiklal Marşı eylem biçimi değildir. Bu sorulara cevap vermek zorunda değilim\" diyerek cevap verdi.

4)ENGELLİ GENCİ DÖVENLERE HAPİS CEZASI

ADANA\'da işitme engelli 20 yaşındaki Agit Acun\'u minibüste darp eden üniversite öğrencisi 4 sanıktan 3\'ü ilk duruşmada 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatına karar verildi.

Olay, geçen 11 Ocak\'ta, saat 21.45 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan üniversite öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. Avukatının itirazı sonucu İsmail Kaçmaz, geçen hafta serbest bırakıldı. 4 şüpheli hakkında \'yaralama\' suçundan 4\'er yıl 6\'şar ay hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Adana 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi\'nde

görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Bedir, Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz ve Agit Acun\'un ailesi ve avukatı da katıldı.

PİŞMAN OLDULAR

Ahmet Bedir savunmasında, Agit\'in engelli olmadığını söyleyerek, \"Refleks olarak vurdum, çok pişmanım. Cezamın ertelenmesini istiyorum\" dedi. Kavga anında düşen cüzdanımdaki paraların alınarak emniyete verildiğini belirten Ahmet Günsel ise, \"Acun bana yumrukla saldırdı. Arkadaşımın fiziksel engelini bilsem bunu yapmazdım. Pişmanım, kamudan özür diliyorum. Ben öğrenciyim. Cezamın ertelenmesini istiyorum. Olaydan sonra da benim cüzdanım minibüste düşmüş, cüzdanın içindeki para alınarak emniyete verilmiş. Aramızda kavga başlamadan önce herhangi bir temas olmadı. Sadece bakışmalar oldu\" dedi.

İŞARET DİLİYLE ANLATTI

Agit Acun da dolmuşta etrafı izlediği olayın olduğunu anlatarak, \"Kulağım işitmiyor diye hareket yaptım. Sonra birisi omzumdan çekiştirdi. Birisi eliyle kafama bastırdı. Ondan sonra üzerine geldiler ve beni darp ettiler. Sonrasında ben de kendimi korumaya çalıştım. Onlar bana yumruk savurdu\" diye konuştu. Cüzdandan alınan parayla ilgilide konuşan Acun da ifadesinde şunları söyledi:

\"Minibüs şoförü bana cüzdanı uzattı, ben de cebimde para olduğunu ve düştüğünü sandım. Şoförün uzattığı cüzdanın benim cüzdanım olduğunu sandım. Daha sonra benim olmadığını anlayınca karakola gittim. Polise cüzdanı ben teslim ettim. Ben cüzdan içerisinden para almadım. Cüzdanı bana veren kişi minibüs şoförüdür. Sanıklardan şikâyetçiyim.\"

Mahkeme, sanıklar Bedir, Günsel ve Çay\'ı 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz\'ın ise beraatına karar verdi.

ADANA/DHA

=========================================================

5) LİSELİLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

ADANA\'nın Pozantı ilçesindeki Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi\'nden 220 öğrenci kermes düzenleyerek topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

\"Pozantı\'dan Mehmetçiğe Selam\" projesi adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler ilçedeki şehitliğe ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Şehitlikte düzenlenen programda, öğrencilerin Mehmetçiklere yazdıkları duygu dolu mektupları okudu.

Pozantı İlçe Kaymakamı Taner Tengir, etkinliği düzenleyen Okul Müdürü Adem Yılmaz\'ı tebrik etti. Kaymakam Tengir, öğrencilerin kermes sonrası topladıkları parayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamasının önemine dikkat çekerek, \"Pozantı oldukça duyarlı bir ilçe, toplumsal konularda ilk atağa kalkan bir ilçe. Böyle bir ilçede arkadaşlarımızla birlikte görev yapmanın zaten mutluluğunu onurunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hem Pozantı Aşçıbekirli hem de Fındıklıdan şanlı askerimize yine destek ve yardım gönderildi. Tabi bedenlerimiz burada ama tüm Türkiye olarak tüm Anadolu olarak kalbimiz ruhumuz Afrin\'de çarpışan askerlerimizle beraber. Allah onların yar ve yardımcısı olsun\" dedi.

6)AFRİN GAZİSİ UZMAN ÇAVUŞ TÜRK BAYRAKLARIYLA KARŞILANDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı\' harekatının 19\'uncu gününde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın şehit olduğu operasyonda elinden ve ayağından yaralanarak gazilik unvanına erişen 25 yaşındaki uzman çavuş Yasin Yalçın, tedavisinin ardından Karabük\'teki babaevine gelirken, Türk bayraklarıyla karşılandı.

Gaziantep\'te tedavisinin ardından havayoluyla Ankara\'ya buradan da karayolu Karabük\'e gelen Gazi Uzman Çavuş Yasin Yalçın\'ın bulunduğu otomobil, Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğü önünde Ak Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, vatandaşlar ve arkadaşları tarafından Türk bayraklarıyla \'Karabük seninle gurur duyuyor\' sloganlarıyla karşılandı. Afrin\'de şehit düşen ve geçen perşembe günü Kent Meydanı\'nda onbinlerin katıldığı cenaze töreni ardından vasiyeti üzerine Safranbolu Şehir mezarlığındaki Şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar ile birlikte aynı yerde olduğunu ifade eden Yasin Yalçın, \"Aynı yerde gazi olduk. 3-5 metre aramız vardı, aynı yerde oldu. Durumum çok şükür, buna da şükür iyiyim. Ellerim iyileşsin geri döneceğim. Karabük halkına teşekkür ediyorum beni böyle karşıladıkları için. Allah razı olsun\" diye konuştu.

Arkadaşları tarafından açılan dev Türk bayrağının altından geçen konvoy eşliğinde Soğuksu Mahallesi\'nde bulunan baba evine geldi. Burada Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen tarafından karşılanan Yalçın, yanındakilerin desteği ve demir korkuluklardan tutunarak merdivenlerden çıkıp eve girdi. Yasin Yalçın, dedesi İsmet ve babaannesi Fatma Yalçın\'ın ellerinden öperek onlara sarıldı. Gözyaşı döken 85 yaşındaki dede İsmet Yalçın, \"Ben askerlerimize \'Pek kuvvetli Türk\'ün askeri\' diyerek moral verirdim. Onlarda \'yaşa dedem\' derdi. Dört torunum daha var. Biri askerde\" dedi.

Daha sonra evin önünde kesilen kurban kanı halası olan Şükran Yalçın Muratdağı tarafından alnına sürüldü. Mahalleli geçmiş olsun dilekleri için evin önünde toplandı.

7)MEMUR-SEN\'DEN MEHMETÇİĞE DESTEK AÇIKLAMASI

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Mehmetçiğe destek olmak için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki basın açıklamasına Memur-Sen İl Başkanı Murat Bulut, Kamu-Sen İl Başkanı Orhan Akın, Memur-Sen\'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla sendika üyeleri katıldı. Grup adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Başkanı Murat Bulut, \"Afrin\'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 26\'ncı günündeyiz. \'Beklemesinler\' diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar \'Düğüne gidiyoruz\' diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Vatan için şehadet şerbetini içen her yiğidi Süleyman Şah, şehit düştükleri yeri Süleyman Şah türbesi kabul ediyoruz\" dedi.

Murat Bulut, şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nı bütün benliğimizle destekliyor, cephede vuruşan askerlerimize de Allah yardımcınız olsun diyoruz. Milletin desteğini, ümmetin duasını alan devletimiz ve silahlı kuvvetlerimizin, şanlı ecdadın evlatları olmanın hakkını veren yiğitlerimizin terör örgütlerini yok edeceğine, emperyal akla diz çöktüreceğine de yürekten inanıyoruz.\"

Bulut\'un konuşmasının ardından dua edildi.

8)ENGELLİ ÇOCUKLARA SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI

İZMİR\'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde 30 Ağustos İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı\'nı ziyaret ederek orta ve ağır zihinsel engelli öğrencilere hediyelerle sürpriz yaptı. Balon ve oyuncaklarla keyifli anlar yaşayan çocuklar, müzikle dans etti.

İzmirliler 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü eşi, sevgilisi ve sevdikleriyle gelerek kutlarken Buca\'daki bir grup gönüllü özel eğitim alan çocukları unutmadı. Sosyal medya üzerinden haberleşip Güzin Kıryayla (36) öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler, aldıkları hediyeler ve hazırladıkları yiyeceklerle engelli öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. 12 orta ve ağır zihinsel engelli öğrenci ile 2 otizmli öğrencinin eğitim gördüğü 30 Ağustos İlkokulu\'na Sevgililer Günü sürprizi yapan Kıryayla, oyuncak ve elbiselerden oluşan hediye paketlerini tek tek sahiplerine teslim etti. Hediyelerin açılmasından sonra şarkılar çalıp çocuklarla dans eden Kıryayla, \"Bugünü herkes sevgilisiyle, en sevdiği insanlarla geçiriyor. Biz de zihinsel engelli ve otizmli çocuklarla birlikteyiz. Hediyeler getirdik onlarla birlikte pasta kestik. Böyle özel günler, çocuklarla kutlanınca daha anlamlı hale geliyor\" dedi.

ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDULAR

30 Ağustos İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğretmenleri Özlem Akdoğan, Canan Türe ve Sevgi Günay, 13-15 yaş arası farklı yaş gruplarından orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ve 2 otizmli öğrenciye bu sürprizi yapan gönüllülere teşekkür etti. Çocukların bu etkinlikler sayesinde sosyalleştiğini dile getiren Özlem Akdoğan \"Biz çocuklarımızın bazılarına okuma yazma öğretiyoruz. Bazıları 4 işlem yapabiliyor. Bazıları ses düzeyinde okuma yazma öğreniyor. Bazılarıysa sadece davranış çalışıyoruz. Haftada 1 gün Tenis Kulübü\'ne götürüyor, hem spor yapmalarını hem de verimli bir aktiviteye katılmalarını sağlıyoruz. Ancak okulda yapılan bu ziyaretler onların daha mutlu olmalarını sağlıyor\" diye konuştu.

