DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AKŞENER: ABD İLE TÜRKİYE DOST MUDUR, DÜŞMAN MIDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin dış politikasını eleştirerek, \"Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır?\" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Kastamonu\'ya geldi. Akşener açılış öncesi Alparslan Türkeş parkında toplanan kalabalığa seslendi.

\'BİZ ABD İLE DOSTMUYUZ, DÜŞMANMIYIZ\'

Konuşmasında dış politikaya değinen Akşener, Suriye\'de yaşanan iç karışıklığın Türkiye\'ye yaramadığını söyledi. Suriye\'de bugün Amerika, Rusya ve İran\'ın bulunduğunu kaydeden Akşener, \"Suriye\'de Esad\'ın yanında İran, Rusya var. PYD ya da YPG denen PKK\'nın Suriye kolunun yanında da Amerika var. Şimdi tekrar soruyorum, bugün vaaz veren muhteremlere. Özellikle saray koalisyonun mensuplarına, yöneticilerine soruyorum. AK Partinin Genel Başkanına soruyorum. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile dost muyuz, düşman mıyız kardeşim cevap ver. Amerika ile ilişkilerimiz bu millet tarafından bilinmesine ihtiyacımız var. Sayın Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye dost mudur düşman mıdır? Bu cevabı vermelisin, vereceksin\" dedi.

\'KÜRECEK\'İ, İNCİRLİĞİ NEDEN KAPATMIYORSUN\'

Konuşmasında, \'Eğer dostsak o zaman Suriye ve İran ile beraber Esad rejimine karşı mıyız yanın damıyız\' bu soruya cevap ver?\' diyen Akşener, şöyle konuştu: \"Eğer Amerika ile düşman isek o zaman Kürecik ile İncirliği neden kapatmıyorsun kardeşim. Bu ülkenin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yok. Sizi önüne gelen aldattı ama bunun bedelini hep bu millet ödedi. Rusya ile dost musun düşman mısın bunun cevabını ver. Yeminle söylüyorum böyle bir dış politika olamaz. Bunun bedelini biz hep beraber ödeyeceğiz. Bu garibanın milletin evlatları ödeyecek. Mehmetçik sizin stratejik çukura düşürdüğünüz Türkiye\'yi canı pahasına çıkarıp geri getiriyor. Siz bozdunuz onlar silah zoruyla düzeltiyorlar. Aynı şekilde 15 Temmuz\'da bu millet bu değerli aziz Türk Milleti köprüden devleti toplayıp getirdiği gibi siz dağıtıyorsunuz, millet topluyor\" Akşener konuşmasının ardından partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü dökümü:

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-Miting alanından görüntü

-Rozet takımı

-Detay

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,(DHA)

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2)ANKARA\'YA GETİRİLEN DEMİRTAŞ, İLK KEZ DURUŞMA SALONUNDA OLACAK

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP\'nin Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, tutuklu yargılandığı yarın görülecek dava için Edirne\'den Ankara\'ya getirildiği belirtildi. Demirtaş, ana dava için mahkeme salonunda ilk kez hazır bulunacak.

Diyarbakır\'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan ve Edirne Cezaevi\'nde bulunan HDP\'nin Eş Genel eski Başkanı Demirtaş\'ın, 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yarın görülecek ana davası için Edirne\'den Ankara\'ya getirildiği belirtildi. Ankara Adliyesi\'ndeki duruşma salonunun küçük olması nedeniyle Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda yapılacak duruşmaya, 100\'ün üzerinde avukatın katılması bekleniyor. Tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına, güvenlik gerekçesiyle getirilmeyen Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile de duruşmaya katılmayınca mahkeme heyeti, yarın görülecek duruşmaya getirilmesi yönünde karar vermişti. Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davada, duruşma salonunda ilk kez hazır bulunacak. Demirtaş, \'terör örgütü kurma ve yönetme\', \'örgüt propagandası\' ile \'suç ve suçluyu övme\' iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.Diyarbakır\'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne alınmıştı.

Ferit ASLAN-DİYARBAKIR/DHA

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3)11\'İNCİ KATTAN DÜŞEN İŞÇİ VE ONU TUTMAYA ÇALIŞAN AĞABEYİNDEN İYİ HABER



ADANA\'da inşaatın 11\'inci katından düşen Yunus Emre Faraşoğlu (20) ile kendisini yakalamaya çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu\'ndan (23) iyi haber geldi. Yaralanan Yunus Emre Faraşoğlu, canlandırma odasından yoğun bakım ünitesine alınırken, 2 bacağı kırılan Ali Faraşoğlu ise taburcu edildi.Olay, geçen cumartesi merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11\'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti. Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.Yaralı kardeşler, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden kardeşlerden durumu ağır olan Yunus Emre, canlandırma odasından yoğun bakıma alınırken, ağabeyi Ali Faraşoğlu da hastaneden taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yunus Emre\'nin düştüğü inşaattan genel ve detay görüntüler

- Muhabir çağlar öztürk anons

- İnşaatta çalışan bir işçi ile röp

- İnşaattan düşen yunus emre\'nin fotoğrafı

- Hastane dış görüntüsü

- Ambulansın görüntüsü

SÜRE:02\'19\" BOYUT:141 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK - Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)

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4)HAKEM HEYETİ KARAR VERDİ, İDO FAZLA ÜCRETİ İADE ETTİ

BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.\'nin (İDO) ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmenliğine uymadığı iddiasıyla yaptığı şikâyette haklı bulundu. Başkan Yılmaz, \"İDO\'nun hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği 25 liranın iadesine karar verildi\" diyerek, haksız uygulamalara karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, İDO\'nun 4736 sayılı Kanunu’nun 1’inci maddesinin 8’inci fıkrasına dayanak yapılarak hazırlanan ve 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğine uymadığını savundu. Başkan Sıtkı Yılmaz, bu yönetmeliğe göre Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişilerin, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandığını; bunun yanı sıra yine aynı kişilerin demir yolları ve deniz yollarının şehirlerarası hatlarından yüzde 50 indirimli olarak yararlandığına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının ise yönetmeliğe göre nüfus cüzdanı ile kullanılacağını söyledi.

\'İDO\'DA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANMAMAKTADIR\'

Yönetmenliğe göre toplu taşıma hizmeti veren belediyelerin kart ücreti ve kart üzerinden tahsil ettikleri vize ücretinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren Başkan Yılmaz, \"Ancak uygulama, bu yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmamaktadır. İDO şehirlerarası deniz seyahatlerinde yüzde 50 indirim uygulamamaktadır. İDO tarifelerinde esnek ücret politikası uygulamaktadır. Buna göre İstanbul’a gidiş-dönüş 58 ile 72 lira arasında değişkenlik göstermektedir.Yönetmelik hükümleri uygulandığında 65 yaş ve üstü tüketiciler 29 ile 35 lira arası bir ücretle İstanbul’a gidiş-dönüş yapabilmektedirler\" dedi.

HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

İDO’nun yönetmeliğe uymadığı için itirazda bulunduğunu ve Nilüfer Kaymakamlığı 1’inci Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, \"Hakem Heyeti beni şikâyetimde haklı buldu. Hukuka aykırı olarak benden tahsil edilen 25 liranın iadesine karar verdi. Kararı taraflara tebliğ etti. Kararın tebliğinden sonra İDO; karara itiraz etmeden hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği parayı hesabıma iade etmiştir. Bu nedenle İDO’ya da teşekkür ediyorum. Bursa tüketicileri, seyahatleri nedeniyle İDO’ya fazlaya dair ödediği paranın iadesi talebinde bulunabilir, hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler\" ifadelerini kullandı.

Haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, \"Tüm satıcı ve hizmet sağlayıcıları tüketici hukukuna saygılı olmaya davet ediyoruz. Bursa tüketicisinin yalnız olmadığını aracılığınızla bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Haksız uygulamaların mutlaka yargıdan döneceğine inanıyoruz\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Yılmaz\'ın açıklaması

3 dk 29 sn 390 mb

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-

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5) ARAÇTA BAYGIN HALDE BULUNDU, ÜZERİNDEN RUHSATSIZ TABANCA ÇIKTI

ANTALYA\'da, sokakta çalışır haldeki hafif ticari araçta baygın halde bulunan A.E.\'nin (46) üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra A.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 275. Sokak\'ta, öğle saatlerinde çalışır halde duran bir hafif ticari aracın uzun süre hareket etmemesi üzerine kontrol eden vatandaşlar, sürücünün baygın olduğunu fark etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağı çift taraflı trafiğe kapatan polis, sürücü koltuğundaki A.E.\'yi uyandırmaya çalıştı. Polis ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendisine gelen A.E., araçtan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra polisin yaptığı aramada, A.E.\'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 15 dolu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., polis merkezine götürüldü, araç ise incelemenin ardından ruhsat sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Otomobilden detay

Şüpheli Ali Eğilmez\'in polislere ifade vermesi

Ali Eğilmez\'in yüzünü ceketiyle kapatmaya çalışması

Ali Eğilmez\'in ekip aracına götürülüp kelepçe takılması

Görgü tanığı Erhan Çakır röp

Ali Eğilmez yakın plan yüz

Polisin otomobilde inceleme yapması

Silahtan detaylar

Silaha ait mermilerden detay

Otomobilin yol ortasından çekilmesi

264 MB// 2.25 DK

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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