DHA YURT BÜLTENİ-12

Bakan Özlü: İzmir\'i teknoloji üssü yapmak için fikri katkı bekliyoruz (3)

İZMİR TİCARET BORASI\'NI ZİYARET ETTİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün, iki günlük İzmir ziyaretinin son adresi İzmir Ticaret Borsası oldu. Bakan Faruk Özlü, burada \'Tarım 4.0\' toplantısına katıldı. Tarihi binanın salonlarını gezen, ürünler hakkında bilgi alan Bakan Faruk Özlü, daha sonra toplantı salonundaki törene geçti. Açılış konuşmasını yapan Borsa Yönetim kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir\'in Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz havzalarıyla toplam 327 bin hektar büyüklüğündeki ekilebilir alanıyla tarım cenneti olduğunu söyledi. İzmir ve çevresinde, yılda üç kez ürün almayı sağlayan bereketli topraklar bulunduğunu da vurgulayan Isınşu kestelli, \"İşimiz gücümüz tarım. Bu binada çalışan herkes 127 yıldır tarımsal üretimin hak ettiği değere ulaşması için emek sarf etti. Şunun da farkındayız; Tarımın sorunları artık sadece Tarım Bakanlığı\'nın çözeceği konu olmaktan çıkalı çok oldu. Ekonomik sıkıntıları, enflasyonda yaşanan sıkıntıları sadece Ekonomi Bakanlığı\'nın aşabilmesi de mümkün değil. Ülkemizin tüm bu sorunları aşabilmek için daha çok bilime, daha çok sanayiye daha çok teknolojiye gereksinimi var. Tarım sektörü olarak şahsınıza, icraatlarınıza, Bakanlığınızın uygulamalarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var\" dedi.

\"AR-GE VE İNOVASYON KAÇINILMAZDIR\"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de konuşmasında iki günlük ziyaretinde, İzmir\'in potansiyelini, enerjisini ve iş insanlarının gayretlerini bir kez daha gördüklerini söyleyip, \"Tarımsal üretimde Ar-Ge ve inovasyon artık kaçınılmazdır. Bugün üzerinde konuştuğumuz Tarım 4.0, aslında Endüstri 4.0\'ın bir sonucudur. Türk tarımının geleceği için, Sanayi 4.0 ve Tarım 4.0 uygulamaları şarttır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız, Ar-Ge konusunda, çok önemli mesafeler almıştır. Bize yapılan sunuma göre, tarımsal Ar-Ge\'ye 900 milyon TL destek olunmuştur. Önümüzdeki süreçte, bu desteğin iki katına çıkarılması planlanmaktadır. Tarım Bakanlığımıza bağlı çok sayıda enstitü ve laboratuvar; çiftçinin ve üreticinin hizmetindedir\" diye konuştu. Tarım ve hayvancılık endüstrisinin, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için stratejik bir sektör olduğunu da vurgulayan Bakan Faruk Özlü, \"Bu yüzden, tarımda dijital dönüşüm, her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü\'nün raporlarında göre 2050 yılında, bugünkünden yüzde 70 daha fazla gıda üretmek zorundayız. Bu talebi karşılamak için, çiftçiler ve tarım şirketleri, daha fazla üretim yapmak zorundalar. Dolayısıyla, başta nesnelerin interneti olmak üzere, Endüstri 4.0\'ın çözümlerine yönelmek zorundayız. Teknolojik inovasyonu, tarım uygulamalarının merkezine koymak durumundayız. Sanayi devrimleriyle birlikte ortaya çıkan kimyasal gübreler, hatta uydu görüntüleri tarımda kullanılmaya başlandı. Tarımın bir sonraki evresi ise nesnelerin interneti olacaktır. Birbiriyle konuşan traktörler, tarım makineleri, dijital sensörlerle donatılmış tarım makineleri, tarımsal üretimin merkezine yerleşecektir. Dünya bu yöne doğru gitmektedir\" dedi.

\"TARIM DEVRİMİ TOPRAKLARIMIZDA BAŞLADI\"

Tarım 4.0 yerine \'akıllı tarım\' isminin kullanılmasını isteyen Faruk Özlü, \"Tarım devrimi, binlerce yıl önce bizim topraklarımızda, Anadolu\'da başladı. Tarım devrimine beşiklik eden Türkiye coğrafyası, bugün artık hem sanayi devriminin, hem tarım devriminin önemli aktörlerinden biri olabilir. Bilim, teknoloji, sanayi, savunma, enerji, sağlık ve tarım birbirini destekleyen, birbirinden beslenen, birbirinden güç alan kavramlardır. Bunlar arasındaki işbirliği, ülkemize sıçrama yaptıracaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı tüm kurumlar, bütün imkanlarıyla, tarımsal sanayinin hizmetindedir. TÜBİTAK, Tarım 4.0 uygulamaları için, ihtiyaç duyulan her alanda hizmete hazırdır. KOSGEB, tarım teknolojilerine yatırım yapmak isteyen herkese kaynak sunmaya devam edecektir. Kısa zaman içinde, bakanlığımız ile Tarım Bakanlığı arasında Ar-Ge ve İnovasyon başta olmak üzere, çeşitli işbirliği mekanizmaları hayata geçirilecektir. Bakanlık olarak, katma değerini 10 yılda 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik. Bu sektörlerden biri de gıda ve içecek sektörüdür. Gıda sektöründe yer alan ürünleri, vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta TÜBİTAK ve KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli üretim için, yerli ve milli tarım için seferber edeceğiz\" diye konuştu. Bakan Faruk Özlü, İzmir Ticaret Borsası\'ndaki programının ardından İzmir\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Toplantıdan görüntü.

- Konuşmalardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Kazaya neden olan düve 18 aydır gözaltında

Erzurum\'da yaralamalı trafik kazasına karışan küpesi olmadığı için sahibi bulunamayan buzağı, savcılığın talimatı ile 18 aydır hayvan barınağında gözaltında tutuluyor. Veteriner Hekim Bilal Çoruh, buzağının barınakta büyüdüğünü, sahibi çıkana kadar da belediye tarafından besleneceğini söyledi.

Olay, 8 Ağustos 2016\'da Abdurrahman Gazi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erdal Dumlu\'nun kullandığı 16 F 8259 plakalı araç, aniden yola çıkan 4 aylık dişi buzağıya çarptı. Kazada, Erdal Dumlu\'nun yanında bulunan eşi Selma Dumlu\'nun kolunda çatlak oluştu, buzağının da kaburgaları kırıldı. Yaralı Dumlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede buzağının sahibi aradı. Kazanın yaşandığı mahalle ve çevresindeki aramalara rağmen, küpesi olmadığı için buzağının sahibine ulaşılamadı. Buzağı sahibinin araçta hasar olması ve Selma Dumlu\'nun yaralanması nedeniyle ceza almamak için hayvanına sahip çıkmadığı kanaatine varan polis, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yaralı hayvanı muhafaza altına aldı. Olay yerine giden ekipler, yaralıyı Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürdü. Buzağı burada Veteriner Hekim Bilal Çoruh ve ekibi tarafından tedavi edildi. Dumlu çifti, mağduriyetlerinin giderilmesi için emniyete müracaat ederek buzağıyı kazaya sebebiyet verecek şekilde serbest bırakan sahibinden davacı ve şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında buzağının adli olaya karışması yüzünden sahibi bulunana ve soruşturma tamamlanana kadar yediemin tayin edilen belediyenin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetim altına alınmasını kararlaştırdı. Kaza sonrası yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen hayvan sahibi henüz ortaya çıkmadı. Barınakta büyüyen düvenin beslenme ve bakım giderleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hayvan barınağındaki tek büyükbaş hayvan olan düve buradaki ahırda tutuluyor. İneğin bakımından sorumlu veteriner Bilal Çoruh, ineğin adli süreç dolayısıyla barınakta bakıldığını belirterek \"Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazası sonrası ihbar sonucu gittik. Küpesi ve sahipsiz olduğu için hayvanı Büyükşehir Belediyesine ait barınağa getirdik. Kaburgaları kırıktı tedavisini yaptık. 18 aydır sağlıklı bir şekilde burada hayatını idame ettiriyor. Küpesi olduğu için hayvan sahibine ulaşamadık. Olayda yaralılar olduğundan sahip çıkılmadı. Savcılık kararı ile burada barındırıyoruz. Belediye bütçesiyle ihtiyaçları besleniyor. Ömrü yettiği kadar, ya da hayvan sahibi çıkana kadar burada kalacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hayvan barınağından detay

-Hayvan barınağı tabelası

-Ahırda bulunan düve

-Düvenin ahırdan çıkarılması

-Düvenin hayvan barınağının bahçesinde gezmesi

-Veteriner Bilal Çoruh ile röp

-Düvenin ahırda otlaması

SÜRE: 04.00 BOYUT: 448 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)



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Borç bunalımına giren 4 çocuk babası intihar etti

Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde, borçları nedeniyle bunalıma girdiği ileri sürülen Mehmet T. (55), evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi\'nde meydana geldi. Uzun süreden beridir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası Mehmet T., evde kimsenin olmadığı sırada, tavana bağladığı iple kendini astı. Bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından asılı bulunan Mehmet T. indirilip sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri, Mehmet T.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet T.\'nin cansız bedeni, otopsi için Birecik Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme ekipleri eve gelmesi

- Olay yerinde bekleyen vatandaşlar

- Cenaze aracının gelmesi

- İntihar eden Mehmet Tivitoğlu\'nun fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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‘Bayan spor takımlarına destek vermek günah’ iddiasının dayandırıldığı başkan \'Özür\' diledi

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, hakkında \'bayan spor takımlarına destek vermenin günah\' olduğunu söylediği yönünde ortaya atılan iddiaların dayandırıldığı Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, açıklama yaptı. Genel Müdür Sütlüoğlu\'nun böyle bir ifade kullanmadığını ifade eden Ocak, kamuoyundan özür diledi.

Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak, 7 ay önce Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nu ziyaret ettiğini belirterek kendisinden maddi yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Genel Müdür Sütlüoğlu’nun kendisini çok iyi ağırladığını ifade eden Ocak, “Görüşmede bayan futbol takımımız için yardım istedim. Genel Müdür Sütlüoğlu, ‘Kurum benim değil, Türkiye\'nin kurumu. Siize yardım edebilir miyiz diye bir değerlendirelim’ dedi. Konuşmamızda ‘Bayanlara spor takımlarına destek vermek günahtır’ gibi bir söylem kesinlikle kullanmadı. İşlerin bu noktaya kadar gelmesindeki bütün hata benimdir. Öyle bir şey söylememesine rağmen ben söylemiş gibi başkalarına aktardım. Bu nedenle sayın Genel Müdürden, Rizespor camiasından, amatör spor kulüplerinden özür diliyorum” dedi. Rize\'de bir yerel televizyonda program yapan Aleaddin Onay, Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak\'ın kendisine Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu\'nun \'bayan spor takımlarına destek vermenin günah\' olduğunu söylediği yönünde iddiada bulunmuştu. Sütlüoğlu da böyle bir ifade kullanmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yeşilçay Bayan Futbol Takımı Başkanı İdris Ocak\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)