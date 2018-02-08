DHA YURT BÜLTENİ-12

1)AFRİN ŞEHİDİNİ 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye’de sürdürülen operasyonlar sırasında teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuş Yunus Emre Doğan (25), memleketi Kilis’in Polateli ilçesinde aralarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da olduğu 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit uzman çavuşun Fırat Kalkanı Harekatı’nda da El Bab’da yaralandığı öğrenildi.Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarının temizlenmesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatının 19’uncu gününde teröristlerin saldırısı sonucu Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan silah arkadaşı Ömer Bilal Akpınar ile birlikte şehit oldu. Doğduğu köye 30 kilometre uzaklıktaki Suriye’nin El Maksi bölgesinde şehit olan Yunus Emre Doğan’ın cenazesi helikopterle getirildi ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası öğle saatlerinde Kilis’in Polateli ilçesinin Karapınar köyüne getirildi. Kilis’e getirilen şehit uzman çavuşun cenazesini babası Hanifi annesi Gülizar, 3 kardeşi ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Son kez baba evine götürülerek helallik alınan şehit uzman çavuşun cenazesi, daha sonra tören için köy meydanına getirildi.

YAKINLARI TABUTA KAPANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit uzman çavuşun Türk bayrağına sarılı naaşının köy meydanına getirilmesinin ardından yakınları ve törene katılanlar gözyaşı döktü. Babası, annesi, kardeşleri ve akrabaları da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aile fertlerini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, askerler ve törene katılan protokol üyeleri teselli etti.

TERÖRİSTLERİ SEVİNDİRMEYECEĞİZ

Törende bazı akrabaları ise, tabuta kapanarak gözyaşı döken şehit uzman çavuşun yakınlarına ‘Gözyaşı döküp teröristleri sevindirmeyin. Biz bir ölür, bir doğarız. Teröristleri asla sevindirmeyeceğiz. Vatan sağolsun’ diye seslendi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ın ayakta durmakta güçlük çektiği için koluna girerek destek olduğu baba Hanifi Doğan, daha sonra getirilen bir sandalyeye oturtularak cenaze namazını bekledi.

Öğle namazının kılınmasının ardından köy meydanında şehit uzman çavuşun cenaze namazı kılındı. Kilis İl Müftüsü Mahmet Karatepe, tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Yunus Emre Doğan’ın Türk bayrağına tabutu sarılı tabutu, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından köy mezarlığına götürüldü. Cenaze burada defnedildi.

EL BAB’DA YARALANMIŞTI

2016 yılında TSK’ya katılan ve Tunceli Komando Taburunda görev yapan Yunus Emre Doğan’ın, geçen yıl da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde yaralandığı öğrenildi. DEAŞ terör örgütü unsurlarının saldırısında ayağından yaralanan Yunus Emre Doğan’ın tedavisinin ardından Tunceli’ye döndüğü ve Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla yeniden operasyona katıldığı öğrenildi.

Hasan KIRMIZITAŞ- Reşit ÇELEBİOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ- Hasan DÖNMEZ/POLATELİ (Kilis), (DHA) -

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2)ELEKTRİK ARIZASINA GİDEN EKİBİN ARACININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ (EK)

ARTVİN\'de elektrik arızasını gidermek için yola çıkan Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekiplerinin içerisinde bulunduğu kamyonetin üzerine çığ düştü. Şans eseri 3 kişilik ekibin yara almadığı olayda, kamyonette hasar meydana gledi.

Merkeze bağlı Alabalık köyü Kermik Mahallesi\'nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için, Çoruh TEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, dün saat 1700 sıralarında bölgeye hareket etti. Ekipler, mahalle yakınlarına geldiklerinde yamaçtan kar kütleleri koptu. Ekibin içerisinde bulunduğu kamyonet, hızla aşağıya inen kar kütlesinin altında kaldı. Sürücü Murat Gündoğdu ile yanındaki Volkan Demirci ve Ensar Akbulut, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

3 kişi ekip, olay sonrası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç da bulunduğu yerden kaldırıldı.

TEDAŞ İL MÜDÜRÜ AYDIN: HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN

Artvin Çoruh EDAŞ Artvin İl Müdürü Osman Aydın, çığ felaketinden çalışma arkadaşlarının yara almadan kurtulmalarından dolayı sevindiklerini belirterek “Yöremiz, tam anlamıyla afet bölgesi. Dolayısıyla bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Arkadaşlarımızı bu konularda eğitiyoruz. Onlar da can güvenlikleri için gerekli refleksi süratle gösterdiler. Hepimize geçmiş olsunö dedi.

Görüntü Dökümü

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Kamyonet çıkarılma çalışmaları

Haber: Adem GÜNGÖR KAMERA: DHA

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ŞEHİT ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZ: \'YAVRUCUM DÜĞÜNÜNE Mİ GELDİN?\'

3)ŞEHİDİN CENAZESİ SAFRANBOLU\'YA GETİRİLDİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, Zonguldak Havaalanı\'ndan alınarak doğup büyüdüğü Karabük\'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Şehit astsubay için burada helallik alındı. Şehit astsubayın annesi Ülker Akpınar, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra, \"Vatan sağolsun\" dedi. Anne Ülker Akpınar, elini öpen oğlunun silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan\'a sarılarak, \"Sen mi getirdin Ömerimi. Yavrum Allah sana ömür versin, annene babana, evliysen eşine, çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?\" diyerek askerin ellerini tutup öpmeye çalıştı. Şehit annesi daha sonra Vali Kemal Çeber\'e dönüp, \"Ağlamayacağım. Bir kere daha koklayayım, gözünü seveyim\" dedi. Anne, oğlunun cenaze aracı içindeki Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, öptü. Daha sonra şehidin eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza ve babası İsmail Akpınar da cenaze aracına bindi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Karabük\'e getirildi.

Şehidin cenazesi, Kent Meydanı\'nda ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek. Bu arada, şehidin memleketinin Afyon olduğu, ancak vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Safranbolu\'da toprağa verildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin baba evinden görüntü

-Şehidin silah arkadaşına sarılan anne

-Helallik alınması

Süre:(06.33) Boyutu:(727 MB.)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK- Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük) (DHA)

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4)CHP\'Lİ ÖZEL\'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

\"BİZİM İÇİMİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ\"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte partisinin Aydın İl Başkanı Ali Çankır\'a yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sözlerine yanıt verdi. Cumhurbaşkanı\'nın, CHP\'nin yaklaşımının terör örgütleriyle benzerlik gösterdiği yönündeki sözlerini eleştiren Özel, \"15 Temmuz darbe akşamı adeta bir karnıyarık gibi her partinin içi açıldı. Bizim içimizden bir tane darbeci çıkmadı. Sizin içinizden yüz binlerce darbeci, FETÖ\'cü pislik çıktı. Bize terörist diyorsun. Bizim içimizden terörist çıkmaz\" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP\'nin yeni Aydın İl Başkanı Ali Çankır\'ı ziyaret etti. Özel ve Ağbaba\'yı, Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan ile partililer karşıladı. Ziyarette konuşan İl Başkanı Çankır, \"AK Parti\'de 6 ayda il başkanı istifa etti. MHP de 2 yılda bir düzine il başkanı değiştirdi. Bu da gösteriyor ki, AKP ve MHP ittifakı Aydın\'da çökmüştür. 2019 seçimlerinde Aydın halkının bu ittifaka güveni ve desteği artık kalmamıştır\" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A ELEŞTİRİ

Ardından konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. Özel, \"Cumhurbaşkanı siyaset için herşeyi yapıyor ve istismar ediyor. Şehidin tabutuna elini koyuyor, bir elinde de mikrofon, gözü de ankette. Şehidin tabutunun üzerinden siyaset malzemesi üretiyorlar. Sizler ve bizler, vatan-millet, bayrak deyince siyaset yapmaya ve camide bile birbirimizle siyaset konuşmaya utanırız. Şehit cenazesinde siyaset yapan kötücül bir akılla karşı karşıyayız. Ama ne yaparlarsa yapsınlar; bundan sonraki süreç, biz büyük bir hata yapmazsak ilerlemekte olan bütün anketler \'hayır\' diyenlerin eskiye göre daha güçlü ve özgüvende olduğunu gösteriyor\" dedi.

\"BİZE TERÖRİST DİYORLAR\"

Cumhurbaşkanını eleştirmeye devam eden Özel, \"CHP\'ye, gazete ve televizyonlardan saldırmalarının bir sebebi var. Bize terörist diyorlar. Bizim aslında buna memnun olmamız gerekiyor. Çünkü bize başka bir şey diyemiyorlar. Bize \'Çaldın, çırptın, geçmişin karanlık\' diyemiyorlar. \'Gelecek plan ve programın ülke açısından kötü sonuçlar doğurur\' diyemiyorlar. \'Teröristlerle birliktesiniz\' diyorlar. Onlar böyle diyor diye, moralimizi bozacak mıyız. Eğer biz kendi değerlerimize inanmıyorsak, sabah kalktığımızda aynı yastığa baş koyduğun eşini inandıramazsın. Kahvaltı yaptığın çocuğunu, gazete aldığın bakkalı, işyerindeki veya kahvedeki arkadaşını inandıramazsın. Önce kendimiz inanacağız. Onlar tarihin 4 büyük yolsuzluğuna sahip çıktılar. Yalanlarına ve usulsüzlüklerine sahip çıkıyorlar. CHP olarak şimdiye kadar kimseyi yanıltmayan dik duruşumuza sahip çıkacağız. \'Sizinkiler işgal sırasında ABD mangasına girelim derken, gemilerin önüne halı sererken, geldikleri gibi giderler diyen adamın partisinden terörist çıkmaz\' deyin onlara. \'İşgal zamanında 7 düvele karşı gidip hem savaşı kazanıp, hem de Serv Anlaşması\'nı yırtarak, tüm dünyaya Türkiye\'nin tapu senedini kabul ettiren İsmet Paşa\'nın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. \'Sen ayaklar altında milliyetçiliği çiğnerken, Kıbrıs\'ın Beşparmak Dğları\'na gerçek milliyetçiliği yazan Karaoğlan\'ın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. Mersin\'den gelsinler, Güneydoğu\'ya yerleşsinler, oradan da Irak\'a girsinler ve milyonlarca insan ölsün, kadınlara tecavüz edilsin diye 1 Mart\'ta teskere geçirmedin mi. İşte o zaman \'O kanlı savaşa Türkiye\'yi sokmayan, Deniz Baykal\'ın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. \'Adaletsizlere karşı Gandi\'nin rekorunu kırıp, 432 kilometre hak, hukuk ve adalet diyen adamın partisinden terörist çıkmaz\' deyin. 15 Temmuz darbe akşamı adeta bir karnıyarık gibi her partinin içi açıldı. \'Bizim içimizden bir tane darbeci çıkmadı. Sizin içinizden yüz binlerce darbeci, FETÖ\'cü pislik çıktı. Hala daha konuşuyorsunuz\' deyin\" dedi.

\"TEK TİP TOPLUM YAPMAK İSTİYOR\"

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise, \"AKP başka konu bulamadı, uçakta gelirken, \'Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliğinin önündeki Türk\'ü kaldıracağım\' dedi. Geçmiş yıllarda onların dediği tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatandı. Bu konuyu tartışan hiç kimse yok. Ama şimdi bunu yeniden tartışmaya açtı. Bunu adeta AKP\'nin kendi simgesiymiş gibi söylüyor. Rabia işareti yapıyor. Bu işaret Anadolu ve Ege topraklarında doğmuş bir işaret değil. Hani yerli ve milli vurgusu yapıyordun! Bu Mısır\'dan alınmış bir simgedir. Şimdi bu işareti beş yapmaya çalışıyor. Bu da tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve bir de tek tip insan olacak. Tüm toplumu tek tip giydirmeye çalışıyor. 16 yaşındaki çocuğu, beğen butonundan hırsızı beğendi diye cezaevine atıyor. Türk Tabipler Birliği\'ne kızıyormuş. Peki Türkiye Barolar Birliği\'ne neden kızıyorsun? Bunların farklı ses duymaya tahammüllü yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Ziyaretten görüntü

- Özgür Özel\'in konuşması

- Veli Ağbaba ve Ali Çankır konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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5)ALADAĞ FACİASINA 4 TAHLİYE

ADANA\'nın Aladağ İlçesi\'nde 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasında, kusurlu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 6 kişiden 4\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davada 2 kişinin tutukluluğu sürüyor. Aladağ\'da 29 Kasım 2016\'da ortaokulda okuyan kız öğrencilerinin kaldığı, özel kız öğrenci yurdunda, elektrik kontağından yangın çıktı. Yurtta kalan eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6\'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ile Cennet Karataş hayatını kaybetti. Bilirkişiler tarafından hazırlanan olay yeri inceleme tutanağında, yangına eskimiş olan elektrik şalterinin yol açtığı, tartışmalara neden olan yangın merdiveni kapısının kilitli değil ama kapı kolunun olmadığı, ayrıca yönetmelik dışına çıkılıp ısıya dayanıklı olmayan PVC kapı takıldığı, binanın Bayındırlık şartnamelerine uygun olmadığı, acil çıkış kapıları bulunmadığı, camların demirler kesilerek açılabildiği yer aldı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt yangınıyla ilgili olarak kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden duruşmalarda tüm sanıklar suçlamaları redderken, Ramazan Dede, avukatının yaptığı itiraz sonucu serbest kaldı.

SERBEST KALDILAR

Ankara 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan yeni bilirkişi raporunda 2\'nci dereceden tali kusurlu oldukları belirtilen tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz de 6 Şubat\'ta denetimli olarak serbest bırakıldı.

Sanıklardan yurt yöneticisi Cumali Genç ile Yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur\'un ise tututluluğu devam ediyor.

Yaşar KORKUSUZ/ KOZAN(Adana), (DHA)

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6)KADIN DOKTORA SALDIRAN KADINLAR: GEÇMİŞ OLSUN, HİÇ PİŞMAN DEĞİLİZ

EDİRNE\'de Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören yakınlarının ölmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz\'a saldıran kadın şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü. polis tarafından saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen abla-kardeşten S.Ü., kendilerini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadıklarını belirterek, \"Bize \'babanız 75 yaşında ölsün\' dedi. Bizde saldırdık, hiç pişman değiliz. O bize başsağlığı dilemedi ama biz ona geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz\" dedi.

Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören yakınlarının geçen Cuma gecesi hayatını kaybetmesinin ardından S.Ü. (37) ve Z.Ü. (20) isimli kadınlar göğüs hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz\'a saldırdı. Aldığı tokat ve yumruklarla yaranan Dr. Çıkmaz, tedavi altına alınırken, saldırgan kadınlar ise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin Kaleiçi semtindeki bir evde saklandığını tespit etti. Dün gece düzenlenen baskınla polis ekiplerince yakalanan S.Ü. ve kardeşi Z.Ü. gözaltına alındı.

\'SALDIRDIK, PİŞMAN DEĞİLİZ\'

Emniyette ifadeleri alınan S.Ü. ve Z.Ü kardeşler, bugün elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesi girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere şüpheli S.Ü. yaptıklarından pişman olmadıklarını ifade ederek, \"Kimse önyargılı davranmasın, kimse doktorları korumasınlar. Doktorlar mağdur değil şuanda. Yaptığımızdan da pişman değiliz. Herkesin anne, babası var. Bize \'babanız 75 yaşında ölsün\' dedi bizde saldırdık, hiç pişman değiliz. Doktor hanıma geçmiş olsun. O bize başsağlığı dilemedi ama biz ona geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz\" dedi.

Şüphelilerden Z.Ü. ise Dr. Tuba Çıkmaz\'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kadın şüpheliler S.Ü. ve Z.Ü. savcılık sorgusuna alındı.

YAKINLARI TEHDİTTEN TUTUKLANDI

Edirne Sultan 1\'nci Murat Devlet Hastanesi\'nde geçen Cuma gecesi yaşanan olayın ardından aynı aileden E.Ü. ve A.Ü. isimli erkek şüpheliler ise hastanede doktorları ve başhekimi tehdit ettikleri gerekçesiyle geçen pazar günü tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ve aileden şikayetçi olan evli ve 1 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz\'ın ise görev yaptığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli kadınların getirilmesi

-Kadınların konuşması

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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7)FURKANCILAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA ADLİYEYE ÇIKARILDI

ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'unda aralarında bulunduğu 28 kişi alınan yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak\'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon düzenledi. \'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma\' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE POLİS GELDİ

Adana emniyeti Kuytul\'unda aralarında bulunduğu 28 kişiyi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk etti. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri adliye civarında kuş uçurtmadı. Adliyeye çıkan sokaklar ve İnönü Parkı etrafı ve polis bariyerleri ile kapatıldı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA araçları hazır bekletildi.

Görüntü Dökümü

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- Alparslan Kuytul\'un polis aracından indirilmesi

- Adliyeye getirilmesi

- Gözaltına alınan diğer şahısların araçtan indirilmesi

- Adliyeye götürülmesi

- Adli Sarayı\'nın genel görüntüsü

Görüntü Dökümü

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- Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemlerinden genel ve detay görüntüler

- TOMA ve zırhlı araçtan detaylar

- Gözaltına alınan şahısların yakınlarından görüntü

- Kadınlardan detay

- Evrakların adliyeye getirilmesi

- Genel görüntüler

- Adalet Sarayı tabelası

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI-Kamera:/ADANA,(DHA)

154 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

(132 mb)

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8)VALİ GÜZELOĞLU: OKUL ÖNCESİ 5 YAŞ GRUBUNDA EĞİTİM ORANINDA YÜZDE YÜZE GELDİK

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, merkez Kayapınar Belediyesinin yapılması planlanan projelerle ilgili katıldığı imza töreninde, kentteki okul öncesi 5 yaş grubunun eğitim oranında yüzde yüze geldiklerini söyledi.

Merkez Kayapınar Belediyesi, bu yıl içerisinde gerçekleştireceği eğitim yatırımlarını Cegerxwin Kültür Merkezinde düzenlenen toplantı ile tanıttı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Sivil Toplum Kurumları (STK) temsilcileri, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrencilerin kataldığı toplantıda ilk konuşmayı Kayapınar Kaymakamı Balcı yaptı. Yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediyesi Başkanvekili Ozan Balcı, bugün burada sadece eğitim yatırımlarının değil, Diyarbakır\'a ve Diyarbakır\'lı çocuklara verdikleri kıymeti paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, bu değerleri koruyacak ve ihya edecek ülkesine, devleti ile milletine inançla hizmet edecek gençler olarak yetiştirmek gerektiğini ifade etti. Güzeloğlu,\"Öyle bir gençlik olmalı ki, asımın nesli gibi 15 Temmuz\'da direnen devletine ve değerlerine demokrasisine sahip çıkan terörün ve bölücülüğün karşısında aşılmaz sıra dağlar gibi imanıyla duran ve bunlara sahip çıkan bir gençlik olarak yetiştirmemiz gerekir. Biz inanıyoruz ki, merkezinde insan olan, insana değer veren, insana hizmeti ibadet sayan ve bu değerler üzerinden yükselen gelecek tasarrumuz inşallah bu güzel yüzlü çocuklarımızla hayata geçecektir\" dedi.

\"DİYARBAKIR ARTIK EĞİTİMLE ANILIYOR\"

Diyarbakır\'da göreve başladıklarından bu yana en büyük öncelikleri ile hedeflerinin eğitim değerleri üzerinde inşa etmek olduklarını hatırlatan Vali Güzeloğlu,\"Diyarbakır\'daki bütün gençlere ve çocuklara ulaşmak onları kazanmak olduğunu ısrarla söyledik. Bugün eğitimle ilgili konularda Diyarbakır hamd olsun örnek, öncü ve modern bir kent olarak ülkenin gündeminde okul öncesinde göreve başladığımız an itibariyle bugün telaffuz ettiğimiz düzey ve seviye bugün Türkiye\'nin zirvesine gelen örnek bir başarıdır. Okul öncesi 5 yaş grubunda Diyarbakır eğitim oranında yüzde yüze geldi. Lice\'den Hani\'ye, Kulp\'tan Çermik\'e bu heyecan bütün il ile 17 ilçeyi sardı. Hamd olsun sonuca ve amaca ulaştı. Geçtiğimiz Pazartesi günü eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısını Lice ilçemizde açtık. O gün sanki Lice\'nin dağlarında ve ovalarında bir coşku ile mutluluk vardı. Bugün burada taşınan şanlı al bayrakla çocuklarımızın yüzlerinde bir büyük gülümseme ve bir bayram coşkusu vardı. Lice ve Diyarbakır artık eğitim başarılarıyla anılıyor. Biz buradaki çocuklarımıza bu imkanları sundukça sizlerde bu imkanları alarak ve kullanarak geleceğe doğru inançla ve imanla yol alacaksınız\"diye konuştu.

Konuşmaların ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, yapılması planlanan eğitim kurumları için protokol imzaladı.

Görüntü dökümü

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-Toplantı salonu

-Katılımcılar

-Protokol

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Kürtçe ve Türkçe okunan eserler

-Belediye Başkanvekili ve Kaymakam Dr. Ozan Balcı\'nın konuşması

-Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun konuşması

-Protokol imzası

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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9)BESNİ\'DEN MEHMETÇİĞE 500 KİLO KURU ÜZÜM

ADIYAMAN\'ın Besni Belediyesi tarafından Suriye\'nin Afrin Bölgesinde icra edilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçlerine moral amacıyla belediye tarafından 500 kilo kuru üzüm gönderildi.

Besni Belediyesi tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye\'nin Afrin Bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan güvenlik güçleri için içerisinde kuru üzüm bulunan paketler hazırlandı. Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni Belediyesi çalışanlarınca özenle paketlenerek gönderilen 500 kilo kuru Besni üzümünün Afrin\'de görev yapan güvenlik güçlerine moral olması dileğinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın, Türkiye\'nin birlik ve bütünlüğü için terör örgütlerine karşı başlattığını anımsatan Öztürk şunları kaydetti:

\"Ülkenin bütünlüğünü sağlamak adına Afrin\'de Mehmetçiğimizin bir mücadelesi var. Cenab-ı Hak bu mücadeleyi muzaffer kılsın, askerlerimize, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet nasip etsin. Bizim de çorbada tuzumuz olması düşüncesiyle malumdur Besni üzümü Türkiye ve dünyada bilinen bir üzümdür, enerji ve güç verir, vücuda ısı verir. Biz de bu şekilde paketler yaptırarak yaklaşık 500 kilogram civarında Besni üzümünü askerlerimizin sırt çantalarına koyacakları şekilde hazırlatıp onların yanında olmak ve başarısına moral desteği verebilmek, bir nebze de olsun bu şekilde katkı sağlamakla ilgili bir çalışmamız oldu.\"

Görüntü dökümü

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- Belediye Başkanı Öztürk\'ün paketlere üzüm doldurması

- Belediye Başkanı İbrahim Öztürk\'ün açıklaması

- Üzüm paketleri

- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera:Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN/DHA

(229 MB)

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10)HATAY\'DA HIRSIZLIK ÇETESİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

HATAY\'da son günlerde işyerlerinden çelik para kasalarını açıp soyan hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda 6 kişi suç üstü yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi ve Büyükdalyan Mahalleleri\'ndeki işyerlerine girip para kasalarını açarak içindeki paraları alan hırsızları yakalamak için harekete geçti. İşyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin bere, kar maskesi ve eldiven kullanarak kendilerini kamufle ettikleri, iş yerlerinin kapılarını kırarak girdikleri, çelik para kasalarını zorlama şeklinde açarak değerli tüm malzemeleri çaldıkları, kamera kayıt cihazlarını söküp götürdükleri, güvenlik görevlilerinin fark etmesi durumunda ise onların el ve ayaklarını bağlayarak ve kafalarına çuval geçirerek etkisiz hale getirdikleri ortaya çıkarttı. Ekiplerin çalışmaları ile takibe alınan hırsızlar, daha önce 2 ayrı işyerinden 3 farklı çelik kasayı açarken, son iş yerinde ise 3 farklı kasayı aynı yöntemle açtıkları belirlendi. Zanlıların tekrar hırsızlık yapabileceği değerlendirilerek yakın bölgede tedbir alan ekipler, zanlılara yönelik yapılan operasyonda 3 ayrı işyerinden çelik kasa hırsızlığının faili 6 hırsızlık zanlısını 2 araç içerisinde çalıntı 200 bin TL değerindeki döviz ve Türk Lirası ile kıskıvrak yakalandı. Araçlarda yapılan aramada kasa açmada kullanılan 2 takım malzeme ve suça karışan 5 ayrı araca el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Yakalanan zanlıların emniyetten çıkarılması ve adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızların işyerilerine girişi ve işyerleirnde dolaşmaları

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

383 MB

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11)SAMSUN\'DA EVLENİYORUZ FUARI AÇILDI

SAMSUN\'da TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) tarafından düzenlenen \'Evleniyoruz Fuarı 2018\' bu gün yapılan programla kapılarını açtı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler fuara ilgi gösterdi. Çiftlerin düğün ve ev eşyası ihtiyaçlarının maaliyetinin 37 bin ile 115 bin TL arasında değiştiği belirtildi. TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) tarafından düzenlenen \'Evleniyoruz Fuarı 2018\' fuarı için açılış programı düzenlendi. 8-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen fuarın açılış programına Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, firma temsilcileri katıldı. Programda konuşma yapan Vali Kaymak, bu tür fuar organizasyonlarının Samsun ve çevre illerin ticari ve turizm hayatları açısından çok önemli olduğunu söyleyerek \"Fuarların ilimize ve bölge illerimizin ekonomisini, sanayisini, ticaretini tuzmini geliştirecek unsurlar olarak görüyoruz. Samsun geçmiş yıllarda fuarıyla bilinen bir kentti. Artık bu fuarlar Samsun\'u eski konumuna getirecek\" dedi. Konuşmaların ardından bir gelin ve damat tarafından sahnede düğün dansı yapıldı. Daha sonra Vali Kaymak, gelin ve damatla birlikte getirilen düğün pastasını kesti. Fuarda damatlık, gelinlik, abiye kıyafet, mobilya, perde, ev dekorasyon, düğün ve kına organizasyonları, beyaz eşya, düğün pastası, çiçekçilik gibi bir çok alandan firmalar stantlarını kurup ürünlerini sergiledi. Yapılan fiyat değerlendirmesinde düğün hazırlığı yapan gelin ve damatların, ev mobilyası, beyaz eşya, perdeler, gelinlik ve damatlık, düğün pastası gibi ihtiyaçlarının yaklaşık maaliyetinin 37 bin TL ile 115 bin TL arasında değiştiği belirtildi.

Görüntü dökümü

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-Samsun protokolünün fuar pastasını açması ve açılış kurdelesini kesmesi

-Fuardan detaylar

-Gelin-damat detayı ve dansı

-Gelin ile röportaj

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

(256 mb)

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