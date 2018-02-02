DHA YURT BÜLTENİ-12

Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı

İZMİT\'te, önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Devecioğlu idaresindeki kamyon yolda ilerlerken önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca araç bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Hüseyin Devecioğlu hafif yaralandı. 112 Acil ekibi, Hüseyin Devecioğlu\'nu kontrolden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Önüne bir araç çıktığını söyleyen Devecioğlu, \"İzmit istikametine giderken bir anda önüme bir araç çıktı. Bende mecburen direksiyonu kırınca araç devrildi\" dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Kaza yapan beton mikseri

-Sürücü olayı anlatırken

- Jandarma detayları

Haber: Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

===================================

İstasyonda yakıt ikmali yapılan otomobildeki yangın kamerada

ŞANLIURFA\'da akaryakıt istasyonunda LPG ikmali yapılan bir otomobilin motor bölümü, bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyonda paniğe neden olan yangın, kameralara da yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Sigorta Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, plakası belirlenemeyen otomobiline LPG almak için istasyona geldi. Pompacının yakıt ikmali yaptığı sırada otomobilin motor bölümü bilinmeyen nedenle alev aldı. İstasyon görevlileri, aracın yakıt ikmalini kesip yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle söndürülen yangın paniğe yol açarken, yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Akaryakıt istasyonu

- Otomobilin alev alması

- İstasyon görevlileri müdahalesi

- Yangın sürdürme tüpüyle otomobili sürdürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

====================================

Karaman\'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi adliyeye sevk edildi

KARAMAN\'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda \'Skunk\' adı verilen yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik dün operasyon düzenledi. Daha önce belirlenen 3 farklı adrese yapılan baskında Z.Y., D.P, M.I., F.Ç., ve A.B.\'yi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada \'Skunk\' adı verilen yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Adliyeye alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA)

=============================================

Bursa\'da şiddetli lodos

Bölgesinde etkili olan şiddetli lodos, Bursa\'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Şiddetli lodos nedeniyle İDO ve BUDO\'nun Bursa-İstanbul arasındaki karışılıklı deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.

Bursa\'da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına nedeniyle BUDO ve İDO\'nun Bursa- İstanbul arası deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji yetkilileri lodosun pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini ve saatteki hızının 80 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Uludağ\'daki kar kalınlığının 127 santimetre olarak ölçüldüğünü de söyleyen Meteoroloji yetkilileri, Uludağ\'da pazar günü kar yağışı beklendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Lodostan görüntüler

- İnsanların lodosta zorlanması

- Sallanan ağaçlar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL - Osmangazi / BURSA (DHA)

==============================

Bolu\'da gaziler, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için dilekçe verdi

BOLU\'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi Kıbrıs ve Kore gazileri, terörle mücadele gazileri ve 15 Temmuz gazisi olmak üzere 52 gazi, \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için Askerlik Şubesi\'ne dilekçe verdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi üyesi Kıbrıs ve Kore gazileri, 15 Temmuz gazileri ile terörle mücadelede gazi olanlar ile yakınları \'Zeytin Dalı\' harekatına destek vermek için Demokrasi Meydanı\'nda bir araya geldi. Gaziler adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, \"Bolu\'da Kore ve Kıbrıs gazileri, terör gazileri ile 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleri olarak dün olduğu gibi bugün de ordumuzun ve yiğit Mehmetlerimizin yanındayız. Daha önceden nasıl ki evlatlarımızı arkada bırakıp azim ve gayret ile düşmana karşı cenk ettiysek; bugün de ihtiyaç hasıl olduğunda şanlı ordumuz ile omuz omuza vatanımızın bekası için mücadele edecek olmaktan kıvanç duyacağız\" dedi.

Gaziler daha sonra İzzet Baysal Caddesi üzerinden ellerinde Türk bayrakları ile Bolu Askerlik Şube Başkanlığı\'na yürüdü. 52 gazi Afrin\'deki \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Askerlik Şubesi yetkilileri dilekçeleri alarak gazilere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Gazilerin görüntüsü

-Basın açıklaması

-Yürüyüşten görüntüler

-Askerlik şubesi önünde dilekçe verilmesi

-Komutanın teşekkür etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===============================

İnşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı

ADAPAZARI\'nda, bir araçtan jeneratör ve inşaat malzemesi çalan şüpheli güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Adapazarı Ankara Caddesi\'nde park halinde olan bir araçtan jeneratör ve inşaat malzemeleri çalındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızın peşine düştü. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızın kimliğini tespit etti. Polis, A.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemeler ise Adapazarı\'nda satıldığı iş yerinde bulundu. Emniyette sorguya alınan A.A\'nın 26 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi. Malzemenin satıldığı iş yeri sahibi M.B. de karakolda sorguya alındı. Adliyeye sevk edilen A.A tutuklanırken, M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

==============================

Doğu Türkistanlılar, Çin\'de öldürülen İslam Alimi için gıyabi cenaze namazı kıldı

Cuma namazı çıkışı bir grup Doğu Türkistanlı Uygur Türkü, Çin\'de kaldığı hapishanede öldürülen İslam Alimlerinden Muhammed Salih Hacı için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz sonrası Türk Askerleri için dua edildi.

Kuran-ı Kerim\'i Uygurcaya çevirip, Doğu Türkistan\'da yaşayanların Kur\'an-ı okuması ve anlayabilmesini sağladığı için Çin tarafından tutuklanarak cezaevinde öldürülen Muhammed Salih için Hunat Camii\'nde cuma namazı çıkışı gıyabi cenaze namazı kılındı. Ellerindeki Gök ve Albayrak ile namazı safına duran Doğu Türkistanlılar kılınan cenaze namazı yapılan dualara gözyaşları içinde \"Amin\" dedi.

Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk yaptığı açıklamada \" Doğu Türkistan 1949\'dan itibaren Çin Doğu Türkistan\'a asimilasyon uygulamaktadır. Doğu Türkistan\'da 1 milyon fazla insan kamplarda ve ceza evlerinde işkence görmektedir. Geçtiğimiz hafta bir ay önce tutuklanan İslam Alimi Muhammed Salih cezaevinde öldürüldü. Cenaze bizlere ailesine teslim edilmedi. Çünkü ailesini de cezaevine attılar. Muhammed Salih cenazesi teslim edilmediği için Dünya\'daki tüm Doğu Türkistanlılar gıyabi cenaze namazı kıldık. Muhammed Salih\'in şehit edilmesinin nedeni yüce kitabımız tüm Uygurlar okusun diye Kuran-ı Kerim Uygurcaya çevirmesidir. Allah\'ın kelamını Doğu Türkistanlılar okusun diye yaptıklardır. Çin\'de zulüm devam ediyor. Öldürülmek istenen Doğu Türkistanlıların organları alınarak Çinli siyasetçilere, askerlere peşkeş çekilmektedir. Doğu Türkistan açık hava müzesine dönüştürülmüş durumdadır. Sesimizi artık duyun. Doğu Türkistan İslam ve Türk Dünyasının ayrılmaz parçadır. Çin, Suriye\'de PKK ve PYD saflarına eleman göndererek Türkiye\'ye de ihanet etmektedir. \"dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Afrin\'de mücadele ve şehit olan askerler için dua edildi. Yapılan duada bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tümtürk, Doğu Türkistanlıların Afrin mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Cenaze namazına gelen Doğu Türkistanlılar

- Gıyabi cenaze namazının kılınması

- Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk\'ün açıklaması

- Mehmetçik için yapılan dua

- Diğer detaylar

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,DHA)

================================

İzmir\'deki tüp patlamasında 3 kişi yaralandı

İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki bir simit fırınında sanayi tüpünün değişimi sırasında piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. İşyerinde maddi hasar oluşurken, patlama nedeniyle sokakta panik yaşandı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Muammer Akar Mahallesi 45/7 sokaktaki bir simit fırınında meydana geldi. Recep Aladağ\'a ait simit fırınının mutfak bölümünde, tüpçüler Hüseyin Çavuş (26) ve Cebrail Altıntaş\'ın sanayi tüpünü değiştirdiği sırada, iddiaya göre hemen yanda bulunan piknik tüpü patladı. Patlama sırasında Çavuş, Altıntaş ve fırında çalışan Mehmet Aladağ (30) yaralandı. Dükkanda ise büyük maddi hasar oluşurken, arka cephesindeki duvar ve kapılar da yıkıldı.

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılardan Mehmet Aladağ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Cebrail Altıntaş, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Hüseyin Çavuş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

Dükkan sahibinin akrabası olan Ramazan Aladağ, \"Tüp değişimi sırasında bir patlama olmuş. Dükkanda çalışan arkadaşlarımızdan biri ve iki tüpçü yaralanmış ama Allah\'a şükür can kaybı olmamış\" dedi.

Patlamanın meydana geldiği dükkanın yanındaki binada oturan Şevket Güneş ise patlama nedeniyle büyük korku yaşadığını belirterek, \"Şiddetli patlama sesi duyduk. Çocuklarımı aldım ve uzaklaştım. Buradaki binalar sağlam olmasa daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirdik\" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Patlamanın meydana geldiği dükkandan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Mahalle sakinleri ile röp.

Haber: Mehmet CANDAN - Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA9