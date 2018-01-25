DHA YURT BÜLTENİ-12

Akşener: Beli çökertilmiş denilen ordu Türkiye\'yi kurtarıyor /EK

\'ESAD\'LA BİREBİR MÜZAKEREYİ BAŞLATIN\'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Düzce İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Parti binası önünde toplananlara seslenen Akşener, \"Sayın Erdoğan\'a sesleniyorum; karmakarışık ettiğiniz, 2 paralık ettiğiniz dış politikanın hatalarını kusurlarını şanlı Türk ordusu düzeltiyor. Şimdi birincisi çok fazla konuşmayın. İkincisi o kahramanlıkları 2018\'de mi, 2019\'da mı yapacağınız seçimin öznesi haline getirmeyin. Üçüncüsü kahramanlarımızın moralini bozacak, bizleri, sizleri, başka insanların üzerine \'sen şusun busun\' yafta atarak çocukların moralini bozmayın. Diplomasiyi çalıştırın. Fırat\'ın batısı yetmez, Fırat\'ın doğusu için de hazırlık yapın. Derhal Amerika ile Rusya ile olmaz, Esad\'la birebir müzakereyi başlatın\" dedi.

\'DANTELLİLER ÇÜRÜK RAPORLU\'

Hitap ettiği kalabalık içerisindeki bir gencin Bozkurt işareti yapmasına karşılık kendisi de aynı işaretle cevap veren Akşener, \"Bu işareti bana yasakladı dediler. Hayır öyle bir şey yok. Genç bir kardeşimiz bozkurt işareti yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü askerde yapıyor. Yıllar evvel demiştim ki bizim çocuklarımızı, çaldığınız sorularla gariban, kavruk Anadolu çocuklarımızı sadece taşeron yanına ve askerliğe mahkum ettiniz. Başçavuşluğa mahkum ettiniz\" dedi. Akşener bozkurt işareti yaparak, \"Onun için dantelliler bunu yaparak gitmiyor savaşa\", daha sonra rabia işareti yaparak, \"Onun için böyle yaparak gidiyorlar. Çünkü dantelliler bunu yapanlar, çürük raporlu. Bunları söylemek zorundayım\" diye konuştu. Akşener, parti açılışının ardından İstanbul Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Haber:DÜZCE,(DHA)

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Siirt\'teki bir ahırda PKK cephaneliği ele geçirildi



Siirt\'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir ahırda terör örgütü PKK\'ya binlerce mermi ve çok sayıda el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezindeki Afetevleri Mahallesi\'nde bir ahıra düzenlenen operasyon ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: \"Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı/bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, Afetevleri Mahallesi\'nde tespit edilen bir ahırda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan alınan arama kararıyla yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı\'mızın talimatı gereği bir şahıs gözaltına alınmış, olayın diğer fail ya da faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. 10 bin 463 adet bixi fişeği, 1063 adet M-16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, 1522 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 adet uçaksavar fişeği, 5 adet bixi termal aparatı, 6 adet savunma tipi el bombası, 18 adet kalaşnikof marka tüfeğe ait şarjör, 1 adet 100\'lük bixi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet kalaşnikof tüfeğe ait şarjörlük, 30 adet fişek sandığı ele geçirilmiştir.\" Operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ait mühimmat, eski polis okulu binasında basına gösterildi. İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ile binaya gelen Siirt Valisi Ali Fuat Atik; yaptığı açıklamada, mühimmatların ele geçirilmesinde emeği geçen emniyet personeline teşekkür ederek, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar üzerinde oluşturulan Türk Bayrağı, \"Afrin\" yazısı ve \"Mehmetçiğe Dua\" yazıları

-Vali Atik\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Yangında üşüten Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde yanan evinden kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan 83 yaşındaki Ali Meşe, soğuk algınlığı nedeniyle tedavi altına alındı. Ahmet Meşe babasının yangın günü soğukta üşütmesi nedeniyle rahatsızlandığını, tedavi altına alındığını söyledi.

Geçen hafta, Mudurnu\'nun Ordular köyündeki evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli bulurken, herkesin kalbinde yer etti. Yangında eli yanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi görürken, kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Tedavisinin ardından Bolu\'da yaşayan oğlu Ahmet Meşe\'nin yanında kalan Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Göğüs Hastalıkları Servisi\'ne alınan Ali Meşe öksürdüğünü, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi. Ahmet Meşe babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, \"Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ali Meşe\'den görüntü ve röp.

-Odadan görüntüler ve detaylar

-Oğlu ile röp.

HABER-KAMERA: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Kar yağışı, TIR kazalarına neden oldu

Sivas\'ta kar yağışı ve buzlanma TIR kazalarını beraberinde getirdi. İki ayrı bölgede TIR\'ların yoldan çıkmasına neden olan kazalarda yaralanan olmadı.

İlk kaza saat 15.30\'da Sivas-Kayseri Karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri\'den İran\'a giden 21 A 789 İran plakalı Mehmet Rıza İmtizam yönetimindeki TIR, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole indi. Kazada TIR\'ın dorsesinde bulunan çinko toprağı yola döküldü. Kazada sürücü İmtizam yara almadan kurtuldu.

Diğer kaza ise Hafik ilçesine bağlı Emreköy köyü yakınlarında meydana geldi. Erzincan\'dan Kayseri\'ye giden Bilal Habeşi Karagöz yönetimindeki 38 DS 348 çekici ve 38 DS 223 dorse plakalı TIR buzlanan ve sürgün olan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole indi. Kazada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-TIR\'ların görüntüsü

-Yollardan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)