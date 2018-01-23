DHA YURT BÜLTENİ-12 

Reyhanlı\'ya 2 roket düştü

Roketin düşme anı

Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 2 roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme yapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-roketin düşme anı

Haber: HATAY (DHA)

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Doğum günü kutlamasında yakılan maytap faciaya neden oluyordu

Alev alev yanan kafeteryadan böyle kaçtılar



İZMİT\'teki bir kafeteryada doğum günü kutlamasında yakılan maytap perdeleri tutuşturunca yangın çıktı. Kafeterya yanarken, dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı. Yangında kafe sahibinin köpeği yanarak telef oldu.

Yangın, öğle saatlerinde, Fethiye Caddesi Sabri Ekmen Sokak\'ta bulunan Recep Çelik\'e ait 3 katlı kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, kalabalık bir grup, doğum günü kutlaması yaptığı sırada yakılan maytaptan çıkan kıvılcımlar kafeteryanın perdesine sıçrayınca yangın çıktı. Kafe sahibi ve çalışanları yangını söndüremeyince, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İçeride bulunanlar paniğe kapılırken kafeterya kısa sürede boşaltıldı. Kafeterya alev alev yanarken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri bir süre sonra yangını söndürürken, 3 katlı kafeterya kullanılmaz hale geldi. Yangında kafeterya sahibinin köpeği yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALEV ALEV YANAN KAFETERYADAN BÖYLE KAÇTILAR

İzmit\'te alev alev yanan kafeteryada yaşanan can pazarı görüntülendi. Kafeteryada bulunanlar çığlıklar atarak binadan çıkarken, çevrede bulunanlar ise \'Kaçın kaçın\' diyerek binadan çıkanları yönlendirdi. Alevlerin yükseldiği binadan çıkanlar koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde bulunanlar yaşanan can pazarını cep telefonu ile görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevlerin yükseldiği binadan kaçanlar

Çığlık atanlar, vatandaşların binadan çıkanları yönlendirmesi

Alev alev yanan binadan görüntü

Haber: İZMİT (DHA)

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Bakan Kurtulmuş: Türkiye kurtuluş mücadelesi veriyor

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle Kastamonu\'yu ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldığı açılış programı öncesi Afrin Operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş “Hiç abartısız söylüyorum Türkiye Kurtuluş Mücadelesi veriyorö dedi.

Kastamonu\'da İlim Yayma Cemiyetinin hizmet binasının açılışı öncesi Afrin operasyonunu değerlendiren Bakan Kurtulmuş, birilerinin güçlü Türkiye’nin olmaması için elinden geleni yapmaya devam ettiğini belirterek, “Terörü nasıl başımıza bela ettilerse, Osmanlı Coğrafyası üzerinden nasıl onlarca devlet çıkardılarsa, bir asır sonra yeniden bölünmeyi parçalanmayı paramparça hale getirmeyi amaç edindilerse, Yemen\'den Libyaya kadar bu coğrafyayı neredeyse yönetilemez hale getirdilerse, bugünde Türkiye\'nin başına terörü bela etmelerinin arkasındaki ana niyette odurö dedi.

Birçok terör örgütünü Türkiye’nin başına bela edenlerin amaçlarının Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirine vurdurmak olduğunu söyleyen Kurtulmuş şöyle devam etti:

“Amaç Sunileri, Şiileri birbirlerine düşman kılmak. Bu oyunları bozacak tek ülke var. En önemli ülke Türkiye. Devletiyle, milletiyle kol kola girmiş gönül gönüle bütün bunları çözebilecek Allah\'a çok şükür güçlü bir Türkiye var. Türkiye\'nin daha fazla güçlenmesinin ne manaya geldiğini biliyorlar. Onun için PKK\'ya silah veriyorlar, onun için DEAŞ\'ın arkasını sıvazlıyorlar, onu için FETÖ\'nün darbe yapması için her türlü imkanı onlara sunuyorlar. Biliyorlar ki Türkiye güçlendikçe hem kendi ülkesinde çok daha güçlü zengin bir toplum oluşturacak. Bu oyunu bozacağız. İnşallah kimsenin Türkiye\'nin ayağına çelme takmasına Müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütleri üzerinden Türkiye\'ye saldırıyı cevapsız bırakmayacağız.ö

‘BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ’

Bakan Kurtulmuş, Afrin bölgesindeki şeytan yuvalanmalarının da sonunun geldiğini belirterek, “Orada da barışı sağlayacağız. Hiç abartmadan söylüyorum dünyanın bütün emperyalistlerine karşı bir büyük kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede milli birliğimiz en büyük kazanım ve zenginliğimizdir. Allah Mehmetçiğimize, askerimize güç kuvvet versin. Bu mücadeleye katılan bütün unsurlara Özgür Suriye Ordusunun mensuplarına da Allah üstün direnme kabiliyeti versinö dedi.

Görüntü Dökümü:

-Numan Kurtulmuş açılış yapılacak alana gelişi

-Açılış yapılması

-Kurdela kesimi

-Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş konuşması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

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HDP\'den gözaltılara tepki

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir il örgütü, düzenlediği basın açıklamasıyla, İl Başkanı Çerkez Aydemir ile Parti Meclis Üyesi Aydın Çetinkaya\'nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nı da işgal girişimi olarak değerlendiren Uzunok, harekatın bölge halklarına olumsuz yansımaları olduğunu söyledi.

HDP İzmir il örgütü, İl Başkanlığı\'nda düzenlediği basın açıklamasıyla İl Başkanı Çerkez Aydemir ile Parti Meclis Üyesi Aydın Çetinkaya\'nın gözaltına alınmasına ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de başlattığı ve şu ana kadar 2 askerin şehit olduğu Zeytin Dalı Harekatı\'na tepki gösterdi. Gazetecilerden barış isteyen akademisyenlere, HDP üyelerinden parti yöneticilerine kadar bir \'cadı avıyla\' karşı karşıya olduklarını öne süren HDP İzmir İl Başkanı Semra Uzunok, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bizler de İzmir\'de Pazar günü en demokratik hakkımız olan barış çağrısı için bir kez daha halklarımızı bir basın açıklaması yapmak üzere meydana çağırdık. Bu, ülkede artık barış istemenin bir suç haline geldiğinin açık göstergesidir. İzmir il örgütü olarak bu sabah başlayan ve İl Eş Başkanımız Çerkez Aydemir ile Parti Meclis Üyemiz Aydın Çetinkaya\'nın gözaltına alındığı operasyonlar ilçe yöneticilerimize yönelmiş durumda. Halkevlerinden arkadaşlar yine bu operasyona dahil edilmiş. İktidar bugün, 2019 seçimlerine giderken savaş etrafında milliyetçi cephe oluşturup, tek adamlık yolunda önümüzdeki tüm engelleri aşacağız demek istiyor. Biliyorsunuz, HDP 11 Şubat\'ta tüm sindirme politikalarına karşı Ankara\'da bir genel kongre yapacak. Bu kongreye yönelik de bir baskı olduğunun göstergesi bu. Basından takip ettiğimiz üzere, sosyal medya hesapları gerekçe gösterilerek bu operasyonlara devam ediliyor. Çünkü çok geniş bir kavram, suçun ispatlanmasının çok zor olduğu, geniş bir alan buradaki suç kavramı. Bunun böyle olmadığını bir kez daha gördük, çünkü İl Eşbaşkanımız Çerkez Aydemir\'in sosyal medya hesapları bulunmamakta.\"

\"AFRİN BU SAVAŞTAN EN AZ ETKİLENEN KENTLERDEN BİRİ\"

Zeytin Dalı Harekatı\'nı işgal girişimi olarak değerlendiren Uzunok, nüfusu 450 bin iken 1.5 milyona yaklaşan Afrin kentinin, değişik halklardan insanların kendi iradeleriyle kurdukları meclislerle yönetilen, kendi ürettikleriyle geçinen ve Türkiye sınırını aşan bir taş parçası bile atmayan halkların yaşadığı bir coğrafya olduğunu ileri sürerek, \"Burada nasıl bir tehdit algılandı ki Türkiye bu topraklara girdi sorusunu sorduğumuz için bu operasyonlarla karşı karşıyayız. Orada DAEŞ ile mücadele edildiği söyleniyor ama orada DAEŞ yok, tersine orada DAEŞ\'E karşı mücadele eden insanlar var. Biz HDP olarak barışa dair umutlarımızı sürdürüp, meşru eylemlerimizi yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

HDP\'li Uzunok, CHP\'nin savaştan yana tutumu olduğunu vurgulayarak, \"Yenikapı ruhu onları tekrar yan yana getirmiştir. Biz CHP\'ye de buradan sesleniyoruz, ateşle oynamayalım. Ortadoğu\'da halkların kardeşliği mücadelesi için elimizden geleni yapalım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- HDP İzmir İl Başkanı Semra Uzunok\'un açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

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Suriyeliler Afrin\'de savaşmak için gönüllü oldu

MERSİN\'de aralarında Arap ve Türkmenlerin de bulunduğu bir grup Suriyeli, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonuna katılmak üzere gönüllü asker olmak için askerlik şubesine başvurdu.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin\'e yerleşen yüzlerce Suriyeli, Afrin operasyonuna destek vermek için gönüllü olmak için merkez Akdeniz ilçesindeki Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na gönüllü asker olmak için müracaatta bulundu. Askerlik Şubesi önünde Türk ve Suriye bayrağı açarak tekbir getiren Suriyeliler, \'Bizi de askere gönderin\', ‘Anca beraber, kanca beraber\' şeklinde Arapça ve Türkçe slogan attı.

Şube önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerden Hasan Rihavi, \"Türklere yardım etmek istiyoruz. Onlar zor dönemimizde bize yardım etmişlerdi, şimdi sıra bizde\" dedi.

Suriyeli Türkmen Ahmet Ali, Afrin\'de Türk ordusunun yanında savaşmak için buraya geldiklerini belirterek, \"Türk askerine Afrin\'deki mücadelesinde destek olmak istiyoruz\" derken Afrin harekatını yerinde bir karar olarak değerlendiren Ahmet Ali, \"Çok önceden yapılması gereken bir harekattı Afrin harekatı. Zaten o bölge hep PKK/YPG ile dolu, DAEŞ\'te bunlarla birlikte. Milleti soyuyorlar, çocukları öldürüyorlar\" diye konuştu.

Askerlik şubesine bir grup taraftarı ile birlikte gelen Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Kurulu Başkanı Rafi Ukla Raco ise Türk devletine ve halkına, kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Aşiret başkanları olarak Türk ordusunun Afrin\'de düzenlediği operasyonu desteklediklerini kaydeden Raco, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte bölgenin teröristlerden temizleneceğini dile getirdi. Kendi çocuklarının da bu harekata destek vermek için cephede olduğunu vurgulayan Raco, tüm Suriye halkını TSK\'nin Afrin operasyonuna destek vermeye çağırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeliler Mersin Askerlik Şube önünde beklerken

- Suriyeliler Askerlik şubesi önünde slogan atarken

- Suriyelilerle röp

- Suriyeliler Türk Bayrağı ve Suriye Bayrağı açması

- Askerlik Şube Müdürlüğünün önünde uzun kuyruk

- Suriyeliler ile birlikte Türk vatandaşları bir arada

- Ellerinde Türk Bayrağı

- Suriyeliler toplu halde beklerken

- Suriyeli Şıhı ile röp

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

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Gelin ve damattan Zeytin Dalı Harekatı\'na destek

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde yeni evlenen Hilal ve Hasan Gilik çifti, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gelin arabasını zeytin dallarıyla süsledi.

Gazipaşa\'ya bağlı Çörüş Mahallesi\'nde oturan Hasan ve Hilal Gilik çifti dün düzenlenen törenle evlendi. Düğün töreni öncesi gelin arabası çiçek yerine zeytin dallarıyla süslendi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla yapılan süslemeye gelin ve damat da yardım etti.

Hasan Gilik, akıllarının Afrin\'de olduğunu belirterek, \"Askerlerimizin vermiş olduğu mücadeleden dolayı arabamızı zeytin dalları ve Türk bayrağı ile süsledik. Bütün Mehmetçiklerimizi selamlıyoruz ve dualarımızla yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Operasyonun en az kayıpla bitmesini temenni ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu\'nda başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun\" dedi.

Çörüş Mahalle Muhtarı Rafik Akca da \"Köyümüzde bir çiftimizi evlendiriyoruz. Bizim gelenek ve göreneklerimizde gelin arabası Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenirdi. Ancak bugün Türk bayrağı ve zeytin dalıyla süsledik. Sınır ötesinde Afrin\'de ülkemizin huzuru ve güvenliği için görev yapan askerlerimizin sağlıklı bir şekilde memleketlerine dönmelerini istiyoruz. İnşallah sağ salim ülkemize döneceklerdir. Şehit düşen askerlerimize de Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelin ve damadın aracı zeytin dallarıyla süslenmesi

- Damadın araç önünde Türk bayrağı ile duruşu

- Damadın aracın içinde konuşması

- Damadın kuafördeki gelini alması

- Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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İran plakalı TIR’da 45 kilo eroin ele geçirildi

YALOVA’da Ro-Ro Limanı’na gelen İran plakalı TIR’da yapılan aramada 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ro- Ro Terminali’ne gelen İran plakalı TIR’da arama yaptı. X-Ray cihazından geçirilen TIR’ın fren hava tüplerinin olduğu bölümde şüpheli nesneler belirlendi. Narkotik dedektör köpeği Saşa ile araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere saklanmış 22 paket içinde 44 kilo 938 gram eroin ele geçirildi. TIR\'ın İran uyruklu şoförü gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Detaylar

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-

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