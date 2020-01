DHA YURT BÜLTENİ-12 

Başbakan Yardımcısı Işık: Yazılımı, güvenlik kodu size ait olmayan hiçbir silah, size ait değil

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, bu çağa hükmetmenin tek yolunun bilgiyi üretmek ve bu bilgiyi değere dönüştürmekten geçtiğini belirterek, \"Yazılımı size ait olmayan, güvenlik kodu size ait olmayan hiçbir silah, size ait değil. Savunma sanayindeki kendi yazılımlarımızı hemen hemen tamamını yerli hale getirdik. Kendi silahlarımızı büyük oranda yerli imkanlarla karşılar hale geldik ama daha yapacak çok işimiz var\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Başiskele\'de bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı\'na katılarak, \'Yeni Dünya Düzeninde İmam Hatip Gençliğinin Misyonu\' konulu konuşma yaptı. Kendisinin de imam hatip mezunu olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Işık, \"Ben imam hatip mezunuyum. Doğrusu imam hatibe giderken bitirdiğimde imam veya hatip olmak niyetiyle gitmemiştim. Çünkü iyi bir imam olamam, çünkü sesim iyi değil, cemaat kaçar. Yani Kuran\'a başlayınca cemaat kaçar. Ama imam hatibe gitmemdeki tek sebep benim de sayısal yönüm iyiydi, güçlüydü. Tek sebep, hem okusun adam olsun, hem de bunu yaparken kendi değerlerini de öğrensin, dinini de öğrensin. Bu aslında imam hatibin temel misyonudur. Ak Parti iktidarına kadar devletin yaptığı imam hatip sayısı çok azdır, yok denecek kadar azdır. İlk defa bizim dönemimizde devlet kendi bütçesinden imam hatip lisesi yaptırmaya başladı\" dedi.

Işık, imam hatip liselerine halkın her zaman sıkı sıkıya sarıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Peki halkın neden bu kadar talebi var? İmam hatip liselerini halk neden bu kadar önemsiyor? İşte bu aslında bizim halkımızın, gençliğimiz, çocuklarımız hem eğitimden uzak kalmasınlar, hem de eğitim alırken kendi dini değerlerinden, milli değerlerinden kopuk yetişmesinler diye. Temel düşünce bu. İmam hatip lisesi formülü aslında halkın ortaya koyduğu bir formüldür ve o formülün özü de esası da hiç ölmeyecekmiş gibi dünya işlerine yarın ölecekmiş gibi de ahret işlerine çalışmaktır düsturunun bir gereğidir. Onun için halkımız imam hatip liselerine devletin maalesef çok şaşı baktığı dönemlerde bile sıkı sıkıya sarılmış\"

Kıblenin yönünü bile artık GPS ile bakıldığı bir dönem olduğunu söyleyen Işık, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bir başka ülke lazerle uyduları yakan ve imha eden bir teknoloji geliştirdiğini söylüyor. Bunun anlamı şu; konum belirleme yani kıbleyi ölçmek için bile ne yapıyoruz? Hemen açıyoruz telefonu uygulamadan tak diye kıblenin yönünü belirliyoruz. Ticari uçaklar olsun, askeri uçaklar olsun, havada konumlarını uydudan belirliyor. Gözlem uyduları artık hayatta tarımdan ziraate, hayvancılığa kadar hayatın vazgeçilmez bir parçası oldu. Şimdi siz düşünün bir lazer silahı sizin bütün haberleşme sistemini sağlayan uydunuzu yaktığını. Bunları ne için söylüyorum; öyle bir çağın içerisindeyiz ki bu çağa hükmetmenin tek yolu bilgiyi üretmek ve bu bilgiyi değere dönüştürmekten geçiyor. Saddam Hüseyin\'i hepiniz biliyorsunuz, bir sürü uçak satın almış, bir sürü silahı var ama 2. Körfez Harekatı başladığında o uçakları satan ülkeler uçakların bilgisayarlarının güvenlik kodlarını verdiler Amerika\'ya ve o uçakları uydudan off hale getirdiler, yani çalışamaz duruma getirdiler. Uçaklar zarar görmesin diye üzerini kumla örttüler. Şu anda yazılımı size ait olmayan, güvenlik kodu size ait olmayan hiçbir silah size ait değil. Şimdi böyle bir dünyada hakça bir düzen oluşturmak için işte bu alanda mutlaka var olmamız lazım. Bu çok zor bir şey değil, bunun için en önemli kaynağımız insan kaynağı. Şu anda Allah\'a hamdolsun bizim savunma sanayi alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde şu anda Türkiye kendi ayakları üzerinde her geçen gün daha sağlam duran ülke haline geliyor. Özellikle savunma sanayindeki kendi yazılımlarımızı hemen hemen tamamını yerli hale getirdik. Kendi silahlarımızı büyük oranda yerli imkanlarla karşılar hale geldik ama daha yapacak çok işimiz var. Daha almamız gereken çok mesafe var, gitmemiz gerek çok mesafe var. Onun için de çalışmak çalışmak çalışmak durumundayız\"

Sivas\'ta 710 köy yolu kardan kapandı

SİVAS\'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas\'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Araçların üzerleri karla kaplanırken belediye ekipleri sabah saatlerinde kar küreme çalışması yaptı. Kartpostallık görüntülerin de oluştuğu kent merkezinde bazı vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

SİVAS-MALATYA KARAYOLU ULAŞIMA KAPALI

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile dün akşam 19.00 itibariyle ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolu halen açılamadı. Kangal ilçesi yakınlarındaki Abdalboğan mevkisinde karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü ve kısa sürede tekrar açılması için çaba gösterildiği öğrenildi.

710 KÖY YOLU KAPANDI

Sivas\'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 63, ilçelerden Akıncılar\'da 19, Altınyayla\'da 9, Divriği\'de 15, Doğanşar\'da 17, Gemerek\'te 10, Gürün\'de 65, Hafik\'te 50, İmranlı\'da 90, Kangal\'da 70, Koyulhisar\'da 39, Suşehri\'nde 62, Şarkışla\'da 48, Yıldızeli\'nde 53 ve Zara\'da 100 olmak üzere 710 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürülüyor.

Antalya\'da kuvvetli fırtına seraları vurdu

ANTALYA\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Demre, Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde ağaçlar devrildi, tarım alanları zarar gördü.

Antalya\'da saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına, kent merkezinin yanı sıra Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğleden sonra başlayan ve sabah saatlerine kadar süren fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında kopmalar meydana geldi. Kent merkezinde bazı ağaçları köklerinden söken fırtına, Gazipaşa\'da tarım arazileri ve çilek seralarına zarar verdi. Yine fırtına nedeniyle bir işyerinin tabelası yerinden koparak park halindeki iki aracın üzerine devrildi. İki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi\'nde fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Trafiğe kapanan yol Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Beldibi Mahallesi\'nde ise bir otelin çatısı kısmen zarar gördü. Bazı iş yerlerinin tentelerinin uçtuğu fırtınada, çöp konteynerleri de yollara savruldu.

DEMRE\'DE SERALAR YIKILDI

Demre\'de dün sabaha saatlerinde başlayan fırtına, gece yarısından sonra etkisini arttırdı. İlçe merkezinin yanı sıra Kapaklı, Çevreli, Köşkerler mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle seraların plastik örtüleri parçalandı, ürünler zarar gördü. Köşkerler Mahallesi Dere mevkiindeki 25 dönüm seranın plastik örtüsü tamamen fırtına nedeniyle uçarken pek çok noktada ağaçlar devrildi. Fırtına bugün saat 10.00 sıralarında etkisini kaybetti. Fırtınanın dinmesiyle vatandaşlar hasar tespit çalışması yaparak seralara yeniden plastik örtü çekmeye başladı.

Devrilen ağaçları keserek kaldıran üreticiler, 13 Kasım 2017\'den yaşanan hortum felaketinin ardından bu kez fırtına nedeniyle zarar gördüklerini söyledi.

Üreticilerden Hamza Çetin, \"Önce hortum vurdu şimdi de fırtına. Üreticinin hali bu. Bir de sebze pahalı diyorlar. Dün saat 22.00\'den beri seralarımızı kurtarmak için çabalıyoruz. Hiç uyumadık\" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de zarar gören bölgelerde hasat tespit çalışmalarına başladı. Zarar gören seraların büyük kısmının tarım sigortasının bulunmadığı belirtildi.

Birecik\'ten Kobani\'ye geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesi kırsalından Suriye\'nin Kobani kentine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4\'ü Suriye uyruklu, 7 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Birecik Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, sınır hattında bulunan Kuyucak Mahallesi\'nden, terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Suriye\'nin Kobani kentine yasa dışı yollardan bir grubun geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, sınırdan geçmeye çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A., H.A., A.E. ve H.A. ile H.G., Ü.A. ve M.C., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Binbaşının ellerini nefesiyle ısıttığı Seyfullah, karnesini aldı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 2015 yılındaki hendek-barikat operasyonları sırasında Binbaşı Necmettin Tetik’in ellerini nefesi ile ısıttığı Seyfullah Yakaomar, karnesini ve hediyesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan’dan aldı.

Silopi’de, ilçesinde 23 Aralık 2015 tarihinde devam eden hendek-barikat operasyonları sırasında ailesiyle birlikte çatışma bölgesinden tahliye edilirken sonradan Nusaybin\'deki çatışmalarda gazi olan Binbaşı Necmettin Tetik\'in, nefesiyle elini ısıttığı 6 yaşındaki ilkokul öğrencisi Seyfullah Yakaomar, bugün karnesini aldı. Gazipaşa İlkokulu 1\'inci sınıfında okuyan minik Seyfullah’a karnesini Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan verdi. Sınıfta yapılan törende öğrencilere karneleri ile birlikte öğrencilere kışlık ayakkabılar da verildi. Aile ve küçük çocuk Gazi Komutan Binbaşı Necmettin Tetik\'e teşekkür ederek selam gönderdi. 6 yaşındaki Seyfullah Yakaomar, karnesini aldığı için çok sevindiğini belirterek, \"Ben karnemi aldım. Çok mutluyum. Komutanıma çok selam söylüyorum\" dedi.

Baba Selim Yakaomar ve eşi Sultan Yakaomar da oğullarının karne sevincine ortak oldu. Baba Yakaomar, oğlunun elini ısıtan komutanı unutmadığını belirterek, \"Necmettin komutana selam gönderiyorum. Seyfullah’ın dersleri çok iyidir. Öğretmen ve müdürlerine teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Gazipaşa İlkokulu Müdürü Ömer Değer de, Seyfullah\'ın emin ellerde olduğunu ifade ederek, \"Seyfullah öğrencimiz bu sene okulumuzda 1\'inci sınıfa başlamıştır ve emin ellerdedir. Necmettin komutanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Askerlerin sivillere yönelik yapmış olduğu bu hassas davranışlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Müsterih olsun kendileri Seyfullah emin ellerdedir. İnşallah vatanını, milletini seven, milli, manevi duygularla yüklü bir öğrenci, bir vatandaş olarak, bir insan olarak yetişecektir. Komutanımızın gözü arkada kalmasın\" şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ise, komutanın küçük Seyfullah\'ın elini nefesiyle ısıttığı fotoğrafı unutamadığını belirterek, \"Çukur operasyonları döneminde arada bir hafızalarımıza kazınan bazı fotoğraflar bazı güvenlik güçlerimizin gösterdiği operasyon zamanında teröristlerle yapılan mücadelenin yanında insani fotoğrafları da ortaya koyan çok güzel profiller vardır. Bunlardan birisi hafızamıza kazınan Gazi Necmettin komutanımızın küçük bir çocuğumuzun elini böyle ısıtırken gösterdiği insani manzara karşısında tüylerimiz ürperdi. Bizde İlçe Milli Eğitim olarak bu kardeşinizi bu öğrencimizi aradık ve şuanda bu öğrencimiz ile Gazipaşa İlkokulu\'nda beraberiz. Bugün karne günü heyecanı var. Seyfullah Kardeşimizle birlikte paylaşmak istedik\"diye konuştu.

Silopi ilçesindeki operasyonlarda, 23 Aralık 2015 tarihinde bölgedeki ailelerin tahliyesi sırasında küçük Seyfullah\'ın elini nefesiyle ısıtan Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Necmettin Tetik, Mardin\'in Nusaybin ilçesinde 1 Haziran 2016 tarihinde, 1 uzman çavuşun şehit olduğu patlamada yaralanarak sol gözünü kaybetmişti.

Suriyeli Muhammet doktor olmak istiyor

ADIYAMAN\'da, omzunda ayakkabı boyası sandığı asılı halde, dışarıdan spor merkezine bakarken çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen, ardından okula başlayan Suriyeli Muhammet Hüseyin (12) karnesini aldı. Muhammet, doktor olmak istediğini söyledi.

Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından, omzunda ayakkabı boyası sandığı asılı halde içeri baktığı fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılmasıyla gündeme gelen ve işletmeci tarafından spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yapılan Suriyeli Muhammet Hüseyin, Atatürk İlköğretim Okulu\'na kaydedildi. Muhammet, okula kaydının ardından 2 hafta sonra karnesini aldı.

Doktor olmak istediğini belirten Muhammet Hüseyin, \"Karnemi aldım, çok memnun oldum. Türk arkadaşlarımı çok seviyorum, okuldan da öğretmenlerimden de çok memnunum, hiçbir eksiğim yok. Arkadaşlarım bana çok iyi bakıyorlar. Biraz şişmanım bu bana biraz sıkıntı yapıyor, spor merkezine gidiyorum orada spor yapıyorum. Kilo vermek için her gün gidiyorum. Sabah okula gidiyorum akşam ise spor salonuna gidiyorum. Doktorluğu çok seviyorum, doktor olsam çok sevinirim\" diye konuştu. Muhammet Hüseyin\'e karnesini veren öğretmeni, tatilde okuması için de Türkçe kitap hediye etti.

Okuldaki karne töreninde konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Korkut, okula gidemeyen çocuklara ulaşmak için sürekli çalışma yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Biz arkadaşlarımızla sürekli sahada alan taraması yaparak okullaşmamış çocukları okullaştırıyoruz. Bu gayretler kapsamında Muhammet\'i biz basından gördük, sonra araştırdık. Urfa\'dan gelmişler, ondan dolayı biz ailesine ulaşamamışız, yakın bir tarihte gelmişler. Hemen bu çocuğumuzu aldık, okulumuzda öğretmenlerimiz büyük bir ilgi gösterdi. Hızlı bir şekilde öncelikle okuma yazma ve Türkçeyi öğrenme eğitimi almaya başladı. Ve bu hızlı ilerleyişi de biz de gözlemlemekteyiz. İnşallah ikinci dönemde Muhammet ve kardeşleri, diğer Suriyeli çocuklarımız çok daha iyi olacaklar.\"

Saman yüklü kamyon yandı

AFYONKARAHİSAR\'da, tamir edilmeye çalışılan saman yüklü kamyon, spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında hasar görürken, tonlarca saman tamamen yandı.

Kütahya\'dan Afyonkarahisar\'a saman getiren İrfan Acar\'ın kullandığı 15 PK 110 plakalı kamyon, saat 13.00 sıralarında Salar Beldesi\'nde arızalandı. Saman yüklü dorse ile şoför kabini arasında bir ayrılma olduğu gören Acar, kamyonun beldedeki bir tamirhaneye götürüp, ayrılan yerin kaynaklanmasını istedi. Çalışmanın ardından kaynak yerlerinin spiral makinesiyle temizlendiği sırasında çıkan kıvılcımlar, samanın üzerindeki brandayı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın samana da sıçradı. Yangının tamirhane ve yanındaki evlere sıçramaması için kamyonu açık bir alana çeken İrfan Acar, itfaiyeden yardım istedi.

Acil çağrı üzerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi ve Salar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle kamyon dorsesinde maddi zarar meydana gelirken, tonlarca saman tamamen yandı.

Dere yatağına düşen tavuk kurtarıldı

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde dere yatağına düşen tavuk belediye ekiplerince dere yatağından alındı.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi\'nden geçen Ağadere\'ye düşen tavuğu gören vatandaşlar, belediyeye haber verdi. Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne bağlı Hayvan Kurtarma Ekibi dere yatağına girdi. Elinde file kepçe olan görevli, az miktarda suyun bulunduğu dere yatağında tavuğun peşinden koştu. Görevli tavuğu file kepçe ile yakalayarak dere yatağından çıkardı. Tavuk görevliler tarafından götürülürken, sahibinin bulunarak hayvanın teslim edileceği bildirildi.

Niğde’de engelli öğrencilere evde karne

NİĞDE’de engel durumları nedeniyle evlerinde eğitim gören 2 öğrenciye karnelerini Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, öğrencileri evde ziyaret ederek verdi.

Vali Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile birlikte engel durumları nedeniyle evlerinde eğitim gören Zahide Sefer İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Yususf Şenkul ve Gazi Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Emre Ballı’yı ziyaret etti. Öğrencilere karnelerini veren Vali Şimşek, karne hediyesi olarak ta tablet hediye etti. Vali Şimşek, \"Niğde’mizde 47 özel çocuğumuz var evde eğitim hizmeti alan. Bunların bazılarını ziyaret edip onların karnelerini takdim ediyoruz. Onların karne sevinçlerine ortak oluyoruz\" dedi.

Ev sahibi uyurken evi soyan hırsız yakalandı

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde gece ev sahibi uyurken eve girerek elektronik eşyaları çalan 3 hırsızdan biri yakalandı.

6 Ocak tarihinde, Körfez Hacıosman Mahallesi\'nde bulunan bir eve balkon penceresini zorlayarak giren 3 hırsız, ev sahibi C.F. ve ailesi uyuduğu sırada 5 adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet ve bir miktar para çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızların İstanbul\'dan kiraladıkları araçla Körfez\'e geldiğini belirledi. Polis, İstanbul Fatih\'te düzenlediği operasyonla eve giren hırsızdan biri olan 30 yaşındaki M.K.\'yı yakaladı. M.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobil çalıntı, kendileri firari çıktı

KOCAELİ\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan lüks otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde durduruldu. Otomobilin çalıntı, içindeki biri 15 diğeri, 18 yaşındaki 2 kişinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Kocaeli\'nde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı lüks otomobil, TEM Otoyolu\'nda Ankara istikametine ilerlerken Sakarya polisi tarafından yol kapatılarak durduruldu. Lüks aracın sorgulamasında İstanbul Maltepe\'den çalındığı belirlendi. Aracın içerisindeki 15 yaşındaki cezaevi firarisi ve 17 hırsızlık kaydı bulunan E.Ç ile 18 yaşındaki cezaevi firarisi ve 4 hırsızlık kaydı bulunan N.D. olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 10 bin 300 lira paraya el konuldu. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'Madde Bağımlılığıyla Mücadele\' projesi tanıtıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından madde kullanımının önüne geçmek için başlatılan proje kapsamında Dumlupınar Mahallesi\'ndeki vatandaşlara madde bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi.

Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi koordinesinde, Yeşilay, Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğiyle madde kullanımının önüne geçmek için \'Madde Bağımlılığı ile Mücadele\' projesi başlatıldı. Projenin tanıtımı Dumlupınar Mahallesindeki sosyal tesiste yapıldı. Tanıtıma Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile proje ortağı kurumların temsilcileri katıldı. Şahin burada mahalle sakinlerine seslenerek eğitimle madde kullanımının önüne geçilebileceğini söyledi. İyi toplumun iyi bireylerle var olabileceğini ifade eden Şahin, \"Çocuklarımız bizim, geleceğimiz, istikbalimiz, istiklalimiz, geleceğimiz, göz bebeğimiz. Biz onları geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, bu dünyanın geleceği de o kadar iyi olacak. Şimdi şikayet ediyoruz, kandan, gözyaşından, savaştan, yapılan eziyetlerden, dünyada ki adaletsizlikten bunu çözmenin yolu çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmek. Bizim medeniyetimize uygun insan olarak yetiştirmek. Ama bu akşamdan, sabaha olmuyor. Büyük bir emek, büyük bir gayret istiyor. Biz sizin çabanıza şahidiz. Annelerimizin, babalarımızın evladı için yüreğinin nasıl çarptığına şahidiz\" dedi.

Şahin\'in konuşmasının ardından, Oya Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Psikiyatri Uzmanı Doktor Cenk Yancar, mahalle sakinlerine madde kullanımı ile mücadele eğitim verdi. Yancar, Türkiye\'nin maddeye bağlı direkt ölümlerde Avrupa\'da 1\'inci sırada yer aldığını, Gaziantep\'in ise, madde kullanımında Türkiye 7\'ncisi olduğunu ifade etti.

